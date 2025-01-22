Ngành Luật là gì? Tìm hiểu thông tin về ngành này để biết nên theo đuổi hay không

Ngành Luật là gì? Tìm hiểu thông tin về ngành này để biết nên theo đuổi hay không
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Ngành Luật là một trong những ngành học hot nhất hiện nay, tuy nhiên ít ai hiểu rõ ngành Luật là gì, học ngành Luật ra làm gì. Thực chất ngành Luật không chỉ là một lĩnh vực nghiên cứu và thực hành, mà còn là nền tảng của sự công bằng và tuân thủ pháp Luật. Nhưng tại sao nó lại đóng vai trò quan trọng như vậy trong xã hội hiện đại? Cùng tìm hiểu ngay dưới đây.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Ngành Luật là gì?
  4. 2. Ngành Luật gồm những ngành nào?
  6. 3. Nên học ngành Luật nào?
    1. 3.1. Ngành Luật cần học giỏi môn gì?
    2. 3.2. Ngành Luật thi khối nào?
  8. 4. Tố chất cần có của một sinh viên ngành Luật
    1. 4.1. Tư duy phản biện tốt
    2. 4.2. Có khả năng giải quyết vấn đề
    3. 4.3. Lời nói mang tính thuyết phục
    4. 4.4. Chịu được áp lực công việc
    5. 4.5. Tính chính trực, liêm khiết
  10. 5. Cơ hội việc làm và mức lương của ngành Luật
    1. 5.1. Học ngành Luật ra làm gì?
    2. 5.2. Học ngành Luật ra trường lương bao nhiêu?
  12. 6. Những trường đào tạo ngành Luật tốt nhất hiện nay

1. Ngành Luật là gì?

Hiểu ngành Luật là gì sẽ giúp bạn quyết định được có nên học ngành này hay không và nên chọn chuyên ngành gì
Chắc hẳn bạn đã từng nghe nhiều người nhắc đến ngành Luật nhưng thực tế vẫn chưa hiểu rõ ngành Luật là gì đúng không.

Ngành Luật là một thành phần quan trọng trong hệ thống pháp luật của một quốc gia, bao gồm các quy định và nguyên tắc pháp lý điều chỉnh một loại quan hệ xã hội cụ thể. Các lĩnh vực chính trong ngành luật bao gồm thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, chấp hành viên, công chứng viên, điều tra viên và chuyên viên pháp lý.

Những sinh viên học ngành Luật ở trình độ Đại học sẽ được tự do chọn lựa các chuyên ngành như Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Kinh tế, Luật Đất đai, v.v. Mỗi chuyên ngành cung cấp kiến thức và kỹ năng cụ thể phục vụ cho các lĩnh vực pháp luật khác nhau.

Ví dụ, sinh viên học Luật Dân sự sẽ được trang bị kiến thức về các quan hệ pháp luật dân sự như lao động, hôn nhân và gia đình, cũng như cách xử lý các vi phạm và tranh chấp trong các quan hệ này. Còn sinh viên học Luật Hành chính sẽ tập trung vào lý luận về Nhà nước và pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, công tác kiểm tra và thanh tra, v.v.

2. Ngành Luật gồm những ngành nào?

Ngành Luật bao gồm nhiều chuyên ngành như Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật kinh tế
Sau khi đã nắm rõ ngành Luật là gì, bạn cần phải biết ngành Luật có những chuyên ngành nào nếu có ý định trở thành sinh viên ngành này. Ngành Luật gồm nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó mỗi chuyên ngành tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. Tại Việt Nam, ngành Luật gồm những chuyên ngành sau:

  • Luật Dân sự: Tập trung vào quy định về quan hệ dân sự như hôn nhân, gia đình, di sản, bất động sản và các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cá nhân.

  • Luật Hình sự: Nghiên cứu và áp dụng các quy định pháp lý liên quan đến tội phạm và hình phạt như quy trình tố tụng hình sự và các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

  • Luật Hành chính: Nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của chính phủ và các cơ quan hành chính cũng như các quy định liên quan đến quản lý và điều hành công việc của các cơ quan này.

  • Luật Kinh tế: Tập trung vào các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và thương mại như hợp đồng, doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng và các vấn đề liên quan đến tài chính.

  • Luật Lao động: Nghiên cứu về các quy định và quyền lợi của lao động và doanh nghiệp như luật lao động, bảo hiểm xã hội và mối quan hệ lao động

  • Luật Quốc tế: Tập trung vào quy định và quan hệ pháp lý giữa các quốc gia cũng như các vấn đề như di sản, thương mại quốc tế và tòa án quốc tế.

3. Nên học ngành Luật nào?

Ngành Luật có rất nhiều chuyên ngành khác nhau cho sinh viên lựa chọn. Việc nên học ngành Luật nào phụ thuộc vào đam mê và kiến thức chuyên môn của bạn. Nếu bạn quan tâm đến các quy định về hôn nhân, gia đình và các quan hệ dân sự khác thì có thể chọn Luật Dân sự. Hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu các quy định về tội phạm hay hình phạt thì Luật Hình sự là ngành học phù hợp.

Nhiều người thường thắc mắc con gái nên học luật gì sau khi tìm hiểu ngành Luật là gì. Thực tế, con gái có thể học bất kỳ một chuyên ngành nào trong tất cả các chuyên ngành thuộc ngành Luật, miễn là bạn có đam mê, có mục tiêu nghề nghiệp đúng đắn.

3.1. Ngành Luật cần học giỏi môn gì?

Để trở thành sinh viên xuất sắc ngành Luật, bạn cần học giỏi các môn Logic học, Luật Hiến pháp,...
Khi theo học ngành Luật, ngoài các môn chuyên ngành, bạn còn phải học các môn đại cương. Vì số lượng môn học của ngành Luật rất nhiều nên khó có thể khẳng định ngành Luật cần học giỏi môn gì. Tuy nhiên, nếu đã nắm rõ ngành Luật là gì, dưới đây là những môn học mà bạn cần phải đầu tư nhiều thời gian, chất xám để trở thành một sinh viên ngành Luật xuất sắc:

  • Lý luận nhà nước và pháp luật: Môn này cung cấp kiến thức về cơ bản của hệ thống pháp luật và cách mà hệ thống chính trị hoạt động. Hiểu biết sâu rộng về lý luận nhà nước và pháp luật là tiền đề cho việc hiểu và áp dụng pháp luật trong thực tế.

  • Logic học: Môn này giúp phát triển kỹ năng suy luận, lập luận và phản biện, là những kỹ năng cần thiết để phân tích và đưa ra các lập luận pháp lý logic và chính xác.

  • Luật Hiến pháp: Hiểu biết về Luật Hiến pháp là cần thiết để hiểu về các quyền và tự do cơ bản của công dân và quyền lực của chính phủ trong một hệ thống pháp luật cụ thể.

  • Luật Hành chính: Môn này tập trung vào tổ chức và hoạt động của chính phủ và các cơ quan hành chính, cung cấp kiến thức về quy trình quyết định, quản lý và thực thi chính sách công.

  • Luật Dân sự: Hiểu biết về Luật Dân sự là tiền đề cho các vấn đề liên quan đến quan hệ dân sự như hôn nhân, gia đình, bất động sản và các vấn đề pháp lý cá nhân khác.

3.2. Ngành Luật thi khối nào?

Khi xác định theo học ngành Luật, ngoài việc tìm hiểu ngành Luật là gì, bạn cần phải tìm hiểu xem ngành Luật thi khối nào để đầu tư thời gian nhiều hơn cho những môn học quan trọng hay còn gọi là “học lệch”. Để trở thành sinh viên ngành Luật, bạn có thể chọn thi một trong các khối sau:

  • Khối A1: Tiếng Anh, Toán, Vật lý

  • Khối C00: Sử, Địa, Ngữ Văn

  • Khối D01: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

  • Khối D03: Tiếng Pháp, Ngữ Văn, Toán

  • Khối D06: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nhật

Vì ngành Luật có thể lựa chọn nhiều khối thi khác nhau nên để đạt điểm cao, bạn nên ưu tiên khối thi có các môn mà mình học giỏi nhất.

4. Tố chất cần có của một sinh viên ngành Luật

Ngoài việc tìm hiểu ngành Luật là gì, gồm những chuyên ngành nào, bạn cũng cần biết những kỹ năng mà một sinh viên ngành Luật cần phải có. Một sinh viên ngành Luật cần có những tố chất sau để thành công trong việc học và làm việc trong lĩnh vực pháp luật:

4.1. Tư duy phản biện tốt

Là sinh viên ngành Luật, bạn cần có tư duy phản biện tốt, có kỹ năng thuyết phục, giải quyết vấn đề
Tư duy phản biện tốt là một yếu tố quan trọng đối với sinh viên ngành Luật vì nó là nền tảng cho việc hiểu và áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Tư duy phản biện giúp sinh viên ngành Luật nhận biết các quan điểm và lập luận pháp lý, đồng thời có khả năng đưa ra những luận điểm mạnh mẽ và thuyết phục trong quá trình làm việc với khách hàng, đồng nghiệp và tòa án.

Hơn nữa, tư duy phản biện cũng giúp sinh viên ngành Luật trở thành những luật sư giỏi, có khả năng tham gia vào các cuộc tranh luận pháp lý, giải quyết các vấn đề phức tạp và đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các hoạt động pháp luật.

4.2. Có khả năng giải quyết vấn đề

Nếu đã biết ngành Luật là gì, bạn sẽ biết sinh viên ngành Luật cần có khả năng giải quyết vấn đề để có thể xử lý các tình huống pháp lý phức tạp. Đồng thời đưa ra các giải pháp hiệu quả và đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình làm việc với các bên liên quan và tòa án. Do đó, đây là tố chất thực sự cần thiết đối với những người theo học ngành Luật.

4.3. Lời nói mang tính thuyết phục

Sinh viên ngành Luật cần có khả năng thuyết phục để truyền đạt ý kiến, lập luận và luận điểm một cách hiệu quả, đồng thời tương tác và làm việc với khách hàng, đồng nghiệp và các bên liên quan khác trong môi trường pháp luật. Có kỹ năng thuyết phục tốt sẽ giúp bạn nhận được sự đồng thuật, tán thành từ nhiều người, tăng tỉ lệ thắng kiện.

4.4. Chịu được áp lực công việc

Sinh viên ngành Luật cần phải chịu được áp lực công việc vì lĩnh vực pháp luật đòi hỏi sự cẩn trọng, chi tiết và trách nhiệm cao. Bạn phải đối mặt với hạn chế thời gian, áp lực từ deadline và yêu cầu của khách hàng, đồng nghiệp hoặc tòa án.

Chịu đựng áp lực công việc giúp sinh viên ngành Luật duy trì sự tập trung và hiệu quả trong công việc của mình, đồng thời phát triển khả năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

4.5. Tính chính trực, liêm khiết

Chính trực, liêm khiết là đức tính cần có của sinh viên ngành Luật
Sinh viên ngành Luật cần tính chính trực và liêm khiết vì họ đại diện cho sự công bằng và tuân thủ pháp luật trong xã hội. Chính trực, liêm khiết giúp họ luôn hành động trung thực và không vi phạm các quy định đạo đức và pháp luật, giữ vững uy tín và lòng tin từ mọi người.

5. Cơ hội việc làm và mức lương của ngành Luật

Khi tìm hiểu ngành Luật là gì, bạn cũng đã biết đây là một trong những ngành học hot nhất hiện nay bởi nó mở ra nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn. Cụ thể:

5.1. Học ngành Luật ra làm gì?

Nẵm rõ học ngành Luật ra làm gì giúp bạn chọn được chuyên ngành học và công việc phù hợp
Khi quyết định theo học một chuyên ngành nào đó, vấn đề đầu tiên mà hầu hết tất cả mọi người đều quan tâm là học ngành đó ra trường làm công việc gì. Thực tế, khi đã nắm rõ ngành Luật là gì, bạn sẽ biết học ngành Luật mở ra một loại cơ hội nghề nghiệp như:

  • Công chứng viên: Chịu trách nhiệm chứng thực các tài liệu và giao kết pháp lý.

  • Chuyên viên pháp lý: Cung cấp tư vấn pháp lý cho cá nhân và tổ chức trên một loạt các vấn đề pháp lý.

  • Kiểm sát viên/Công tố viên: Điều tra và truy tố các vụ án hình sự, đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng.

  • Thư ký tòa án: Hỗ trợ thẩm phán trong quá trình xử lý vụ án như chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ về mặt pháp lý.

  • Giảng viên ngành luật: Truyền đạt kiến thức và kỹ năng pháp lý cho sinh viên trong các trường đại học và trung tâm đào tạo.

  • Thẩm phán: Người đưa ra quyết định cuối cùng trong các vụ án, dựa trên bằng chứng và luật pháp.

  • Pháp chế doanh nghiệp: Phát triển và thực thi các chính sách và quy định pháp lý trong doanh nghiệp.

  • Điều tra viên: Tiến hành cuộc điều tra về các vụ án hoặc các vấn đề pháp lý, thu thập bằng chứng và thông tin cần thiết.

  • Hòa giải viên: Giúp các bên đối đầu trong một tranh chấp pháp lý đạt được sự thỏa thuận thông qua quá trình hòa giải.

  • Luật sư: Đại diện cho các cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ trong các vụ án và cung cấp tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.

5.2. Học ngành Luật ra trường lương bao nhiêu?

Tùy theo từng vị trí mà mức lương áp dụng cho sinh viên ngành Luật khi ra trường cũng khác nhau. Dưới đây là bảng lương cho các cử nhân ngành Luật mà bạn có thể tham khảo:

Vị trí

Mức lương

Công chứng viên

6.000.000 đồng - 12.000.000 đồng/ tháng

Cố vấn pháp lý

15.000.000 đồng - 50.000.000 đồng/ tháng

Chuyên viên pháp lý

8.000.000 đồng - 25.000.000 đồng/ tháng

Kiểm sát viên

4.212.000 đồng - 20.000.000 đồng/ tháng

Luật sư

15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ tháng

Công tố viên

7.000.000 đồng - 30.000.000 đồng/ tháng

Thư ký tòa án

4.200.000 đồng - 9.000.000 đồng/ tháng

Thẩm phán

4.200.000 đồng - 14.400.000 đồng/ tháng

Giảng viên

4.212.000 đồng - 14.400.000 đồng/ tháng

Nói chung, mức lương của một cử nhân ngành Luật sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí, chức vụ, cấp bậc và chế độ lương thưởng của công ty, doanh nghiệp.

6. Những trường đào tạo ngành Luật tốt nhất hiện nay

Tại Việt Nam có rất nhiều trường Đại học chuyên đào tạo ngành Luật
Nếu bạn đang có ý định theo học ngành Luật nhưng chưa biết nên học ở trường nào tốt nhất thì có thể tham khảo danh sách các trường Đại học, Cao đẳng dưới đây:

  • Trường Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh

  • Trường Đại học Luật Hà Nội

  • Trường Đại học Luật Huế

  • Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh,....

Nắm rõ ngành Luật là gì và những thông tin liên quan đến ngành Luật sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn về việc có nên theo học ngành này hay không. Đồng thời, khi đã biết ngành Luật là gì, bạn sẽ xác định được mình nên làm gì để trở thành một sinh viên, cử nhân xuất sắc ngành Luật.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »