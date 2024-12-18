Nhân viên kinh doanh nội thất là gì? Mức lương bao nhiêu?

1. Nhân viên kinh doanh nội thất là gì?

Nhân viên kinh doanh nội thất hay sale nội thất là những người tiếp xúc và làm việc trực tiếp với khách hàng để giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm nội thất cho khách hàng có nhu cầu mua sắm.

Nhiệm vụ chính của các nhân viên kinh doanh nội thất là lên kế hoạch tiếp cận, giới thiệu và tư vấn khách hàng về các sản phẩm, vật dụng liên quan đến nội thất.

Vai trò của các nhân viên kinh doanh vô cùng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty bởi đây là lực lượng nòng cốt để đưa các sản phẩm của công ty đến tay khách hàng, trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của công ty.

2. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh nội thất

Các nhân viên kinh doanh đóng vai trò là cầu nối vững chắc giữa các công ty nội thất đối với các khách hàng trên thị trường kinh doanh, tạo nên sự uy tín và gây dựng được niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm, vật dụng nội thất của công ty.

Để đạt được những điều trên, công việc của mỗi nhân viên kinh doanh nội thất hàng ngày là gì. Dưới đây là bản mô tả công việc của nhân viên kinh doanh nội thất như sau:

Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu về các sản phẩm nội thất

Gặp gỡ khách hàng để tư vấn, thảo luận về các ý tưởng thiết kế, vật liệu và các lựa chọn về giá cả.

Cung cấp cho các khách hàng các thông tin về sản phẩm và giải đáp một số các câu hỏi liên quan đến giá cả, chi tiết giao hàng và các dịch vụ sửa chữa

Đề xuất các sản phẩm cho khách hàng dựa theo nhu cầu và sở thích thiết kế của họ

Thực hiện báo giá, đàm phán và hoàn tất các thủ tục cần có khi khách hàng thực hiện mua hàng

Ghi nhận những phản hồi của khách hàng để hỗ trợ kịp thời khi khách hàng gặp phải những vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình giao hàng, sử dụng sản phẩm,...

Tổng kết và báo cáo kết quả doanh thu bán hàng theo định kỳ cho các cấp quản lý

Phối hợp với nhiều phòng ban khác để thực hiện các kế hoạch liên quan đến sản phẩm chẳng hạn như phòng marketing, phòng kế toán,...

Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện nghiên cứu thị trường để đưa ra những chiến lược kinh doanh mới, phù hợp với nhu cầu của thị trường và cạnh tranh với các đối thủ

Sắp xếp đồ đạc trong phòng theo yêu cầu của khách hàng

Phối hợp vận chuyển đồ nội thất đến nhà hoặc doanh nghiệp của khách hàng

Theo dõi mức tồn kho để đảm bảo có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu

3. Nhân viên kinh doanh nội thất cần có kỹ năng gì?

Để trở thành một bậc lão luyện trong lĩnh vực kinh doanh nội thất và đem lại doanh thu khung cho công ty đồng thời giúp tăng thu nhập, các nhân viên kinh doanh cần chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhất.

3.1. Kiến thức nền tảng

Đối với bất cứ một ngành nghề nào, việc đảm bảo cho mình đầy đủ kiến thức để thực hiện các công việc hiệu quả cũng là điều bắt buộc. Mỗi nhân viên kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực nội thất thì sẽ không yêu cầu nhiều về bằng cấp, nhưng việc am hiểu các kiến thức về nội thất là một điều tất yếu, bao gồm:

Kiến thức về các sản phẩm, vật dụng nội thất như chất liệu, hình dáng, công dụng,...

Kiến thức về phong thủy, vị trí đặt và sắp xếp nội thất

Các kiến thức về hợp đồng mua bán, cách định giá đồ nội thất và cách thương lượng với khách hàng.

3.2. Các kỹ năng cần thiết

Các nhân viên kinh doanh nội thất cần có những kỹ năng sau để thành công bao gồm:

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp là một kỹ năng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc, đặc biệt đối với các nhân viên kinh doanh. Các nhân viên kinh doanh sẽ thường xuyên phải làm việc với khách hàng qua điện thoại, gặp trực tiếp các khách hàng hoặc thông qua các kênh liên lạc khác như zalo, facebook,...

Kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp nhân viên kinh doanh xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, trả lời trực tiếp các câu hỏi của khách hàng và lên lịch hẹn. Từ đó, các hoạt động kinh doanh của công ty được thúc đẩy một cách mạnh mẽ.

Kỹ năng nắm bắt, am hiểu các nhu cầu của khách hàng

Thông thường đối với mọi ngành nghề thì khách hàng luôn là ưu tiên số 1. Họ sẽ có đa dạng các loại nhu cầu. Việc cần làm đối với mỗi nhân viên kinh doanh nội thất chính là hiểu rõ những nhu cầu của khách hàng và đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Điều này không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình bán hàng, tăng doanh thu mà còn khiến cho khách hàng cảm thấy thỏa mãn và hài lòng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các nhân viên kinh doanh nội thất thường làm việc với những khách hàng có nhu cầu hoặc mong muốn cụ thể về việc trang trí đồ nội thất của mình.

Chẳng hạn như một khách hàng mong muốn có một khung giường mới phù hợp với vị trí, không gian và tấm nệm của họ. Lúc này, nhân viên kinh doanh cần phải hỗ trợ khách hàng tìm được khung giường phù hợp nhất.

Kỹ năng sale - chốt đơn

Hoạt động kinh doanh đòi hỏi nhân viên kinh doanh sở hữu khả năng bán hàng và chốt đơn cao. Sau khi đã thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm, nhân viên kinh doanh cần nhanh chóng ký hợp đồng và đưa ra những chương trình ưu đãi sau bán.

Kỹ năng quản lý thời gian

Các nhân viên kinh doanh nội thất cần phải quản lý nhiều các công việc cùng một lúc. Vì vậy, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả giúp họ sắp xếp các nhiệm vụ cần hoàn thành trước và hoàn thành chúng kịp thời giúp đảm bảo tiến độ công việc.

4. Mức lương của nhân viên kinh doanh nội thất là bao nhiêu?

Mức lương của nhân viên kinh doanh nội thất có thể dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ. Mức lương của từng nhân viên tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm, quy mô công ty và vị trí địa lý của họ.

Mức lương của nhân viên kinh doanh nội thất chưa có nhiều kinh nghiệm: Dao động trong khoảng từ 8.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra, ngoài mức lương cơ bản, các nhân viên kinh doanh nội thất còn nhận được hoa hồng phụ thuộc vào doanh số bán hàng của mình. Do đó, mức lương có thể dao động trong khoảng 12 - 25 triệu đồng.

Mức lương của nhân viên kinh doanh nội thất có kinh nghiệm: Mức lương sẽ hấp dẫn hơn dao động trong khoảng từ 20.000.000 - 50.000.000 đồng/tháng.

Với mức thu nhập hấp dẫn như trên, hiện nay có nhiều người đang mong muốn theo đuổi con đường nghề nghiệp lĩnh vực nội thất.

5. Cơ hội việc làm cho nhân viên kinh doanh nội thất

Trong bối cảnh kinh doanh lĩnh vực nội thất năng động ngày nay, nhu cầu về nội thất cho không gian sống của bạn trở nên tăng nhanh. Điều này mang lại nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các nhân viên sale.

Lĩnh vực nội thất có đa dạng các loại hình sản phẩm khác nhau như nội thất ngoài trời, nội thất y tế, dân dụng, công sở, khách sạn, nhà hàng,... Khi lựa chọn công việc kinh doanh nội thất, các nhân viên kinh doanh có thể làm việc tại các xưởng sản xuất, văn phòng hoặc các showroom đồ nội thất,...

Những ai đang muốn theo đuổi công việc của một nhân viên kinh doanh nội thất có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm ở những trang tìm việc làm, mạng xã hội hay website của các doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào năng lực và sở thích của mỗi người có thể đưa ra nhiều sự lựa chọn việc làm với mức lương hấp dẫn trên cơ sở mô tả việc làm, yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng như những đãi ngộ mong muốn của ứng viên.

Nhân viên kinh doanh nội thất là một ngành nghề hấp dẫn và đem lại mức thu nhập cao. Hãy trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng để tự tin bước vào con đường nghề nghiệp đầy thú vị này