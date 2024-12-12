Mẫu và cách viết bìa hồ sơ xin việc đẹp đúng tiêu chuẩn

Bìa hồ sơ xin việc tưởng chừng chỉ là một vỏ đựng bên ngoài chiếc CV. Thế nhưng, đây lại chính là điểm khởi đầu cho một quá trình xây dựng thiện cảm với nhà tuyển dụng. Nếu bạn biết cách viết phần bìa hồ sơ đẹp, chuyên nghiệp bạn sẽ có rất nhiều lợi thế hơn ứng viên khác. Job3s sẽ hướng dẫn bạn cụ thể ở bài viết sau.

1. Bìa hồ sơ xin việc là gì?

Bìa hồ sơ xin việc (hay còn được gọi là bìa thư xin việc) là một tờ giấy hoặc một tài liệu đơn giản được đặt bên ngoài hồ sơ xin việc của bạn khi gửi cho nhà tuyển dụng hoặc nộp trực tiếp tại một công ty, chứa thông tin quan trọng về bạn và mục đích gửi hồ sơ. Hãy đảm bảo mẫu hồ sơ xin việc của bạn sắp xếp gọn gàng, chuyên nghiệp và dễ đọc.

Bìa hồ sơ ứng tuyển đẹp gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

2. Tầm quan trọng của bìa hồ sơ xin việc

Bìa hồ sơ xin việc có tầm quan trọng đáng kể trong quá trình xin việc vì nó có thể tạo ấn tượng đầu tiên và giúp hồ sơ của bạn nổi bật hơn so với các hồ sơ khác. Dưới đây là một số lợi ích và tầm quan trọng của mẫu hồ sơ xin việc:

Tạo ấn tượng chuyên nghiệp: Phần túi đựng CV giúp bạn thể hiện sự quan tâm và nỗ lực đối với việc xin việc, cùng với sự cẩn thận trong việc chuẩn bị và gửi hồ sơ.

Gợi ý nội dung quan trọng: Bạn có thể nhấn mạnh những kỹ năng, kinh nghiệm, hoặc thành tựu quan trọng nhất mà bạn muốn nhà tuyển dụng chú ý. Điều này giúp làm nổi bật hồ sơ của bạn và thu hút sự quan tâm ban đầu từ nhà tuyển dụng.

Tạo sự khác biệt: Mẫu hồ sơ xin việc cho phép bạn trình bày thông tin một cách sáng tạo và cá nhân hóa, để nhà tuyển dụng có cái nhìn sơ bộ về cá nhân và năng lực của bạn trước khi đọc hồ sơ chi tiết.

Thể hiện sự chuyên nghiệp và tổ chức: Sự hiện diện của mẫu hồ sơ xin việc cho thấy bạn là người tổ chức và chú trọng đến chi tiết. Nó cho thấy rằng bạn đánh giá cao quy trình xin việc và đã chuẩn bị hồ sơ của mình một cách cẩn thận và chuyên nghiệp.

Tăng khả năng nhận được sự chú ý: Nếu được thiết kế và trình bày một cách chuyên nghiệp, nó có thể gây ấn tượng ban đầu và tạo ra sự tò mò, khuyến khích nhà tuyển dụng đọc hồ sơ chi tiết của bạn.

Thiết kế sáng tạo phần vỏ đựng CV gửi nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, bạn cũng cần xác định rằng bìa hồ sơ ứng tuyển không phải là yêu cầu bắt buộc và không thay thế cho một hồ sơ xin việc tốt. Đôi khi nhà tuyển dụng không yêu cầu hoặc không quan tâm đến phần vỏ đựng. Vì vậy, hãy kiểm tra thông tin từng công ty và ứng dụng theo quy định của họ trước khi quyết định có sử dụng mẫu bìa hồ sơ xin việc file word hay không.

3. Các yếu tố cần có trong mẫu bìa hồ sơ xin việc

Bìa hồ sơ xin việc chính là hình ảnh đại diện cho con người bạn trước nhà tuyển dụng. Do đó, bạn cần viết và trình bày chỉn chu từng phần, cụ thể bao gồm các nội dung chính sau đây:

Thông tin cá nhân: Điền tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn. Đảm bảo rằng các thông tin này được viết rõ ràng và chính xác.

Ngày gửi hồ sơ: Ghi ngày bạn gửi hồ sơ xin việc. Điều này có thể giúp xác định thời điểm bạn đã nộp hồ sơ.

Thông tin công ty nhận hồ sơ: Ghi tên công ty hoặc tên người nhận hồ sơ xin việc, cùng với địa chỉ và thông tin liên hệ (nếu có). Nếu bạn không biết tên người nhận cụ thể, hãy sử dụng cụm từ "Người nhận hồ sơ xin việc".

Tiêu đề: Sử dụng một tiêu đề ngắn gọn để cho biết rõ rằng đây là hồ sơ xin việc. Ví dụ: "Hồ sơ xin việc - Vị trí [tên vị trí]".

Tóm tắt thông tin: Một đoạn văn ngắn để tóm tắt những điểm nổi bật về bản thân, kỹ năng, kinh nghiệm hoặc mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Điều này giúp tạo sự chú ý và lôi cuốn từ phía nhà tuyển dụng.

Lời kết: Một lời cảm ơn và khẳng định sự quan tâm của bạn đối với vị trí và công ty. Bạn có thể sử dụng cụm từ như "Trân trọng" hoặc "Xin chân thành cảm ơn".

Chữ ký: Ký tên của bạn dưới phần lời kết. Điều này giúp thể hiện tính chân thành và cá nhân hóa hồ sơ xin việc của bạn.

Bạn hãy chú ý các yếu tố trong mẫu bìa hồ sơ xin việc có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của từng công ty hoặc vị trí công việc. Do đó, bạn luôn cần kiểm tra thông tin từ công ty hoặc nguồn tuyển dụng để đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu và quy chuẩn của họ.

Mẫu bìa hồ sơ ứng tuyển thông thường (Nguồn: Internet)

4. Cách viết bìa hồ sơ xin việc chuyên nghiệp

Vậy làm sao để ghi bìa hồ sơ ứng tuyển công việc một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất từng phần? Câu trả lời sẽ được bật mí với bạn ở các mục chi tiết dưới đây:

4.1. Phần ảnh thẻ

Bạn chú ý chọn loại ảnh thẻ trang trọng, phông xanh để thể hiện sự chỉn chu và nghiêm túc trong từng chi tiết nhỏ. Tránh chọn ảnh mờ, thời hạn sử dụng đã quá 6 tháng đến 1 năm, ảnh thời sinh viên hoặc ảnh tự sướng đều phải bị loại bỏ. Ưu tiên ảnh có nụ cười thân thiện, đầu tóc gọn gàng, mặc áo sơ mi có cổ, makeup nhẹ nhàng.

Ảnh thẻ chỉn chu, nghiêm túc để ở góc trái hồ sơ ứng tuyển việc làm (Nguồn: Internet)

4.2. Phần quốc hiệu, tiêu ngữ

Nếu bạn chọn những mẫu bìa hồ sơ ứng tuyển có sẵn thì phần này bạn không cần bận tâm vì đã được nhà sản xuất viết sẵn. Trong trường hợp bạn tự thiết kế, bạn cần tuyệt đối chú ý đến phần quốc hiệu, tiêu ngữ vì đây là một chi tiết vô cùng quan trọng nó thể hiện bạn có thực sự là một người con của Việt Nam hay không.

Tuyệt đối chú ý đến phần quốc hiệu, tiêu ngữ trên phần vỏ đựng CV

4.3. Phần tiêu đề hồ sơ xin việc

Tiêu đề hồ sơ xin việc hãy ghi rõ mục đích bạn muốn sử dụng hồ sơ này để ứng tuyển vào vị trí nào. Giữa hàng nghìn hồ sơ nhà tuyển dụng phải nhận về cùng lúc, thì đây được cho là cách mà bạn giúp họ sàng lọc hồ sơ nhanh hơn.

Ghi rõ tiêu đề vị trí mà bạn ứng tuyển (Nguồn: Internet)

4.4. Phần thông tin cá nhân

Mục này bạn chỉ cần đưa ra các thông tin cơ bản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email để nhà tuyển dụng nắm được một số điều về bạn trước đã. Chú ý ghi chuẩn với thông tin trong căn cước công dân và đồng nhất với các giấy tờ bên trong bộ hồ sơ nhé.

Hồ sơ xin việc đã được điền đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết (Nguồn: Internet)

4.5. Phần hồ sơ gồm có

Bạn cần ghi đầy đủ toàn bộ tên tài liệu có trong bộ hồ sơ của mình bao gồm: sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, tạo CV xin việc,... một cách chi tiết nhất. Điều này giúp bạn biết mình đã chuẩn bị đầy đủ hay còn thiếu tài liệu nào đề còn bổ sung về sau.

CV xin việc trong hồ sơ xin việc

5. Lưu ý khi ghi bìa hồ sơ xin việc

Viết bìa hồ sơ xin việc hay bất cứ loại văn bản, giấy tờ nào khác bạn cũng đều sẽ gặp phải những lỗi nhỏ. Do đó, hãy cố gắng hạn chế tối đa nhất có thể những lỗi sau đây và kiểm tra thật kỹ trước khi gửi nhà tuyển dụng nhé.

Chọn đúng kích thước

Thông thường kích thước các tài liệu bên trong sẽ dạng tờ giấy A4 nên bìa hồ sơ xin việc cần to hơn tờ giấy A4 để bảo quản chúng tốt hơn. Nhưng cũng đừng vì thế mà bạn chọn các bao đựng quá to, thiếu sự thẩm mỹ vì kích thước chuẩn sẽ nằm ở khoảng 24x33cm.

Làm bìa hồ sơ đơn giản

Nếu bạn không có thời gian thì nên đến quán bán đồ văn phòng phẩm mua cho mình một bộ hồ sơ xin việc về và chỉ sẵn đề điền các thông tin cá nhân của mình vào. Trong trường hợp, bạn muốn cá nhân hóa bộ hồ sơ của mình, hãy tự thiết kế bằng các phần mềm trên internet hoặc công cụ Ai, Photoshop để tạo sự ấn tượng, độc đáo với nhà tuyển dụng hơn.

Phần bìa xin việc đơn giản được tạo ra từ Microsoft Word (Nguồn: Internet)

Kiểm tra chính xác thông tin

Đảm bảo rằng thông tin trên bìa hồ sơ ứng tuyển được sắp xếp một cách gọn gàng và dễ đọc. Hãy sử dụng các định dạng văn bản phù hợp và cân nhắc việc sử dụng các font chuyên nghiệp nhất, thông tin chính xác và đồng nhất với các thông tin tài liệu bên trong hồ sơ xin việc.

Đảm bảo thứ tự các giấy tờ

Bạn liệt kê ở bìa xin việc thứ tự giấy tờ như thế nào thì bên trong bạn cũng cần sắp xếp thứ tự như những gì bạn đã ghi. Đây là điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại giúp nhà tuyển dụng thấy được sự cẩn thận và tỉ mỉ của từng ứng viên.

Kiểm tra lỗi chính tả, dùng 1 màu mực và 1 kiểu chữ

Chắc chắn kiểm tra lại bìa xin việc để đảm bảo không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp. Một bìa xin việc với lỗi ngôn ngữ có thể tạo ấn tượng không tốt và ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của bạn.

Mua dư bìa hồ sơ để thay

Bạn không thể cam đoan rằng bạn viết 1 lần bìa hồ sơ xin việc là có thể ưng ý và không cần chỉnh sửa gì. Do đó, hãy mua dư bìa hồ sơ để viết lại trong những lần viết sai nhằm để có được một bộ hồ sơ hoàn thiện nhất gửi nhà tuyển dụng.

6. Cách thiết kế bìa hồ sơ xin việc bằng file word

Thường bạn sẽ mua bìa hồ sơ xin việc và điền các thông tin có sẵn hoặc sử dụng các website để tiết kiệm thời gian thiết kế. Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn là bạn có thể thiết kế bìa hồ sơ xin việc bằng chính file word, cực kỳ đơn giản bằng các bước sau đây:

Bước 1: Tạo viền cho bìa hồ sơ xin việc

Điều đầu tiên hãy tạo một phần viền bìa thật đẹp bằng các thao tác trên Microsoft Word như sau: Bạn chọn Design -> Page borders. Khi cửa sổ mới hiện ra, tại cửa sổ “Borders and shading” chọn viền khung trong “Art“. Trong “Apply” – chọn “This section” – lựa chọn lệnh “First page only“. Cuối cùng, tại Options – chọn Text trong mục Measure from.

Thiết kế bìa hồ sơ xin việc bằng các thao tác đơn giản trên Microsoft Word (Nguồn: Internet)

Bước 2: Điền thông tin vào bìa

Bạn có thể thêm logo của công ty hoặc ảnh cá nhân của bạn lên phần đầu trang để tạo sự chuyên nghiệp và cá nhân hóa. Sử dụng các công cụ trong tab "Insert" để thêm hình ảnh hoặc logo. Bạn sẽ cần phải thực hiện lệnh Textbox để có thể viết nội dung vào trong khung đã tạo.

Điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bìa hồ sơ xin việc file word (Nguồn: Internet)

Bước 3: Căn chỉnh bìa hồ sơ xin việc

Sau khi hoàn thành thiết kế, hãy kiểm tra lại toàn bộ nội dung và định dạng trên bìa để đảm bảo không có lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc căn chỉnh. Chỉnh sửa và điều chỉnh bất kỳ vấn đề nào để bìa trông chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn.

Căn chỉnh và chọn màu sắc theo ý bạn để tạo viền hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

Bước 4: Trang trí bìa bằng các biểu tượng

Cuối cùng, bạn có thể lựa chọn các biểu tượng trong nút lệnh “Insert” > “Symbol” sao cho phù hợp với tiêu chí trang trọng, hấp dẫn và không làm mờ nội dung nhất có thể. Bạn cũng cần lưu ý rằng, không nên lạm dụng biểu tượng để tránh gây rối mắt cho nhà tuyển dụng.

Chọn biểu tượng phù hợp để tạo bìa hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

Lưu ý rằng cách thiết kế bìa hồ sơ xin việc trong Word có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản và giao diện của Word mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, các bước trên sẽ giúp bạn bắt đầu thiết kế bìa hồ sơ xin việc chuyên nghiệp bằng file Word.

7. Câu hỏi thường gặp về bìa hồ sơ xin việc

Mặc dù bìa hồ sơ xin việc đã quá phổ biến với nhiều người. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thắc mắc tồn đọng khi viết loại giấy tờ này. Job3s đã tổng hợp 4 câu hỏi phổ biến nhất khi viết bìa hồ sơ xin việc dưới đây:

7.1. Kích thước của bìa hồ sơ xin việc là bao nhiêu?

Kích thước phổ biến cho bìa hồ sơ xin việc là A4 (25 x 34cm). Đây là kích thước tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia và công ty trên thế giới. Tuy nhiên, kích thước bìa hồ sơ xin việc có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định và yêu cầu của từng quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc công ty.

7.2. Có thể tự thiết kế bìa hồ sơ xin việc theo ý mình được không?

Có, bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế bìa hồ sơ xin việc theo ý muốn của mình. Điều này cho phép bạn tạo ra một bìa hồ sơ xin việc cá nhân hóa và độc đáo. Bạn có thể sử dụng các công cụ thiết kế trực tuyến miễn phí như Canva, Adobe Spark hoặc Microsoft Word để tạo ra bìa hồ sơ xin việc.

Thiết kế bìa hồ sơ xin việc độc đáo theo ý bạn để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

7.3. Mua bìa hồ sơ xin việc ở đâu?

Bạn có thể mua bìa hồ sơ xin việc tại các cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng văn phòng phẩm trực tuyến hoặc các trang web thương mại điện tử. Ngoài ra, nếu bạn không tìm thấy bìa hồ sơ xin việc sẵn có, bạn cũng có thể tự làm bìa bằng cách sử dụng giấy bìa phù hợp và thiết kế bìa theo ý muốn của mình. Điều này cho phép bạn tùy chỉnh hoàn toàn bìa hồ sơ xin việc của mình.

7.4. Bìa hồ sơ xin việc viết như thế nào?

Khi viết bìa hồ sơ xin việc bạn nên tuân thủ theo các nguyên tắc quy định bao gồm buộc phải có quốc hiệu tiêu ngữ, ảnh thẻ, thông tin cá nhân, tiêu đề, lời cảm ơn và chữ ký. Lưu ý rằng việc viết bìa hồ sơ xin việc là cơ hội để bạn nêu bật những điểm mạnh và độc đáo của mình. Hãy sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và truyền đạt ý nghĩa của bạn một cách rõ ràng và súc tích.

Job3s hy vọng rằng những thông tin xoay quanh chủ đề bìa hồ sơ xin việc mà chúng tôi đã cung cấp đến bạn trên đây sẽ giúp ích cho bạn trong hành trình chinh phục nghề nghiệp bạn mong ước.