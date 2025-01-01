Người sáng tạo nội dung số là gì? Ngành nghề hot kiếm ít nhất $1000/tháng

1. Người sáng tạo nội dung số là gì?

Tìm hiểu khái niệm người sáng tạo nội dung số là gì cho biết các tên gọi khác của nghề nghiệp này là Digital Creator hay Content Creator. Đây là những người tận dụng khả năng sáng tạo nhằm mục đích sản xuất nội dung trên các phương tiện truyền thông xã hội để thu hút khán giả, bao gồm: Văn bản, hình ảnh, video, âm thanh,... Những nội dung này cho nhiều mục đích khác nhau gồm giải trí, giáo dục, giao tiếp, kinh doanh,...

Người sáng tạo nội dung số có thể là bất kỳ ai. Đó có thể là những người trẻ tuổi đam mê sáng tạo, những người lớn tuổi hay những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Họ có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm và tạo thu nhập từ nội dung của họ thông qua quảng cáo, bán hàng trực tiếp hoặc hợp tác với các thương hiệu.

Dưới đây là những nền tảng phổ biến của những người làm sáng tạo nội dung số:

Mạng xã hội: Kênh TikTok, Facebook, Instagram, Twitter,...

Nền tảng video: YouTube, Vimeo, Dailymotion,...

Nền tảng blog: WordPress, Blogger, Tumblr,...

Nền tảng podcast: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts,...

Đây là ngành ngày càng phát triển mạnh mẽ. Lý do là sự bùng nổ của internet và các nền tảng mạng xã hội hiện nay.

2. Công việc của 1 người sáng tạo nội dung số là gì?

Bên cạnh hiểu rõ người sáng tạo nội dung số là gì, bạn cần biết các công việc cụ thể của họ. Theo đó công việc của người sáng tạo nội dung cần triển khai là:

2.1. Nghiên cứu thông tin trước khi làm nội dung

Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất để xác định nội dung cần tạo ra. Người sản xuất nội dung số phải tìm hiểu về nhu cầu, sở thích và thói quen của đối tượng khán giả để tạo ra nội dung phù hợp và hấp dẫn với họ. Bên cạnh khán giả, bạn còn cần nghiên cứu thông tin về sản phẩm, thị trường cùng đối thủ cạnh tranh để đa dạng nội dung xuất bản.

Nghiên cứu trước khi xuất bản nội dung

2.2. Lên kế hoạch và xây dựng nội dung chi tiết

Sau khi phân tích đối tượng khán giả và đánh giá thị trường, người tạo nội dung sẽ bắt đầu nảy ra ý tưởng và kế hoạch nội dung. Ý tưởng nội dung cần phải sáng tạo, độc đáo và liên quan đến đối tượng khán giả. Kế hoạch nội dung cần phải chi tiết, bao gồm nội dung cụ thể, thời gian phát hành, các kênh phân phối,...

Lên kế hoạch nội dung và xây dựng chi tiết

2.3. Công việc người sáng tạo nội dung số là gì? Triển khai và sản xuất nội dung

Bước quan trọng của người sáng tạo nội dung số là triển khai và sản xuất nội dung. Người sáng tạo nội dung có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau như văn bản, hình ảnh, video,... để sản xuất. Ngoài ra, bạn cũng cần thành thạo các công cụ như Word để viết bài, Sheet để lên kế hoạch, Capcut/Premier để edit video, Canva/Photoshop để làm hình ảnh.

Sản xuất và xuất bản nội dung đến khán giả

2.4. Tiếp thị nội dung

Để làm cho nội dung của họ được biết đến bởi nhiều người, người tạo nội dung cần thực hiện công việc tiếp thị và quảng bá. Họ có thể sử dụng các kênh truyền thông xã hội, tiếp thị qua email, quảng cáo trả tiền, v.v. để dễ dàng tiếp cận đối tượng khán giả của mình hơn.

2.5. Phân tích và đánh giá nội dung đã được xuất bản

Sau khi đăng tải nội dung lên các nền tảng mạng xã hội, bạn cần phải biết cách phân tích và đánh giá qua một số tiêu chí: lượng tiếp cận, lượt tương tác cùng những ý kiến, góp ý của khán giả để tối ưu và cải thiện các nội dung sau.

3. Mức thu nhập của người sáng tạo nội dung số

Ngoài việc hiểu người sáng tạo nội dung số là gì? Nhiều người cũng thắc mắc và muốn biết xem mức lương của ngành này có cao hay không? Câu trả lời là có. Với sự nổi lên của các dạng nội dung video ngắn cùng các nền tảng mạng xã hội, người sáng tạo nội dung số ngày càng được đánh giá cao, từ đó thu nhập cũng nhân lên.

Mức lương của người sáng tạo nội dung số sẽ dao động từ 7 triệu đến không giới hạn. Theo thống kê, những người sáng tạo nội dung số sẽ có mức thu nhập trung bình khoảng $1000/tháng. Với các vị trí khác nhau trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, mức lương cũng có sự khác biệt nhất định. Dưới đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương của người sáng tạo nội dung số:

Vị trí công việc: Mức lương của người làm sáng tạo nội dung số sẽ khác nhau tùy theo vị trí công việc. Người làm sáng tạo nội dung số cấp thấp thường có mức lương thấp hơn, trong khi người làm sáng tạo nội dung số cấp cao, quản lý có mức lương cao hơn.

Kỹ năng và kinh nghiệm: Người làm sáng tạo nội dung số có kỹ năng và kinh nghiệm tốt sẽ có mức lương cao hơn. Các kỹ năng quan trọng bao gồm khả năng viết lách, viết kịch bản thu hút, độ sáng tạo cao, biết sử dụng công nghệ, công cụ hỗ trợ,...

Lĩnh vực hoạt động: Mức lương của người làm sáng tạo nội dung số cũng phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động. Người làm sáng tạo nội dung số trong lĩnh vực truyền thông, giải trí thường có mức lương cao hơn so với người làm sáng tạo nội dung số trong các lĩnh vực khác.

Người sáng tạo nội dung số có mức thu nhập cao so với mặt bằng chung

4. Những kỹ năng của người sáng tạo nội dung số

Để có thể trở thành master trong ngành nghề này thì không chỉ hiểu người sáng tạo nội dung số là gì, bạn cần trau dồi những kỹ năng dưới đây gồm kỹ năng research, kỹ năng viết, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, khả năng tư duy hình ảnh và video, khả năng quản lý thời gian và chịu áp lực.

4.1. Kỹ năng research

Muốn làm ra được nội dung chất lượng, người sáng tạo nội dung số cần đảm bảo kỹ năng nghiên cứu thông tin. Họ cần cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm, khách hàng, thị trường, những xu hướng hiện nay liên quan đến lĩnh vực để xuất bản nội dung phù hợp, hữu ích với nhu cầu khán giả.

Kỹ năng research rất quan trọng cho người sáng tạo nội dung số

4.2. Kỹ năng viết

Khi nắm rõ được người sáng tạo nội dung số là gì thì bạn sẽ thấy tầm quan trọng của kỹ năng viết. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với những người sáng tạo là khả năng viết. Bạn cần đảm bảo nội dung được viết ra đánh đúng insight khách hàng cùng mạch lạc, rõ ràng, xúc tích và lôi cuốn người đọc. Với kỹ năng viết tốt, người sáng tạo nội dung số có thể truyền đạt hiệu quả nội dung đến người dùng.

Kỹ năng viết rất quan trọng với creator

4.3. Khả năng sáng tạo

Với một người sáng tạo nội dung thì sự sáng tạo là điều bắt buộc. Đây là yếu tố giúp các Creator tạo ra những nội dung độc đáo, khác biệt với những người khác. Người làm sáng tạo cần tìm ý tưởng, sử dụng đầu óc để nghĩ ra những ý tưởng mới lạ đến người dùng.

4.4. Kỹ năng sử dụng những công cụ hỗ trợ

Hiện nay, một người làm sáng tạo nội dung không chỉ cần viết, sáng tạo và nghiên cứu mà cần những công cụ hỗ trợ. Với việc công nghệ cùng kỷ nguyên số ngày càng phát triển, người sáng tạo nội dung số có thể tham khảo những công cụ dưới đây để giúp công việc đạt hiệu quả tốt hơn.

Chat GPT để nghiên cứu, lên ý tưởng

Word để viết content

Sheet để lên kế hoạch content

Canva, Photoshop để làm hình ảnh

Capcut, Premier để edit video

Creator cần nắm vững những công cụ hỗ trợ

4.5. Khả năng tư duy hình ảnh và video

Hình ảnh và video là 2 thứ không thể thiếu - đây là điều tối quan trọng khi bạn muốn biết rõ người sáng tạo nội dung số là gì. Kỹ năng tư duy hình ảnh cũng được đánh giá là tối quan trọng trong công việc. Để có thể tạo ra nội dung hình ảnh và video hấp dẫn, độc đáo, bạn cần sở hữu tư duy thẩm mỹ nhạy bén và sự hiểu biết về nguyên tắc cơ bản của thiết kế hình ảnh. Một nhà sáng tạo nội dung tài năng không chỉ biết cách chọn lựa hình ảnh phù hợp mà còn có khả năng kết hợp màu sắc, đồ hoạ và sắp xếp bố cục để tạo nên sự hòa hợp nhất.

Creator cần có kĩ năng tư duy về video và hình ảnh

4.6. Khả năng quản lý thời gian

Mặc dù đây là công việc tự do, không bị bó buộc thời gian nhưng chỉ đúng với những nhà sáng tạo nội dung biết sắp xếp, quản lý thời gian. Thật sự khối lượng công việc của nhà sáng tạo nội dung là rất lớn. Đặc biệt là khi họ phải làm nội dung cho các nhãn hàng cần phải tuân thủ thời hạn, thời gian triển khai chiến lược quảng bá.

4.7. Khả năng chịu áp lực

Công việc của người sáng tạo nội dung số thường đòi hỏi phải làm việc với cường độ cao và chịu nhiều áp lực từ khán giả. Vì vậy, họ cần có khả năng chịu áp lực tốt để có thể vượt qua những khó khăn và thử thách trong công việc.

5. Người sáng tạo nội dung số có thể làm việc ở đâu?

Sau khi đã biết rõ người sáng tạo nội dung số là gì, bạn có thể bắt đầu ngay công việc tại những nơi đó là:

5.1. Bắt đầu ngay tại nhà

Điểm hay của công việc sáng tạo nội dung số là bạn có thể bắt đầu ngay tại nhà. Thứ bạn cần là laptop, smartphone và mạng internet. Sau đó bạn có thể sử dụng đầu óc của mình để sáng tạo và xuất bản những nội dung hay, chất lượng đến khán giả. Tuy nhiên cách làm này khá mơ hồ, bạn phải tự làm lấy tất cả nhưng kết quả thu lại được không phải không có.

Có thể bắt đầu ngay tại nhà với công việc sáng tạo nội dung số

5.2. Làm việc với tư cách là creator cho client

Làm creator cho client thì bạn sẽ phải làm khác với việc tự xây kênh ở nhà. Bạn cần làm về sản phẩm, dịch vụ mà client kinh doanh. Khi làm creator cho client, bạn sẽ được định hướng rõ ràng về sản phẩm, dịch vụ và khách hàng mục tiêu. Bạn chỉ cần trau dồi và phát huy đam mê sáng tạo, xuất bản nội dung của mình để xây dựng chiến lược và nội dung truyền thông cho client.

5.3. Làm việc tại Agency

Nội dung đóng một vai trò quyết định trong các đơn vị truyền thông - Agency. Các đơn vị này chuyên cung cấp dịch vụ truyền thông với nhiều dự án và hiệu suất cao. Nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực luôn là phong phú, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này. Đây là môi trường cọ xát liên tục với các dự án, kỹ năng xây dựng nội dung của bạn sẽ được trau dồi và phát triển.

Người sáng tạo nội dung số có thể làm ở Agency

5.4. Có thể làm tư vấn xây dựng chiến lược xây dựng nội dung freelance

Ngoài những cách trên, những người làm sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệp thường chọn cách tư vấn xây dựng chiến nội dung cho các khách hàng.

Qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ những thông tin chi tiết về người sáng tạo nội dung số là gì? Cùng với những công việc và kỹ năng cần có của 1 creator. Hy vọng qua bài viết trên, bạn có thể hiểu được chi tiết về ngành nghề đang “hot" bậc nhất này và biết đâu đó sẽ kiếm được nguồn thu nhập khủng từ việc sáng tạo nội dung số.