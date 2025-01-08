MFG nghĩa là gì? Nắm chắc những thông số này trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào

1. MFG nghĩa là gì?

Để có thể trả lời được câu hỏi MFG nghĩa là gì, MFG là viết tắt của từ gì, bạn cần có hiểu biết cơ bản về khái niệm này. Theo đó, MFG chính là tên viết tắt của cụm từ Manufacturing Date và mang nghĩa là ngày sản xuất của hàng hóa. Bất kỳ sản phẩm nào cũng được in thông tin này và đặt ở vị trí phù hợp, cân đối với sản phẩm.

Dễ dàng nhận thấy, mỗi thương hiệu sẽ có cách ghi ngày sản xuất khác nhau. Cách ghi phổ biến nhất là ngày trước, năm sau. Ví dụ MFG: 08/07/23. Một số có nhãn hàng sẽ để năm trước, sau đó là ngày, tháng. Ví dụ như MFG: 23/07/08 nghĩa là sản phẩm này được sản xuất vào ngày 8 tháng 7 năm 2023.

Đáp án cho câu hỏi MFG có nghĩa là gì chính là ngày sản xuất được in trên bao bì sản phẩm

2. Các thuật ngữ liên quan khác

Sau khi đã có cái nhìn tổng quan và biết được MFG nghĩa là gì, nhiều người cũng không khỏi thắc mắc và dành thời gian tìm hiểu các thuật ngữ liên quan khác như: EXP, BBE/BE, PA0... Cụ thể:

2.1. EXP

Song song với việc giải thích được MFG nghĩa là gì, bạn cũng nên biết về ký hiệu EXP. Trên thực tế, MFG và EXP luôn đi kèm với nhau và mang nghĩa là hạn sử dụng của sản phẩm. Nhìn vào EXP, người tiêu dùng sẽ biết được thời điểm sản phẩm không nên sử dụng.

Thông số này có thể xuất hiện ở nắp, đáy hoặc thân chai, nắp chai. Ngoài cách ghi cụ thể ngày tháng thì EXP còn cách ghi khác là số ngày cụ thể hết hạn ví dụ: 1 năm từ ngày sản xuất. Do đó, khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào, bạn cần chú ý hai thông số EXP và MFG để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

2.2. BBE/BE

Ký hiệu này viết tắt cho từ Best Before nghĩa là sử dụng tốt nhất trước một ngày cụ thể nào đó. Ngày trên ký hiệu này có thể giúp sản phẩm được tốt nhất còn sau đó thì chất lượng sẽ giảm dần.

Kí hiệu Best Before cho người dùng biết ngày cuối cùng mà sản phẩm vẫn giữ được chất lượng tốt nhất

2.3. Ký hiệu Số (tháng/ năm) + LJ + Số (ngày)

Tại một số sản phẩm, người dùng sẽ thấy dãy ký tự gồm chữ và số như: 0219LJ01. Từ thông số này, bạn sẽ biết được tháng sản xuất - hai ký tự đầu tiên (tháng 02), năm sản xuất sản phẩm - hai ký tự tiếp theo (2019), mã sản phẩm là LJ, ngày sản xuất - hai ký tự cuối (ngày 01). Nghe có vẻ phức tạp nhưng chỉ cần để ý một chút là bạn có thể hiểu được nó và sử dụng sản phẩm thông minh.

2.4. PAO

Nếu đã biết MFG nghĩa là gì, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về khái niệm PAO. Tên đầy đủ của từ ngữ này là Period After Opening, được hiểu là thời hạn sử dụng kể từ ngày mở nắp. Nếu PAO không được đề cập rõ ràng trên bao bì sản phẩm, thời hạn sản sử dụng thường kéo dài trong vòng 3 năm kể từ ngày sản xuất.

2.5. Sell by/Sell by date/Display until là gì?

Không chỉ nắm được MFG nghĩa là gì, bạn cũng nên biết về ý nghĩa của các ký hiệu khác để hiểu khi gặp chúng. Ví dụ như ký hiệu "Sell by", "Sell by date" hoặc "Display until" đều đồng nghĩa với việc sản phẩm chỉ được bày bán đến ngày cụ thể. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thời hạn bán hàng tại các cửa hàng, siêu thị, thường do nhà sản xuất quy định. Thực tế, sau ngày quy định, người tiêu dùng vẫn có thể sử dụng sản phẩm nhưng chất lượng không được đảm bảo.

2.6. Use by là gì?

Cụm từ này thường xuất hiện trên các sản phẩm thực phẩm có hạn sử dụng ngắn như thịt hộp, cá hộp. Việc tuân thủ ngày "Use by" giả định rằng sản phẩm được bảo quản đúng cách, đặc biệt là trong điều kiện lưu trữ ở nhiệt độ thích hợp.

Cụm từ này thường xuất hiện trên thịt hộp hoặc cá hộp

2.7. Ký hiệu đồng hồ cát

Đây là biểu tượng thể hiện thời hạn sử dụng của sản phẩm không quá 30 tháng, thường được in dưới đáy hoặc thân chai mỹ phẩm. Các nhà sản xuất ở châu Âu thường bắt buộc in biểu tượng chiếc hộp mở nắp và đồng hồ cát trên bao bì mỹ phẩm.

2.8. Ký hiệu viết tắt của từng tháng

Đó là chữ cái viết tắt đại diện cho tên các tháng trong tiếng Anh. Cụ thể:

Tháng Kí hiệu chữ cái đầu Tháng Kí hiệu chữ cái đầu Tháng 1 Jan Tháng 7 Jul Tháng 2 Feb Tháng 8 Ar Tháng 3 Mar Tháng 9 S Tháng 4 A Tháng 10 O Tháng 5 M Tháng 11 N Tháng 6 Jun Tháng 12 D

2.9. LOT Number

Trên bao bì sản phẩm cụm từ LOT hay LOT Number/Batch Number là số lô sản xuất được in trên sản phẩm. Thông thường, mã nàу được in trên trên ѕản phẩm hoặc ngoài bao bì. Nhìn vào thông tin LOT Number, đơn vị sản xuất sẽ biết được lô sản phẩm đã sản xuất, từ đó truy vấn được nguồn gốc khi có sản phẩm nào bị lỗi.

2.10. Net weight

Ngoài việc "bỏ túi" những thông tin chi tiết về MFG nghĩa là gì, bạn cũng nên hiểu được Net weight là gì. Cụm từ này được định nghĩa là khối lượng của một vật thể nhưng không tính bao bì kèm theo. Net weight thường được in trên các vỏ bao bì thực phẩm, thuốc,…

2.11. Packing specifications

Packing specifications còn được gọi với cái tên khác là quy cách đóng gói sản phẩm. Nó đề cập đến thông tin các sản phẩm được đóng gói như thế nào, loại bao bì sử dụng

2.12. Thành phần

Thông tin trong phần này đề cập đến các nguyên liệu được sử dụng để tạo nên sản phẩm.

2.13. Hướng dẫn sử dụng

Dựa vào tờ hướng dẫn sử dụng trong sản phẩm, người dùng sẽ biết cách sử dụng đúng nhất để mang lại hiệu quả. Nó có thể là hướng dẫn về cách chế biến, cách bảo quản hoặc liều lượng sử dụng.

Đọc hướng dẫn sử dụng giúp người dùng biết cách sử dụng đúng và hiệu quả nhất

3. Những lưu ý đối với hạn sử dụng sản phẩm

Sau khi đã cùng nhau tìm hiểu MFG nghĩa là gì, bạn cũng nên lưu ý một số điều sau khi đọc thông tin về hạn sử dụng sản phẩm.

Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của sản phẩm: Người dùng cần đọc kỹ hướng dẫn, đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh rủi ro.

Kiểm tra hạn sử dụng trước khi mua: Luôn kiểm tra thông tin về hạn sử dụng trên sản phẩm trước khi mua. Tránh mua phải hàng hóa đã hết hạn, vì chúng có thể mất hiệu quả và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình sử dụng.

Lưu ý hạn sử dụng sau khi mở: Khi mở sản phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm, thực phẩm hay thuốc, người dùng nên dùng sau một khoảng thời gian nhất định sau khi mở. Thông tin này thường được ghi trên bao bì.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra chất lượng của sản phẩm, bao gồm màu sắc, mùi hương, vệ sinh và bất kỳ biểu hiện nào của sự biến đổi không bình thường. Nếu sản phẩm có dấu hiệu không bình thường, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.

Bảo quản đúng cách: Để sản phẩm duy trì chất lượng và an toàn, lưu trữ và bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều này có thể bao gồm lưu trữ ở nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm phù hợp, và đóng gói kín sau khi sử dụng.

Không sử dụng sản phẩm hết hạn: Tránh sử dụng bất kỳ sản phẩm nào đã hết hạn. Hạn sử dụng là một chỉ báo quan trọng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

Liên hệ và phản hồi với nhà sản xuất: Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề hoặc có câu hỏi liên quan đến hạn sử dụng hoặc chất lượng sản phẩm, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp để được tư vấn thêm hoặc cung cấp phản hồi. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của bạn với vai trò là người tiêu dùng.

Người tiêu dùng nên kiểm tra hạn sử dụng trước khi mua

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hạn sử dụng thực phẩm

Để giải đáp MFG nghĩa là gì và các yếu tố ảnh hưởng đến hạn sử dụng thực phẩm, các chuyên gia đã chỉ ra các chi tiết yếu tố bên trong và bên ngoài. Cụ thể:

4.1. Các yếu tố bên trong

Các yếu tố bên trong bao gồm: pH, hoạt động nước, hàm lượng chất dinh dưỡng. Cụ thể:

PH: Đây là chỉ số độ acid hoặc kiềm của thực phẩm nằm trong khoảng từ 0 đến 14. pH của thực phẩm quyết định tác nhân vi sinh vật làm hư hỏng loại thực phẩm đó. Hầu hết các vi sinh vật không phát triển ở trong môi trường acid, nhưng phát triển mạnh trong thực phẩm có pH khoảng từ 6,6 đến 7,5.

Hoạt động của nước: Kiểm soát lượng nước trong thực phẩm là điều cần thiết để kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật.

Hàm lượng chất dinh dưỡng: Hàm lượng dinh dưỡng là một trong số các yếu tố ảnh hưởng đến sự hư hỏng của sản phẩm. Thực phẩm càng nhiều dưỡng chất càng dễ bị hư hỏng.

4.2. Các yếu tố bên ngoài

Có 3 yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hạn sử dụng thực phẩm bao gồm:

Nhiệt độ: Nhiệt độ là yếu tố quan trọng nhất cần được kiểm soát để giảm thiểu sự hư hỏng của thực phẩm.

Thời gian: Thời gian bảo quản tỉ lệ nghịch với chất lượng thực phẩm, hiểu đơn giản rằng, thực phẩm sẽ hư hỏng theo thời gian.

Độ ẩm của không khí: Tác nhân này ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng bên trong thực phẩm. Độ ẩm cao tạo điều kiện cho sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn.

Độ PH sẽ ảnh hưởng đến hạn sử dụng sản phẩm

Những thông tin trên đây chính là lời giải đáp đầy đủ và chi tiết nhất cho thắc mắc MFG nghĩa là gì. Từ cơ sở này, bạn sẽ hiểu tường tận về các ký hiệu được in trên bao bì sản phẩm để tránh mua và sử dụng các món đồ quá hạn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình.