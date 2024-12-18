Người tham chiếu trong CV là gì? 5 lưu ý khi viết

Một trong những câu hỏi mà nhiều người đi xin việc thắc mắc nhất hiện nay là: “Người tham chiếu trong job3s.ai/cv-xin-viec'>CV là gì?”. Đây là một phần trong CV giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn khách quan, dễ dàng xác thực thông tin của ứng viên. Hãy cùng Job3s tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm các thông tin chi tiết liên quan đến phần này nhé!

1. Người tham chiếu trong CV là gì?

Người tham chiếu trong CV hay còn gọi là người từng có khoảng thời gian làm việc chung như: đồng nghiệp, giám đốc, quản lý,... hiểu rõ về vị trí công việc cũng như năng lực trong quá trình làm việc của ứng viên.

Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng sẽ sàng lọc hồ sơ ứng viên để tuyển chọn ra một số gương mặt tiêu biểu và liên hệ bằng cách gọi điện hoặc gửi mail để xác minh tính trung thực các thông tin mà ứng viên đã ghi ở những chiếc CV online đẹp.

2. Nên viết người tham chiếu vào CV không?

Câu trả lời là có. Việc viết người tham chiếu vào CV sẽ giúp hồ sơ ứng tuyển của bạn trở nên uy tín, nghiêm túc và tạo được ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng. Đồng thời việc làm này còn là cách để các công ty có thể nhìn nhận khách quan, xác thực thông tin của ứng viên có đủ điều kiện để đi tiếp hay không.

3. Cách viết mục người tham chiếu trong CV

Cách viết mục người tham khảo trong CV là gì? Làm thế nào để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng qua hồ sơ xin việc ? Câu trả lời sẽ có ngay dưới đây bạn đọc cùng tham khảo nhé.

Một số thông tin cần thiết, quan trọng mà bạn cần phải viết vào mục người tham chiếu CV như sau:

Họ và tên đầy đủ của người tham chiếu CV.

Chức danh là gì.

Tên công ty, doanh nghiệp.

Số điện thoại cá nhân.

Địa chỉ email công việc.

Ví dụ cụ thể như sau:

Henry Phan.

Giám đốc vận hành.

Công ty Coolmate.

Số điện thoại: 0931294566.

Email: [email protected].

4. 3 Mẫu trình bày người tham chiếu tốt & chưa tốt

Trước khi viết phần người tham chiếu trong TopCV thì bạn nên tìm hiểu kỹ cách viết như thế nào tránh lan man, dài dòng. Hãy cùng Job3s tham khảo một số mẫu trình bày chuẩn nhất nhé.

Ví dụ về mục thông tin người tham chiếu trong CV lan man, dài dòng không đúng trọng tâm:

MY BEST AND FAVORITE REFERENCE - inappropriate title Martha Payne - a family member as a reference 2809 Candlelight Drive - including home address 870-294-1238 - wrong listing order, the reference phone number should be second to last Nursing Assistant - unrelated to your industry or position Newlife Hospital 4164 Fittro Street Lurton, AR, 72848 [email protected]

5. Tiêu chí chọn người tham chiếu ghi vào CV

Trước khi làm CV tham chiếu thì ứng viên cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng những tiêu chí chọn người phù hợp. Dưới đây là một số yêu cầu mà bạn có thể tham khảo:

Chọn người có chuyên môn cao, có khả năng đánh giá khách quan về năng lực của bạn.

Những người giữ chức vụ cao như: giám đốc, quản lý,… sẽ khiến phần thông tin của bạn trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều.

Đồng nghiệp trước đây là những người hiểu rõ về năng lực cũng như phong cách làm việc của bạn.

Bạn có thêm một số người có kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử văn minh và phong cách nói chuyện lịch sự vào phần tham chiếu trong CV.

Ngoài ra, nếu bạn vẫn còn là sinh viên mới ra trường thì có thể nhờ sự giúp đỡ từ giảng viên hoặc cố vấn học tập để làm đẹp CV của mình hơn.

6. Nhà tuyển dụng cần gì từ người tham khảo trong CV?

Dưới đây là những điều mà nhà tuyển dụng cần biết từ người tham khảo trong CV có thể bạn nên biết:

Xác minh thông tin: Điều này vừa để xác minh tính trung thực đồng thời xem khối lượng công việc trước đây của mọi người đã đảm nhận như thế nào.

Tìm hiểu năng lực làm việc: Thông qua người tham chiếu, đánh giá năng lực làm việc của ứng viên.

Tìm hiểu về mối quan hệ với đồng nghiệp cũ: Nhà tuyển dụng sẽ dựa vào đây để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm.

Tìm hiểu phẩm chất của ứng viên: Nhà tuyển dụng muốn tìm kiếm một ứng viên có đủ phẩm chất tài đức vẹn toàn.

Thái độ của ứng viên: Người tuyển dụng sẽ thông qua đây để đánh giá thái độ của bạn trong công việc.

7. Lỗi tuyệt đối tránh khi viết người tham chiếu

Nếu bạn muốn CV của mình để lại ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng thì tuyệt đối phải tránh mắc sai lầm khi viết người tham chiếu như sau:

Đưa người tham chiếu CV khi chưa có sự đồng ý: Điều này sẽ khiến người được đưa vào tham chiếu CV thấy phiền, khó chịu khi liên tục nhận hàng loạt câu hỏi từ người xa lạ.

Người tham chiếu sẽ nói tốt về bạn: Không thể chắc chắn 100% họ sẽ nói tốt vì sẽ có những người muốn hạ bệ bạn.

Thiếu hoặc sai thông tin liên hệ: Đây là một trong những lỗi đáng trách nhất vì sẽ làm mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Người tham khảo đã làm việc cùng quá lâu: Hãy lựa chọn những người quản lý từ 5 năm trở lại đây nhé.

Người tham khảo “xa lạ”: Tuyệt đối tránh đưa một người không có chuyên môn liên quan đến công việc.

Trên đây là những thông tin được cung cấp đầy đủ, chi tiết giải thích cho câu hỏi: “Người tham chiếu trong CV là gì?”. Hy vọng qua bài viết mà Job3s đã cung cấp ở trên, bạn đọc sẽ bỏ túi thêm một số nội dung quan trọng để viết vào CV của mình nhé!