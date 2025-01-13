Nghề nhân viên phục vụ là gì? Các công việc chính và mức thu nhập bạn nhận được?

1. Nhân viên phục vụ là gì?

Nhân viên phục vụ theo tiếng Anh là Waiter hay Waitress, bao gồm những người làm việc tại nhà hàng, khách sạn, quán cà phê,... Nhân viên phục vụ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Trong vai trò của mình, họ không chỉ là người giao tiếp trực tiếp với khách hàng mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác như đón tiếp khách, ghi lại đơn đặt món và là cầu nối giữa khu vực phục vụ và bếp. Điều này đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ và khách hàng có được dịch vụ tốt nhất.

2. Vai trò của các nhân viên phục vụ là gì?

Trên thực tế, các nhân viên phục vụ đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng và củng cố hình ảnh thương hiệu của các doanh nghiệp như nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê,... Họ không chỉ làm nhiệm vụ phục vụ mà còn đóng vai trò làm đại diện cho sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp mà còn mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Nhân viên phục vụ đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng bằng cách tương tác trực tiếp với họ. Chính vì vậy, họ đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc giúp khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ của nhà hàng và cảm nhận được sự chăm sóc và tận tâm từ đội ngũ phục vụ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhân viên phục vụ là xây dựng hình ảnh cho nhà hàng. Khi khách hàng đánh giá thương hiệu và hình ảnh của nhà hàng, họ thường dựa vào trải nghiệm của mình với nhân viên phục vụ và dịch vụ mà họ nhận được khi thưởng thức đồ ăn và thức uống tại đó.

Góp phần tăng cường doanh số cho nhà hàng không chỉ là một trong những nhiệm vụ của nhân viên phục vụ mà còn là một cách quan trọng để họ đóng góp vào sự phát triển kinh doanh. Bên cạnh việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt cho khách hàng, nhân viên phục vụ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số và lợi nhuận của nhà hàng. Ví dụ, họ có thể giới thiệu các món mới hoặc dịch vụ mới đến khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng danh mục sản phẩm và tăng doanh thu.

Xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành là một mục tiêu quan trọng đối với mỗi nhà hàng. Ngoài các yếu tố như chất lượng món ăn, đồ uống, dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng với nhân viên phục vụ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự liên kết và tạo nguồn khách hàng thân thiết cho nhà hàng. Điều này đặt ra một trong những nhiệm vụ quan trọng mà nhân viên phục vụ cần phải hiểu rõ và thực hiện để giữ chân khách hàng và tạo ra một cảm giác chân thành và gần gũi khi họ quay lại.

Nhân viên phục vụ đóng vai trò quan trọng trong nhà hàng, khách sạn

3. Một số yêu cầu và tiêu chuẩn dành cho nhân viên phục vụ

Các nhà hàng và khách sạn thường đề ra các yêu cầu và tiêu chuẩn phục vụ nhất định để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ cần có, bạn hãy tham khảo các thông tin sau:

Tiếp đón khách hàng theo quy định.

Mặc trang phục lịch sự hoặc tuân thủ đồng phục của nhà hàng hoặc khách sạn.

Tìm hiểu và đề xuất các món ăn, đồ uống, đặc biệt là phải dựa trên nhu cầu và sở thích của từng khách.

Ghi lại yêu cầu của các khách hàng và chuyển thông tin đến bộ phận bếp.

Kiểm tra lại món ăn và đồ uống trước khi mang ra phục vụ.

Đảm bảo phục vụ các khách hàng theo tiêu chuẩn suốt thời gian ở nhà hàng hoặc khách sạn.

Chủ động làm sạch bàn ăn và thay đổi dụng cụ để phù hợp với từng bữa ăn của khách.

Duy trì vệ sinh và bảo quản các dụng cụ theo quy định của nhà hàng bằng cách lau chùi, bảo quản sạch sẽ.

Tận tình tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.​

Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn cần tận tình giải đáp thắc mắc cho khách hàng

4. Các công việc của nhân viên phục vụ là gì?

Những công việc của nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn, quán ăn, tiệm cà phê khá đa dạng với nhiều đầu mục khác nhau, cụ thể:

4.1. Một số công việc đầu ca

Khi bắt đầu ca làm việc, nhân viên phục vụ cần thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Chuẩn bị bàn và dụng cụ ăn uống theo đúng phong cách và quy định của nhà hàng, bao gồm cả việc sắp xếp đĩa, muỗng, khăn giấy, và nhiều vật dụng khác.

Dọn dẹp và sắp xếp bàn, kiểm tra xem có đủ gia vị trên bàn hoặc tại quầy phục vụ chưa.

Đảm bảo có đủ số lượng bàn cho khách hàng đã đặt trước.

Kiểm tra và nhận thông tin về thực đơn và các thay đổi từ quản lý hoặc nhân viên nhà bếp. Hiểu rõ thông tin về thực đơn để có thể giải đáp cho khách hàng một cách chuyên nghiệp.

4.2. Phục vụ các khách hàng

Việc phục vụ các khách hàng sẽ bao gồm chào đón khách hàng, nhận đơn đặt thức ăn và đồ uống và cung cấp dịch vụ phục vụ cho khách hàng.

Đối với việc chào đón khách hàng:

Đây là một phần quan trọng trong công việc của nhân viên phục vụ tại nhà hàng. Khi khách hàng đến để thưởng thức ẩm thực, nhân viên cần chào đón họ và hướng dẫn họ đến bàn đã đặt trước nếu có.

Đặc biệt, nếu đó là một khách hàng thân thiết, nhân viên cần lưu ý và chuẩn bị sẵn bàn ở vị trí mà họ ưa thích.

Hơn nữa, nhân viên cần sắp xếp chỗ ngồi phù hợp cho số lượng khách đến. Điều này giúp tạo ra một trải nghiệm thú vị và thoải mái cho khách hàng.​

Công việc của nhân viên phục vụ bao gồm việc nhận thông tin gọi món của khách hàng

Đối với việc nhận đơn đặt thức ăn và đồ uống:

Đây là một phần quan trọng trong vai trò của nhân viên phục vụ tại nhà hàng. Sau khi đã chào đón và hướng dẫn khách hàng đến bàn, bạn sẽ phải tiếp nhận đơn đặt hàng từ họ. Điều này cũng là một phần của việc hiểu rõ nhiệm vụ trong công việc của chính bạn.

Trong một số mô hình nhà hàng và quán ăn, nhân viên phục vụ sẽ phải mang các món ăn kèm hoặc món khai vị trước khi phục vụ các món chính. Sau đó, họ sẽ liên hệ với bộ phận bếp để thông báo về các món mà khách hàng đã chọn. Đồng thời, họ cũng sẽ thúc đẩy quá trình chuẩn bị nếu có sự chậm trễ.

Ngoài ra, nhân viên phục vụ cũng sẽ thực hiện việc đặt đơn và mở đồ uống cho khách hàng, bao gồm việc phục vụ bia, rượu và chuẩn bị đá hoặc làm nóng đồ uống theo yêu cầu của khách.

Đối với việc cung cấp dịch vụ phục vụ cho khách hàng:

Khi thức ăn đã được chế biến hoàn chỉnh, nhân viên phục vụ vẫn tiếp tục duy trì tinh thần phục vụ và sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng khi khách hàng cần hỗ trợ.

Bạn cũng phải chú ý để bổ sung thêm các món ăn kèm và đồ uống khi chúng cạn kiệt cho khách hàng.

4.3. Phục vụ các dịch vụ ăn tại phòng khách sạn

Đây là một khía cạnh độc đáo có thể giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến vai trò của nhân viên phục vụ. Thực tế, dịch vụ ăn tại phòng (hay còn gọi là Room Service) thường được phát triển mạnh mẽ trong các khách sạn.

Dịch vụ này cho phép khách hàng thưởng thức bữa ăn ngay tại phòng nghỉ của họ. Thông thường, bộ phận R&B (Room and Beverage) sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. Trong vai trò này, bạn sẽ thực hiện các công việc là chuẩn bị phục vụ và phục vụ các dịch vụ ăn tại phòng khách sạn. Đây chính là một phần việc của nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn,...

Room Service cũng là một công việc của nhân viên phục vụ

Đối với việc chuẩn bị phục vụ, bạn cần:

Kiểm tra các món ăn đã được đặt trước đó bởi khách hàng.

Chuẩn bị xe đẩy và các dụng cụ cần thiết, cũng như gia vị, để sẵn sàng phục vụ cho khách hàng.

In hóa đơn, kiểm tra thông tin và lấy đồ ăn mà bếp đã chuẩn bị để mang đến cho khách hàng.

Đối với việc phục vụ các dịch vụ ăn tại phòng khách sạn, bạn cần:

Sử dụng xe đẩy để chuyển đồ ăn đến phòng của khách, sau đó gõ cửa và thông báo chính xác về mục đích của việc gõ cửa.

Sau khi khách hàng mở cửa, nhân viên phục vụ cần lịch sự chào hỏi và xin phép trước khi đưa đồ ăn vào phòng.

Hỏi ý kiến khách hàng về vị trí phù hợp để đặt thức ăn.

Yêu cầu khách hàng ký vào hóa đơn đã được in trước đó, sau đó cảm ơn và chào tạm biệt để cho khách hàng bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

4.4. Bảo quản các dụng cụ trong nhà hàng

Ngoài các nhiệm vụ chính đã được đề cập, nhân viên phục vụ cũng phải thực hiện công việc bảo quản dụng cụ của nhà hàng, khách sạn trong quá trình làm việc. Cụ thể:

Luôn đảm bảo rằng khu vực được giao phụ trách có đủ dụng cụ phục vụ cho khách hàng, bao gồm muỗng, đũa, ly, chén, dĩa, và các vật dụng khác.

Luôn chú ý và di chuyển cẩn thận khi mang đồ ăn đến cho khách hàng, tránh làm hỏng các dụng cụ của nhà hàng.

4.5. Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận khác

Nhân viên phục vụ cũng cần phối hợp với các bộ phận khác khi cần thiết. Đây có thể là quản lý nhà hàng, thu ngân, hoặc phòng bếp, ví dụ khi khách hàng yêu cầu thêm món, hủy món, hoặc muốn tách hoặc gộp bàn,... Ngoài ra, khi làm công việc này, bạn còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác như:

Hỗ trợ các nhân viên phục vụ khác khi nhà hàng quá tải.

Thông báo cho quản lý về bất kỳ sự cố nào mà họ không thể xử lý.

Tham gia vào các cuộc họp để ghi nhận phản hồi và cải thiện quy trình làm việc.

Tham dự các buổi đào tạo chuyên môn được tổ chức bởi nhà hàng.

5. Ưu và nhược điểm của nghề nhân viên phục vụ

Sau đây là một số ưu nhược điểm của nghề nhân viên phục vụ

Ưu điểm:

Yêu cầu về trình độ không quá cao:

Nếu bạn lo lắng các yêu cầu về trình độ học vấn của nhân viên phục vụ, thì công việc này chỉ đòi hỏi bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn có thể giúp bạn tạo ấn tượng tích cực khi gặp gỡ khách hàng lần đầu. Sự trung thực, nhanh nhẹn, và có trách nhiệm là các phẩm chất quan trọng cần có trong công việc này, cũng như giúp bạn có cơ hội thăng tiến. Điều này cũng áp dụng cho một số vị trí khác trong ngành nhà hàng và khách sạn.

Cơ hội kiếm thêm thu nhập:

Nghề nhân viên phục vụ cũng là một lựa chọn phổ biến cho những người muốn kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt đối với sinh viên, sau giờ học, bạn có thể tìm hiểu về các ca làm của nghề nghiệp này và chọn lựa ca làm phù hợp với thời gian biểu của mình.

Ngoài tiền lương cố định, nếu bạn làm việc hiệu quả, có thể bạn sẽ nhận được tiền thưởng từ phía khách hàng.

Mở rộng kiến thức:

Nhiều người cho rằng công việc này chỉ đơn thuần là vận động tay chân và không học hỏi được gì mới, nhưng họ đã lầm lạc.

Những gì mà bạn có thể học từ vai trò nhân viên phục vụ là những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, và cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh của mình.

Xây dựng các mối quan hệ mới:

Mở rộng giao tiếp với nhiều khách hàng đa dạng, bạn có cơ hội tạo ra các mối quan hệ mới với người từ các lĩnh vực khác nhau.

Hơn nữa, nhân viên phục vụ cũng có thể mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp ở các bộ phận khác trong nhà hàng. Những mối quan hệ này có thể hỗ trợ bạn trong sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Nghề nhân viên phục vụ không yêu cầu quá cao về trình độ học vấn

Nhược điểm:

Áp lực từ phía khách hàng và nhà hàng:

Bên cạnh những ưu điểm, công việc này cũng đương đầu với một số hạn chế, trong đó áp lực từ phía khách hàng và nhà hàng là một trong những yếu tố quan trọng. Trong ngành dịch vụ, nguyên tắc "Khách hàng là thượng đế" thường được áp dụng rộng rãi.

Không phải lúc nào bạn cũng gặp phải những khách hàng lịch sự và dễ gần. Theo đó, không ít khách hàng có thái độ không tôn trọng nhân viên phục vụ, gây khó khăn trong việc giao tiếp. Bạn cần biết cách xử lý để làm hài lòng họ mà không ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng.

Ngoài ra, trong các thời điểm cao điểm, khi lực lượng lao động của nhà hàng không đủ để phục vụ tất cả khách hàng, nhân viên phục vụ thường phải làm việc với công suất tối đa. Điều này có thể gây ra cảm giác mệt mỏi và kiệt sức.

Thời gian cá nhân bị đảo lộn:

Mặc dù công việc thường theo ca, nhưng thực tế là việc thay đổi ca làm xảy ra thường xuyên.

Điều này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng quản lý thời gian tốt, vì đôi khi nhà hàng có thể yêu cầu bạn thay đổi thời gian làm việc mà không quan tâm đến lịch trình cá nhân của bạn.

6. Các kỹ năng mà nhân viên phục vụ cần có

Bên cạnh các thông tin về nhân viên phục vụ được chia sẻ bên trên, bạn cũng cần nắm rõ các kỹ năng cần có khi ứng tuyển vị trí này.

6.1. Tác phong và thái độ làm việc

Thái độ làm việc không lịch sự, không chuyên nghiệp của các nhân viên phục vụ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và đánh giá của khách hàng về nhà hàng. Vì vậy, nhà hàng luôn đặt ra yêu cầu cao đối với tác phong của nhân viên phục vụ, đòi hỏi họ phải có thái độ chu đáo, lịch sự, và văn minh.

Nhân viên phục vụ cần có tác phong và thái độ làm việc tốt

Một tinh thần làm việc tích cực, sự chăm chỉ học hỏi và tiếp thu sẽ mở ra cơ hội thăng tiến không chỉ trong ngành dịch vụ mà còn trong nhiều ngành nghề khác. Nhân viên phục vụ thường được coi là gương mặt của nhà hàng, vì vậy, việc tạo được ấn tượng tích cực từ phía khách hàng sẽ giúp nâng cao hình ảnh của nhà hàng. Do đó, bạn cần luôn thể hiện sự niềm nở, ân cần, hòa nhã và chu đáo với khách hàng trong mọi tình huống và môi trường.

6.2. Trình độ ngoại ngữ

Khách sạn, nhà hàng và quán ăn thường là nơi làm việc phục vụ đối với một đối tượng khách hàng đa dạng, từ trong nước đến ngoại quốc. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp thành thạo tiếng Anh và các ngôn ngữ khác sẽ rất hữu ích cho bạn.

Dù bạn là nhân viên phục vụ trong khách sạn hay nhà hàng, trình độ ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc trò chuyện trực tiếp với khách hàng. Khách hàng thường cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng ngôn ngữ mà họ quen thuộc để diễn đạt ý kiến và mong muốn của mình, và bạn cũng dễ dàng hiểu rõ hơn về những gì họ cần. Nếu bạn thể hiện xuất sắc, bạn còn có thể nhận được tiền thưởng từ họ.

6.3. Kỹ năng quản lý

Kỹ năng quản lý của nhân viên phục vụ bao gồm khả năng quản lý thời gian và quản lý nhiệm vụ của mình.

Về quản lý thời gian: Điều này đặc biệt quan trọng vì công việc thường diễn ra theo ca làm việc. Bạn cần tổ chức thời gian của mình một cách hợp lý để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng cũng như việc học và cuộc sống cá nhân hàng ngày.

Về quản lý nhiệm vụ: Nhân viên phục vụ thường phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tiếp khách đến phục vụ thức ăn và đồ uống. Việc quản lý công việc một cách hiệu quả sẽ đảm bảo rằng mọi công việc được hoàn thành đúng hạn và chất lượng, giúp duy trì uy tín của nhà hàng.

6.4. Khả năng về ghi nhớ

Để đảm bảo tiếp nhận và truyền đạt chính xác yêu cầu của khách hàng cho bộ phận bếp, nhân viên phục vụ cần phải có khả năng ghi nhớ tốt.

Nhiệm vụ của nhân viên phục vụ bao gồm việc ghi nhớ các đơn đặt món, yêu cầu đặc biệt từ khách hàng, bao gồm cả món ăn và đồ uống. Thông qua việc ghi nhớ chi tiết này, nhân viên có thể chuyển đạt thông tin chính xác cho bộ phận bếp, giúp chuẩn bị và phục vụ các món ăn theo yêu cầu của khách hàng.

6.5. Kỹ năng làm việc nhóm

Là người trung gian giữa khách hàng và nhà hàng, vai trò của bạn là phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau trong nhà hàng, từ thu ngân, quản lý đến bếp trưởng.

Khi khách hàng có yêu cầu gọi món, hủy đơn hàng hoặc có yêu cầu đặc biệt, bạn cần truyền thông tin này đến các bộ phận khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sự hợp tác nhanh chóng giữa các bộ phận này sẽ giúp tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

7. Bật mí về bảng lương nhân viên phục vụ

Tùy thuộc vào vị trí làm việc và loại hình của nhà hàng hoặc khách sạn mà bạn chọn, mức thu nhập của nhân viên phục vụ sẽ có sự biến động. Theo Báo cáo Tuyển dụng năm 2023 và Thị trường Lao động năm 2024, mức lương trong ngành này được xác định như sau:

Nhân viên có dưới 1 năm kinh nghiệm: từ 5 đến 8 triệu đồng mỗi tháng.

Nhân viên có từ 1 đến 4 năm kinh nghiệm: từ 7 đến 16 triệu đồng mỗi tháng.

Nhân viên có từ 4 đến 6 năm kinh nghiệm: từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.​

Bên cạnh việc nhận được lương cứng khi làm nhân viên phục vụ, bạn cũng có thể được khách hàng tips thêm

Trên đây chính là những kiến thức về nghề nhân viên phục vụ, bao gồm mô tả công việc, các kỹ năng cần có khi làm nghề, ưu nhược điểm cũng như bảng lương cụ thể. Hãy ghi nhớ những thông tin trên nếu bạn đang muốn làm công việc nhân viên phục vụ bán thời gian.