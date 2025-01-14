Mentee là gì? Những điều cần biết về mentee

1. Mentor và mentee là gì? Mối quan hệ mentor - mentee

Mentee là gì? Họ là những người đi sau, chưa có nhiều trải nghiệm. Họ mới dấn thân vào con đường kinh doanh. Họ là những nhà khởi nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp trẻ.

Mentor là người cố vấn, tư vấn nghề nghiệp hoặc một số lĩnh vực chuyên môn nào đó cho mentee, mentor có tuổi nghề nhiều hơn những người làm mentee nên họ chia sẻ và truyền đạt lại cho mentee các kinh nghiệm đúc rút cá nhân. Do đó, mối quan hệ mentor - mentee có thể coi như thầy trò, cộng sự.

Mối quan hệ lý tưởng giữa mentor và mentee là hai bên đều có sự tôn trọng và đề cao đối phương, và nâng đỡ cùng giúp nhau tiến xa hơn trong công việc, không hề có sự nghi ngờ, dè bỉu, trục lợi sau lưng nhau.

Mentee là gì? Mentee là những người đi sau, chưa có nhiều kinh nghiệm

2. Như thế nào là mentee lý tưởng?

Mentee là gì và thế nào là mentee lý tưởng? Một mentee lý tưởng cần phải đảm bảo một số hành vi nhất định, sở hữu các phẩm chất cần thiết để không làm hỏng đi thành tích. Hãy cùng khám phá xem người cố vấn luôn kỳ vọng mentee như thế nào.

2.1. Làm rõ điều bạn cần

Các tình huống khác nhau sẽ đòi hỏi những nhu cầu khác nhau về hình thức cố vấn. Hiện nay, nhiều đơn vị đã phân loại thành 3 dạng mentor: Huấn luyện viên (Coach), tài trợ (Sponsor) hoặc kết nối (Connector).

Huấn luyện viên (Coach) : Người rất phù hợp để giúp bạn cải thiện hiệu suất trong những tình huống và vấn đề cụ thể. Các mentee gặp thách thức nhỏ và cụ thể như chuẩn bị diễn thuyết sẽ nhận được lợi ích khi học hỏi cùng huấn luyện viên.

Nhà tài trợ (Sponsor) : Một số mentee lại tìm nhà tài trợ làm “người chống lưng” về chuyên môn, mối quan hệ hoặc các cơ hội. Những nhà tài trợ này là người có vị thế, nắm giữ được nguồn lực vững vàng về chính trị lẫn xã hội trong sự nghiệp. Họ dùng dấu ấn cá nhân giúp các nhân tố mới giàu tiềm năng gia nhập vào những nhóm nghiên cứu, tổ chức uy tín và mạng lưới xã hội danh giá.

Người kết nối (Connector): Có nhiều mentee rất cần người kết nối giúp mentor và mentee gặp gỡ nhau, hoặc xây dựng một đội cố vấn. Người kết nối chính là đầu mối hữu ích tạo nên mối quan hệ cho mọi người.

2.2. Lựa chọn khôn ngoan

Việc lựa chọn cố vấn chuyên môn (Mentor) sẽ ảnh hưởng đến 95% khả năng thành công và hạnh phúc của bạn.

Bước đầu tiên là hãy xác định xem ai chính là người gặt hái những thành công rực rỡ trong sự nghiệp mà bạn yêu thích, tin tưởng và kính nể. Bên cạnh thành tựu của mentor thì các phẩm chất cá nhân như lòng vị tha, tính kiên nhẫn, khả năng cân bằng công việc và cuộc sống của họ cũng là mấu chốt đáng cân nhắc. Nên tìm và lựa chọn một cố vấn mà bạn có thể liên hệ, chia sẻ các mục tiêu như bạn và hiểu được những ưu tiên của bạn.

Nên lưu ý một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực bạn tham gia không nhất thiết là quyết định tốt nhất. Lời khuyên chân thành là hãy tìm những cố vấn mà bạn nhìn thấy được hình ảnh tương lai của mình trong đó, và chắc chắn rằng họ luôn chấp nhận được thách thức.

Mentee cần phải lựa chọn cố vấn chuyên môn giỏi giúp bản thân phát triển

2.3. Hứa ít - Làm nhiều

Mentee lý tưởng thường sở hữu các phẩm chất nhất định như: Sự nhiệt tình, tràn đầy năng lượng, có tổ chức và tập trung. Họ luôn tiếp nhận phản hồi trong khi giữ vững tính trung thực và tích cực đáp ứng nhanh chóng. Họ hành xử văn minh, chính trực, và nhận thức được rằng nỗ lực làm việc và dám hy sinh sẽ nhận lại được phần thưởng xứng đáng.

Cho nên một mentee tốt sẽ học cách hứa hẹn ít và luôn luôn đảm bảo kết quả công việc của mình làm ra đạt chất lượng cao.

2.4. Quý trọng thời gian của cố vấn

Cố vấn giỏi và thành công đều có lý do là: Biết cách quản lý thời gian một cách khôn ngoan, làm nhiều việc vào cùng một thời điểm nhằm đảm bảo thành công trong công việc. Do đó, mentee phải học cách tôn trọng thời gian của mentor. Luôn phải xác định mục tiêu trước khi thực hiện những buổi họp, bằng cách vạch rõ nội dung muốn thảo luận, các công việc cần hoàn tất,... rồi bám sát vào đó trong suốt thời gian gặp mặt để đạt được kết quả tốt nhất.

Lưu ý, tuyệt đối tránh viết email dông dài nếu bạn có thể đưa ra câu trả lời, đề xuất hay giải pháp tốt nhất. Thay vào đó, đóng khung giải pháp của mình bằng cách gửi cho cố vấn những câu hỏi dạng “Nên - Không nên”, và để dành thời gian gặp trực tiếp cho các vấn đề dài hơi.

Thời gian của mentor là tài sản quý giá, hãy nghĩ ra các cách tốt nhất để sử dụng hiệu quả. Việc này rất quan trọng đối với thành công của bạn.

Mentee phải học cách tôn trọng thời gian của cố vấn

2.5. Cẩn thận với những cạm bẫy

Muốn thành công, bạn cần phải học kỹ năng quản lý, tức là tạo điều kiện thuận lợi để mentor chỉ dẫn mình. Khi người cố vấn của mình mắc phải sai lầm hoặc thất bại trong những kế hoạch, mentee phải sẵn sàng đối mặt. Sự tắc trách hoặc khinh suất trong quá trình cố vấn là một tập hợp hành động của mentor do vô tình hoặc cố ý có thể gây tác động không thích đáng lên thành công của bạn.

Mentee cần nhận biết các dấu hiệu cảnh bảo và biết đâu là biện pháp xử lý nên áp dụng. Đồng thời, hãy cẩn thận để tránh những hành động sai lầm gây hại đến kết quả. Các sai lầm của mentee hoàn toàn có thể tránh được, nhưng đòi hỏi phải có sự nhận biết và giám sát cẩn thận trong suốt quá trình hướng dẫn.

2.6. Cam kết và hoạt động tích cực

Mentee không chỉ là người nhận năng lượng mà còn là người truyền sinh lực. Bạn phải làm việc với tất cả sự hăng hái, nhiệt tình và đầy cảm hứng để các dự án tiến triển tốt nhất.

Khả năng cao các cố vấn sẽ phản ứng tích cực với người nào thể hiện sự nỗ lực để giành lấy kết quả tốt hơn là quá chú tâm vào nhược điểm. Đừng phàn nàn về mọi người hoặc kêu ca trong các vấn đề chưa được thuận lợi. Khi vấn đề nảy sinh, hãy cố biến khó khăn đó thành cơ hội phát triển. Trình bày vài giải pháp, rồi lắng nghe xem cố vấn của mình có ủng hộ hay góp thêm lời khuyên nào khác để hành động không.

3. Vai trò và trách nhiệm của mentor và mentee là gì?

Đối với mentor : Cần thể hiện những tính cách tích cực, tinh thần lạc quan, có tư duy mở và sẵn sàng đổi mới, có trách nhiệm trong công việc giúp nâng đỡ mentee ngày một phát triển, trở thành chuyên gia trong nghề. Đồng thời, mentor cần phải quan tâm, tôn trọng và có sự tin tưởng vào mentee của mình.

Đối với mentee: Cần sự chủ động, tinh thần tích cực học hỏi và phát triển từ người cố vấn của mình, tôn trọng mentor và một thái độ sẵn sàng thử thách công việc.

Mentee cần có sự chủ động, tinh thần tích cực học hỏi và phát triển từ người cố vấn của mình

4. Các tips để bắt đầu và giữ cho mối quan hệ luôn tốt đẹp giữa mentor và mentee là gì?

Cách để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa mentor và mentee là gì? Dưới đây là một số tips bạn nên tham khảo:

Điều kiện tiên quyết để duy trì mối quan hệ lâu dài giữa mentor và mentee là tôn trọng lẫn nhau.

Luôn công nhận và dành những lời khen cho thành quả mà đối phương đạt được.

Hãy để họ cảm nhận thời gian bỏ ra cho mình là hoàn toàn xứng đáng và có giá trị.

Cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ cả những vấn đề liên quan đến cuộc sống.

Với những nội dung chúng tôi cung cấp trên đây, hy vọng bạn đã hiểu rõ được khái niệm mentee là gì, cũng như vai trò và trách nhiệm của mentee để có thêm nhiều góc nhìn giúp phát triển mối quan hệ xung quanh mình.