1. Ngành công an cần học những môn gì để thi tuyển?

Ngành công an cần học những môn gì để thi tuyển cũng là thắc mắc chung của các bạn trẻ ở những năm học cấp 3, đang có định hướng vào ngành này.

1.1. Ngành công an là ngành gì? Tiêu chuẩn để thi tuyển vào ngành công an ở nước ta

Trước khi đi vào tìm hiểu thi công an cần học môn gì thì chúng ta cần biết ngành này là ngành gì. Công an nhân dân được hiểu là lực lượng giữ vai trò quan trọng của Đảng và Nhà nước, họ tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Ngành công an được chia thành 2 nhóm lực lượng cơ bản gồm:

Cảnh sát: Đây là lực lượng giúp giữ gìn và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng an ninh: Đây là lực lượng có vai trò phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động có tính xâm hại an ninh quốc gia trong và ngoài nước.

Vì đây là một ngành nghề đặc thù, có tầm quan trọng lớn với quốc gia nên việc xét tuyển cũng khá khó khăn. Chính vì vậy các học sinh có nguyện vọng vào ngành luôn quan tâm ngành công an cần học những môn gì.

Tiêu chuẩn để thi tuyển vào ngành công an ở nước ta khá nghiêm ngặt. Đầu tiên các thí sinh được kiểm tra sức khỏe toàn diện về thị lực, thính lực, khứu giác và cả hệ hô hấp,... Tiếp đến là các bài kiểm tra thể lực như chiều cao, cân nặng, sức bền, số đo 3 vòng,... Ngoài ra các thí sinh còn phải đáp ứng lý lịch tốt trong 3 đời, đảm bảo bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và nhà nước.

Và một trong những điều quan trọng, người muốn vào ngành công an cần có tình yêu nghề, lòng dũng cảm, có tính kỷ luật cao. Ngành này đòi hỏi sự gan dạ, thông minh, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm với mỗi nhiệm vụ.

Người muốn vào ngành công an cần có lòng dũng cảm

1.2. Ngành công an thi đại học khối nào?

Muốn biết ngành công an cần học những môn gì thì cần phải biết ngành này thi khối nào. Việc ngành công an thi khối nào sẽ phụ thuộc vào chuyên ngành mà thí sinh lựa chọn. Nhìn chung các chuyên ngành đều xét ở các khối: A, A1, C và D.

Từ năm 2016 thì quy định về môn thi và khối thi vào trường công an nhân dân cụ thể như sau:

Với các ngành công nghệ thông tin, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật điện tử và truyền thông, ngôn ngữ Trung/Anh sẽ giữ nguyên khối xét tuyển và các môn thi.

Với ngành đào tạo về nghiệp vụ an ninh, cảnh sát xây dựng Đảng và Chính quyền, ngành Luật: thi tuyển khối D và khối tự chọn.

Đối với các trường cao đẳng và trung cấp thì sẽ xét điểm của các thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 theo quy định của Bộ công an.

1.3. Thi công an cần học môn gì?

Muốn làm công an cần học giỏi môn gì là một điều khá quan trọng, vì điểm chuẩn vào ngành rất cao. Học sinh cần cố gắng học tập nghiêm túc những môn cần thiết để thi tuyển.

Theo như quy định hiện nay thì trường công an xét tuyển qua nhiều khối nên việc giỏi môn nào phụ thuộc vào khối thi. Như phân tích ở trên thì bạn cần phải giỏi một trong các khối A, A1, C, D.

Khối A: Gồm 3 môn Toán, Lý, Hóa

Khối A1: Gồm 3 môn Toán, Lý, Anh Văn

Khối C: Gồm 3 môn Ngữ Văn, Địa, Sử

Khối D: Gồm 3 môn Toán, Ngữ Văn, Anh Văn.

Hiện nay để thi vào ngành công an bạn có thể chọn một trong các trường sau:

Học viện Cảnh sát nhân dân

Học viện An ninh nhân dân

Đại học Cảnh sát nhân dân

Đại học An ninh nhân dân

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Ngoài ra, các thí sinh còn có thể chọn trường cao đẳng hoặc trung cấp công an. Mỗi trường sẽ có chỉ tiêu xét tuyển khác nhau, tuy nhiên tỷ lệ chọi là vô cùng cao.

Tùy vào chuyên ngành lựa chọn mà biết ngành công an cần học những môn gì

Xem thêm: Khối C Gồm Những Ngành Nào? Top Những Ngành Nghề Có Triển Vọng Trong 3 Năm Tới

2. Phân loại ngành công an

Ngành công an cần học những môn gì? Ngành này có các chuyên ngành nào? Ngành công an gồm rất nhiều ngành khác nhau, được phân loại thành công an nhân dân và an ninh nhân dân.

2.1. Lực lượng công an nhân dân

Lực lượng công an nhân dân được chia thành 8 ngành như sau:

Cảnh sát hình sự

Đây là bộ phận cảnh sát tiếp nhận những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng như các cuộc điều tra tội phạm, những vụ án mạng nghiêm trọng. Người cảnh sát hình sự thường phải đối mặt với những nguy hiểm khôn lường. Họ là những người trực tiếp bảo vệ tính mạng và tài sản của mỗi người dân, là người giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội.

Cảnh sát giao thông

Lực lượng cảnh sát giao thông là người có nhiệm vụ bảo đảm giao thông được xuyên suốt. Họ còn giúp người dân có thêm kiến thức về an toàn giao thông. Lực lượng này có nhiệm vụ chỉ dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Lực lượng cảnh sát PCCC có nhiệm vụ hướng dẫn người dân phòng và chữa cháy. Đây là những người trực tiếp tham gia cứu chữa mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy là một trong những chuyên ngành bạn có thể thi tuyển nếu đủ điều kiện

Cảnh sát về quản lý hành chính và trật tự xã hội

Đây là lực lượng có nhiệm vụ quản lý trật tự công cộng trong xã hội, phụ trách đăng ký quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, dân cư,... Họ chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho các cảnh sát ở địa phương như công an xã, phường, dân phòng,...

Cảnh sát chuyên điều tra ma túy

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có nhiệm vụ điều tra và kiểm soát các hoạt động của tổ chức tội phạm ma túy. Họ sẽ đề xuất các biện pháp phòng ngừa và triệt phá đường dây buôn bán ma túy.

Cảnh sát kinh tế chuyên điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng

Cảnh sát kinh tế là lực lượng chuyên phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ. Họ kiểm soát các yếu tố tội phạm tham nhũng liên quan đến chức vụ.

Cảnh sát cơ động

Đây là lực lượng có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp vũ trang nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự của xã hội. Lực lượng này thường xuất hiện khi có các vụ xung đột, bạo động.

Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp

Đây là cơ quan cảnh sát có nhiệm vụ canh gác, bảo vệ các địa điểm quan trọng của nước như Lăng Bác, đại sứ quán, phủ chủ tịch,... Họ sẽ tham gia đi tuần và chiến đấu khi cần để trấn áp, bảo vệ kho vật tư.

2.2. Nhóm lực lượng An ninh nhân dân

Nhóm lực lượng an ninh nhân dân được chia thành 3 nhóm:

Lực lượng an ninh tình báo: Đây là lực lượng yêu cầu các chiến sĩ luôn giữ bí mật trong quá trình làm việc, họ cũng thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Do đó để gia nhập vào ngành này cần phải vượt qua được nhiều tiêu chuẩn. Ngoài việc biết ngành công an cần học những môn gì thật giỏi thì còn cần sự gan dạ, mưu trí, có bản lĩnh.

ngành công an cần học những môn gì thật giỏi thì còn cần sự gan dạ, mưu trí, có bản lĩnh. Lực lượng an ninh văn hóa tư tưởng: Nhiệm vụ của lực lượng này là phát hiện âm mưu phá hoại an ninh đất nước trong lĩnh vực về văn hóa tư tưởng.

Lực lượng an ninh kinh tế: Đây là lực lượng có nhiệm vụ chống lại các âm mưu, kế hoạch muốn đe dọa, phá hoại kinh tế nước nhà bởi các tội phạm kinh tế. Họ có vai trò bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, tài sản quốc gia,...

Lực lượng an ninh kinh tế có nhiệm vụ chống lại các âm mưu phá hoại kinh tế

3. Học ngành công an sau khi ra trường làm việc ở đâu?

Học ngành công an cần những gì, làm việc ở đâu? Ngành công an có đa dạng chuyên ngành, chức vụ, vì thể sau khi ra trường bạn sẽ được phân công về đơn vị cụ thể, có thể là công tác tại:

Bộ Công an

Công an tỉnh/thành phố

Công an quận/huyện

Công an xã/phường/thị trấn.

Xem thêm: Học Quản Lý Nhà Nước Ra Làm Gì? Top 5 Công Việc Hot Nhất Hiện Nay

4. Một số câu hỏi liên quan ngành công an

Phần trên đã trình bày chi tiết về ngành công an cần học những môn gì, thi khối gì, có những ngành nào. Sau đây là một số câu hỏi thường gặp với những bạn đang có nguyện vọng thi vào ngành:

4.1. Ngành công an nữ cần học những môn gì?

Ngành công an nữ cần học những môn gì cũng là điều nhiều bạn quan tâm. Không chỉ bạn nam mà nhiều bạn nữ cũng muốn thành chiến sĩ công an nhân dân. Theo Thông tư 15/2016/TT-BCA thì hầu hết các ngành công an đều có tuyển nữ. Tuy nhiên chỉ tiêu mỗi trường sẽ khác nhau, thông tư này cũng có quy định về % chỉ tiêu nữ:

Các ngành về an ninh, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát có chỉ tiêu 10% nữ.

Các ngành kỹ thuật, chính trị, hậu cần, ngoại ngữ thì chỉ tiêu là 15% nữ.

Vậy ngành công an cần học những môn gì? Với các ngành công an nữ thì bạn có thể chọn nhiều khối thi như Khối A, Khối A1, Khối B, Khối C, Khối C03, Khối D, Khối D04. Và cụ thể môn học phụ thuộc vào việc bạn muốn thi vào chuyên ngành nào.

Ngành công an đối với nữ có chỉ tiêu xét tuyển riêng​

4.2. Phẩm chất cần có của lực lượng công an nhân dân

Ngoài việc học giỏi, biết được thi công an cần học môn gì thì người công an nhân dân cần phải có những phẩm chất đặc biệt như: có tính kỷ luật cao, kiên định, có lập trường vững vàng. Bên cạnh đó bạn còn phải luôn biết bình tĩnh trước mọi vấn đề, luôn giữ tư tưởng đúng với đường lối của Đảng và nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao.

4.3. Ngành công an lấy bao nhiêu điểm đậu?

Ngành công an cần học những môn gì, điểm chuẩn có cao không? Ngành công an là một trong những ngành có mức điểm chuẩn khá cao. Năm 2022 các trường công an có điểm chuẩn từ 15.1 đến 26.6, năm 2023 thì điểm chuẩn dao động từ 14.01 đến 24.94. Tùy thuộc vào mỗi ngành, mỗi trường mà có số điểm chuẩn khác nhau.

4.4. Tiêu chuẩn sức khỏe để thi vào ngành công an

Ngành công an cần học những môn gì, tiêu chuẩn sức khỏe như thế nào? Theo Thông tư số 62/2023/TT-BCA quy định cụ thể tiêu chuẩn sức khỏe với người tham gia tuyển sinh vào công an nhân dân như sau:

Có sức khỏe loại 1, loại 2.

Có chiều cao từ 1m64 đến 1m95 với nam, từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trừ những trường hợp được giảm tiêu chuẩn chiều cao.

Thị lực không kính đạt 9-10/10 mỗi mắt, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18/10 trở lên. Nếu mắt bị tật khúc xạ thì mỗi mắt không quá 3 đi-ốp, nếu loạn thị thì mỗi mắt dưới 1 đi ốp; kiểm tra thị lực qua kính đạt tối thiểu 9/10 (một mắt), 2 mắt đạt 19/10.

Ngoài ra còn cần đáp ứng một số chỉ số đặc thù theo quy định.

Ngành công an cần học những môn gì? Đó là các môn của khối A, A1, C, D. Mặc dù có nhiều định hướng khác nhau ảnh hưởng đến môn học cần chú ý riêng của từng ngành, tuy nhiên các bạn học sinh đừng quên cố gắng học đều các môn. Mỗi môn học đều sẽ giúp ích cho tương lai sau này. Ngành công an cũng là một ngành nghề đặc biệt, do đó việc giỏi đều các môn từ tự nhiên đến xã hội cũng rất quan trọng. Ngoài ra vì là ngành cần thể chất, bạn hãy chú ý rèn luyện sức khỏe ngay từ sớm để có một sức khỏe tốt, dẻo dai để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: MỚI NHẤT: Các Cấp Bậc Trong Công An Nhân Dân Và Thời Gian Thăng Cấp Chi Tiết