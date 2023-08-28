Bật mí lương nhân viên kinh doanh FPT và mô tả công việc chi tiết

1. Nhân viên kinh doanh FPT là gì?

Nhân viên kinh doanh FPT là người làm trong tập đoàn FPT đảm nhiệm vai trò tìm kiếm khách hàng, tư vấn và làm các hợp đồng đăng ký sản phẩm, dịch vụ cho đa số khách hàng đang có nhu cầu sử dụng.

Tập đoàn FPT là tập đoàn tiên phong về chuyển đổi số và đang dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai những dịch vụ và giải pháp công nghệ - viễn thông, thuộc danh sách Fortune Global 500.

Hiện, tập đoàn FPT phủ rộng mạng lưới 290 trụ sở, văn phòng, chi nhánh tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Theo đó, để các sản phẩm của mình có thể đến tay người tiêu dùng một cách tốt nhất thì bộ phận kinh doanh của FPT cũng được chú trọng phát triển hàng đầu.

Tập đoàn FPT là công ty thuộc top 20 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Các nhân viên kinh doanh tại FPT có thể không cần quá giỏi về các sản phẩm công nghệ mà chỉ cần giỏi ở lĩnh vực kinh doanh, sở hữu nhiều kỹ năng sale.

Các ứng viên khi mong muốn tham gia làm thành viên của ngôi nhà FPT trở thành một nhân viên kinh doanh FPT có thể làm ở hai đơn vị chính là FPT Telecom và FPT Shop. Trong đó:

Nhân viên kinh doanh FPT Telecom: Là người trực tiếp tìm kiếm khách hàng, tư vấn dịch vụ và hoàn thiện các hợp đồng đăng ký dịch vụ internet FPT và truyền hình FPT cho những khách hàng đang mong muốn sử dụng.

Nhân viên kinh doanh FPT shop: Là những nhân viên kinh doanh, bán hàng tại các cửa hàng, shop trong chuỗi cửa hàng Fptshop.com.vn.

Bắt đầu sự nghiệp với công việc nhân viên kinh doanh của FPT

2. Nhân viên kinh doanh FPT là làm gì?

Ở mỗi đơn vị và vị trí, các nhân viên kinh doanh FPT sẽ có những nhiệm vụ công việc khác nhau. Vậy thực tế nhân viên sale FPT shop và nhân viên kinh doanh FPT telecom là làm gì?

Cũng giống như những công việc đặc trưng của một nhân viên kinh doanh, các nhân viên kinh doanh FPT sẽ thực hiện công việc bán sản phẩm và dịch vụ công nghệ của FPT đang cung cấp.

Chi tiết cụ thể công việc của một nhân viên kinh doanh FPT như sau:

Tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân để tạo ra các giao dịch mua bán và tăng trưởng doanh số.

Tìm kiếm nhu cầu của khách hàng bao gồm cả độ tuổi, giới tính, công việc, thu nhập,...

Tư vấn các sản phẩm đến với các khách hàng về các dịch vụ, internet và các giải pháp công nghệ của FPT

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, bao gồm giá cả, điều khoản, điều kiện cho khách hàng và hoàn thiện việc mua bán, ký kết hợp đồng

Chăm sóc tệp khách hàng sau bán để giải quyết các vấn đề phát sinh khi sử dụng và tạo dựng tệp khách hàng trung thành.

Thực hiện báo cáo kết quả với quản lý trực tiếp

Tư vấn, thuyết phục khách hàng là công việc chính đối với mỗi nhân viên kinh doanh FPT

3. Sự thật về lương nhân viên kinh doanh FPT

Theo review nhân viên kinh doanh FPT telecom, cũng giống với đa số các lĩnh vực kinh doanh, các nhân viên kinh doanh tại đây có mức lương thực nhận bao gồm lương cứng và lương hoa hồng cùng các khoản phụ cấp và thưởng.

Tuy nhiên, FPT không đánh đồng việc người làm tốt cũng trả lương bằng người làm không tốt. Do đó, lương cứng của mỗi nhân viên kinh doanh tại FPT sẽ là khác nhau.

Mức thu nhập trong tháng của một nhân viên kinh doanh sẽ được tính theo công thức:

Lương tháng: Lương cơ bản + % doanh thu + lương hoa hồng + lương chăm sóc khách hàng

Thu nhập năm: Lương hàng tháng + thưởng lì xì đầu năm + thưởng sinh nhật công ty + thưởng nghỉ mát + thưởng tết dương lịch + thưởng tết âm lịch

Trong đó, mức lương hoa hồng thường sẽ bao gồm các khoản như sau:

Hoa hồng doanh thu trả trước (2-3% tùy vào từng hợp đồng)

Hoa hồng bán thêm thiết bị cho khách hàng (5-10% tùy loại thiết bị)

Hoa hồng gói cước mở rộng: Gói cước cho khách hàng không dùng internet FPT

Lương hoa hồng cho cấp quản lý (chỉ áp dụng cho trưởng nhóm kinh doanh)

Theo đó, mức thu nhập trung bình của một nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm trên 1 năm sẽ dao động trong khoảng từ 10.000.000 - 28.000.000 đồng/tháng phụ thuộc vào trình độ và vị trí của bạn.

Tuy nhiên, một nhân viên sale FPT có thể đạt mức lương là 30 triệu đồng/tháng nhưng đây chưa thể là mức lương thực nhận. Mức lương thực nhận còn cần phải trừ đi chi phí đầu tư chẳng hạn như chi phí tối ưu hiệu quả bán hàng, chi phí quảng cáo,... Chẳng hạn, nhân viên này có chi phí đầu tư là 10 triệu đồng thì lương thực tế nhận về là 20 triệu đồng.

Mức lương thực nhận của nhân viên kinh doanh sẽ được tính như sau:

Lương thực nhận = Lương thực tế - chi phí đầu tư - chi phí xăng xe điện thoại

Do đó, để có thể nhận được mức lương thực nhận hấp dẫn thì các nhân viên kinh doanh bất động sản cần phải:

Tối ưu năng suất lao động: Tập trung vào các gói cước, các sản phẩm có giá trị cao để bán mạnh các gói đó, thiết bị đó.

Tối ưu hiệu quả kênh bán hàng: Tập trung tối ưu chi phí quảng cáo, tìm tòi cách làm, xây dựng web trang đích chất lượng nhằm tăng điểm chất lượng, tối ưu các chuyển đổi để tăng tỷ lệ mua hàng thành công

Mức lương hấp dẫn dành cho nhân viên kinh doanh tại FPT

4. Những yêu cầu và kỹ năng cần có của nhân viên kinh doanh FPT

Để có thể hoàn thành xuất sắc nhất vai trò mình, các nhân viên kinh doanh của FPT cần phải đảm bảo được những yêu cầu và kỹ năng cụ thể cho phép họ có thể đảm nhiệm và điều hướng những sự phức tạp của ngành CNTT, nắm bắt được những nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy các mối quan hệ lâu dài.

4.1. Yêu cầu đối với nhân viên kinh doanh FPT

Kiến thức về viễn thông và công nghệ thông tin: Các nhân viên kinh doanh của FPT phải có hiểu biết vững chắc về các kiến thức viễn thông và công nghệ thông tin, bao gồm các công nghệ mới nổi, internet và các dịch vụ liên quan. Những kiến thức này cho phép họ dễ dàng tư vấn cho khách hàng, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị và định vị các sản phẩm/dịch vụ của FPT một cách hiệu quả nhất

Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ: Các nhân viên kinh doanh FPT cần có các kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm và dịch vụ của FPT. Các nhân viên kinh doanh cần phải cung cấp đầy đủ các giá trị, tính năng và lợi ích của sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng đang có nhu cầu.

4.2. Kỹ năng cần có của nhân viên kinh doanh FPT

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp hiệu quả là một kỹ năng quan trọng để bán các sản phẩm/dịch vụ thành công. Các nhân viên kinh doanh của FPT cần phải có khả năng giao tiếp để có thể truyền đạt, tư vấn và thuyết phục khách hàng đang có nhu cầu. Điều cần thiết là họ cần phải tích cực lắng nghe các nhu cầu của khách hàng và điều chỉnh lại cách giao tiếp của mình, đánh vào trọng tâm nhu cầu cần thiết của khách hàng.

Hơn nữa, kỹ năng giao tiếp giúp xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ với khách hàng, tạo điều kiện cho sự tin tưởng và thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các nhân viên kinh doanh luôn gặp phải những vấn đề như xung đột với khách hàng, các feedback không tốt của khách hàng,... Điều này đòi hỏi các nhân viên phải có kỹ năng giải quyết các vấn đề tốt để tránh ảnh hưởng đến mọi người.

Kỹ năng bán hàng

Bán hàng là một nghệ thuật và các nhân viên bán hàng là một nghệ nhân. Việc thành thạo những phương pháp bán hàng khác nhau, chẳng hạn như bán hàng có tư vấn, bán hàng theo giải pháp và bán hàng trên mối quan hệ,...có thể giúp nhân viên kinh doanh khám phá được các nhu cầu của khách hàng và điều chỉnh các cách quảng cáo một cách hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian

Việc quản lý thời gian hiệu quả có thể đảm bảo được nhân viên bán hàng có thể phân bổ được thời gian thích hợp để tư vấn cho các khách hàng tiềm năng, ngăn chặn việc bỏ lỡ cơ hội bán hàng.

Kỹ năng nghiên cứu thị trường

Việc nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng có thể giúp cho FPT trở nên khác biệt và ấn tượng trong mắt khách hàng. Từ đó, các nhân viên kinh doanh có thể xác định được nhóm khách hàng tiềm năng của mình.

5. Có nên làm nhân viên kinh doanh FPT hay không?

Các nhân viên kinh doanh đóng vai trò là lực lượng nòng cốt của tập đoàn FPT giúp đưa sản phẩm/dịch vụ đến gần với khách hàng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu rằng có nên làm công việc nhân viên kinh doanh FPT hay không.

Nên làm nhân viên kinh doanh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích, mong muốn và kỹ năng bản thân. Nếu có ý định theo đuổi công việc nhân viên kinh doanh tại FPT thì hãy tìm kiếm cơ hội việc làm của mình tại các trang tuyển dụng lớn như job3s.ai/'>Job3s, vieclam24h,... và trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng phù hợp nhất để ứng tuyển.

Hiểu rõ nhân viên kinh doanh FPT cần làm gì để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn

Việc trở thành nhân viên kinh doanh của FPT là một quyết định đòi hỏi sự cân nhắc kỹ càng về kỹ năng, sở thích cũng như nguyện vọng nghề nghiệp lâu dài của mỗi người. Dưới đây là một số điểm đáng nổi bật khi làm nhân viên kinh doanh FPT giúp bạn đọc có thể dễ dàng đưa ra quyết định của mình.

Mức lương khá hấp dẫn: Các nhân viên kinh doanh của FPT sẽ nhận được lương cứng phụ thuộc vào doanh số bán hàng trong tháng. Do đó, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu bạn có năng lực tốt thì sẽ có mức thu nhập đáng mơ ước.

Mức doanh số: Các nhân viên kinh doanh đều bị áp mức doanh thu. Khi bạn đạt mức doanh thu cao đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được mức hoa hồng hấp dẫn. Ngoài ra, khi bạn liên tục đạt được doanh số và trở thành nhân viên giỏi thì bạn có thể được thăng tiến lên vị trí quản lý với nhiều những đặc quyền hấp dẫn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Là một tập đoàn lớn, FPT luôn cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái cũng như có đội ngũ quản lý giỏi và nhiều những khóa đào tạo kiến thức và kỹ năng.

Địa điểm làm việc: Với mạng lưới phủ rộng khắp trên toàn quốc mở ra cơ hội việc làm gần nhà cho nhiều người.

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc tiếng anh

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Tìm hiểu ngay thông tin liên quan đến ngành nghề

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Nhân viên kinh doanh nội thất Nhân viên kinh doanh là làm gì Nhân viên tư vấn bảo hiểm Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Nhân viên kinh doanh bất động sản Nhân viên kinh doanh fpt

Vai trò của đội ngũ nhân viên kinh doanh FPT là sự kết hợp giữa nhà giáo dục, cố vấn và những người đam mê công nghệ. Và thực tế, công việc nhân viên kinh doanh tại tập đoàn FPT cũng vô cùng hấp dẫn. Nếu bạn mong muốn đặt công việc nhân viên kinh doanh FPT vào con đường sự nghiệp, hãy bắt đầu chuẩn bị cho mình đầy đủ những kiến thức và kỹ năng ngay từ bây giờ.