Mức lương của ngành báo chí là bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương báo chí

CEO Tony Vũ Thứ Ba, 14/01/2025
Mức lương của ngành báo chí phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Với sự đa dạng về vai trò và tính chất công việc, từ nhà báo nhiều năm đến phóng viên mới ra trường, mỗi cá nhân đều có những kỳ vọng và mong đợi riêng về thu nhập.
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của ngành báo chí hiện nay

Để hiểu rõ hơn về mức lương của ngành báo chí ngày nay, bạn cần phải xem xét một số yếu tố quan trọng. Những yếu tố này không chỉ bao gồm tính chất công việc và vai trò của từng cá nhân mà còn phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, quy mô và tài chính của các tổ chức truyền thông, cũng như sự biến động của thị trường lao động trong từng vùng địa lý.

  • Kinh nghiệm và chuyên môn

Các nhà báo mới vào nghề thường bắt đầu với mức lương của ngành báo chí thấp hơn, mức lương này có xu hướng tăng lên theo số năm kinh nghiệm và sự phát triển các kỹ năng chuyên môn. Những người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực báo chí có thể yêu cầu mức lương cao hơn do có kinh nghiệm và chuyên môn tốt hơn.

  • Vị trí làm việc

Mức lương của ngành báo chí có thể thay đổi đáng kể dựa trên vị trí địa lý. Các khu vực đô thị hoặc khu vực có chi phí sinh hoạt cao thường có mức lương cao hơn so với các thị trấn nhỏ hơn hoặc khu vực nông thôn.

  • Quy mô hoạt động của các công ty, tổ chức truyền thông

Người làm báo có thể hoạt động trên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm báo chí, mạng phát sóng, phương tiện truyền thông trực tuyến và tạp chí. Mức lương của ngành báo chí có thể khác nhau tùy theo quy mô của từng đơn vị. Thông thường, các tổ chức truyền thông lớn sẽ trả mức lương cao hơn cho người làm báo.

  • Nhu cầu thị trường và cạnh tranh

Nhu cầu thị trường và mức độ cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến mức lương của người làm báo. Các vị trí có tính cạnh tranh cao, chẳng hạn như người đưa tin "hot", phóng viên điều tra hoặc báo cáo chuyên ngành có thể được trả mức thù lao cao hơn.

Mức lương của ngành báo chí phụ thuộc vào nhiều yếu tố

2. Mức lương của ngành báo chí

Kể từ ngày 10/10/2022, mức lương của ngành báo chí có nhiều thay đổi theo Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT, thuộc chuyên ngành Thông tin và truyền thông. Theo đó, với quy định mới về chính sách tiền lương công chức, viên chức bao gồm lương của Viên chức, Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên có một số điều chỉnh.

Cụ thể, điều 17 Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định về cách xếp lương của viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông như sau:

  • Đối với Biên tập viên hạng I, Phóng viên hạng I, Biên dịch viên hạng I, Đạo diễn truyền hình hạng I, có hệ số loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ 6,2-8,0 mức lương của ngành báo chí là 9.238.000 – 11.920.000 đồng/tháng.

  • Đối với Biên tập viên hạng II, Phóng viên hạng II, Biên dịch viên hạng II, Đạo diễn truyền hình hạng II, có hệ số loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ 4,4-6,78 mức lương của ngành báo chí là 6.556.000 – 10.102.000 đồng/tháng.

  • Với Biên tập viên hạng III, Phóng viên hạng III, Biên dịch viên hạng III, Đạo diễn truyền hình hạng III, có hệ số loại A1, từ 2,34-4,98 mức lương của ngành báo chí là 3.486.600 đồng – 7.420.200 đồng/tháng.

Dưới đây là chi tiết bảng lương ,mã chức danh Phóng viên, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Hệ số lương

Mức lương từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023

Mức lương từ ngày 01/7/2023

6,20

9.238.000

11.160.000

6,56

9.774.400

11.808.000

6,92

10.310.800

12.456.000

7,28

10.847.200

13.104.000

7,64

11.383.600

13.752.000

8,00

11.920.000

14.400.000

Bảng lương chức danh Phóng viên hạng II

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2023 đến 30/6/2023

Mức lương từ ngày 01/7/2023

4,40

6.556.000

7.920.000

4,74

7.062.600

8.532.000

5,08

7.569.200

9.144.000

5,42

8.075.800

9.756.000

5,76

8.582.400

10.368.000

6,10

9.089.000

10.980.000

6,44

9.595.600

11.592.000

6,78

10.102.200

12.204.000

Bảng lương chức danh Phóng viên hạng III

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

Mức lương từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023

Mức lương từ 01/7/2023

2,34

3.486.600

4.212.000

2,67

3.978.300

4.806.000

3,00

4.470.000

5.400.000

3,33

4.961.700

5.994.000

3,66

5.453.400

6.588.000

3,99

5.945.100

7.182.000

4,32

6.436.800

7.776.000

4,65

6.928.500

8.370.000

4,98

7.420.200

8.964.000

2.1. Mức lương của ngành báo chí theo kinh nghiệm

Mức lương của ngành báo chí có thể thay đổi đáng kể dựa trên mức độ kinh nghiệm của một cá nhân. Dưới đây là phân tích chung về mức lương của ngành báo chí truyền thông theo kinh nghiệm:

  • Thời điểm mới bắt đầu (0-2 năm): Các vị trí mới bắt đầu thường đưa ra mức lương của ngành báo chí khiêm tốn hơn khi các cá nhân đạt được các kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản. Mức lương có thể dao động từ khoảng 4.000.000 triệu đồng - 12.000.000 triệu đồng, tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí, vai trò công việc và phân khúc ngành.

  • Trung cấp (3 năm trở lên): Khi những người làm báo có được một vài năm kinh nghiệm và phát triển kỹ năng của họ, mức lương có xu hướng tăng lên. Mức lương của ngành báo chí trong giai đoạn này có thể dao động từ khoảng 15.000.000 - 70.000.000 triệu đồng.

  • Cấp điều hành (C-Suite): Ở cấp điều hành, các cá nhân nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao nhất trong các tổ chức truyền thông và chịu trách nhiệm ra quyết định chiến lược cũng như giám sát các hoạt động. Những vị trí này, chẳng hạn như Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc nội dung (CCO) hoặc Giám đốc tiếp thị (CMO), đi kèm với mức lương đáng kể từ 80.000.000 triệu đồng - 120.000.000 triệu đồng.

Mức lương của ngành báo chí đối với những vị trí cấp cao tương đối hấp dẫn

2.2. Mức lương của ngành báo chí theo vị trí làm việc

Lĩnh vực báo chí là một lĩnh vực khá rộng, những sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có thể thử sức với nhiều vị trí khác nhau. Tham khảo một số vị trí phổ biến nhất trong lĩnh vực truyền thông báo chi và mức lương hiện hành của từng vị trí.

  • Chức danh biên tập viên: Mức lương của một biên tập viên đang dao động khoảng từ 8.300.000 đồng/tháng và trung bình cao nhất là 12.300.000 đồng/tháng.
  • Chức danh phóng viên, nhà báo: Mức lương của một phóng viên đang được trả dao động trong khoảng 3.486.600 - 14.400.000 đồng/tháng
  • Chức danh đạo diễn truyền hình: Dao động từ 3.486.600 - 14.400.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Mức lương sẽ còn chênh lệch đáng kể tùy theo từng năng lực chuyên môn, số năm kinh nghiệm cũng như quy mô các công ty truyền thông. Do đó, cũng có thể nhận định báo chí là một ngành nghề tiềm năng và có mức thu nhập khá hấp dẫn.

Đạo diễn truyền hình có thu nhập tương đối hấp dẫn

Mức lương của ngành báo chí có thể rất đa dạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí công việc, kinh nghiệm, trình độ học vấn và địa điểm làm việc. Mặc dù ngành này có thể không mang lại mức lương cao như một số ngành khác, nhưng ngành báo chí đem đến nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng thể hiện sự sáng tạo và đóng góp cho xã hội. Đối với những ai đam mê viết lách, kể chuyện và muốn tạo ảnh hưởng tích cực thông qua thông tin, báo chí vẫn là một lựa chọn nghề nghiệp đầy hấp dẫn và ý nghĩa.

