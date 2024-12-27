Mentor là gì? “Bí quyết vàng” để tìm được một Mentor giỏi và phù hợp

1. Tìm hiểu về Mentor là gì?

Khái niệm Mentor là gì? Mentor (tạm dịch là Người cố vấn hay người hướng dẫn) là những người có kinh nghiệm chuyên môn giỏi, kiến thức sâu rộng về một lĩnh vực nào đó cố vấn hoặc huấn luyện cho người được cố vấn ít kinh nghiệm hơn. Các Mentor sẽ cung cấp định hướng và kiến thức chuyên môn từ nhiều góc độ giúp các mentee (dịch là người học hay người được hướng dẫn) nắm bắt được thông tin, giải quyết các vấn đề, thực hành các kiến thức chuẩn xác và đạt được nhiều mong đợi hơn từ bản thân.

rong mối quan hệ nghề nghiệp đôi bên cùng có lợi, người cố vấn luôn đặt lợi ích tốt nhất của người được cố vấn và áp dụng phong cách cố vấn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của người được cố vấn. Người cố vấn luôn hỗ trợ và có tư tưởng rõ ràng, giúp người được cố vấn xác định con đường sự nghiệp của họ và thiết lập các mục tiêu kinh doanh có thể đạt được.

Ngoài ra, các Mentor cũng là những người thấu hiểu và chia sẻ về những khó khăn của Mentee, giúp đưa ra những nhận xét mang tính chiến lược và khách quan sao cho phù hợp với mỗi hoàn cảnh cụ thể.

Vai trò của Mentor chỉ thực sự mang đến hiệu quả và giúp doanh nghiệp hoặc cá nhân thành công khi Mentor và Mentee hợp tác vui vẻ, tin tưởng thấu hiểu lẫn nhau. Đến đây thì chắc hẳn các bạn đã biết Mentor là gì rồi, nhưng bạn đã biết họ thường làm những công việc gì hằng ngày hay không?

Khái niệm Mentor là gì được nhiều người băn khoăn và đi tìm câu trả lời

>> Xem thêm: Mô Tả Công Việc Giám Đốc Điều Hành Và Vai Trò, Yêu Cầu

1.1. Đặc điểm của một Mentor

Hiểu được khái niệm những Mentor là gì những bạn đã biết được những đặc điểm của các Mentor giúp bạn có thể dễ dàng phân biệt với những người khác? Dưới đây là những đặc điểm được đề cập đến của một Mentor như sau:

Mentor là người có tuổi nghề nhiều hơn mentee, trực tiếp Mentor đã trải nghiệm trong chính lĩnh vực đó, chứ không phải trải nghiệm ở một lĩnh vực khác

Sự thấu hiểu khó khăn, thử thách trong chuyên môn của mentor luôn bám sát thực tế hơn

Mentor luôn sở hữu kiến thức, trải nghiệm thực tế và nhiều bài học đúc kết giá trị trong một phạm vi chuyên môn hẹp mà mentee quan tâm.

Các Mentor thường thiết lập kế hoạch thực hiện tỉ mỉ từng chi tiết và có thời gian triển khai dài

Họ luôn có tư duy cập nhật những cái mới liên tục và tinh thần lạc quan, không ngại học hỏi từ mentee

2. Mô tả công việc hàng ngày của một Mentor

Bạn có biết công việc hằng ngày của một Mentor là gì? Tham khảo những thông tin chi tiết dưới đây để nắm bắt được chính xác về công việc của một Mentor là gì như sau:

Lên kế hoạch hướng dẫn, đào tạo học viên với lộ trình và nội dung chi tiết

Trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng học viên để thực hiện theo kế hoạch

Tham gia các khóa học chuyên sâu về chuyên môn để bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn.

Lên ý tưởng, sáng kiến gắn kết Mentor và học viên để tạo điều kiện thuận lợi cho định hướng nghề nghiệp của học viên.

Tham dự các cuộc họp cố vấn để chia sẻ tiến độ, mối quan tâm và thông tin chi tiết về các sự kiện cố vấn sắp tới.

Cảnh báo học viên về những khó khăn, trở ngại tiềm ẩn liên quan đến việc điều chỉnh và cung cấp cho họ định hướng, kiến thức kể cả nguồn lực kinh tế để giúp học viên vượt qua trở ngại.

Các Mentor thực hiện các công việc hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cho các Mentee

3. Phẩm chất của người cố vấn giỏi

Để trở thành một mentor giỏi chắc chắn bạn phải sở hữu những phẩm chất nhất định. Dưới đây là những phẩm chất quan trọng mà một Mentor nhất định phải có như sau:

Kiến thức chuyên môn

Một Mentor thường sẽ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ hướng dẫn hơn người được hướng dẫn. Mặc dù những Mentor không phải lúc nào cũng có chức danh công việc cao hoặc có nhiều năm làm việc trong ngành. Tuy nhiên họ vẫn có những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết nhất để đưa ra những lời khuyên hay định hướng cho những người được hướng dẫn.

Có khả năng định hướng tốt, quan sát tốt

Mục tiêu của các học viên khi tìm đến Mentor chính là hướng dẫn họ đi đúng định hướng và phát triển trong định hướng của họ.

Bởi vậy, các Mentor cần phải có khả năng định hướng để giúp đỡ học viên của mình phát triển đúng lộ trình và hoàn thiện hơn. Mentor cũng cần phải hỗ trợ học viên lên kế hoạch dài hạn, xác định được các mục tiêu và giúp đỡ họ trong việc thực hiện kế hoạch để từng bước đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Có tính cách tốt

Để thuận lợi phát triển, bạn cần tìm những Mentor có tính cách tốt, phẩm chất tốt để tạo một môi trường mentoring tích cực và hiệu quả. Các Mentor cần phải luôn thân thiện, tôn trọng học viên của mình. Từ đây, người được hướng dẫn sẽ dễ dàng chia sẻ cùng họ những ý kiến, băn khoăn và những mục tiêu cá nhân.

4. Mức thu nhập của Mentor là bao nhiêu?

Mức lương của người cố vấn có thể rất khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như ngành nghề, địa điểm, kinh nghiệm và sự sắp xếp cố vấn cụ thể. Người cố vấn có thể là những tình nguyện viên cống hiến thời gian của mình mà không phải trả thù lao bằng tiền, hoặc họ có thể là những chuyên gia nhận mức chi phí cho các khóa hướng dẫn của mình.

Theo các thống kê số liệu từ trang Vietnamwork.com, lương của những Mentor trung bình rơi vào khoảng 864 USD/ tháng, dao động từ 525 – 1050 USD/ tháng. Trong đó những mentor theo mô hình 1 kèm 1 luôn có mức lương bình quân cao nhất. Tuy nhiên, nếu tính tổng lương thì những mentor theo mô hình nhóm thường sẽ chiếm ưu thế hơn mặt thu nhập.

Các Mentor có mức thu nhập hấp dẫn bởi sở hữu kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu và lâu năm

>>Xem thêm: HR Business Partner Là Gì? Tất Tần Tật Thông Tin Cần Biết Về HR Business Partner

5. Lời khuyên để tìm được một Mentor phù hợp và giỏi

Tìm kiếm được một người Mentor giỏi và có tâm giúp con đường sự nghiệp của bạn đi đúng hướng và đi nhanh hơn. Việc tìm kiếm một người cố vấn phù hợp với năng lượng, kế hoạch và thời gian. Hãy nhớ rằng việc tìm kiếm được một người Mentor giỏi và phù hợp với bạn là cả một quá trình mang lại lợi ích lâu dài.

Dưới đây là những lời khuyên cho bạn để tìm được một người Mentor phù hợp như sau:

Xác định mục tiêu nghề nghiệp của bạn

Đây là bước đầu tiên và cần thiết nhất để tìm được một Mentor phù hợp cho sự nghiệp của bạn. Mặc dù bạn không cần một kế hoạch về nghề nghiệp chi tiết, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết mục tiêu công việc dài hạn của mình là gì và sẵn sàng đón nhận những tình huống và cơ hội mới.

Tìm người có công việc mơ ước của bạn

Việc hướng dẫn, cố vấn thành công được hình thành dựa trên sự phù hợp giữa Mentor và người được hướng dẫn. Chắc chắn rất hữu ích khi có những nhân vật truyền cảm hứng, những người có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn đồng thời trở thành người trung lập cho những suy nghĩ và ý tưởng của bạn.

Tìm kiếm Mentor xung quanh bạn

Các đồng nghiệp cũ và hiện tại, sếp, giáo sư và thậm chí cả bạn bè trong các ngành khác nhau đều là một nguồn tài nguyên vô giá và là điểm khởi đầu thích hợp trong quá trình tìm kiếm một Mentor phù hợp của bạn.

Tìm kiếm các chuyên gia trong ngành

Một người có ý tưởng về ngành bạn ưa thích sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm kiếm người cố vấn. Họ cũng là những người phù hợp để tư vấn về các dự án mới, các chứng chỉ và các đào tạo cần thiết cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Sau khi nắm bắt chính xác Mentor là gì và những thông tin chi tiết xoay quanh Mentor, bạn đã có thể dễ dàng xác định được một Mentor phù hợp và có “tâm” cho sự nghiệp công việc của bạn.