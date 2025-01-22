Gợi ý cách MC dẫn chương trình đám cưới cuốn hút quên lối về

1. Kỹ năng cần có của MC dẫn chương trình đám cưới

MC dẫn chương trình đám cưới là một trong những công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng kết hợp để có thể ứng biến nhanh nhẹn trước những tình huống bất ngờ nhằm đảm bảo lễ cưới được diễn ra suôn sẻ.

Giọng nói: Giọng nói rõ ràng, truyền cảm, có độ cao thấp phù hợp, tạo sự thu hút và truyền tải cảm xúc đến khách mời.

Cách nói: Sử dụng ngôn ngữ trang trọng, lịch sự, phù hợp với văn hóa và đối tượng khách mời.

Kỹ năng giao tiếp: Biết cách lắng nghe, tương tác với khách mời, tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho buổi tiệc.

Kỹ năng tổ chức: Lên kế hoạch chi tiết cho chương trình, sắp xếp các phần hợp lý, đảm bảo thời gian và tiến độ.

Kỹ năng xử lý tình huống: Khả năng ứng biến linh hoạt trước những tình huống bất ngờ, giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Sự duyên dáng: Khả năng pha trò, tạo tiếng cười một cách tinh tế, phù hợp, giúp bầu không khí thêm vui vẻ.

Sự am hiểu về văn hóa: Hiểu rõ phong tục tập quán của địa phương nơi tổ chức đám cưới để tránh những sai sót trong cách dẫn dắt.

MC dẫn chương trình đám cưới đòi hỏi nhiều kỹ năng kết hợp

2. Cách dẫn chương trình đám cưới

Một lễ cưới hoàn hảo sẽ bao gồm nhiều tiết mục nối tiếp nhau, đòi hỏi sự dẫn dắt khéo léo của người dẫn chương trình. Dưới đây là một số mẫu lời dẫn sáng tạo dành cho các MC chuyên nghiệp lẫn người mới bắt đầu.

2.1. Đón khách

Lời nói đầu tiên cho phép tôi: … (tên) - MC dẫn chương trình đám cưới ngày hôm nay, xin được phép gửi đến quý vị quan khách lời chúc sức khoẻ, lời chào thân thương và lời cảm ơn trân trọng nhất!

Chúng tôi cảm thấy rất hân hoan khi được chào đón các ông các bà, các nam thanh nữ tú cũng như quan viên hai họ đã dành thời gian có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay của chú rể … (tên) và cô dâu … (tên).

2.2. Giới thiệu cô dâu, chú rể

Để phần giới thiệu nhân vật chính không bị nhàm chán, MC dẫn chương trình đám cưới có thể đọc lên đoạn thơ sau:

“Nên duyên như lá tìm cành

Như chim tìm tổ, như anh tìm nàng.”

Thật vậy, sau nhiều năm quen biết, tìm hiểu, chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống thì đến hôm nay, chú rể … (tên) và cô dâu … (tên) đã cùng nhau tìm về chung một bến bờ hạnh phúc, viết nên những chương hoàn toàn mới trong cuộc sống.

Lại có bài thơ nói rằng:

“Đám cưới nào chẳng có vỗ tay,

Chúc cho dâu rể gặp may trọn đời.

Hôm nay quan khách muôn nơi,

Đều tay ta vỗ thay lời yêu thương,

Chúc cho dâu rể chung đường,

Chúc cho đôi bạn yêu thương suốt đời.”

Kính xin quý vị quan khách hãy cho một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón chú rể … (tên) và cô dâu … (tên) cùng bước lên sân khấu thực hiện nghi lễ thành hôn của ngày hôm nay!

MC có thể đọc thơ thay cho lời dẫn thông thường

2.3. Giới thiệu cha mẹ cô dâu, chú rể

Cũng tương tự như khi giới thiệu đôi dâu rể, MC dẫn chương trình đám cưới có thể dẫn như sau:

Kính thưa quý vị quan khách, người xưa có câu:

“Con người có tổ có tông,

Như cây có cội, như sông có nguồn.

Cây có cội mới nở cành xanh lá

Nước có nguồn mới bể đặng sông sâu

Mà! Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao sinh thành

Rồi hôm nay con dựng cuộc đời

Cha mẹ cũng có đôi lời bên con.”

Bất cứ ai làm cha, làm mẹ đều mong muốn con cái của họ sau này lớn lên có thể thuận lợi dựng vợ, gả chồng, nửa đời sau sống trong êm đềm, hạnh phúc. Kính xin quý vị quan khách một lần nữa tặng cho ông … (tên cha chú rể hoặc người đại diện nhà trai), bà … (tên mẹ chú rể hoặc người đại diện nhà trai) và ông (tên cha cô dâu hoặc người đại diện nhà gái), bà … (tên mẹ cô dâu hoặc người đại diện nhà gái) bước lên sân khấu để phát biểu đôi lời trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay!

2.4. Trao nhẫn

Phần này, thay vì tiếp tục đọc thơ, bạn MC dẫn chương trình đám cưới có thể đi luôn vào nội dung chính:

Một lần nữa, tôi xin kính mời quý vị quan khách cùng hướng về sân khấu để chứng kiến một trong những giây phút trọng đại, hạnh phúc nhất của cặp đôi uyên ương … (tên chú rể) và … (tên cô dâu). Xin mời cô dâu, chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, chính thức nên nghĩa vợ chồng, cùng nhau thề nguyện đi hết đoạn đường trăm năm!

2.5. Cắt bánh, rót rượu

“Rượu hồng là tình cảm duyên nồng

Chúc mừng hạnh phúc vợ chồng thành đôi

Thương nhau nhấp chén ly bôi

Tô son điểm phấn bờ môi thêm hồng

Từ nay nghĩa vợ tình chồng

Sẽ chia cay đắng mặn nồng có nhau.”

Trên đây là vài dòng mà tôi - một MC dẫn chương trình đám cưới - cảm thấy tâm đắc nhất, nó tượng trưng cho những lời thề nguyện sắt son, chung thủy nhất giữa cặp đôi trai tài, gái sắc ngày hôm nay.

Chúng tôi xin mời cô dâu, chú rể cùng các quý vị quan khách đã dành chút thời gian quý báu để đến chung vui cùng gia đình hai bên ngày hôm nay cùng nhau nâng chén rượu mừng cặp đôi … (tên chú rể) và … (tên cô dâu) đã nên duyên vợ chồng, chúc cho họ chung sống hạnh phúc cho đến ngày bạc đầu!

Lời dẫn đám cưới luôn phải vui tươi

2.6. Lời cảm ơn và kết thúc

Kính thưa quý vị quan khách! Mặc dù thời gian ngắn chẳng tày gang, đã đến lúc chúng ta khép lại buổi lễ thành hôn ngày hôm nay nhưng tôi tin rằng tất cả những ai có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay đều luôn cầu chúc cho tình cảm của cặp đôi trẻ trường tồn theo năm tháng, cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại.

Thay mặt cho gia đình hai bên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cho các vị quan khách có mặt ngày hôm nay. Xin gửi đến chú rể … (tên) và cô dâu … (tên) những lời hay ý đẹp nhất trên đời, mong rằng cả hai sẽ được như bài thơ sau:

“Từ nay đã vẹn ước mong

Chúc cho dâu rể mặn nồng từ đây

Tương lai hạnh phúc sum vầy

Con đàn cháu đống mẹ thầy bình an

Chúc cho đôi lứa an nhàn

Sống lâu mạnh khoẻ bình an suốt đời.”

3. Gợi ý lời dẫn mẫu hay nhất

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của các MC dẫn chương trình đám cưới chính là tìm ra cách giới thiệu, cảm ơn, chúc phúc… duyên dáng, hóm hỉnh cho các buổi lễ. Dưới đây là một số bài dẫn chương trình đám cưới hay nhất đã được chúng tôi chắt lọc kỹ càng mà bạn có thể tham khảo để lấy ý tưởng.

3.1. Làm thơ dẫn chương trình

Làm thơ là một trong những cách dẫn chương trình đám cưới phổ biến nhất hiện nay. Hai ví dụ dưới đây sẽ giúp các MC đám cưới làm thơ dẫn chương trình một cách dễ dàng, ấn tượng nhất.

Ví dụ 1:

“Nhẫn cưới ai trao, ước hẹn lòng

Tin yêu nên một trái tim hồng

Kính vòng thiên địa, cùng trời đất

Trọn giấc phu thê, bậc vợ chồng

Ơn gọi gia đình, tình hiệp nhất

Chứng nhân thế giới, nghĩa đồng công

Một đời chung thủy, duyên thiên ý

Sứ mạng giữa đời, mãi sáng trong.”

Kính mời quý ông bà, anh chị em cùng nhau hướng lên sân khấu chứng kiến giây phút trao nhẫn trọng đại của chú rể … (tên) và cô dâu … (tên). Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để có thể chúc phúc cho cặp đôi ngày hôm nay mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Ví dụ 2:

“Kim cương ngày ấy tay trao

Duyên ta ước nguyện bên nhau một đời

Trăm năm trọn nghĩa giữ lời

Rằng em hãy nhớ một thời ta yêu!”

Từ xưa đến nay, nhẫn cưới luôn là minh chứng to lớn cho tình yêu của một cặp đôi. Quý vị quan khách hãy cùng tôi hướng về sân khấu trong giây phút trao nhẫn đầy thiêng liêng này để làm chứng cho nguyện vọng gắn bó trọn đời trọn kiếp của cặp đôi trẻ là … (tên chú rể) và … (tên cô dâu).

Thơ là phần không thể thiếu khi dẫn đám cưới

3.2. Lời dẫn hài hước

Một lời dẫn hài hước, hóm hỉnh của MC dẫn chương trình đám cưới sẽ giúp bầu không khí của các buổi tiệc cưới thêm phần nhộn nhịp, tràn ngập tiếng cười.

Ví dụ:

“Chúng tôi xin chào từ Hà Nội đến tít tận Cà Mau và chào từ Lào Cai chào sang Yên Bái. Chào cả dân tộc Thái đến dân tộc Kinh, chào từ Thành phố Hồ Chí Minh chào về đến phố cổ Hội An. Chào những ai đang làm tài xế hay shipper, những ai buôn bán hàng hoá hay sửa chữa máy móc, những ai từ nơi xa đến hay sát bên vách nhà và những ai đang có mặt tại lễ thành hôn của chú rể … (tên) và cô dâu … (tên).

Với tất cả tâm tình, tôi xin kính chào tất cả các quý ông, quý bà, các nam thanh nữ tú đã có mặt ngày hôm nay. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng hội hôn ngày hôm nay được không ạ?”

3.3. Lời dẫn tung hoa cưới

Cùng với sự phát triển của các trang mạng xã hội, một số nghi thức trong lễ cưới phương Tây đã bắt đầu du nhập vào Việt Nam, trong đó có hành động tung hoa cưới của cô dâu. Hãy cùng chúng tôi tham khảo cách dẫn dắt tiết mục tung hoa cưới sao cho thật ấn tượng, giống như các MC dẫn chương trình đám cưới chuyên nghiệp vẫn thường làm nhé!

Ví dụ:

“Từ xa xưa, các loài hoa đã tượng trưng cho sắc đẹp và sự sinh sôi, nảy nở vô cùng mãnh liệt. Đó chính là phụ kiện không thể thiếu của cô dâu với ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tại các nước phương Tây, khi cô dâu tung hoa, nếu ai đó bắt được bó hoa đó chạm tay tới may mắn và sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực, sớm trở thành cô dâu xinh đẹp tiếp theo.

Vậy nên, tôi xin được phép mời các vị nam thanh nữ tú nào đang có nguyện vọng bắt hoa cưới hãy cùng nhau tiến về phía trước sân khấu để tham gia tiết mục đặc biệt này nhé!”

Lời dẫn cho phần tung hoa cũng cần được chuẩn bị chỉn chu

3.4. Lời dẫn cảm động

Nếu như bạn không thích những lời dẫn mang phong cách hài hước, MC dẫn chương trình đám cưới có thể tham khảo hai cách dẫn vừa trang trọng vừa sâu lắng như sau:

Ví dụ 1:

“Kính thưa quý vị, Đức Phật có dạy rằng: "Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua". Người gặp gỡ nhau kiếp này chính là mối duyên có từ nhiều kiếp trước, và vợ chồng là nhân duyên tu nghìn năm mới được.

Sau nhiều năm tìm hiểu, chia ngọt sẻ bùi, chú rể … (tên) và cô dâu … (tên) đã quyết định nối lại mối duyên từ nghìn năm trước. Do đó, kính xin quý vị quan khách gửi tặng cho cô dâu, chú rể một tràng pháo tay thật nồng thiệt để chào đón cặp đôi trai tài gái sắc ngày hôm nay!

Ví dụ 2:

“Ichigo ichie có thể được dịch là "Nhất kỳ, nhất hội" hay “Một thời điểm, một cuộc gặp gỡ”. Điều này có ý nghĩa nhắc nhở với chúng ta rằng mỗi lần gặp gỡ, mỗi thứ mà chúng ta trải nghiệm là một kho báu độc nhất sẽ không bao giờ lặp lại. Lễ cưới của chú rể … (tên) và cô dâu … (tên) ngày hôm nay cũng là một trải nghiệm như thế!

Thay mặt cho quan viên hai họ, tôi - MC dẫn chương trình đám cưới ngày hôm nay - xin gửi lời chào tạm biệt, lời cảm ơn trân trọng nhất dành cho các vị khách quý có mặt trong buổi lễ này. Kính xin các quý ông quý bà hãy cùng cầu chúc sự hạnh phúc, may mắn đến với đôi trẻ không chỉ hôm nay mà còn mãi về sau. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng gia đình hai bên!

Trên đây là tổng hợp một số lời dẫn sáng tạo, thú vị nhất dành cho các MC dẫn chương trình đám cưới được chúng tôi chọn lọc kỹ lưỡng. Hãy trở nên thật chuyên nghiệp và duyên dáng cho mỗi lần cầm mic của bạn với một kịch bản chỉn chu nhất nhé.