Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên chuẩn Bộ Giáo dục 2023

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên chuẩn Bộ Giáo dục 2023
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 19/12/2024
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Tải mẫu sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên
  4. 2. Cách viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên
    1. 2.1. Phần bìa
    2. 2.2. Phần thông tin cá nhân
    3. 2.3. Phần thành phần gia đình
    4. 2.4. Phần xác nhận
  6. 3. Thủ tục nhập học Đại học 2023
  8. 4. Yêu cầu cần nắm được khi viết sơ yếu lý lịch
  10. 5. Ghi khu vực tuyển sinh trên sơ yếu lý lịch học sinh

Sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên là một bộ tài liệu tổng hợp, kê khai mọi thông tin liên quan đến học sinh & sinh viên trước khi tiến hành thủ tục nhập học. Để tạo một sơ yếu lý lịch chuẩn, bạn nên tuân thủ hướng dẫn cụ thể từ Bộ Giáo dục yêu cầu. Job3s sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên để có bản hoàn chỉnh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục năm 2023 ở bài viết sau.

1. Tải mẫu sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

Hiện có nhiều trang web cung cấp công cụ tạo sơ yếu lý lịch trực tuyến miễn phí. Bạn có thể nhập thông tin của mình vào website, hệ thống sẽ tự động tạo sơ yếu lý lịch cho bạn. Sau đó, bạn tải về và chỉnh sửa nó theo ý muốn.

sơ yếu lý lịch học sinh
Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho học sinh các cấp

Link tải: TẢI XUỐNG

sơ yếu lý lịch học sinh
Mẫu viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên chuẩn bị nhập học vào Đại học, Cao Đẳng, TCCN

Link tải: TẢI XUỐNG

2. Cách viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

Sơ yếu lý lịch học sinh & sinh viên là văn bản bạn bắt buộc phải viết thì mới có thể tiến hành nhập học vào các trường học bạn mơ ước. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách viết từng phần trong văn bản này theo chuẩn mới nhất năm 2023 của Bộ Giáo dục.

2.1. Phần bìa

Bạn chú ý ghi nội dung phần bìa chính xác như nội dung được ghi trong Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu.

sơ yếu lý lịch học sinh
Cách viết phần bìa sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

2.2. Phần thông tin cá nhân

Đây là phần kê khai mọi thông tin liên quan đến bạn bao gồm nơi sống, kết quả học tập, kỷ luật (nếu có), tóm tắt quá trình học tập,... Chú ý ghi chuẩn với những gì đã diễn ra tại nơi bạn đã học tập suốt những năm tháng đầu đời nhé.

sơ yếu lý lịch học sinh
Cách viết phần thông tin cá nhân trong sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

2.3. Phần thành phần gia đình

Trong sơ yếu lý lịch học sinh, bạn có thể ghi thông tin về thành phần gia đình của mình. Thông tin này giúp trường học hiểu rõ về môi trường gia đình của bạn. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là quan trọng và muốn chia sẻ với trường học sắp tới của bạn.

sơ yếu lý lịch học sinh
Cách viết mục thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên

2.4. Phần xác nhận

Thông tin xác nhận thường được đặt ở cuối sơ yếu lý lịch, và bạn hoặc phụ huynh/người giám hộ của bạn sẽ phải ký vào đó để xác nhận tính chính xác của thông tin trong sơ yếu lý lịch. Điều này thường được yêu cầu bởi trường học cần thông tin để đảm bảo tính trung thực của hồ sơ.

sơ yếu lý lịch học sinh
Cách viết phần xác nhận trong mẫu sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên

3. Thủ tục nhập học Đại học 2023

Căn cứ Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về xác nhập nhập học Đại học năm 2022-2023, thủ tục nhập học năm 2023 sẽ bao gồm 3 bước:

  • Bước 1: Xác nhận nhập học trực tuyến qua website của trường.
  • Bước 2: Làm theo các thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học được ghi trong giấy báo trúng tuyển.
  • Bước 3: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy để nộp hồ sơ nhập học.

4. Yêu cầu cần nắm được khi viết sơ yếu lý lịch

Khi viết sơ yếu lý lịch cho học sinh, có một số yêu cầu bắt buộc được đưa ra từ Bộ Giáo dục và lưu ý quan trọng mà bạn nên tuân theo:

Hình thức:

  • Tuyệt đối không tẩy xóa.
  • Chỉ sử dụng duy nhất 1 font chữ.
  • Ảnh thẻ 4x6 lịch sự.

Nội dung:

  • Thông tin kê khai chính xác, không lan man.
  • Chụp lại giấy tờ tùy thân.
  • Có dấu xác nhận từ chính quyền địa phương.
  • Ghi một số thành tích phù hợp với nơi mình gửi hồ sơ.

5. Ghi khu vực tuyển sinh trên sơ yếu lý lịch học sinh

Chú ý ghi chuẩn khu vực tuyển sinh của bạn để được cộng thêm điểm sau khi có kết quả điểm thi bạn nhé. Hãy xem mình thuộc khu vực nào trong số các khu vực tuyển sinh dưới đây để điền cho chuẩn, hạn chế sai sót.

Khu vực 1 (KV1): gồm các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT): Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

Khu vực 2 (KV2): Còn lại là các thành phố trực thuộc tỉnh (không trực thuộc trung ương); các thị xã; các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương.

Khu vực 3 (KV3): Các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương (thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực).

sơ yếu lý lịch học sinh
Ví dụ cách ghi khu vực tuyển sinh trong mẫu sơ yếu lý lịch của học sinh sinh viên

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư ngỏ xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin việc chuẩn

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

Tìm hiểu ngay thông tin liên quan trong sơ yếu lý lịch

Thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch

Trình độ chuyên môn trong sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch học sinh

Công chứng sơ yếu lý lịch

Hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch
Như vậy, bài viết trên Job3s đã chia sẻ cách viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên theo chuẩn mới nhất năm 2023 theo yêu cầu chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Mong rằng các bạn tân sinh viên, học sinh sẽ không còn lo lắng khi viết sơ yếu lý lịch để chuẩn bị hành trang nhập học vào ngôi trường mơ ước. Chúc các bạn sớm gặt hái được nhiều “trái ngọt” trên chặng đường học vấn sắp tới!
Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »