Nghề Account Manager là gì? Vai trò của nghề này trong doanh nghiệp

CEO Tony Vũ Thứ Ba, 31/12/2024
Nghề Account Manager là gì? Tại sao nghề này được đánh giá là quan trọng trong doanh nghiệp? Vậy vai trò của nghề Account Manager là gì? Và để trở thành một Account Manager giỏi cần có bộ kỹ năng nào? Ngay trong bài viết dưới đây, job3s cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Nghề Account manager là gì?
  4. 2. Công việc chính của Account Manager là gì?
  6. 3. Yêu cầu cần có để trở thành Account Manager
  8. 4. Cơ hội phát triển của Account manager
  10. 6. Học ngành gì để trở thành Account Manager

1. Nghề Account manager là gì?

Nghề Account Manager là gì? Bạn có thể hiểu đơn giản Account Manager là Quản lý bộ phận Account. Người quản lý bộ phận này có vai trò quan trọng trong việc liên kết doanh nghiệp với khách hàng. Họ là người đưa ra quyết định và giải pháp cuối cùng cho các mọi hoạt động liên quan đến đối tác, khách hàng.

Ngoài ra họ cũng là những người trực tiếp quản lý nhân viên cấp dưới của mình, kiểm soát chất lượng và điều hành công việc nhằm mục tiêu ký kết hợp đồng và duy trì mối quan hệ bền vững với đối tác và khách hàng.

Nghề Account manager là gì?
2. Công việc chính của Account Manager là gì?

Sau khi đã hiểu rõ về nghề Account Manager, vậy công việc chính của một Account Manager là gì? Đó là người đứng đầu, quản lý và điều hành mọi hoạt động đàm phán, ký kết hợp đồng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, cụ thể như sau:

  • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Account Manager là cầu nối giữa công ty với khách hàng, là người đại diện cho công ty trao đổi và thương lượng với khách hàng về các dịch vụ, sản phẩm mà công ty cung cấp, giải quyết được các vấn đề nhu cầu của khách hàng một cách thuận lợi nhất.
  • Đàm phán và ký kết hợp đồng: Account Manager là người chịu trách nhiệm đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng. Họ cần nắm rõ các quy định, điều khoản của hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của công ty và khách hàng.
  • Quản lý dự án: Account Manager là người quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án, từ giai đoạn lên ý tưởng, triển khai đến nghiệm thu. Họ cần phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
  • Theo dõi và báo cáo hiệu quả công việc: Account Manager cần theo dõi và báo cáo hiệu quả công việc của dự án cho khách hàng và ban lãnh đạo công ty. Họ cần phân tích số liệu, đánh giá kết quả và đề xuất phương án tối ưu, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả đối với công ty và khách hàng.
Account Manager là gì? Đây là những người có nhiệm vụ thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng
3. Yêu cầu cần có để trở thành Account Manager

Nếu bạn đã hiểu về nghề Account Manager là gì và muốn trở thành một Account Manager giỏi, bạn cần trang bị bộ kỹ năng sau:

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Account Manager cần có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt để có thể truyền đạt thông tin hiệu quả tới khách hàng.
  • Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề: Account Manager cần có khả năng đàm phán và giải quyết vấn đề một cách khéo léo để đạt được lợi ích cho cả hai bên.
  • Kỹ năng quản lý thời gian và dự án: Account Manager cần có khả năng quản lý thời gian và hiệu quả của dự án để đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đã đặt ra.
  • Kỹ năng phân tích và đánh giá: Account Manager cần có khả năng phân tích và đánh giá thông tin một cách chính xác để đưa ra các quyết định phù hợp.
  • Kỹ năng làm việc nhóm: Account Manager cần có khả năng làm việc nhóm hiệu quả để phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
  • Kỹ năng xử lý tình huống: Account Manager cần có khả năng xử lý tình huống một cách linh hoạt và hiệu quả để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
Yêu cầu cần có để trở thành Account manager
4. Cơ hội phát triển của Account manager

Account Manager là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Trên thị trường việc làm hiện nay, Account Manager là một vị trí công việc rất hot, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu cao trong việc tuyển dụng quản lý bộ phận Account. Như vậy, cơ hội phát triển của Account Manager là rất lớn, cụ thể như sau:

  • Thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Account Manager có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Account Director, Account Manager cấp cao,...
  • Thay đổi lĩnh vực kinh doanh: Account Manager có thể thay đổi lĩnh vực kinh doanh để thử thách bản thân và mở rộng kiến thức đa lĩnh vực.
  • Khởi nghiệp: Account Manager có thể sử dụng bộ kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến của mình để khởi nghiệp kinh doanh riêng.

Cơ hội phát triển của Account manager
6. Học ngành gì để trở thành Account Manager

Một số ngành học mà bạn có thể tham khảo nếu muốn trở thành Account Manager trong tương lai:

  • Quản trị kinh doanh: Ngành học này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, tài chính, marketing, quản lý,... Đây là những kiến thức quan trọng để trở thành một Account Manager.
  • Marketing: Ngành học này cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về marketing, quảng cáo, truyền thông,... Đây là những kiến thức cần thiết để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và đưa ra các giải pháp phù hợp.
  • Quản trị bán hàng: Ngành học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về bán hàng, chăm sóc khách hàng,... Đây là những kiến thức cần thiết để xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
  • Truyền thông: Ngành học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về báo chí, PR, truyền thông số,... Đây là những kiến thức cần thiết để truyền tải thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các khóa học ngắn hạn hoặc các chương trình đào tạo chuyên nghiệp về Account và Quản lý để nâng cao kỹ năng và kiến thức cần thiết cho vị trí này.

Nếu bạn đang là một Account Manager dày dặn kinh nghiệm nhưng muốn thay đổi môi trường, thử sức với lĩnh vực mới, doanh nghiệp lớn mạnh hơn, bạn có thể tìm thông tin tuyển dụng vị trí Account Manager trên trang tuyển dụng, tìm việc làm uy tín như job3s.

Nắm được các thông tin cơ bản về nghề Account Manager là gì, nếu bạn mong muốn trở thành một Account Manager trong tương lai, hãy trang bị cho mình những kiến thức chuyên sâu, trau dồi các kỹ năng cần thiết để trở thành một Account Manager giỏi.

