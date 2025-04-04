Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào, tổ hợp môn nào?

1. Ngành Quản trị khách sạn thi khối nào?

Theo hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT truyền thống, các trường Đại học và Cao đẳng được phép xét tuyển tối đa 4 tổ hợp môn. Vì vậy, có không ít trường chỉ tuyển sinh theo 3 khối C00, D01 và D14. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng ngành học của các trường mà sẽ có thêm các khối xét tuyển riêng.

Nếu bạn đang cân nhắc ngành Quản trị khách sạn thi khối nào, bạn nên tìm hiểu tổ hợp môn xét tuyển để ôn tập và đăng ký theo thế mạnh của mình. Dưới đây là các khối xét tuyển của ngành Quản trị khách sạn mà bạn có thể tham khảo:

Khối thi Tổ hợp môn C00 Văn, Lịch sử, Địa lý D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp D14 Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử A07 Toán, Lịch sử, Địa lý D04 Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung D78 Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh D90 Toán, KHTN, Tiếng Anh D96 Toán, KHXH, Tiếng Anh

2. Phương thức xét tuyển ngành Quản trị khách sạn phổ biến

Hiện nay, có 3 hình thức xét tuyển ngành Quản trị khách sạn phổ biến được nhiều trường lựa chọn là: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực.

Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm xét tốt nghiệp được tính bằng cách cộng lại điểm của tất cả các bài thi, bao gồm cả điểm ưu tiên, điểm nghề và điểm khuyến khích, sau đó kết quả sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Việc xét duyệt và công nhận kết quả tốt nghiệp không chỉ phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT mà còn phải dựa trên kết quả học tập của thí sinh trong suốt năm học lớp 12, nhằm đảm bảo tính toàn diện và công bằng trong quá trình xét tốt nghiệp.

Xét tuyển học bạ: Phương thức tuyển sinh này được áp dụng dựa trên kết quả học tập của cả 3 năm học Trung học phổ thông hoặc điểm trung bình của lớp 12 theo từng tổ hợp môn học. Đây là phương thức tạo điều kiện để học sinh giảm bớt áp lực ôn tập, thi cử. Ngoài ra, phương thức tuyển sinh này còn mang đến cơ hội lớn cho những ai có thành tích học tập xuất sắc ở bậc THPT, giúp các thí sinh có thể nhanh chóng tiến gần hơn đến cánh cổng đại học rộng mở.

Xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực: Đây là phương thức tuyển sinh dựa trên việc đánh giá toàn diện khả năng và kiến thức của thí sinh thông qua bài kiểm tra năng lực. Phương thức này giúp các trường Đại học, Cao đẳng lựa chọn những thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của từng ngành học. Đồng thời, hình thức xét tuyển này còn tạo cơ hội cho những thí sinh có khả năng vượt trội nhưng chưa thể hiện rõ qua các kỳ thi truyền thống.

3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Quản trị khách sạn

Đa số các trường Đại học và Cao đẳng đều mở rộng đối tượng xét tuyển cho ngành quản trị khách sạn ở nhiều khối thi khác nhau. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tuyển sinh và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành quản trị khách sạn trong tương lai. Hiện nay, để giải đáp thắc mắc câu hỏi ngành Quản trị khách sạn thi khối nào, thí sinh có thể tham khảo và ôn tập thật tốt tại những khối thi của các trường sau:

Trường Chuyên ngành Tổ hợp Môn học Đại học Ngoại Thương Quản trị khách sạn A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D02 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga D03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp D04 Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung D06 Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Kinh tế Quốc dân Quản trị khách sạn A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Thương Mại Quản trị khách sạn A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Quản trị khách sạn A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D78 Ngữ văn, Tiếng Anh, tổ hợp KHXH Đại học Thăng Long Quản trị khách sạn A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Công nghiệp Hà Nội Quản trị khách sạn A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Quản trị khách sạn A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Quản trị khách sạn A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D90 Toán, Tiếng Anh, tổ hợp KHTN Đại học Kinh tế TP.HCM Quản trị khách sạn A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Quản trị khách sạn A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01 Toán, Ngữ văn, Vật lý D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D96 Toán, Tiếng Anh, tổ hợp KHXH Đại học Tài chính - Marketing Quản trị khách sạn D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D72 Ngữ văn, Tiếng Anh, tổ hợp KHTN D78 Ngữ văn, Tiếng Anh, tổ hợp KHXH D96 Toán, Tiếng Anh, tổ hợp KHXH

Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn tại các trường đại học có sự thay đổi tùy thuộc vào từng năm, phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học uy tín từ năm 2022 đến 2024 dưới đây để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của mình.

Trường Điểm chuẩn Ngành Quản trị khách sạn 2022 2023 2024 Đại học Ngoại Thương 28,2 27,7 27,6 Đại học Kinh Tế Quốc Dân 26,85 26,75 26,94 Đại học Thương Mại 25,5 24,5 25,5 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 25,15 25 25,71 Đại học Thăng Long 23,5 24,1 22,85 Đại học Công nghiệp Hà Nội 22,45 23,56 23,56 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 25,25 22,75 25,45 Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng 23 23,5 24,25 Đại học Kinh tế TP.HCM 25,4 25,2 25,5 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 22,5 22 21 Đại học Tài chính - Marketing 22 23,4 23,5

Để nhận thông tin chính xác và những cập nhật mới nhất, bạn nên truy cập trực tiếp vào trang website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

Hy vọng bài viết ngành Quản trị khách sạn thi khối nào đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc về tổ hợp môn thi của ngành này.