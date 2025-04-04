Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào, tổ hợp môn nào?

Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào, tổ hợp môn nào?
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 04/04/2025
Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào? Hiện tại ngành Quản trị khách sạn có các tổ hợp môn là C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D14 (Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh)... được nhiều trường lựa chọn tuyển sinh. Dưới đây là các trường đại học uy tín, có mở rộng thêm một số khối khác ngoài 3 tổ hợp C00, D01 và D14.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào?
  4. 2. Phương thức xét tuyển ngành Quản trị khách sạn phổ biến
  6. 3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Quản trị khách sạn

1. Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào?

Theo hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT truyền thống, các trường Đại học và Cao đẳng được phép xét tuyển tối đa 4 tổ hợp môn. Vì vậy, có không ít trường chỉ tuyển sinh theo 3 khối C00, D01 và D14. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng ngành học của các trường mà sẽ có thêm các khối xét tuyển riêng.

Nếu bạn đang cân nhắc ngành Quản trị khách sạn thi khối nào, bạn nên tìm hiểu tổ hợp môn xét tuyển để ôn tập và đăng ký theo thế mạnh của mình. Dưới đây là các khối xét tuyển của ngành Quản trị khách sạn mà bạn có thể tham khảo:

Khối thi

Tổ hợp môn

C00

Văn, Lịch sử, Địa lý

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D03

Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

D14

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử

A07

Toán, Lịch sử, Địa lý

D04

Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

D78

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D90

Toán, KHTN, Tiếng Anh

D96

Toán, KHXH, Tiếng Anh

Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào? Ngành Quản trị khách sạn thường thi tuyển theo các tổ hợp chính gồm C00, D01, D14,...
Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào? Ngành Quản trị khách sạn thường thi tuyển theo các tổ hợp chính gồm C00, D01, D14,...

2. Phương thức xét tuyển ngành Quản trị khách sạn phổ biến

Hiện nay, có 3 hình thức xét tuyển ngành Quản trị khách sạn phổ biến được nhiều trường lựa chọn là: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực.

  • Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm xét tốt nghiệp được tính bằng cách cộng lại điểm của tất cả các bài thi, bao gồm cả điểm ưu tiên, điểm nghề và điểm khuyến khích, sau đó kết quả sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Việc xét duyệt và công nhận kết quả tốt nghiệp không chỉ phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT mà còn phải dựa trên kết quả học tập của thí sinh trong suốt năm học lớp 12, nhằm đảm bảo tính toàn diện và công bằng trong quá trình xét tốt nghiệp.

  • Xét tuyển học bạ: Phương thức tuyển sinh này được áp dụng dựa trên kết quả học tập của cả 3 năm học Trung học phổ thông hoặc điểm trung bình của lớp 12 theo từng tổ hợp môn học. Đây là phương thức tạo điều kiện để học sinh giảm bớt áp lực ôn tập, thi cử. Ngoài ra, phương thức tuyển sinh này còn mang đến cơ hội lớn cho những ai có thành tích học tập xuất sắc ở bậc THPT, giúp các thí sinh có thể nhanh chóng tiến gần hơn đến cánh cổng đại học rộng mở.

  • Xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực: Đây là phương thức tuyển sinh dựa trên việc đánh giá toàn diện khả năng và kiến thức của thí sinh thông qua bài kiểm tra năng lực. Phương thức này giúp các trường Đại học, Cao đẳng lựa chọn những thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của từng ngành học. Đồng thời, hình thức xét tuyển này còn tạo cơ hội cho những thí sinh có khả năng vượt trội nhưng chưa thể hiện rõ qua các kỳ thi truyền thống.

Ngành Quản trị khách sạn có 3 hình thức xét tuyển gồm: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực
Ngành Quản trị khách sạn có 3 hình thức xét tuyển gồm: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực

3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Quản trị khách sạn

Đa số các trường Đại học và Cao đẳng đều mở rộng đối tượng xét tuyển cho ngành quản trị khách sạn ở nhiều khối thi khác nhau. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tuyển sinh và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành quản trị khách sạn trong tương lai. Hiện nay, để giải đáp thắc mắc câu hỏi ngành Quản trị khách sạn thi khối nào, thí sinh có thể tham khảo và ôn tập thật tốt tại những khối thi của các trường sau:

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Trường

Chuyên ngành

Tổ hợp

Môn học

Đại học Ngoại Thương

Quản trị khách sạn

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D02

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

D03

Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

D04

Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

D06

Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế Quốc dân

Quản trị khách sạn

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Thương Mại

Quản trị khách sạn

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Quản trị khách sạn

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D78

Ngữ văn, Tiếng Anh, tổ hợp KHXH

Đại học Thăng Long

Quản trị khách sạn

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản trị khách sạn

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản trị khách sạn

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Quản trị khách sạn

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D90

Toán, Tiếng Anh, tổ hợp KHTN

Đại học Kinh tế TP.HCM

Quản trị khách sạn

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Quản trị khách sạn

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01

Toán, Ngữ văn, Vật lý

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D96

Toán, Tiếng Anh, tổ hợp KHXH

Đại học Tài chính - Marketing

Quản trị khách sạn

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D72

Ngữ văn, Tiếng Anh, tổ hợp KHTN

D78

Ngữ văn, Tiếng Anh, tổ hợp KHXH

D96

Toán, Tiếng Anh, tổ hợp KHXH

Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn tại các trường đại học có sự thay đổi tùy thuộc vào từng năm, phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học uy tín từ năm 2022 đến 2024 dưới đây để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của mình.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

(2022 - 2024)

Trường

Điểm chuẩn

Ngành Quản trị khách sạn

2022

2023

2024

Đại học Ngoại Thương

28,2

27,7

27,6

Đại học Kinh Tế Quốc Dân

26,85

26,75

26,94

Đại học Thương Mại

25,5

24,5

25,5

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

25,15

25

25,71

Đại học Thăng Long

23,5

24,1

22,85

Đại học Công nghiệp Hà Nội

22,45

23,56

23,56

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

25,25

22,75

25,45

Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

23

23,5

24,25

Đại học Kinh tế TP.HCM

25,4

25,2

25,5

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

22,5

22

21

Đại học Tài chính - Marketing

22

23,4

23,5

Để nhận thông tin chính xác và những cập nhật mới nhất, bạn nên truy cập trực tiếp vào trang website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào? Trường đại học Ngoại Thương xét tuyển ngành này với nhiều khối như A01, D01, D02,...
Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào? Trường đại học Ngoại Thương xét tuyển ngành này với nhiều khối như A01, D01, D02,...

Hy vọng bài viết ngành Quản trị khách sạn thi khối nào đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc về tổ hợp môn thi của ngành này. Nếu đang có nhu cầu tìm việc làm khách sạn, bạn có thể truy cập vào website tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »