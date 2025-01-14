Cách viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh ấn tượng

1. Vì sao nên viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh trong CV

Nhân viên kinh doanh là nghề nghiệp đầy hứa hẹn với mức thu nhập cao, cơ hội thăng tiến tốt. Tuy nhiên vị trí này cần có kiến thức, kỹ năng tốt và bạn cần thể hiện qua mục tiêu nghề nghiệp của bản thân.

1.1. Làm nổi bật CV và tạo ấn tượng

Làm sao để bạn có thể nổi bật giữa hàng trăm ứng viên khác, tạo được ấn tượng cho nhà tuyển dụng? Bên cạnh kinh nghiệm làm việc trước đây, bạn cần thể hiện qua mục tiêu nghề nghiệp. Đây là lý do phần nào thường được đặt ở phần đầu của CV.

Theo khảo sát, rất nhiều HR chỉ đọc lướt qua hồ sơ của ứng viên và họ thường chú ý nhiều vào phần mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh.

Với mục tiêu ấn tượng, họ sẽ có hứng thú và dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hồ sơ ứng viên. Ngược lại nếu phần mục tiêu sơ sài bạn dễ bị mất điểm hay thậm chí bỏ qua cơ hội việc làm tốt.

1.2. Thể hiện định hướng bản thân

Mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh thể hiện định hướng của nhân viên trong ngắn hạn và dài hạn. Đây là tiêu chí giúp nhà đầu tư đánh giá sự cầu tiến, quyết tâm và sự cống hiến của người lao động. Đồng thời thể hiện bạn có thực sự quan tâm tới công việc, có tìm hiểu về vị trí hay chưa.

2. Tiêu chí viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh

Với mỗi nghề nghiệp sẽ có một mục tiêu riêng và với nhân viên kinh doanh cũng vậy. Tiêu chí cần thể hiện trong phần này đối với vị trí kinh doanh cần đáp ứng như sau:

2.1. Trình bày ngắn gọn

Công ty nhận được số lượng CV cực lớn và nhà tuyển dụng có rất ít thời gian để xem xét CV của ứng viên. Mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh được đặt ở vị trí nổi bật, được xem xét đầu tiên. Cần có sự ngắn gọn, xúc tích để tạo ấn tượng và được HR đánh giá cao. Thông thường phần này chỉ chiếm từ 3- 4 dòng.

2.2. Thể hiện giá trị bản thân

Bạn phải thể hiện được giá trị và sự khác biệt của bản thân so với các ứng viên khác apply vị trí. Cần thể hiện kinh nghiệm, kỹ năng, thành tựu nổi bật và những điều bản thân có thể làm được khi trở thành một phần của công ty.

2.3. Thể hiện điều bản thân mong muốn

Mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh cũng là cơ hội để bạn thể hiện mong muốn của mình với vị trí. Đây là căn cứ giúp công ty đánh giá liệu bạn có phù hợp với kế hoạch của doanh nghiệp.

2.4. Đáp ứng được mô hình SMART

Với nhân viên sale, mục tiêu SMART đã không còn xa lạ khi được áp dụng thường xuyên trong công việc. Bạn đừng quên áp dụng mô hình này vào trong mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh theo các từ khóa:

Specific - Tính cụ thể: Thể hiện sự rõ ràng, dùng từ ngữ dễ hiểu, đặt mục tiêu cụ thể.

Measurable - Tính đo lường: Nguyên tắc này yêu cầu bạn nêu rõ tiến trình đạt tới mục tiêu đã đề ra thông qua các con số chính xác.

Attainable - Tính khả thi: Những điều nêu ra cần có khả năng thực hiện được chứ không phải chỉ là bánh vẽ. Tránh đặt mục tiêu quá cao hay khó khăn về thể chất, tinh thần hay vật chất.

Relevant - Tính thực tế: Đặt ra mục tiêu cần xem xét các yếu tố xung quanh, khảo sát thị trường và khả năng bản thân.

Time-Bound - Tính ràng buộc về thời gian: Tiêu chí này khá dễ hiểu khi bạn cần xác định nhiệm vụ hoàn thành trong ngắn và dài hạn với mốc thời gian cụ thể như 3 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm…

3. Các bước viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh hiệu quả

Viết mục tiêu nghề nghiệp không khó nhưng để đạt được hiệu quả mong muốn, gây được sự chú ý thì không phải người lao động nào cũng thành công. Dưới đây là các bước xác định hiệu quả, áp dụng được với tất cả cấp bậc tuyển dụng.

3.1. Phân tích mô tả công việc

Mô tả công việc hay Job Description mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan nhất về vị trí đảm đương sắp tới. Đọc và phân tích kỹ giúp bạn hiểu rõ yêu cầu của công ty đề ra cũng như mường tượng về công việc, khả năng thăng tiến.

Từ đó xác định liệu vị trí có phù hợp hay bản thân có thể đáp ứng và hoàn thành tốt công việc. Dựa vào đây giúp bạn xác định được việc cần làm, đưa ra định hướng cho bản thân cũng như xác định mục tiêu.

3.2. Cân nhắc với kỹ năng, kinh nghiệm bản thân

Trong phần mô tả công việc không thể thiếu yêu cầu với ứng viên, bạn cần so sánh liệu bản thân có đáp ứng được. Nếu cảm thấy bản thân không đạt yêu cầu, cần thể hiện rõ quyết tâm sẽ cải thiện những thiếu sót này trong mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh. Đồng thời nêu ra điểm mạnh riêng của bản thân để bù đắp vào lỗ hổng đó.

3.3. Trình bày mục tiêu

Khi đã hiểu rõ công việc và bản thân, lúc này bạn đã sẵn sàng để viết CV hoàn chỉnh. Ngắn gọn, xúc tích, ấn tượng, thể hiện cá tính riêng, phẩm chất ứng viên là điều cần có.

3.4. Chỉnh sửa mục tiêu phù hợp với từng công việc

Mỗi vị trí, công ty sẽ có mong muốn riêng về nhân viên sắp tới. Vì thế bạn không nên sử dụng 1 mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh cho tất cả CV. Cần có sự điều chỉnh cho từng công ty, doanh nghiệp như vậy tỷ lệ được phỏng vấn sẽ cao hơn.

4. Mẫu mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh cho sinh viên mới tốt nghiệp

Sinh viên mới ra trường lần đầu gia nhập thị trường lao động còn nhiều bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm hay kỹ năng quá nhiều. Có thể nêu kinh nghiệm nổi bật được rèn luyện trên ghế nhà trường hoặc các công việc part time. Cần thể hiện quyết tâm rèn luyện, học hỏi của bản thân để ghi được điểm cộng.

4.1. Mẫu 1

Dù là sinh viên mới ra trường nhưng tôi đã có kinh nghiệm làm việc tại nhiều vị trí: Telesale công ty bất động sản, bán hàng quần áo và gia sư. Tôi tự tin về khả năng giao tiếp, kinh nghiệm bán hàng. Với khả năng tự học, không ngừng hoàn thiện bản thân, tôi cam kết bản thân hoàn thành khóa đào tạo trong 2 tuần, hoàn thành tốt 2 tháng thử việc.

4.2. Mẫu 2

Trong thời gian học tập tại trường đại học, tôi đã có 3 tháng thực tập vị trí nhân viên kinh doanh công ty XYZ. Tôi sẵn sàng tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ công ty, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu công ty trong 2 tháng thử việc. Sẵn sàng cống hiến hết mình để trở thành nhân viên chính, đạt kết quả xuất sắc cuối năm.

5. Mẫu mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh đã có kinh nghiệm

Nếu bạn đã có kinh nghiệm cần thể hiện được bản thân rõ ràng hơn, thể hiện khả năng đảm đương được vị trí.

5.1. Mẫu 1

Với 3 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên kinh doanh tại A, tôi tích lũy được các kỹ năng cần thiết: Tư vấn, thuyết phục khách hàng. Tôi tự tin mình có đủ năng lực hoàn thành tốt công việc vị trí này. Trong 2 năm tới, tôi luôn hoàn thành tốt công việc, tạo ra lợi nhuận tốt và được cân nhắc lên vị trí trưởng nhóm, quản lý 5 - 10 nhân viên.

5.2. Mẫu 2

Tôi có 3 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên kinh doanh, 2 năm vị trí quản lý đội nhóm 10 người tại công ty XYZ. Tôi tự tin về kỹ năng, kinh nghiệm bản thân khi ứng tuyển vị trí này, hoàn thành tốt KPI. Trong 2 tháng thử việc, tôi làm quen công việc, đội ngũ nhân viên công ty. Trong 2 năm tới, tôi cố gắng trở thành nhân viên xuất sắc và được thăng tiến lên trưởng phòng kinh doanh của công ty.

5.3. Mẫu 3

Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực mẹ và bé ở phân khúc tầm cao. Tôi hiểu rõ về nhóm khách hàng này, tự tin về khả năng đàm phán, tư vấn của bản thân. Tôi cam kết hoàn thành công việc được giao, đạt và vượt KPI đã thỏa thuận, trở thành nhân viên xuất sắc trong năm đầu tiên. Mục tiêu trở thành trưởng phòng sale sau 2 năm làm việc tại công ty.

6. Một số mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh đối với ngành nghề cụ thể

Để CV của bạn ấn tượng hơn, dưới đây là một số mẫu mục tiêu nổi bật trong các ngành nghề hot trên thị trường hiện nay.

6.1. Bất động sản

Tôi có kinh nghiệm trong các dự án bất động sản cao cấp: Nghỉ dưỡng, biệt thự liền kề tại công ty X trong 3 năm. Với kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng tôi tự tin mang đến lợi nhuận cho công ty. Mục tiêu trở thành nhân viên xuất sắc, được vinh danh trong lễ tổng kết cuối năm. Trở thành quản lý nhóm trong 2 năm tới với số lượng nhân viên trên 10 người.

6.2. Kinh doanh ô tô

Tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô, kinh nghiệm 2 năm nhân viên kinh doanh ô tô, tôi tự tin với kiến thức, kinh nghiệm bản thân. Đặc biệt khả năng thuyết phục khách hàng thuộc phân khúc tầm trung. Trong 1 năm đầu làm việc, tôi cố gắng trở thành nhân viên xuất sắc và hy vọng lên vị trí trưởng phòng kinh doanh trong 2 năm tới.

6.3. Kinh doanh nội thất

Với sở thích trang trí nội thất, kiến thức tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất cùng kinh nghiệm 1 năm làm việc tại công ty A. Tôi tự tin về kỹ năng cơ bản, đáp ứng yêu cầu với vị trí của công ty. Trong ngắn hạn, tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đạt KPI công ty đưa ra. Trong 2 năm tới, tôi hy vọng đạt được vị trí trưởng nhóm, rèn luyện thêm kỹ năng quản lý cho bản thân.

Mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh là cách đơn giản và hiệu quả nhất để người lao động tạo sự chú ý, ghi điểm cộng với nhà tuyển dụng. Hy vọng thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn tìm kiếm được công việc như ý, phát triển sự nghiệp trong tương lai.

