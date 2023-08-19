Mẫu thư cảm ơn sau khi phỏng vấn để lại ấn tượng tốt

Bạn nên gửi thư cảm ơn sau khi phỏng vấn dù chưa biết kết quả. Đây sẽ là hành động đẹp giúp nhà tuyển dụng chú ý đến bạn hơn, không những thế bạn còn có thể gia tăng cơ hội trúng tuyển hơn ứng viên khác. Vậy cách viết thư cảm ơn như thế nào để được lòng nhà tuyển dụng? Câu trả lời sẽ được Job3s gửi đến bạn trong bài viết sau đây.

1. Có nên gửi thư cảm ơn sau khi phỏng vấn?

Thay vì ngồi đợi phản hồi của nhà tuyển dụng, bạn hãy là người chủ động gửi một bức thư cảm ơn sau cuộc phỏng vấn trong vòng 24h. Trong thư cảm ơn, bạn có thể nhắc lại những lợi ích và kỹ năng của mình mà bạn đã đề cập trong buổi phỏng vấn. Điều này giúp nhà tuyển dụng nhớ về những điểm mạnh của bạn và đánh giá cao khả năng phù hợp với công việc.

2. Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chi tiết

Cũng như bất cứ một văn bản nào khác, một bức thư cảm ơn sau khi phỏng vấn cần có phần mở đầu - nội dung và kết thúc, mời bạn tham khảo chi tiết ở các mục sau đây:

2.1. Tiêu đề thư

Trong 1 ngày, nhà tuyển dụng sẽ nhận hàng nghìn bức thư ứng tuyển và họ sẽ loại bỏ những bức thư không có tiêu đề rõ ràng. Do đó, nếu không muốn bị rơi vào thùng rác, bạn nên viết rõ ràng tiêu đề thư cụ thể: vị trí ứng tuyển, gửi cho ai với mục đích gì.

2.2. Phần mở đầu thư

Bắt đầu thư với một lời chào lịch sự và chuyên nghiệp. Bạn có thể sử dụng "Kính gửi" hoặc "Xin chào" để tạo sự gần gũi với nhà tuyển dụng hơn. Bày tỏ sự biết ơn ngay từ ban đầu để gây thiện cảm với họ vì đã bỏ thời gian ra đọc thư của bạn.

2.3. Phần thân thư

Đây là nội dung chính của bức thư cảm ơn sau khi phỏng vấn. Hãy bày tỏ nguyện vọng của bản thân đến vị trí ứng tuyển và cũng đừng ngại chia sẻ cảm nhận nếu bạn không phù hợp với công ty đi kèm với một số lý do cá nhân. Điều này giúp bạn và họ tiết kiệm thời gian của nhau và có thể tạo ấn tượng tốt cho lần hợp tác về sau.

2.4. Phần kết thư

Bạn có thể đưa ra câu hỏi gợi ý cho nhà tuyển dụng về thời gian nhận kết quả, đồng thời kèm theo sự cảm ơn họ vì đã dành thời gian quý báu của bản thân khi phỏng vấn bạn. Thái độ tử tế, chuyên nghiệp sẽ luôn là điểm khởi đầu cho bất cứ một chương nào trong cuộc đời bạn.

3. Mẫu thư cảm ơn sau phỏng vấn

Thư cảm ơn sau khi phỏng vấn là hành động đẹp nhằm tạo ra ấn tượng giữa hai bên. Dưới đây, Job3s sẽ gợi ý đến bạn một số mẫu thư cảm ơn mà bạn có thể tham khảo để áp dụng:

3.1. Thư cảm ơn sau khi phỏng vấn bằng tiếng Việt

Mẫu 1

“Kính gửi [Tên người phỏng vấn], Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành với [Tên công ty] và với bạn đã cung cấp cho tôi cơ hội tham gia buổi phỏng vấn vị trí [tên vị trí] tại công ty. Tôi rất trân trọng thời gian quý báu mà bạn và các thành viên trong nhóm đã dành cho tôi. Tôi mong muốn được tiếp tục quá trình tuyển dụng và tham gia các vòng phỏng vấn tiếp theo nếu có. Tôi rất mong muốn có cơ hội trao đổi thêm thông tin và chia sẻ ý tưởng với bạn và nhóm của bạn. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và thời gian của [Tên người phỏng vấn]. Tôi mong chờ được nghe tin sớm từ [Tên người phỏng vấn]. Trân trọng!”

Mẫu 2

Anh/Chị … thân mến! Em tên là … vừa may mắn có cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với Anh/Chị tại buổi phỏng vấn lúc … giờ chiều nay ở văn phòng công ty A. Em vô cùng biết ơn và trân trọng cơ hội của cuộc phỏng vấn này. Em mong rằng em và Anh/Chị sẽ có thể trở thành đồng nghiệp của nhau trong tương lai. Chúc Anh/Chị và quý công ty đạt được nhiều cột mốc mới, mọi người luôn làm việc vui vẻ. (Đặt chữ ký email bên dưới) Trân trọng, Trần B

3.2. Thư cảm ơn sau khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Mẫu 1

Dear [Interviewer Name], I sincerely thank you for providing me with the opportunity to interview for the position [name of position] at the company [company name]. I greatly appreciate the time you and your team members have given me. I was very impressed with the company and its professional and friendly interview process. The interview allowed me the opportunity to better understand the company's goals, values, and mission. I'm particularly interested in how the company executes its strategy [mention a specific strategy you like]. Once again, I sincerely thank you for your attention and time. I look forward to hearing from you soon. Best regards, [Your name] [Signature (if sending printed mail)]

Mẫu 2

To: Company recruitment department [company name] My name is [Your Full Name]. I just attended a company interview at [interview time]. I would like to express my sincere thanks to [Company Name] and to you for considering my application for the position of [position name] in your company. I greatly appreciate the opportunity to have been involved in the recruitment process and am grateful for the opportunity to meet and talk with you. I greatly admire your company and team for the achievements and growth that have been achieved. I am confident that the company will continue to be successful and I look forward to following the future achievements of [Company Name]. Best regards, [Signature]

4. Lưu ý viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn

Để bức thư cảm ơn sau khi phỏng vấn trở nên trọn vẹn hơn. Bạn nên lưu ý một số điều như sau:

Việc gửi thư cảm ơn nên được thực hiện trong vòng 24 đến 48 giờ sau buổi phỏng vấn.

Viết thư cảm ơn bằng ngôn ngữ chuyên nghiệp, tránh sử dụng ngôn ngữ quá cảm xúc hoặc quá ca ngợi.

Bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọng đối với thời gian và cơ hội được tham gia phỏng vấn.

Nhắc lại lý do tại sao bạn quan tâm đến vị trí công việc và công ty. Đề cập đến những điểm mạnh của bạn và những gì bạn có thể mang đến.

Hãy chia sẻ những suy nghĩ và ấn tượng của bạn sau buổi phỏng vấn. Điều này cho thấy bạn đánh giá cao quy trình và có sự quan tâm đến công ty.

Có thể đề cập đến mong muốn được tham gia các vòng phỏng vấn tiếp theo.

Kết thúc thư bằng một lời cảm ơn cuối cùng và lời chúc tốt đẹp. Bày tỏ mong muốn được nghe tin sớm và hy vọng có cơ hội hợp tác trong tương lai.

Thư cảm ơn sau khi phỏng vấn là cầu nối giúp mối quan hệ của bạn và nhà tuyển dụng thêm gần nhau hơn. Job3s hy vọng với những thông tin trên, quá trình viết thư cảm ơn sau bất cứ cuộc phỏng vấn nào đều sẽ mở ra cho bạn rất nhiều mối lương duyên tốt đẹp và cơ hội mới trong cuộc đời mình.