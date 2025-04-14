Top 10 trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật tốt nhất Việt Nam

1. Ngành Ngôn ngữ Nhật học trường nào?

Ngành Ngôn ngữ Nhật đang được rất nhiều trường đại học trên cả nước đầu tư và quan tâm, từ các trường chuyên về ngoại ngữ đến các trường đa ngành, từ công lập đến tư thục. Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật uy tín và chất lượng trên cả nước:

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Nhật D01 26.58 480,000 - 540,000 VNĐ/tín chỉ D06 26.90 D78 26.53 D90 26.45 Đại học Phương Đông Ngôn ngữ Nhật D01, D06, C00 15 13,000,000 - 15,000,000 VNĐ/năm Đại học Ngoại Thương Ngôn ngữ Nhật D01, D06, D07 và D15 26 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ/năm Trường Đại học FPT Hà Nội Ngôn ngữ Nhật D01, D06, D07 và D15 21 20,000,000 - 25,000,000 VNĐ/năm Trường Đại học Thành Đô Ngôn ngữ Nhật D01, D06, D07 17 15,000,000 - 18,000,000 VNĐ/năm Trường Đại học Thăng Long Ngôn ngữ Nhật D01; D06; D78; D90 23.02 42,000,000 VNĐ/năm Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội Ngôn ngữ Nhật D01; D78; D90; D06 35.4 3,800,000 VNĐ/tháng Miền Trung Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Ngôn ngữ Nhật D01, D06 22.6 15,000,000 VNĐ/năm Miền Nam Trường Đại học Sư phạm TP. HCM Ngôn ngữ Nhật D01, D06 22.77 15,000,000 VNĐ/năm. Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 16 80,000,000 - 88,000,000 VNĐ/năm

Lưu ý: Thông tin số liệu trên chỉ có tính chất tham khảo, các bạn có thể truy cập vào trang web của trường để biết chi tiết chính xác nhất.

2. Phương thức xét tuyển, học phí và điểm chuẩn mới nhất

Ngành Ngôn ngữ Nhật là ngành học có nhiều tiềm năng phát triển với cơ hội việc làm đa dạng. Dưới đây là chi tiết phương thức xét tuyển, học phí, điểm chuẩn mới của các trường đào tạo Ngôn ngữ Nhật mà sinh viên có thể tham khảo để có lựa chọn đúng đắn:

2.1. Đại học Hà Nội

Đại học Hà Nội là một trong những trường đi đầu trong giảng dạy các ngành học ngoại ngữ. Đây cũng là trường có liên kết quốc tế với nhiều trường đại học nước ngoài. Đội ngũ giảng viên của trường đều là những giỏi, có nhiều giáo viên bản ngữ người Nhật.

Ngôn ngữ Nhật học trường nào? Đại học Hà Nội là trường đi đầu trong giảng dạy ngoại ngữ trong đó có tiếng Nhật

Ngành Ngôn ngữ Nhật của Đại học Hà Nội được tuyển sinh theo nhiều phương thức. Phương thức chính là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, với các tổ hợp D01, D06, D78 và D90. Ngoài ra, trường còn áp dụng xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Điểm chuẩn năm 2024 ngành Ngôn ngữ Nhật của trường là D01: 26.58, D06: 26.90, D78: 26.53, D90: 26.45, với mức học phí 480,000 - 540,000 VNĐ/tín chỉ.

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://www.hanu.vn

2.2. Đại học Phương Đông

Đại học Phương Đông là trường dân lập có tiếng tại Hà Nội. Ngành ngôn ngữ Nhật của trường được nhiều bạn học sinh sinh viên quan tâm vì chất lượng giảng dạy tốt với đội ngũ giáo viên Việt Nam, Nhật Bản có nhiều năm kinh nghiệm. Trường cũng có nhiều nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản, CLB tiếng Nhật, hội thảo, ngày hội việc làm Nhật Bản,... tạo điều kiện cho sinh viên học hỏi, phát triển.

Phương thức xét tuyển ngành Ngôn ngữ Nhật của Trường Đại học Phương Đông bao gồm: xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT, xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia với tổ hợp môn như D01, D06, C00.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật của trường là 15, với mức học phí là 13,000,000 - 15,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 171 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://phuongdong.edu.vn

2.3. Đại học Ngoại Thương

Đại học Ngoại thương là trường đại học danh tiếng và uy tín tại Việt Nam. Ngành Ngôn ngữ Nhật của trường rất được đầu tư, với chất lượng đào tạo hàng đầu cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, các chương trình học bổng đa dạng. Đây cũng là trường có nhiều chương trình trao đổi sinh viên, học bổng du học nhờ quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Đại học Ngoại thương có 3 phương thức xét tuyển chính: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, với các tổ hợp môn phổ biến như D01, D06, D07 và D15, xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như JLPT N2 trở lên.

Năm 2024, Đại học Ngoại thương có mức điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật là 26 điểm với mức học phí ước tính 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ/năm, phù hợp với tài chính của gia đình nhiều sinh viên.

Cơ sở Hà Nội (trụ sở chính): 91 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: 15 Đường D1, Khu phố 6, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://www.ftu.edu.vn

2.4. Trường Đại học FPT Hà Nội

Trường Đại học FPT Hà Nội là trường đại học tư thục nổi tiếng ở Việt Nam. Trường có nhiều chương trình hợp tác với các trường đại học, tổ chức quốc tế, tạo cơ hội cho sinh viên du học, trao đổi.

Đại học FPT Hà Nội có nhiều phương thức xét tuyển Ngôn ngữ Nhật phù hợp với học sinh

Trường Đại học FPT Hà Nội xét tuyển Ngôn ngữ Nhật theo 3 hình thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp môn D01, D06, D07 và D15, xét tuyển qua học bạ THPT, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi năng lực do trường tổ chức.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật năm 2024 của trường là 21. Mức học phí mà sinh viên theo học tại FPT cần đóng đầu năm là 20,000,000 - 25,000,000 VNĐ/năm.

Cơ sở Hà Nội: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://www.fpt.edu.vn

2.5. Trường Đại học Thành Đô

Đại học Thành Đô là một trong những trường đào tạo chất lượng và uy tín. Trường chú trọng vào việc kết hợp lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên có cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế trong quá trình học.

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là phương thức xét tuyển chính ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học Thành Đô, với các tổ hợp môn như D01, D06, D07. Ngoài ra, trường cũng áp dụng xét tuyển qua học bạ THPT, xét tuyển thẳng. Những thí sinh có thành tích học tập tốt, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được nhà trường ưu tiên trong quá trình xét tuyển.

Năm 2024, điểm chuẩn Ngôn ngữ Nhật của trường Đại học Thành Đô là 17 với mức học phí dao động từ 15,000,000 - 18,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 1, đường Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://thanglong.edu.vn

2.6. Trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Thăng Long là cơ sở giáo dục uy tín với nhiều ngành học đa dạng. Đại học Thăng Long chú trọng vào việc phát triển kỹ năng mềm, học thực tế, giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập vào môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Thăng Long áp dụng nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt. Thí sinh có thể xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, với điểm chuẩn các tổ hợp môn D01; D06; D78; D90 là 23.02. Ngoài ra, trường cũng áp dụng xét tuyển qua học bạ THPT, xét tuyển thẳng với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc có chứng chỉ quốc tế, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực.

Theo học ngành Ngôn ngữ Nhật của Đại học Thăng Long, sinh viên phải đóng mức học phí là 42,000,000 VNĐ/năm. Trường thu học phí theo hình thức tín chỉ, tổng học phí mỗi kỳ phụ thuộc vào số tín chỉ của từng môn trong chương trình đào tạo.

Địa chỉ: Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://thanglong.edu.vn

2.7. Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM là một trong những trường đại học trọng điểm, uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo giáo viên và các ngành khoa học cơ bản, xã hội nhân văn. Trường có đội ngũ giáo viên chất lượng cao với cơ sở vật chất khang trang có nhiều cơ hội nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật.

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM là trường đại học trọng điểm khu vực phía Nam

Giống như nhiều trường đại học khác, ngành Ngôn ngữ Nhật tại trường Đại học Sư phạm TP. HCM xét tuyển theo các phương thức: Xét dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào học bạ THPT, xét dựa theo kết quả kỳ thi ĐGNL do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Năm 2024, Đại học Sư phạm TP. HCM có điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật là 23.77 với tổ hợp môn D01, D06. Mức học phí khi theo học ngành này tại trường là 15,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://hcmue.edu.vn

2.8. Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM là trường đại học tư thục nổi tiếng khu vực phía Nam. Điểm mạnh của trường là đào tạo theo chuẩn quốc tế, giảng dạy song ngữ và liên kết với nhiều trường đại học nước ngoài. Ngoài ra, Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM có cơ sở vật chất hiện đại, môi trường năng động, nhiều CLB và hoạt động ngoại khóa.

Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT là hình thức xét tuyển chính của Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM. Ngoài ra, trường còn có thêm các phương thức xét tuyển khác như: Xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM, xét tuyển theo điều kiện riêng.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật của Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM năm 2024 là 16 với tổ hợp môn A01; D01; D14; D15. Mức học phí mà sinh viên cần trả khi theo học tại đây là 80,000,000 - 88,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 141 – 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Website: Https://www.uef.edu.vn

2.9. Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo chuyên sâu về ngoại ngữ, có thế mạnh trong hợp tác quốc tế với đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Trường cũng có mạng lưới hợp tác quốc tế rộng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu,... Sinh viên theo học tại trường có cơ hội giao lưu, trao đổi quốc tế và thực tập tại các công ty nước ngoài.

Năm 2024, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng xét tuyển ngành Ngôn ngữ Nhật dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với các tổ hợp môn D01, D06. Ngoài ra, trường còn xét tuyển theo học bạ THPT, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật của trường năm 2024 là 22.6, với mức học phí là 15,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Website: Https://ufl.udn.vn

2.10. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo ngoại ngữ hàng đầu cả nước. Trường là cái nôi của rất nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ngoại ngữ với đội ngũ giáo viên tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung,... chất lượng cao.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo sinh viên Ngôn ngữ Nhật chất lượng cao

Ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội tuyển sinh theo nhiều phương thức linh hoạt: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn của trường năm 2024 ngành Ngôn ngữ Nhật với tổ hợp môn D01; D78; D90; D06 là 35.4. Để theo học tại trường, sinh viên cần đóng mức học phí là 3,800,000 VNĐ/tháng.

Địa chỉ: Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: Https://ulis.vnu.edu.vn

3. Học ngành Ngôn ngữ Nhật ra trường làm gì?

Trước mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ, ngành Ngôn ngữ Nhật hiện đang có triển vọng lớn. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có nhiều tiềm năng với cơ hội nghề nghiệp đa dạng và hấp dẫn. Dưới đây là một số vị trí công việc cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật:

Phiên dịch viên, Biên dịch viên

Theo học ngành Ngôn ngữ Nhật, bạn có thể trở thành phiên dịch viên, tham gia dịch trực tiếp trong các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hội thảo quốc tế giữa các đối tác Nhật Bản và Việt Nam. Đối với vị trí biên dịch viên, ứng viên có thể dịch tài liệu, hợp đồng, sách, bài báo, website hoặc các tài liệu chuyên ngành từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Những công việc này chủ yếu thuộc công ty dịch thuật hoặc làm tự do.

Giảng viên, Giáo viên dạy tiếng Nhật

Trở thành giảng viên, giáo viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ hoặc các trường THPT là công việc mà nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật lựa chọn. Công việc này đòi hỏi khả năng truyền đạt tốt và kiến thức chuyên sâu về tiếng Nhật.

Cộng tác viên, nhân viên cho các công ty Nhật Bản

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật, ứng viên có thể làm việc tại các công ty Nhật Bản ví dụ như Fujitsu, Sony, Panasonic, Toyota, Mitsubishi… hoặc tại các doanh nghiệp Nhật Bản có chi nhánh tại Việt Nam. Công việc chính của bạn là hỗ trợ khách hàng, chăm sóc đối tác, quản lý dự án, hoặc tham gia vào các hoạt động hợp tác, thương mại quốc tế.

Biên tập viên truyền thông

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật có thể làm việc tại các tạp chí, báo chí, đài truyền hình, trang tin điện tử chuyên về Nhật Bản hoặc các lĩnh vực liên quan đến văn hóa Nhật. Công việc của bạn có thể là biên tập tin tức, dịch thuật và viết bài về các sự kiện, văn hóa Nhật Bản.

Quản lý, nhân viên marketing, PR cho các công ty Nhật Bản

Theo học ngành Ngôn ngữ Nhật, sinh viên có thể làm vị trí marketing, nghiên cứu thị trường, quảng bá sản phẩm của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam hoặc ngược lại. Khả năng giao tiếp tiếng Nhật cùng những am hiểu về văn hóa giúp khi theo học trong trường giúp ích khá nhiều cho các bạn sinh viên.

Hướng dẫn viên du lịch, tổ chức sự kiện

Trở thành hướng dẫn viên du lịch, tổ chức sự kiện là công việc khá lý tưởng với các bạn sinh viên theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật. Bạn có thể hướng dẫn cho các đoàn khách người Nhật đến Việt Nam. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm ở vị trí nhân viên tổ chức sự kiện văn hóa, hội thảo, triển lãm về Nhật Bản.

Học Ngôn ngữ Nhật, bạn có thể làm hướng dẫn viên du lịch

Chuyên viên tư vấn du học Nhật Bản

Sinh viên tốt nghiệp Ngôn ngữ Nhật có thể làm việc tại các công ty du học. Bạn phải chuẩn bị hồ sơ, tư vấn về học bổng, chương trình học tại Nhật Bản cho khách hàng. Công việc này yêu cầu khả năng hiểu biết về hệ thống giáo dục Nhật Bản, kỹ năng tư vấn, hướng dẫn và sử dụng tiếng Nhật thành thạo.

Kinh doanh, Xuất nhập khẩu

Tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật cũng có thể làm việc trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao dịch thương mại giữa Nhật Bản và Việt Nam, giúp công ty tiếp cận thị trường Nhật Bản, mở rộng mối quan hệ kinh doanh.

Làm việc cho các tổ chức quốc tế, NGO

Tham gia vào các tổ chức quốc tế như JICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản), UNICEF, hoặc các tổ chức phi chính phủ đang làm việc với Nhật Bản trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển, giáo dục, y tế, môi trường cũng là công việc mà nhiều sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật lựa chọn.

Tóm lại, bài viết trên đây có thể giúp các bạn tìm hiểu chi tiết ngành Ngôn ngữ Nhật học trường nào cũng như cơ hội và tiềm năng của ngành này khi tốt nghiệp ra trường. Trước mối quan hệ kinh tế, thương mại và văn hóa ngày càng đi lên giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhu cầu về những người thông thạo tiếng Nhật sẽ tiếp tục tăng cao. Nếu bạn mong muốn tìm việc làm giáo dục đào tạo, có thể truy cập vào Job3s.ai để cập nhật tin tức mới nhất.