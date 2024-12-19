Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên chuẩn Bộ Giáo dục 2023

Sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên là một bộ tài liệu tổng hợp, kê khai mọi thông tin liên quan đến học sinh & sinh viên trước khi tiến hành thủ tục nhập học. Để tạo một sơ yếu lý lịch chuẩn, bạn nên tuân thủ hướng dẫn cụ thể từ Bộ Giáo dục yêu cầu. Job3s sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên để có bản hoàn chỉnh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục năm 2023 ở bài viết sau.

1. Tải mẫu sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

Hiện có nhiều trang web cung cấp công cụ tạo sơ yếu lý lịch trực tuyến miễn phí. Bạn có thể nhập thông tin của mình vào website, hệ thống sẽ tự động tạo sơ yếu lý lịch cho bạn. Sau đó, bạn tải về và chỉnh sửa nó theo ý muốn.

Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho học sinh các cấp

Link tải: TẢI XUỐNG

Mẫu viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên chuẩn bị nhập học vào Đại học, Cao Đẳng, TCCN

Link tải: TẢI XUỐNG

2. Cách viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

Sơ yếu lý lịch học sinh & sinh viên là văn bản bạn bắt buộc phải viết thì mới có thể tiến hành nhập học vào các trường học bạn mơ ước. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách viết từng phần trong văn bản này theo chuẩn mới nhất năm 2023 của Bộ Giáo dục.

2.1. Phần bìa

Bạn chú ý ghi nội dung phần bìa chính xác như nội dung được ghi trong Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu.

Cách viết phần bìa sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

2.2. Phần thông tin cá nhân

Đây là phần kê khai mọi thông tin liên quan đến bạn bao gồm nơi sống, kết quả học tập, kỷ luật (nếu có), tóm tắt quá trình học tập,... Chú ý ghi chuẩn với những gì đã diễn ra tại nơi bạn đã học tập suốt những năm tháng đầu đời nhé.

Cách viết phần thông tin cá nhân trong sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

2.3. Phần thành phần gia đình

Trong sơ yếu lý lịch học sinh, bạn có thể ghi thông tin về thành phần gia đình của mình. Thông tin này giúp trường học hiểu rõ về môi trường gia đình của bạn. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là quan trọng và muốn chia sẻ với trường học sắp tới của bạn.

Cách viết mục thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên

2.4. Phần xác nhận

Thông tin xác nhận thường được đặt ở cuối sơ yếu lý lịch, và bạn hoặc phụ huynh/người giám hộ của bạn sẽ phải ký vào đó để xác nhận tính chính xác của thông tin trong sơ yếu lý lịch. Điều này thường được yêu cầu bởi trường học cần thông tin để đảm bảo tính trung thực của hồ sơ.

Cách viết phần xác nhận trong mẫu sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên

3. Thủ tục nhập học Đại học 2023

Căn cứ Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về xác nhập nhập học Đại học năm 2022-2023, thủ tục nhập học năm 2023 sẽ bao gồm 3 bước:

Bước 1: Xác nhận nhập học trực tuyến qua website của trường.

Bước 2: Làm theo các thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học được ghi trong giấy báo trúng tuyển.

Bước 3: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy để nộp hồ sơ nhập học.

4. Yêu cầu cần nắm được khi viết sơ yếu lý lịch

Khi viết sơ yếu lý lịch cho học sinh, có một số yêu cầu bắt buộc được đưa ra từ Bộ Giáo dục và lưu ý quan trọng mà bạn nên tuân theo:

Hình thức:

Tuyệt đối không tẩy xóa.

Chỉ sử dụng duy nhất 1 font chữ.

Ảnh thẻ 4x6 lịch sự.

Nội dung:

Thông tin kê khai chính xác, không lan man.

Chụp lại giấy tờ tùy thân.

Có dấu xác nhận từ chính quyền địa phương.

Ghi một số thành tích phù hợp với nơi mình gửi hồ sơ.

5. Ghi khu vực tuyển sinh trên sơ yếu lý lịch học sinh

Chú ý ghi chuẩn khu vực tuyển sinh của bạn để được cộng thêm điểm sau khi có kết quả điểm thi bạn nhé. Hãy xem mình thuộc khu vực nào trong số các khu vực tuyển sinh dưới đây để điền cho chuẩn, hạn chế sai sót.

Khu vực 1 (KV1): gồm các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT): Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

Khu vực 2 (KV2): Còn lại là các thành phố trực thuộc tỉnh (không trực thuộc trung ương); các thị xã; các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương.

Khu vực 3 (KV3): Các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương (thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực).

Ví dụ cách ghi khu vực tuyển sinh trong mẫu sơ yếu lý lịch của học sinh sinh viên

Tìm hiểu ngay thông tin liên quan trong sơ yếu lý lịch

Như vậy, bài viết trên Job3s đã chia sẻ cách viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên theo chuẩn mới nhất năm 2023 theo yêu cầu chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Mong rằng các bạn tân sinh viên, học sinh sẽ không còn lo lắng khi viết sơ yếu lý lịch để chuẩn bị hành trang nhập học vào ngôi trường mơ ước. Chúc các bạn sớm gặt hái được nhiều “trái ngọt” trên chặng đường học vấn sắp tới!