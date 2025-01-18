Millennials là gì? Khám phá những điều đặc biệt của thế hệ này

Millennials là gì? Khám phá những điều đặc biệt của thế hệ này
Millennials là gì? Hiện nay, chúng ta thường được nghe nhiều thế hệ Gen Z, bên cạnh đó cũng có thuật ngữ được nhắc đến nhiều không kém là Gen Y - Millennials. Thế hệ này hiện đang là đối tượng có quy mô, sức mua và phân khúc theo độ tuổi được các thương hiệu nhắm tới tại Việt Nam.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Millennials là gì?
  4. 2. Nguồn gốc của tên gọi Millennials
  6. 3. Đặc điểm của thế hệ Millennials là gì?
    1. 3.1. Tính cách độc lập
    2. 3.2. Tư tưởng toàn cầu
    3. 3.3. Sử dụng công nghệ
    4. 3.4. Quan tâm đến các vấn đề xã hội
    5. 3.5. Thích làm việc có ý nghĩa
  8. 4. Vai trò của thế hệ Millennials là gì trong lực lượng lao động hiện nay?
  10. 5. Phong cách làm việc của thế hệ Millennials là gì?
    1. 5.1. Khả năng làm việc nhóm tốt
    2. 5.2. Thích được làm trong môi trường thoải mái
    3. 5.3. Thích được công nhận năng lực
    4. 5.4. Hay nhảy việc
  12. 6. Điểm khác biệt giữa Gen Z và thế hệ Millennials là gì?

1. Millennials là gì?

Millennials là gì? Đây là một thuật ngữ chỉ thế hệ gen Y, là những người sinh khoảng từ những năm 1981 đến 1996 (tức là những người đang trong độ tuổi từ 28 - 44 tính đến năm 2024). Đây là thế hệ tiếp theo sau thế hệ X, trước thế hệ Z, và cũng là một trong những thế hệ đang có rất nhiều ảnh hưởng đến những khía cạnh của xã hội hiện nay.

Những người thuộc thế hệ Millennials thường có xu hướng sáng tạo, quan tâm đến vấn đề môi trường và xã hội, thích sử dụng công nghệ và có tư duy toàn cầu hoá. Họ đã trải qua nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và đang góp phần thay đổi, định hình thế giới hiện đại.

tìm hiểu khái niệm Millennials là gì
Millennials là gì? Đây là thuật ngữ chỉ thế hệ GEN Y

2. Nguồn gốc của tên gọi Millennials

Khi đã biết rõ Millennials là gì thì có bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao lại gọi thế hệ Y bằng thuật ngữ này không? “Cha đẻ” của thế hệ Millennials là nhà nhân khẩu học Neil Howe và Wilhelm Strauss. Kể từ cuối những năm 1980, thuật ngữ này bắt đầu được sử dụng rộng rãi để chỉ thế hệ sinh từ năm 1981 đến năm 1996.

Thuật ngữ Millennials còn xuất hiện trong hai cuốn sách rất nổi tiếng là “A History of America’s Future, 1584-2069” (xuất bản năm 1991) và “Millennials Rising: The Next Great Generation” (Xuất bản 1991, 2000).

Sau này, nhiều người biết đến khái niệm này hơn và họ được biết đến rộng rãi với cái tên Thế hệ Y.

3. Đặc điểm của thế hệ Millennials là gì?

Được tiếp xúc với công nghệ từ sớm và chạm với nhiều nền văn hoá khác nhau, thế hệ Millennials có sự tự tin đặc trưng và nền tảng kiến thức tốt. Đặc điểm tính cách mà họ sở hữu làm cho họ trở nên khác biệt so với những thế hệ đi trước.

3.1. Tính cách độc lập

Millennials được đánh giá là thế hệ có tính cách độc lập và không muốn bị ràng buộc bởi những quy chuẩn cũ như thế hệ Gen X trước đó. Họ có xu hướng thích theo đuổi sự tự do, độc lập trong tư tưởng, lựa chọn và hành động.

3.2. Tư tưởng toàn cầu

Với sự phát triển của Internet và các công nghệ thông tin hiện đại, thế hệ Millennials có khả năng tiếp cận mọi thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trên toàn thế giới, giúp họ có tư tưởng toàn cần và cởi mở hơn so với những thế hệ trước đó.

3.3. Sử dụng công nghệ

Những người thuộc thế hệ Gen Y trưởng thành trong giai đoạn suy thoái kinh tế, sự khởi đầu của công nghệ thông tin và toàn cầu hoá. Họ phải làm quen với rất nhiều đổi mới cho đến hiện tại. Và không có gì ngạc nhiên khi họ đều dễ dàng làm quen với công nghệ mới hơn so với Gen X - Thế hệ trước của họ.

đặc điểm của thế hệ Millennials là gì
Sử dụng công nghệ là đặc điểm nổi bật của những người thuộc thế hệ Millennials

3.4. Quan tâm đến các vấn đề xã hội

Những người thuộc thế hệ Gen Y thường có xu hướng quan tâm đến những vấn đề của xã hội và môi trường. Đặc biệt hơn là họ hay đặt ưu tiên cho những giá trị như sự đa dạng, bình đẳng trong xã hội và bảo vệ môi trường, thiên nhiên.

3.5. Thích làm việc có ý nghĩa

Phần lớn Millennials thường tìm kiếm những công việc có ý nghĩa, ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của xã hội. Họ thích được làm việc trong môi trường linh hoạt và có tính sáng tạo, sẵn sàng thay đổi công việc nếu cảm thấy không phù hợp.

Tuy nhiên, không phải tất cả các Millennials có cùng đặc điểm như trên, bởi mỗi người là một cá thể riêng biệt và sẽ có những tính cách khác nhau tuỳ vào môi trường và văn hoá mà họ lớn lên và trải nghiệm.

4. Vai trò của thế hệ Millennials là gì trong lực lượng lao động hiện nay?

Thế hệ Millennials lớn lên trong thời kỳ công nghệ kỹ thuật đang ngày càng phát triển, do đó mà họ có khả năng sử dụng công nghệ khá tốt. Họ cũng đã tận dụng được điều này để phục vụ trong quá trình học tập và làm việc. Đối với Gen Y, trình độ học vấn là vô cùng quan trọng. Họ luôn muốn có một công việc thật tốt với mức lương cao để nâng tầm cuộc sống. Vì vậy mà Millennials luôn không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức cho bản thân mỗi ngày.

Từ sự nỗ lực ấy mà thế hệ Gen Y ngày nay đều đã có công việc ổn định, phần lớn giữ chức vụ cao trong các cơ quan, doanh nghiệp. Có thể nói, nhóm người này đang có sức ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực như Giáo dục, chính trị, kinh tế,...

vai trò của thế hệ Millennials
Gen Y có vai trò quan trọng trong lực lượng lao động hiện nay

5. Phong cách làm việc của thế hệ Millennials là gì?

Theo khảo sát, thế hệ Gen Y chiếm tới 75% lực lượng lao động trên toàn cầu. Họ đã và đang là thế hệ mạnh nhất trong các cơ quan, doanh nghiệp hiện nay. Do đó, việc tiếp xúc với các Millennials trong môi trường làm việc là điều không thể tránh khỏi. Bạn cần phải biết về phong cách làm việc của Millennials để có thể hợp tác tốt cùng nhau.

5.1. Khả năng làm việc nhóm tốt

Thay vì hoạt động riêng lẻ, các Millennials thường chọn cách làm việc nhóm. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao và thích gắn bó với cộng đồng. Đặc biệt, họ không ngại bước ra khỏi vùng an toàn, và hay tham gia các hoạt động đoàn thể.

5.2. Thích được làm trong môi trường thoải mái

Điểm chung của các Millennials giống như các bạn trẻ Gen Z là thích làm việc trong môi trường năng động, tự do và thoải mái sáng tạo. Họ sẽ phát huy hết được khả năng của mình nếu không bị gò bó, kìm kẹp quá cứng nhắc.

phong cách làm việc của thế hệ Millennials
Phong cách làm việc của thế hệ Millennials chính là môi trường thoải mái để tự do sáng tạo

5.3. Thích được công nhận năng lực

Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu Gen Y khẳng định được giá trị của bản thân trong một tập thể bởi những gì họ làm được. Khi được sếp và đồng nghiệp ghi nhận có thể tạo động lực khá lớn cho Gen Y. Sự chú ý và khen ngợi sẽ giúp Millennials tin rằng họ có thể làm tốt hơn kỳ vọng.

5.4. Hay nhảy việc

Đây có lẽ là điểm trừ trong mắt các nhà tuyển dụng và phần lớn Gen Y đều có. Bản chất của họ là những người luôn tìm kiếm thứ mới mẻ và luôn đặt kỳ vọng rất cao trong học tập và công việc. Do đó, ở một chỗ lâu dài không phải là điều dễ thấy ở thế hệ này.

Tuy nhiên, Millennials sẽ không ngại ở lại với công việc hiện tại, nếu họ luôn tìm được cảm hứng và điều mới mẻ để học hỏi và trau dồi.

6. Điểm khác biệt giữa Gen Z và thế hệ Millennials là gì?

Dù thế hệ Gen Y rất gần với Gen Z nhưng có những điểm nhất định để phân biệt giữa 2 thế hệ này:

Gen Y

Gen Z

Độ tuổi hiện tại

28 - 44

12 - 27

Nền tảng mạng xã hội yêu thích

Yahoo, Facebook, SnapChat, Twitter

Instagram, Youtube, TikTok

Thời gian sử dụng mạng xã hội/ngày

> 4 tiếng

> 5 tiếng

Phương thức liên lạc chính

Tin nhắn điện thoại, mạng xã hội

Mạng xã hội

Mua bán

Quan tâm đến trải nghiệm

Quan tâm đến giá cả

Yếu tố công việc lý tưởng

Cân bằng đời sống - sự nghiệp

Làm việc tại nhà, làm nhiều việc cùng một lúc
sự khác biệt giữa gen y và gen z
So sánh sự khác biệt giữa Gen Y và Gen Z

Nhìn chung, Millennials thích ra ngoài cùng bạn bè và tham gia các hoạt động ngoài trời, trong khi Gen Z thích ở trong nhà hơn. Theo một nghiên cứu gần đây nhất, thời gian sử dụng mạng xã hội của Gen Z nhiều hơn thế hệ Gen Y.

Thế hệ Gen Z có hứng thú với những video ngắn hơn so với Gen Y. Ngược lại, Gen Y lại thích xem các video có nhiều phần nội dung và dài hơn.

Millennials (Gen Y) là thế hệ đang đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống hiện nay, đặc biệt là lực lượng lao động chính của xã hội. Họ không chỉ tạo ra giá trị lao động mà còn là đối tượng chi tiêu chính để kích cầu sự phát triển của nền kinh tế. Hy vọng với những chia sẻ trên của job3s về Millennials là gì có thể giúp bạn hiểu hơn về thuật ngữ này.

