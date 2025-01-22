Mẫu lời dẫn chương trình hội nghị và những điều quan trọng cần biết

1. Kịch bản dẫn chương trình hội nghị

Để tổ chức một sự kiện hội thảo thành công vang dội, việc xây dựng mẫu lời dẫn chương trình hội nghị chi tiết và chuyên nghiệp là bước quan trọng không thể thiếu. Dưới đây là cấu trúc chung của một kịch bản hội thảo mà bạn có thể tham khảo:

Tiếp đón khách mời: Chào đón và hướng dẫn khách mời đến vị trí của sự kiện.

Sắp xếp chỗ ngồi: Đảm bảo mỗi khách mời có chỗ ngồi ổn định và thoải mái.

Khai mạc sự kiện: Bắt đầu sự kiện bằng một lời chào hỏi nồng hậu từ người dẫn chương trình.

Giới thiệu về công ty hoặc doanh nghiệp: Thông qua trình chiếu hoặc các chương trình nghệ thuật, giới thiệu về sứ mệnh, giá trị và thành tựu của công ty.

Phát biểu từ đại diện công ty: Cho phép đại diện công ty nói về những thành tựu, mục tiêu và chiến lược của công ty.

Giới thiệu nội dung và sản phẩm mới: Trình bày các nội dung và sản phẩm mới, cùng với chiến lược phát triển tương lai của công ty.

Tiệc mừng: Tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tất cả các khách mời có thể gặp gỡ và trò chuyện.

Tổ chức các trò chơi nhỏ: Tạo không khí vui vẻ và gần gũi bằng cách tổ chức các trò chơi đội, nhóm, minigame.

Vinh danh những cá nhân và tổ chức tiêu biểu: Tôn vinh những đóng góp và thành tựu xuất sắc từ cá nhân hoặc tổ chức.

Kết thúc sự kiện: Kết thúc sự kiện một cách trang trọng và gửi lời tri ân đến tất cả các khách mời đã tham dự buổi hội thảo.

Mẫu lời dẫn chương trình hội nghị giúp cho sự kiện diễn ra một cách suôn sẻ

2. Những lưu ý khi viết lời dẫn chương trình hội thảo/hội nghị

Để biến các mẫu lời dẫn chương trình hội nghị ban đầu trở nên thu hút và mạch lạc hơn, bước đầu tiên bạn phải ghi chép lại mọi ý tưởng, dù là các ý tưởng rời rạc. Sau đó, hãy trau chuốt và chỉnh sửa sao cho câu văn lôi cuốn và có sức hút với người nghe. Khi viết mẫu lời dẫn chương trình hội nghị, bạn cần nhớ một số lưu ý sau:

Chú ý viết chi tiết, rõ ràng và cụ thể để người nghe dễ hiểu và dễ tiếp thu thông tin.

Kiểm soát tất cả các đầu mục quan trọng từ đầu đến cuối chương trình để đảm bảo không bỏ sót thông tin nào.

Sử dụng câu văn rõ ràng, dứt khoát, không lan man, nhất là không lạc hướng khỏi trọng tâm của sự kiện.

Sử dụng ngôn từ trang trọng, lịch sự, phù hợp với mục đích của hội thảo, hội nghị.

Để thể hiện sự tôn trọng đối với đối tác và những người quan trọng tham gia sự kiện, hãy đề cập đến tên của họ trong lời dẫn.

Quản lý thời gian của chương trình một cách kỹ lưỡng để đảm bảo không có khoảng trống hoặc thời gian gián đoạn không mong muốn. Thể hiện sự tôn trọng đối với đối tác trong lời dẫn bằng cách đề cập đến tên của họ

3. Các mẫu lời dẫn chương trình hội nghị

Mẫu lời dẫn chương trình hội nghị là nền tảng quan trọng nhất để MC có thể dẫn chương trình một cách mạch lạc và chuyên nghiệp. Đầu tiên, bạn cần xác định rõ mục tiêu của sự kiện để điều chỉnh lời dẫn cho phù hợp. Tiếp theo, tạo ra một bản dự thảo với các phần chính, bao gồm: khai mạc, nội dung chính và kết thúc. Cuối cùng, đảm bảo rằng bạn có kế hoạch dự phòng để xử lý bất kỳ tình huống bất ngờ.

3.1. Lời dẫn khi khai mạc chương trình

Khi dẫn khai mạc chương trình, giọng điệu của MC cần tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với khách mời ngay từ những câu đầu tiên. Do đó, việc điều chỉnh và thay đổi âm điệu giọng nói để thu hút sự chú ý của người nghe là điều mà người dẫn chương trình hội nghị cần phải chú trọng. Bạn có thể tham khảo các mẫu lời dẫn chương trình hội nghị dưới đây:

Chào mừng các quý vị đại biểu, những vị khách quý đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự sự kiện… hôm nay.

Trước khi bắt đầu chương trình, mời quý vị khách quý ổn định chỗ ngồi và cùng thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đầy hấp dẫn trong ngày hôm nay.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nghệ sĩ đã mang đến tiết mục…đặc sắc. Hãy dành cho họ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ?

Và không để mọi người phải chờ lâu nữa, chương trình…xin được phép bắt đầu!

Đến với chương trình….ngày hôm nay còn có sự góp mặt của những vị khách quý đặc biệt. Ông/ Bà… Xin thay mặt BTC…gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ông/ Bà…vì đã dành thời gian đến với sự kiện này.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự đồng hành quan trọng của các khách hàng, đối tác... đã ủng hộ và hợp tác cùng công ty chúng tôi trong suốt những năm qua.

3.2. Lời dẫn nội dung chương trình hội thảo

Trong mẫu lời dẫn chương trình hội nghị, việc phối hợp nhịp nhàng giữa các MC với nhau hoặc với các khách mời trên sân khấu là điều vô cùng quan trọng. Điều này sẽ làm cho chương trình trở nên tự nhiên và mạch lạc hơn.

Xin chân thành mời Ông/ Bà… vinh dự lên sân khấu để chính thức mở đầu cho buổi hội thảo/hội nghị của chúng ta ngày hôm nay.

Cảm ơn Ông/ Bà vì lời phát biểu đầy ý nghĩa vừa rồi. Chúng tôi rất mong chờ nhận được sự đóng góp, ý kiến và phản hồi chân thành từ quý vị khách quý đang có mặt trong chương trình hôm nay.

Bây giờ, hãy nhìn về phía sân khấu để cùng thưởng thức một đoạn video mà ban tổ chức đã chuẩn bị

Qua đoạn video ngắn vừa rồi, chúng ta đã có cái nhìn toàn diện về những thành tựu đáng kinh ngạc của công ty... trong thời gian qua. Đặc biệt, sự hợp tác và lòng trung thành của các đối tác đã góp phần không nhỏ vào thành công hôm nay của chúng tôi.

Để thể hiện lòng biết ơn, chúng tôi đã chuẩn bị những phần quà nhỏ để trao tặng cho các đối tác. Xin mời những vị khách được gọi tên bước lên sân khấu để nhận phần quà đặc biệt này.

Tiếp theo, hãy chào đón Ông/ Bà… một đại diện từ khách hàng đối tác - chia sẻ cảm nhận về buổi hội thảo/hội nghị…

Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã chia sẻ ý kiến và suy nghĩ.

Để làm mới không khí, xin mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục… của đoàn biểu diễn văn nghệ… thay cho lời cảm ơn của chúng tôi.

Xin cảm ơn đội ngũ biểu diễn đã mang đến cho chúng ta một buổi biểu diễn tuyệt vời.

3.2. Lời dẫn kết thúc chương trình

Khi kết thúc một chương trình hội nghị/ hội thảo, giọng điệu của người dẫn chương trình lúc này nên chuyển sang nhẹ nhàng, thể hiện sự xúc động, luyến tiếc khi buổi lễ sắp kết thúc nhưng đồng thời cũng thể hiện niềm hy vọng vào những sự kiện tiếp theo được tổ chức trong tương lai.

Sự kiện ngày hôm nay quả thật đã đem lại những ý nghĩa to lớn có đúng không ạ? Tuy nhiên, mọi câu chuyện đều phải có dấu chấm kết thúc và buổi hội thảo/hội nghị... của chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi xin phép được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả quý vị khách quý đã dành thời gian quý báu để đồng hành cùng chúng tôi trong suốt sự kiện này. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trên mọi bước đường phía trước!

Xin chào tạm biệt và mong rằng chúng ta sẽ có dịp được gặp lại trong những sự kiện tiếp theo.

Mẫu lời dẫn chương trình hội nghị là nền tảng để MC dẫn chương trình một cách mạch lạc

4. Một số mẫu lời dẫn chương trình hội nghị cụ thể

Để dẫn một chương trình hội nghị thành công, người dẫn chương trình cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và cách thức dẫn dắt. Một trong những yếu tố quan trọng đó là lời dẫn chương trình. Lời dẫn cần được soạn thảo một cách cẩn thận, đảm bảo tính logic, súc tích và phù hợp với nội dung hội nghị. Dưới đây là một số mẫu lời dẫn chương trình hội nghị cụ thể để bạn tham khảo:

4.1. Lời dẫn chương trình hội nghị công đoàn

Là một phần không thể thiếu trong mỗi hội nghị công đoàn, lời dẫn chương trình đóng vai trò như một cầu nối tinh tế, dẫn dắt các đại biểu đi qua từng phần, từng nội dung của chương trình một cách trôi chảy, ấn tượng.

Một người dẫn chương trình chuyên nghiệp thể hiện sự tôn trọng đối với các đại biểu tham dự, đồng thời góp phần tạo nên bầu không khí trang trọng, nghiêm túc cho hội nghị. Cấu trúc ngắn gọn dành cho mẫu lời dẫn chương trình hội nghị công đoàn:

Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, đoàn viên công đoàn và toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, ngày [Ngày], tháng [Tháng], năm [Năm], tại [Địa điểm], chúng ta long trọng tổ chức [Tên hội nghị công đoàn].

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu [Mục đích, ý nghĩa của hội nghị].

Về dự với hội nghị ngày hôm nay, chúng ta trân trọng kính mời:

[Danh sách đại biểu]

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời [Đại biểu] lên đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời!

[Tiếp tục dẫn chương trình theo các nội dung của hội nghị]

[Lời dẫn kết thúc chương trình]

Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, đoàn viên công đoàn và toàn thể quý vị đại biểu!

Hội nghị [Tên hội nghị công đoàn] đến đây đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Thay mặt cho Ban tổ chức hội nghị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

Kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, đoàn viên công đoàn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống.

Lời dẫn chương trình hội nghị công đoàn cần phải trang trọng

4.2. Dẫn chương trình hội nghị viên chức

Do tính chất trang nghiêm khi tổ chức, mẫu lời dẫn chương trình hội nghị viên chức cần ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, thể hiện sự trang trọng, lịch sự, phù hợp với đối tượng tham dự. Người dẫn chương trình cũng cần có kiến thức về nội dung hội nghị, thông tin về đại biểu và khả năng truyền đạt tốt. Lời dẫn chương trình hội nghị viên chức có thể tuân theo cấu trúc ngắn gọn như sau:

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí có mặt trong hội nghị ngày hôm nay!

Hôm nay, ... (ngày, tháng, năm), ... (tên đơn vị) long trọng tổ chức Hội nghị ... (tên hội nghị). Tham dự hội nghị, chúng ta trân trọng chào mừng sự có mặt của: ... (danh sách đại biểu).

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời:

... (Chức danh) ... (tên đại biểu) lên sân khấu và có đôi lời phát biểu khai mạc hội nghị.

... (Chức danh) ... (tên đại biểu) lên sân khấu trình bày báo cáo ... (tên báo cáo).

... (Nội dung tiếp theo của chương trình)

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Hội nghị ... (tên hội nghị) đến đây đã chính thức được bế mạc.

Thay mặt cho Ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể các đồng chí viên chức. Xin chúc quý vị sức khỏe, thành công và hẹn gặp lại trong những hội nghị tiếp theo.

4.3. Mẫu lời dẫn chương trình hội thảo khoa học

Tương tự như các chương trình trên, lời dẫn chương trình hội nghị khoa học cũng bao gồm ba phần chính sau: Mở đầu, Nội dung và Kết thúc. Dưới đây là cấu trúc ngắn gọn dành cho mẫu lời dẫn chương trình hội thảo khoa học:

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, cùng...có mặt trong hội thảo ngày hôm nay!

Hôm nay, ... (ngày, tháng, năm), ... (tên đơn vị) tổ chức Hội thảo khoa học ... (tên hội thảo) nhằm…(mục đích của hội thảo). Tham dự hội thảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: ... (danh sách đại biểu).

Xin trân trọng kính mời:

... (Chức danh) ... (tên đại biểu) bước lên sân khấu để phát biểu khai mạc cho hội thảo của chúng ta.

... (Chức danh) ... (tên đại biểu) lên sân khấu để trình bày tổng quan về ... (tên báo cáo).

... (Chuyên đề 1) ... (Chức danh) ... (tên đại biểu) trình bày tham luận ... (tên tham luận). Thảo luận và trao đổi.

... (Chuyên đề 2) ... (Chức danh) ... (tên đại biểu) trình bày tham luận ... (tên tham luận). Thảo luận và trao đổi.

... (Nội dung tiếp theo của chương trình)

Sau khi đã đi qua các chuyên đề quan trọng, Hội thảo khoa học ... (tên hội thảo) đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể các nhà khoa học. Chúc quý vị sức khỏe, thành công và hẹn gặp lại trong những hội thảo khoa học tiếp theo.

Lời dẫn chương trình hội nghị khoa học

5. Phong thái cần có khi dẫn chương trình hội nghị

Vai trò của MC trong các buổi hội thảo, hội nghị là rất quan trọng vì họ chịu trách nhiệm đảm bảo nhịp điệu và sự thành công của chương trình. Chính vì vậy việc chọn lựa MC cho chương trình hội nghị là quyết định cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Dưới đây là một số yêu cầu cần xem xét khi chọn MC:

Nghiêm túc và chuyên nghiệp: MC cần hiểu rõ tính chất hàn lâm và trang trọng của chương trình hội nghị và luôn phải duy trì sự nghiêm túc trong mọi tình huống.

Tự tin với nội dung: MC cần nắm vững kịch bản và nội dung của chương trình để có thể tự tin và chắc chắn khi dẫn dắt, tránh tình trạng không hiểu rõ thông tin hoặc nội dung dẫn đến trình bày sai ý.

Bình tĩnh và linh hoạt: Sự bình tĩnh trong việc xử lý các tình huống là điều cần có ở các MC, đặc biệt khi gặp phải các tình huống không lường trước. MC cần có khả năng xử lý tình huống một cách nhẹ nhàng và linh hoạt.

Trong bất kỳ sự kiện hội nghị nào, lời dẫn chương trình đóng vai trò quan trọng như cầu nối giữa người dẫn chương trình và khán giả. Các mẫu lời dẫn chương trình hội nghị không chỉ là cách giới thiệu chương trình mà còn là cơ hội để tạo ra một không gian giao lưu tương tác tích cực giữa các thành viên tham dự.