Merch là gì? Tại sao nên doanh nghiệp nên đầu tư vào Merch?

1. Merch là gì? Những định nghĩa khác liên quan đến Merch

Merch là từ viết tắt của thuật ngữ Merchandise, chỉ hàng hoá phục vụ hoạt động bán lẻ, quảng bá thương hiệu. Đó là các sản phẩm có thương hiệu, logo hoặc thiết kế đặc trưng của công ty và brand đó.

Định nghĩa Merch là gì? Đây là thuật ngữ chỉ hàng hoá phục vụ hoạt động bán lẻ, quảng bá thương hiệu

Các sản phẩm Merch có thể bao gồm mũ, quần áo, ô, áo mưa, mũ bảo hiểm, lịch, quà lưu niệm… Các vật phẩm có thể bán hoặc trao tặng coi như một cách để quảng bá và xây dựng hình ảnh thương hiệu. Merch vừa giúp quảng bá hình ảnh của thương hiệu, vừa tạo nguồn doanh thu hấp dẫn cho doanh nghiệp.

Mặt khác Merchandise cũng là một vị trí nghề nghiệp. Người đảm nhiệm vị trí Merchandise thường có nhiệm vụ chính là theo dõi, quản lý đơn hàng cho doanh nghiệp. Ở Việt Nam, Merchandise thường được sử dụng nhiều trong lĩnh vực may mặc.

Với sự phát triển của thương mại nói chung và thương mại điện tử nói riêng, Merch ngày càng trở thành một xu hướng hấp dẫn với mọi doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại và tương lai.

2. Lợi ích của Merch là gì?

Vậy lợi ích của Merch là gì? Merch hay Merchandise là một chiến lược đặc biệt của những thương hiệu nổi tiếng. Merch mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho một thương hiệu và doanh nghiệp như:

Những lợi ích của Merch

2.1. Tăng nhận diện thương hiệu

Những lợi ích của Merch là gì? Sử dụng Merch là một cách để tăng nhận diện thương hiệu cực kỳ hiệu quả. Nếu thương hiệu của bạn đang được nhiều khách hàng quan tâm và tin dùng thì Merch là một cách tuyệt vời để xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Thông thường để mất 5-7 lần hiển thị để một ai đó có thể nhớ đến logo thương hiệu của bạn. Hãy kết hợp Merch với logo, tông màu chủ đạo thương hiệu một cách hài hòa. Tính nhất quán cùng độ phủ sóng cao sẽ giúp thương hiệu của bạn tăng khả năng nhận diện trên tất cả các nền tảng.

2.2. Tăng doanh thu

Việc sử dụng các Merch để tặng quà cho khách hàng sẽ tăng tính nhận diện thương hiệu, đặc biệt là với các sản phẩm như áo mưa, mũ bảo hiểm, ô… Từ đó khiến nhiều người biết đến thương hiệu và tạo cảm giác uy tín. Điều này khiến họ sẽ tò mò và tìm hiểu về thương hiệu, từ đó phát sinh nhu cầu mua sắm trong vô thức.

Bên cạnh đó, nếu bạn đang là một doanh nghiệp, thương hiệu có uy tín trên thị trường. Bạn có thể tận dụng sáng tạo sản phẩm Merch để làm sản phẩm kinh doanh phụ. Từ đó đẩy cao hiệu quả kinh doanh với những sản phẩm độc nhất của thương hiệu.

2.3. Tạo mối liên kết với khách hàng

Merch có thể là một món quà để thương hiệu của bạn tri ân với khách hàng, thể hiện sự trân trọng của bạn với khách hàng. Tăng thiện cảm của khách hàng và cho họ cảm giác được chăm sóc và quan tâm.

Điều này sẽ vừa giúp khách hàng muốn quảng bá thương hiệu cho người quen, vừa kích cầu mua sắm để họ quay trở lại. Từ đó thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu. Trên thực tế, đối với những thương hiệu lâu đời, 65% doanh số bán hàng của họ đến từ khách hàng cũ chứ không phải là những khách hàng mới.

2.4. Tạo điểm nhấn cho thương hiệu

Lợi ích to lớn của Merch là gì? Các Merch độc đáo do doanh nghiệp làm ra có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ về thương hiệu tới cộng đồng. Đối với người nhận, sản phẩm còn có thể cho họ cảm giác sự “độc quyền” của những khách hàng đặc biệt.

Những sản phẩm Merch có ý nghĩa và câu chuyện riêng còn mang đến hiệu quả truyền thông đặc biệt. Để mỗi khi nhắc đến hay nhìn vào sản phẩm họ sẽ nghĩ ngay thương hiệu.

3. Phân loại Merch

Các loại của Merch là gì? Merch có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Dưới đây là một số phân loại phổ biến:

Những cách phân loại Merch phổ biến trên thị trường

3.1. Theo loại sản phẩm

Thời trang: Quần, áo, áo mưa, áo khoác…

Phụ kiện: Mũ bảo hiểm, ốp điện thoại, găng tay, khẩu trang…

Dụng cụ văn phòng: Sổ tay, bút, túi xách, lịch…

Đồ dùng hằng ngày: Gối ngủ, thảm, cốc, bình giữ nhiệt…

3.2. Theo mục đích sử dụng

Quà tặng cho chiến lược quảng cáo: Sử dụng để tặng cho các khách hàng đã từng mua sản phẩm, đối tác hoặc sử dụng trong chiến dịch quảng cáo. Đôi khi Merch cũng có thể sử dụng làm quà tặng kèm khi mua hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ chính của thương hiệu.

Quà tặng trong sự kiện: Sử dụng để tạo sự thu hút và điểm đặc biệt cho các sự kiện như triển lãm, biểu diễn hoặc quảng bá…

Quà tặng cho đội ngũ nhân viên: Đồng phục, dụng cụ làm việc, túi xách…

Merch bán lẻ: Các sản phẩm có thể nằm trong chiến lược kinh doanh ngắn hạn của thương hiệu.

3.3. Theo đối tượng mục tiêu

Merch cho khách hàng đặc biệt: Merch này thường phù hợp với các brand về công nghệ, đội bóng hoặc các nghệ sĩ… dành cho người hâm mộ của mình.

Merch cho người hâm mộ: Tạo ra để tặng cho các khách hàng thân thiết khiến họ gắn bó lâu dài.

Merch dành cho nhân viên: Các sản phẩm nhằm khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên hoặc tập thể đội ngũ.

3.4. Theo phong cách thiết kế

Merch thiết kế thời trang: Sản phẩm được thiết kế theo xu hướng và phong cách thời trang.

Merch Vintage và Retro: Sản phẩm mang phong cách cổ điển hoặc retro trong thiết kế. Đây thường là các sản phẩm liên quan đến văn phòng hoặc đồ dùng hàng ngày.

Merch Độc quyền và giới hạn: Đồng phục, dụng cụ làm việc, túi xách…

3.5. Theo chủ đề hoặc thương hiệu

Merch theo chủ đề: Các sản phẩm được thiết kế xung quanh một chủ đề cụ thể như kỳ nghỉ, sự kiện đặc biệt hoặc triết lý thương hiệu.

Merch của Nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng: Các sản phẩm này nhằm mục đích để quảng bá và tăng hiệu quả hình ảnh cho các ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng.

4. Tiềm năng phát triển của Merch trong thị trường tương lai

Ngày nay, Merch không chỉ đơn giản là sản phẩm quảng bá mà còn là công cụ đa chiến lược phù hợp cho mọi doanh nghiệp. Tiềm năng của Merch nằm ở sự độc đáo và trải nghiệm thương hiệu chân thực và sâu sắc cho khách hàng.

Merch là một chiến lược kinh doanh hấp dẫn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào

Việc kết hợp sáng tạo, chất lượng sẽ dễ dàng thu hút đối tượng mục tiêu từ người hâm mộ thành những khách hàng tiềm năng.

Những xu hướng mới về lĩnh vực Merch có tiềm năng phát triển mạnh mẽ đáng chú ý:

Tích hợp các hợp các sản phẩm, chất liệu thân thiện với môi trường.

Thiết kế đổi mới với nhiều tính độc đáo, đột phá.

Merch mang tính cá nhân hóa cao.

Các Merch số lượng giới hạn để tăng hiệu quả và sự trân trọng của khách hàng.

Merch kết hợp với sản phẩm âm nhạc.

Merch đa dạng về loại hình.

Merch sẽ là phương tiện tương tác và kết nối một cách độc đáo giữa thương hiệu và khách hàng tạo sự bền vững cho hình ảnh của thương hiệu.

5. Quy trình tạo ra Merch cho doanh nghiệp

Qua định nghĩa và vai trò của Merch là gì, chúng ta sẽ hiểu được cách mà một doanh nghiệp tạo ra Merch là gì.

Quy trình để xây dựng và vận hành hiểu quả Merch

Bước 1: Xác định đối tượng có nhu cầu Merch của bạn

Cần xác định khách hàng mục tiêu để tìm ra loại Merch phù hợp với nhu cầu của họ. Bạn có thể tạo ra các bài khảo sát trước khi lập kế hoạch sản xuất

Bước 2: Đưa ra chiến lược về chi phí

Tham khảo giá của các nhà sản xuất. Từ đó tính toán chi phí sao cho hợp lý với ngân sách mà vẫn đảm bảo được chất lượng và số lượng như yêu cầu. Dù mục đích sử dụng để làm quà tặng hay kinh doanh cũng luôn cần tối ưu chi phí một cách tốt nhất.

Với những sản phẩm Merch để kinh doanh, tính toán chiến lược giá cả phù hợp để khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn.

Bước 3: Xác định loại hình Merch sẽ sản xuất

Xác định loại Merch phù hợp với đối tượng mục tiêu đã xác định ban đầu. Mỗi loại hình sẽ phù hợp với loại đối tượng và có mức chi phí khác nhau.

Bước 4: Lựa chọn thiết kế của Merch

Cần lựa chọn phong cách thiết kế Merch để tạo nên sự độc đáo cho sản phẩm của thương hiệu. Bên cạnh đó, cũng cần đảm bảo đặc điểm dạng của thương hiệu. Có thể kết hợp sử dụng khẩu hiệu và hình ảnh của thương hiệu để tạo điểm nhấn.

Bước 5: Thiết lập chiến lược quảng bá Merch

Chuẩn bị hình ảnh, âm thanh, thiết kế để cho chiến lược quảng bá Merch thông qua các nền tảng online như facebook, tiktok, instagram… hoặc offline như banner, affiliate…

6. Những thách thức khi làm Merch mà doanh nghiệp cần phải biết

Bên cạnh những lợi ích nổi bật, trong quá trình sản xuất và quảng bá Merch cũng có rất nhiều thách thức và khó khăn mà bạn nhất định phải biết. Vậy những thách thức khi làm Merch là gì?

Có một số thách thức nhất định đối với doanh nghiệp khi sản xuất, quảng bá Merch

Môi trường cạnh tranh cao.

Yêu cầu sản phẩm phải mang tính đột phá và sáng tạo cao.

Dù Merch chỉ là quà tặng kèm cũng luôn cần đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Tìm được nhà cung cấp chất lượng và phù hợp ngân sách.

Tính toán tổng chi phí và đặt ra giá thành hợp lý, không quá cao so với thị trường để hạn chế việc bị so sánh, đánh giá.

Sản phẩm Merch cần phải phù hợp chiến lược Marketing để tạo sự đồng nhất và ấn tượng tốt từ khách hàng và đối tác.

Dù là sản phẩm sáng tạo nhưng vẫn cần đáp ứng được nhu cầu và sự thay đổi của thị trường.

Tính toán số lượng phù hợp, tránh để dư thừa nhiều gây lãng phí ngân sách và làm giảm đi tính đặc biệt của sản phẩm March.

Phải đảm bảo đầy đủ tính pháp lý về bản quyền thương hiệu, hình ảnh để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có.

Nhìn chung, chúng ta có thể thấy rằng Merch là một “cầu nối” tuyệt vời, giúp khách hàng có thêm niềm tin và sự trung thành với thương hiệu và doanh nghiệp. Tuy nhiên trước khi tiến hành làm Merchandise, bạn cần nắm rõ nguyên lý, cách thức sản xuất và những khó khăn khi làm Merch là gì, để đảm bảo tối ưu hiệu quả của mỗi chiến dịch Merchandise.