Cách viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh ấn tượng

Cách viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh ấn tượng
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 14/01/2025
Cùng tìm hiểu cách viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh chi tiết để dễ dàng lọt vào mắt xanh của các công ty hàng đầu. Để có chiếc CV ấn tượng với nhà tuyển dụng thì mục tiêu nghề nghiệp là một phần rất quan trọng. Đối với mỗi ngành nghề, mục tiêu sẽ có sự khác biệt. Vậy viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh như thế nào để tạo được ấn tượng tốt? Job3s sẽ giúp bạn.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Vì sao nên viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh trong CV?
    1. 1.1. Làm nổi bật CV và tạo ấn tượng
    2. 1.2. Thể hiện định hướng bản thân
  4. 2. Tiêu chí viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh
    1. 2.1. Trình bày ngắn gọn
    2. 2.2. Thể hiện giá trị bản thân
    3. 2.3. Thể hiện điều bản thân mong muốn
    4. 2.4. Đáp ứng được mô hình SMART
  6. 3. Các bước viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh hiệu quả
    1. 3.1. Phân tích mô tả công việc
    2. 3.2. Cân nhắc với kỹ năng, kinh nghiệm bản thân
    3. 3.3. Trình bày mục tiêu
    4. 3.4. Chỉnh sửa mục tiêu phù hợp với từng công việc
  8. 4. Mẫu mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh cho sinh viên mới tốt nghiệp
    1. 4.1. Mẫu 1
    2. 4.2. Mẫu 2
  10. 5. Mẫu mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh đã có kinh nghiệm
    1. 5.1. Mẫu 1
    2. 5.2. Mẫu 2
    3. 5.3. Mẫu 3
  12. 6. Một số mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh đối với ngành nghề cụ thể
    1. 6.1. Bất động sản
    2. 6.2. Kinh doanh ô tô
    3. 6.3. Kinh doanh nội thất

1. Vì sao nên viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh trong CV?

Nhân viên kinh doanh là nghề nghiệp đầy hứa hẹn với mức thu nhập cao, cơ hội thăng tiến tốt. Tuy nhiên vị trí này cần có kiến thức, kỹ năng tốt và bạn cần thể hiện qua mục tiêu nghề nghiệp của bản thân.

1.1. Làm nổi bật CV và tạo ấn tượng

Làm sao để bạn có thể nổi bật giữa hàng trăm ứng viên khác, tạo được ấn tượng cho nhà tuyển dụng? Bên cạnh kinh nghiệm làm việc trước đây, bạn cần thể hiện qua mục tiêu nghề nghiệp. Đây là lý do phần nào thường được đặt ở phần đầu của CV.

Theo khảo sát, rất nhiều HR chỉ đọc lướt qua hồ sơ của ứng viên và họ thường chú ý nhiều vào phần mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh.

Với mục tiêu ấn tượng, họ sẽ có hứng thú và dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hồ sơ ứng viên. Ngược lại nếu phần mục tiêu sơ sài bạn dễ bị mất điểm hay thậm chí bỏ qua cơ hội việc làm tốt.

1.2. Thể hiện định hướng bản thân

Mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh thể hiện định hướng của nhân viên trong ngắn hạn và dài hạn. Đây là tiêu chí giúp nhà đầu tư đánh giá sự cầu tiến, quyết tâm và sự cống hiến của người lao động. Đồng thời thể hiện bạn có thực sự quan tâm tới công việc, có tìm hiểu về vị trí hay chưa.

Mục tiêu nghề nghiệp thể hiện định hướng của người lao động
Mục tiêu nghề nghiệp thể hiện định hướng của người lao động

2. Tiêu chí viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh

Với mỗi nghề nghiệp sẽ có một mục tiêu riêng và với nhân viên kinh doanh cũng vậy. Tiêu chí cần thể hiện trong phần này đối với vị trí kinh doanh cần đáp ứng như sau:

2.1. Trình bày ngắn gọn

Công ty nhận được số lượng CV cực lớn và nhà tuyển dụng có rất ít thời gian để xem xét CV của ứng viên. Mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh được đặt ở vị trí nổi bật, được xem xét đầu tiên. Cần có sự ngắn gọn, xúc tích để tạo ấn tượng và được HR đánh giá cao. Thông thường phần này chỉ chiếm từ 3- 4 dòng.

2.2. Thể hiện giá trị bản thân

Bạn phải thể hiện được giá trị và sự khác biệt của bản thân so với các ứng viên khác apply vị trí. Cần thể hiện kinh nghiệm, kỹ năng, thành tựu nổi bật và những điều bản thân có thể làm được khi trở thành một phần của công ty.

2.3. Thể hiện điều bản thân mong muốn

Mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh cũng là cơ hội để bạn thể hiện mong muốn của mình với vị trí. Đây là căn cứ giúp công ty đánh giá liệu bạn có phù hợp với kế hoạch của doanh nghiệp.

2.4. Đáp ứng được mô hình SMART

Với nhân viên sale, mục tiêu SMART đã không còn xa lạ khi được áp dụng thường xuyên trong công việc. Bạn đừng quên áp dụng mô hình này vào trong mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh theo các từ khóa:

  • Specific - Tính cụ thể: Thể hiện sự rõ ràng, dùng từ ngữ dễ hiểu, đặt mục tiêu cụ thể.

  • Measurable - Tính đo lường: Nguyên tắc này yêu cầu bạn nêu rõ tiến trình đạt tới mục tiêu đã đề ra thông qua các con số chính xác.

  • Attainable - Tính khả thi: Những điều nêu ra cần có khả năng thực hiện được chứ không phải chỉ là bánh vẽ. Tránh đặt mục tiêu quá cao hay khó khăn về thể chất, tinh thần hay vật chất.

  • Relevant - Tính thực tế: Đặt ra mục tiêu cần xem xét các yếu tố xung quanh, khảo sát thị trường và khả năng bản thân.

  • Time-Bound - Tính ràng buộc về thời gian: Tiêu chí này khá dễ hiểu khi bạn cần xác định nhiệm vụ hoàn thành trong ngắn và dài hạn với mốc thời gian cụ thể như 3 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm…

Mục tiêu nghề nghiệp cần ngắn gọn, đáp ứng mô hình SMART
Mục tiêu nghề nghiệp cần ngắn gọn, đáp ứng mô hình SMART

3. Các bước viết mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh hiệu quả

Viết mục tiêu nghề nghiệp không khó nhưng để đạt được hiệu quả mong muốn, gây được sự chú ý thì không phải người lao động nào cũng thành công. Dưới đây là các bước xác định hiệu quả, áp dụng được với tất cả cấp bậc tuyển dụng.

3.1. Phân tích mô tả công việc

Mô tả công việc hay Job Description mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan nhất về vị trí đảm đương sắp tới. Đọc và phân tích kỹ giúp bạn hiểu rõ yêu cầu của công ty đề ra cũng như mường tượng về công việc, khả năng thăng tiến.

Từ đó xác định liệu vị trí có phù hợp hay bản thân có thể đáp ứng và hoàn thành tốt công việc. Dựa vào đây giúp bạn xác định được việc cần làm, đưa ra định hướng cho bản thân cũng như xác định mục tiêu.

Xem thêm: ​​Cách Viết Mục Tiêu Nghề Nghiệp [Kèm VD Từng Ngành]

3.2. Cân nhắc với kỹ năng, kinh nghiệm bản thân

Trong phần mô tả công việc không thể thiếu yêu cầu với ứng viên, bạn cần so sánh liệu bản thân có đáp ứng được. Nếu cảm thấy bản thân không đạt yêu cầu, cần thể hiện rõ quyết tâm sẽ cải thiện những thiếu sót này trong mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh. Đồng thời nêu ra điểm mạnh riêng của bản thân để bù đắp vào lỗ hổng đó.

3.3. Trình bày mục tiêu

Khi đã hiểu rõ công việc và bản thân, lúc này bạn đã sẵn sàng để viết CV hoàn chỉnh. Ngắn gọn, xúc tích, ấn tượng, thể hiện cá tính riêng, phẩm chất ứng viên là điều cần có.

3.4. Chỉnh sửa mục tiêu phù hợp với từng công việc

Mỗi vị trí, công ty sẽ có mong muốn riêng về nhân viên sắp tới. Vì thế bạn không nên sử dụng 1 mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh cho tất cả CV. Cần có sự điều chỉnh cho từng công ty, doanh nghiệp như vậy tỷ lệ được phỏng vấn sẽ cao hơn.

Cần chỉnh sửa mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh cho từng CV, phù hợp với từng doanh nghiệp
Cần chỉnh sửa mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh cho từng CV để phù hợp với từng doanh nghiệp

4. Mẫu mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh cho sinh viên mới tốt nghiệp

Sinh viên mới ra trường lần đầu gia nhập thị trường lao động còn nhiều bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm hay kỹ năng quá nhiều. Có thể nêu kinh nghiệm nổi bật được rèn luyện trên ghế nhà trường hoặc các công việc part time. Cần thể hiện quyết tâm rèn luyện, học hỏi của bản thân để ghi được điểm cộng.

4.1. Mẫu 1

Dù là sinh viên mới ra trường nhưng tôi đã có kinh nghiệm làm việc tại nhiều vị trí: Telesale công ty bất động sản, bán hàng quần áo và gia sư. Tôi tự tin về khả năng giao tiếp, kinh nghiệm bán hàng. Với khả năng tự học, không ngừng hoàn thiện bản thân, tôi cam kết bản thân hoàn thành khóa đào tạo trong 2 tuần, hoàn thành tốt 2 tháng thử việc.

4.2. Mẫu 2

Trong thời gian học tập tại trường đại học, tôi đã có 3 tháng thực tập vị trí nhân viên kinh doanh công ty XYZ. Tôi sẵn sàng tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ công ty, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu công ty trong 2 tháng thử việc. Sẵn sàng cống hiến hết mình để trở thành nhân viên chính, đạt kết quả xuất sắc cuối năm.

Sinh viên mới ra trường cần nêu bật quyết tâm học hỏi
Sinh viên mới ra trường cần nêu bật quyết tâm học hỏi

5. Mẫu mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh đã có kinh nghiệm

Nếu bạn đã có kinh nghiệm cần thể hiện được bản thân rõ ràng hơn, thể hiện khả năng đảm đương được vị trí.

5.1. Mẫu 1

Với 3 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên kinh doanh tại A, tôi tích lũy được các kỹ năng cần thiết: Tư vấn, thuyết phục khách hàng. Tôi tự tin mình có đủ năng lực hoàn thành tốt công việc vị trí này. Trong 2 năm tới, tôi luôn hoàn thành tốt công việc, tạo ra lợi nhuận tốt và được cân nhắc lên vị trí trưởng nhóm, quản lý 5 - 10 nhân viên.

5.2. Mẫu 2

Tôi có 3 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên kinh doanh, 2 năm vị trí quản lý đội nhóm 10 người tại công ty XYZ. Tôi tự tin về kỹ năng, kinh nghiệm bản thân khi ứng tuyển vị trí này, hoàn thành tốt KPI. Trong 2 tháng thử việc, tôi làm quen công việc, đội ngũ nhân viên công ty. Trong 2 năm tới, tôi cố gắng trở thành nhân viên xuất sắc và được thăng tiến lên trưởng phòng kinh doanh của công ty.

5.3. Mẫu 3

Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực mẹ và bé ở phân khúc tầm cao. Tôi hiểu rõ về nhóm khách hàng này, tự tin về khả năng đàm phán, tư vấn của bản thân. Tôi cam kết hoàn thành công việc được giao, đạt và vượt KPI đã thỏa thuận, trở thành nhân viên xuất sắc trong năm đầu tiên. Mục tiêu trở thành trưởng phòng sale sau 2 năm làm việc tại công ty.

Người lao động có kinh nghiệm cần nêu sự khác biệt của bản thân trong mục tiêu
Người lao động có kinh nghiệm cần nêu sự khác biệt của bản thân trong mục tiêu

6. Một số mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh đối với ngành nghề cụ thể

Để CV của bạn ấn tượng hơn, dưới đây là một số mẫu mục tiêu nổi bật trong các ngành nghề hot trên thị trường hiện nay.

6.1. Bất động sản

Tôi có kinh nghiệm trong các dự án bất động sản cao cấp: Nghỉ dưỡng, biệt thự liền kề tại công ty X trong 3 năm. Với kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng tôi tự tin mang đến lợi nhuận cho công ty. Mục tiêu trở thành nhân viên xuất sắc, được vinh danh trong lễ tổng kết cuối năm. Trở thành quản lý nhóm trong 2 năm tới với số lượng nhân viên trên 10 người.

6.2. Kinh doanh ô tô

Tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô, kinh nghiệm 2 năm nhân viên kinh doanh ô tô, tôi tự tin với kiến thức, kinh nghiệm bản thân. Đặc biệt khả năng thuyết phục khách hàng thuộc phân khúc tầm trung. Trong 1 năm đầu làm việc, tôi cố gắng trở thành nhân viên xuất sắc và hy vọng lên vị trí trưởng phòng kinh doanh trong 2 năm tới.

6.3. Kinh doanh nội thất

Với sở thích trang trí nội thất, kiến thức tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất cùng kinh nghiệm 1 năm làm việc tại công ty A. Tôi tự tin về kỹ năng cơ bản, đáp ứng yêu cầu với vị trí của công ty. Trong ngắn hạn, tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đạt KPI công ty đưa ra. Trong 2 năm tới, tôi hy vọng đạt được vị trí trưởng nhóm, rèn luyện thêm kỹ năng quản lý cho bản thân.

Mục tiêu nghề nghiệp nhân viên kinh doanh là cách đơn giản và hiệu quả nhất để người lao động tạo sự chú ý, ghi điểm cộng với nhà tuyển dụng. Hy vọng thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn tìm kiếm được công việc như ý, phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Xem thêm:

  • Cách Viết Mục Tiêu Nghề Nghiệp [Kèm VD Từng Ngành]
  • Cách Viết CV Nhân Viên Kinh Doanh Bằng Tiếng Anh Sáng Tạo
Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »