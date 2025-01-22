Tất tần tật về ngành kinh tế xây dựng: Cơ hội việc làm cao, mức lương không hề thấp

1. Ngành kinh tế xây dựng là gì?

Ngành kinh tế xây dựng là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực quan trọng là kinh tế và quản lý xây dựng. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được đào tạo các kỹ năng chuyên môn đa dạng như tư vấn cho dự án đầu tư xây dựng, lập kế hoạch chi tiết cho dự án, quản lý và giám sát quá trình triển khai, quản lý ngân sách, thực hiện các hoạt động đấu thầu và công việc khảo sát thực địa tại công trường.

Kinh tế xây dựng là ngành sự kết hợp giữa kinh tế và quản lý xây dựng

2. Ngành kinh tế xây dựng gồm những chuyên ngành gì?

Khi theo học ngành kinh tế xây dựng, bạn sẽ được lựa chọn hai chuyên ngành chính, bao gồm:

Chuyên ngành Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường: Sinh viên sẽ học về quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông, bao gồm cầu, đường và hệ thống giao thông.

Chuyên ngành Kinh tế xây dựng công trình giao thông: Chuyên ngành này sẽ tập trung vào các khía cạnh kinh tế và quản lý trong việc xây dựng cùng duy trì các công trình giao thông như đường cao tốc, cầu, đường sắt và cảng hàng không.

3. Ngành kinh tế xây dựng học những môn gì?

Ngành kinh tế xây dựng học những môn chủ yếu liên quan đến kiến thức kỹ thuật, quản lý, và kinh doanh. Dưới đây là các môn học trong ngành này:

Khối kiến thức giáo dục đại cương: Giải tích, Đại số tuyến tính, Ngoại ngữ, Pháp luật đại cương,, Đường lối Cách mạng Đảng CSVN, Xác suất thống kê, Kỹ năng làm việc nhóm,...

Khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: Kinh tế học, Tài chính tiền tệ, Nguyên lý thống kê, Kinh tế lượng, Điều tra quy hoạch, Hình họa và vẽ kỹ thuật, Trắc địa đại cương, Địa kỹ thuật, Máy xây dựng, Sức bền vật liệu, Cơ học xây dựng, Thiết kế đường ô tô, Xây dựng đường ô tô, Công trình nhân tạo F1,...

Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường: Kinh tế quản lý khai thác công trình cầu đường, Bảo dưỡng, sửa chữa đường ô tô, Khai thác và kiểm định cầu, Kế hoạch khai thác và an toàn giao thông, Tổ chức thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình, Phân tích hoạt động khai thác công trình,....

Kinh tế xây dựng công trình giao thông: Kinh tế xây dựng, Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa, Thống kê đầu tư xây dựng, Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng, Lập và phân tích dự án đầu tư,...

4. Tố chất cần có để học tốt ngành kinh tế xây dựng​

Niềm đam mê và yêu thích với lĩnh vực này cũng là yếu tố quan trọng cùng lòng ham học và mong muốn không ngừng nâng cao kiến thức. Sức khỏe tốt và khả năng làm việc dưới áp lực cao cũng là điều không thể thiếu. Đồng thời, cần có các kỹ năng như:

4.1. Kỹ năng phân tích

Kỹ năng phân tích là trọng yếu trong việc đánh giá tính khả thi và định lượng rủi ro của một dự án cũng như ước tính nguồn vốn cần thiết. Đây là một kỹ năng không thể thiếu, đặc biệt là đối với những vị trí thẩm định dự án trong các tổ chức. Sự thành thạo trong kỹ năng này giúp đảm bảo rằng dự án được triển khai một cách suôn sẻ và giảm thiểu tối đa các rủi ro tài chính có thể phát sinh.

4.2. Kỹ năng đàm phán

Trong môi trường làm việc, đặc biệt là với vai trò quản lý và giám sát dự án kỹ năng đàm phán là một phần không thể thiếu. Ngành xây dựng đặt ra yêu cầu làm việc nhóm một cách tích cực và việc xảy ra sự bất đồng là điều không tránh khỏi. Kỹ năng đàm phán của người quản lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải hòa, thống nhất đội ngũ và đảm bảo tiến độ của công trình. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, việc đàm phán với các đối tác kinh doanh cũng là một phần không thể thiếu.

4.3. Kỹ năng làm việc độc lập

Ngoài kỹ năng làm việc nhóm, việc sở hữu kỹ năng làm việc độc lập cũng vô cùng quan trọng. Kỹ năng này giúp bạn trở nên tự chủ, có quan điểm riêng và khả năng ra quyết định một cách có logic, tránh xa sự ảnh hưởng của đám đông. Khả năng làm việc độc lập cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn trở thành một cá nhân đáng tin cậy, có khả năng tự giải quyết vấn đề và tự chịu trách nhiệm đối với công việc của mình.

Khả năng làm việc độc lập giúp bạn có thể tự giải quyết vấn đề

5. Cơ hội việc làm và mức lương của ngành kinh tế xây dựng

Lĩnh vực xây dựng luôn cần nhân tài, đặc biệt là những người có trình độ cao và kỹ năng chuyên môn như kỹ sư kinh tế xây dựng. Theo các nghiên cứu, ngành này đứng ở vị trí thứ 10 trong số 12 ngành hot với mức thu nhập trung bình sau 5 năm ra trường là 35 triệu đồng/tháng. Có nhiều cơ hội việc làm cho cử nhân Kinh tế xây dựng, bao gồm:

Giảng dạy tại các trường đại học hoặc các tổ chức đào tạo khác.

Làm việc tại tổ chức nghiên cứu về kinh tế và quản lý xây dựng.

Quản lý doanh nghiệp, công trường xây dựng hoặc tham gia vào quá trình đấu thầu tại các công ty xây dựng.

Tư vấn và phân tích các dự án đầu tư, cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho các công ty tư vấn đầu tư xây dựng.

Thẩm định các dự án xây dựng.

Quản lý công việc xây dựng tại các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về đầu tư xây dựng.

Quản lý công trường xây dựng là một công việc trong ngành kinh tế xây dựng

6. Những trường đào tạo ngành kinh tế xây dựng tốt nhất

Dưới đây là danh sách những trường đào tạo ngành Kinh tế Xây dựng được đánh giá là tốt nhất:

Trường Đại học Xây dựng nổi tiếng với chất lượng và uy tín hàng đầu trong ngành. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp từ đây luôn được nhà tuyển dụng trong ngành Xây dựng đánh giá cao.

Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng không kém phần với danh tiếng là một nơi đào tạo uy tín, được công nhận với lịch sử lâu dài và đội ngũ giảng viên đáng tin cậy, là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn theo đuổi Kinh tế xây dựng.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng không chỉ nổi bật với thành tích xuất sắc mà còn được biết đến với triết lý giáo dục nhân văn. Đây là sự lựa chọn hàng đầu cho sinh viên quan tâm đến Kinh tế xây dựng tại miền Trung.

Trường Đại học Vinh đã khẳng định vị thế của mình không chỉ trong nước mà còn ở cả quốc tế với chương trình đào tạo bài bản và chất lượng, cam kết phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng cho sinh viên Kinh tế xây dựng.

Trường Phân hiệu Đại học Huế mặc dù mới thành lập nhưng đã chứng minh được chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong Kinh tế xây dựng với chương trình đào tạo song ngữ.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM là một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp và là điểm đến lý tưởng cho những ai quan tâm đến Quản lý xây dựng, một phân nhánh của Kinh tế xây dựng.

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM với quy mô lớn và đội ngũ giáo viên chất lượng, đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho sinh viên Kinh tế xây dựng, bao gồm cả khả năng ngoại ngữ và kỹ năng phụ trợ.

Đại học Công nghệ TP.HCM là nơi đào tạo khối ngành kinh tế, quản lý xây dựng

7. Một số câu hỏi liên quan

Sau đây là một số câu hỏi phổ biến liên quan đến kinh tế xây dựng cho những bạn đang muốn tìm hiểu ngành nghề này.

7.1. Có nên học ngành này không?

Quyết định học ngành kinh tế xây dựng là một quyết định phụ thuộc vào tính cách, sở thích, mục tiêu nghề nghiệp và tình hình thị trường lao động. Dưới đây là một số lợi ích và điều cần xem xét trước khi quyết định:

Sở thích và kỹ năng: Bạn có thích làm việc trong môi trường xây dựng với những dự án lớn và sự đổi mới không ngừng? Bạn có kỹ năng phù hợp như kiến thức kỹ thuật, quản lý dự án, hay sáng tạo không?

Tính chất công việc: Công việc trong ngành xây dựng có thể yêu cầu làm việc ngoài trời, đòi hỏi sự linh hoạt và thích ứng với môi trường làm việc thay đổi.

Tình hình thị trường lao động: Trước khi quyết định học ngành này, nên tìm hiểu về tình hình thị trường lao động trong khu vực bạn quan tâm để đảm bảo có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

7.2. Con gái có nên học kinh tế xây dựng?

Nhiều người nghĩ rằng các ngành kỹ thuật thường chỉ dành cho nam giới. Điều đó có thể khiến các bạn nữ cảm thấy ngần ngại khi muốn theo đuổi các ngành học này. Tuy nhiên, với đam mê và năng lực thì bạn có thể thành công bất kỳ ngành nghề nào.

Trong Kinh tế xây dựng cần sự cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán và quản lý dự án. Điều này tạo ra một môi trường học tập và làm việc phù hợp với phụ nữ.

Với sự tỉ mỉ và khả năng quan sát, nữ giới có thể theo học kinh tế xây dựng

7.3. Kinh tế xây dựng có phải xu hướng trong những năm tới?

Kinh tế xây dựng được dự đoán là sẽ tiếp tục là một xu hướng tích cực trong những năm tới. Các yếu tố sau đây là lý do cho điều này:

Tăng cường hạ tầng: Nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh mẽ vào cải thiện và phát triển hạ tầng, bao gồm cơ sở giao thông, và các dự án công cộng khác.

Đô thị hóa và tăng dân số: Sự gia tăng dân số đô thị tạo ra nhu cầu lớn cho các dự án xây dựng nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng và cơ sở hạ tầng khác.

Công nghệ và sáng tạo: Công nghệ ngày càng tiên tiến trong xây dựng, bao gồm BIM (Building Information Modeling), IoT (Internet of Things) và xây dựng thông minh tạo ra cơ hội mới và tăng cường hiệu suất lao động.

Biến đổi khí hậu: Cần phải xây dựng các công trình chống ngập, chống nhiệt đới và bền vững hơn để đối phó với các thách thức từ biến đổi khí hậu.

Với những cơ hội việc làm đa dạng và mức lương hấp dẫn, ngành kinh tế xây dựng không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thử thách bản thân mà còn là nguồn động viên cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.