Ngành cơ điện tử là gì? Ngành tiên phong với cơ hội nghề nghiệp rộng mở

1. Ngành cơ điện tử là gì?

Cơ điện tử trong ngành cơ điện tử hay ngành kỹ thuật cơ điện tử có tên quốc tế là Mechatronics Engineering là một lĩnh vực kỹ thuật giao thoa giữa cơ khí, điện và khoa học máy tính để tăng cường phát triển tư duy, cho ra đời những thiết kế, chế tạo máy móc hoặc thiết bị vận hành thông minh. Đây được đánh giá là một sự kết hợp hoàn hảo, liên kết nhiều lĩnh vực để tạo đột phá, đổi mới.

Với sự am hiểu về nhiều lĩnh vực bao gồm điện tử, máy tính, tin học, cơ khí và một vài lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác,... các kỹ sư đã nghiên cứu, vận dụng, xây dựng hệ thống điều khiển linh hoạt kết hợp cùng hệ thống xử lý thông tin hiện đại, từ đó, tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất.

Hiện nay, các công ty công nghệ lớn như Samsung, LG,... đã ứng dụng kỹ thuật cơ điện tử vào các dây chuyền sản xuất máy móc, linh kiện. Ngoài ra, một số công ty về may mặc như Uniqlo cũng đưa lĩnh vực này vào trong dây chuyền đóng gói nhằm giảm bớt nhân lực lao động, tăng năng suất và hiệu suất công việc.

2. Ngành cơ điện tử là học những gì?

Đúng với tên gọi ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, lĩnh vực này là sự kết hợp của “công nghệ kỹ thuật” với “điện tử” để sáng tạo ra sản phẩm. Khi bạn lựa chọn học về ngành này, bạn sẽ cần học các kiến thức sau:

Quy trình sản xuất.

Nguyên tắc điều khiển bao gồm: dụng cụ, linh kiện, mạch, vi mạch và các kỹ thuật liên quan.

Thống kê số liệu cụ thể.

Hệ thống điều khiển logic.

Hệ thống phân tích, xử lý thông tin.

Vật lý thực tế: Công suất chất lỏng và động lực học.

Tính chất hoá học và vật lý của vật liệu dùng trong công nghiệp.

Yếu tố thiết kế máy và động học.

Xây dựng, lắp đặt và điều khiển hệ thống, quá trình tự động hoá của máy.

Tích hợp sản xuất máy vi tính.

Những bạn sinh viên sẽ được đào tạo thực nghiệm cùng các chuyên gia đầu ngành để có thể ứng dụng và sáng tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá. Bên cạnh đó, các bạn còn được đến trực tiếp các công ty lớn để trải nghiệm và trau dồi kiến thức.

3. Ngành cơ điện tử học trường nào?

Thời gian học ngành cơ điện tử ở các trường đại học trung bình từ 3-4 năm, nếu bạn học thạc sĩ sẽ mất thêm khoảng 1-2 năm. Một số trường đại học đang đào tạo chuyên sâu ngành kỹ thuật cơ điện tử:

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Viện Đại học Mở Hà Nội.

Đại học Mỏ - Địa chất.

Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Một số trường đại học tại Mỹ đào tạo chuyên sâu ngành cơ điện tử:

Portland Community College.

Northeastern University.

Wright State University.

Washington State University.

University of Nevada, Las Vegas.

Florida Agricultural And Mechanical University.

Một số trường đại học tại Úc đào tạo chuyên sâu ngành cơ điện tử:

The University of Sydney.

The University of Western Australia (UWA).

Queensland University of Technology (QUT).

University of Tasmania (UTAS).

Melbourne Polytechnic.

The Australian National University.

University of Technology Sydney (UTS).

Một số trường đại học tại Canada đào tạo chuyên sâu ngành cơ điện tử:

Confederation College.

Ontario Tech University.

Fanshawe College.

Georgian College.

Cape Breton University.

Fleming College.

Một số trường đại học tại Anh đào tạo chuyên sâu ngành cơ điện tử:

Brunel University London.

University of Aberdeen.

University of Strathclyde.

University of Leicester.

Kingston University.

University of Sussex.

The University of Hull.

4. Ngành cơ điện tử ra trường làm gì?

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử được đánh giá là ngành tiềm năng trong thị trường lao động, nguyên nhân là bởi công nghệ ngày càng hiện đại, nhu cầu tự động hoá của các công ty lớn tăng dần. Một số chuyên gia tại Mỹ đánh giá rằng ngành cơ điện tử là một ngành nghề được ưu tiên. Với tiềm năng như vậy, nhu cầu về đào tạo nhân lực cũng tăng theo. Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sẽ có rất nhiều cơ hội thử sức với các công việc hấp dẫn như:

Kỹ sư lập trình, vận hành, thiết kế và bảo trì các vi mạch chuỗi hoạt động, phân tích dữ liệu, điều khiển máy móc, thiết bị tự động.

Chuyên viên kỹ thuật, cơ điện, điều khiển công nghệ tự động, các dây chuyền sản xuất tự động.

Chuyên viên quản lý kỹ thuật cao, bảo trì và quản trị hệ thống điện tử công nghiệp, dây chuyền sản xuất tự động.

Giám sát viên tại các trung tâm sản xuất kỹ thuật.

Giảng viên, cố vấn, nhà nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật điện tử, công nghệ chuyển giao.

Chuyên viên tư vấn về dây chuyền tự động hoá, thiết kế, bảo trì, vận hành, xử lý thông tin về hệ thống xử lý.

Hiện nay, một số tập đoàn công nghệ lớn có trụ sở đa quốc gia như Samsung, LG, iPhone, Canon,... luôn mong muốn chiêu mộ được nhân tài trong ngành cơ điện tử với mức lương được đánh giá là cao trong thị trường lao động. Các “ông lớn” này mong muốn các dây chuyền sản xuất được tự động hoá và tăng năng suất.

5. Mức lương ngành cơ điện tử là bao nhiêu?

Với đặc thù công việc cần tư duy, sáng tạo, phức tạp, đòi hỏi kiến thức sâu rộng cùng tay nghề chuyên môn cao nên mức đãi ngộ của vị trí này khá cao so với những công việc khác. Tuỳ vào mức độ về kinh nghiệm, tay nghề, bằng cấp và vị trí chức vụ, bạn sẽ có mức lương tương đương. Ví dụ:

Tại Việt Nam, sinh viên khi mới ra trường có mức lương khởi điểm từ 7-9 triệu/tháng. Kỹ sư với kinh nghiệm hơn 1 năm có thể đạt mức lương dao động từ 14-20 triệu/tháng. Với vị trí quản lý, trưởng bộ phận, giám đốc, mức lương sẽ khoảng 30-50 triệu/tháng.

Tại Mỹ, kỹ sư cơ điện tử sẽ có mức lương khởi điểm khoảng 75.407 USD/năm, trung bình khoảng 84.481 USD/năm.

Tại Anh, mức lương trung bình khoảng 56.600USD/năm, thấp nhất khoảng 28.367USD/năm và cao nhất là 147.797USD/năm.

Tại Canada, mức lương trung bình của kỹ sư cơ điện tử là 66.755USD/năm, thấp nhất là 50.000USD/năm và cao nhất là 89.000USD/năm.

Tại Úc, mức lương trung bình khoảng 78.500USD/năm, thấp nhất là 57.651USD/năm và cao nhất là 97.358USD/năm.

Như vậy, ngành kỹ thuật cơ điện tử có mức lương tương đối cao trong ngành và so với các ngành nghề khác. Với mức lương này, các kỹ sư cơ điện tử tương lai cũng cần "trả giá" bằng năng lực, bằng kinh nghiệm và trải nghiệm làm nghề mới có thể chạm tới mức lương tối đa của ngành.

6. Tố chất cần có của một người học ngành kỹ thuật cơ điện tử

Để trở thành một kỹ sư cơ điện tử giỏi, bạn cần trang bị cho mình kiến thức chuyên sâu về nguyên lý hoạt động của điện tử, cơ khí và máy tính. Bên cạnh đó, các kiến thức nền như công nghệ, toán học, hoá học, vật lý, bạn cũng cần sự chắc chắn. Ngoài ra, bạn cũng cần trau dồi khả năng sáng tạo, tư duy để phân tích, xử lý và giải quyết vấn đề đồng thời có thể nâng cấp, cải tiến sản phẩm.

7. Những câu hỏi liên quan đến ngành cơ điện tử

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến việc học, đào tạo, lương và cơ hội nghề nghiệp của ngành cơ điện tử, vẫn có nhiều thắc mắc xung quanh liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ tổng hợp dưới đây và giúp bạn giải đáp đầy đủ nhất.

7.1. Học ngành cơ điện tử xong có thể chuyển ngành được không?

Bạn hoàn toàn có thể chuyển ngành sang một số công việc liên quan khác như: Chuyên viên vật lý, chuyên viên máy tính, kỹ thuật viên,... Nếu bạn muốn chuyển sang các lĩnh vực khác như truyền thông, sáng tạo nội dung,.. Bạn nên học thêm kiến thức về lĩnh vực này để có thể thực hiện công việc một cách tốt nhất.

7.2. Cơ điện tử có thể ứng dụng vào những lĩnh vực gì?

Hiện nay, phần lớn các công ty đều cần đến kỹ thuật cơ điện tử, đặc biệt là một số ngành như viễn thông, nông nghiệp, vận tải, sản xuất,.. Bạn không cần lo lắng về việc thiếu công việc để làm, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Bất cứ ngành nghề nào cũng có những biến động về nguồn nhân lực, có ngành nghề cần cắt giảm nhân lực nhưng cũng có những ngành nghề rất khan hiếm nhân lực.

7.3. Con gái có thể học ngành cơ điện tử được không?

Hiện nay, nam nữ đều bình đẳng, các bạn nữ có thể học được ngành cơ điện tử không chỉ các bạn nam. Các bạn nữ nếu có đam mê với máy tính, điện tử, vật lý, hoá học hoàn toàn có thể tham gia học nghề này và có thể trở thành nguồn lao động chính trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tính chất ngành cơ điện tử khá phức tạp, đòi hỏi sự linh hoạt, sức khỏe và tư duy logic cao, cho nên những bạn nữ nếu đam mê có thể theo ngành này, nếu không bạn nên chọn những ngành phù hợp và nhẹ nhàng hơn như giáo viên, phiên dịch viên, biên tập viên, chăm sóc khách hàng,...

Có thể nói, ngành cơ điện tử là ngành sáng giá nhất hiện nay với cơ hội nghề nghiệp được các chuyên gia đánh giá là rộng mở trong thời gian tới. Các bạn học sinh, sinh viên nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn ngành học, trường học để sau này ra trường có thể làm đúng ngành nghề, đúng năng lực và sở thích.