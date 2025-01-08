Nhân viên order là gì? Top 7 kỹ năng vàng nhân viên order nên có

1. Nhân viên order là gì?

Nhân viên order là gì? Bạn có thể hiểu họ là người chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu gọi món từ khách hàng trong các nhà hàng, quán ăn, quán cafe,... Họ đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng và đảm bảo hoạt động kinh doanh của nhà hàng diễn ra suôn sẻ.

Nhân viên order là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành hàng tiêu dùng và dịch vụ, đặc biệt là trong ngành nhà hàng và khách sạn.

Nhân viên order là người có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng từ khách hàng. Công việc của họ bao gồm: Ghi lại các yêu cầu của khách hàng, xác nhận thông tin đặt hàng, kiểm tra sự phù hợp với chính sách và quy trình của doanh nghiệp, sau đó chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan để xử lý đơn hàng.

Trách nhiệm cụ thể của một nhân viên order có thể thay đổi tùy theo loại hình doanh nghiệp và cách tổ chức công việc. Tuy nhiên, vai trò chính của họ là đảm bảo rằng các đơn hàng được xử lý một cách chính xác và hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng khách hàng nhận được sự phục vụ tốt nhất.

2. Công việc hàng ngày của nhân viên order là gì?

Công việc của một nhân viên order là gì? Họ là những người giúp giảm tải công việc cho nhân viên phục vụ, bếp và quầy bar. Họ cũng giúp theo dõi tiến độ order và thông báo cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào. Công việc hàng ngày của nhân viên ở vị trí order bao gồm:

2.1. Trước khi bắt đầu ca làm việc

Kiểm tra khu vực order: Nhân viên order cần đảm bảo khu vực order sạch sẽ, gọn gàng và đầy đủ các dụng cụ cần thiết như menu, bút, giấy ghi chú,...

Kiểm tra menu: Nhân viên order cần cập nhật thông tin về menu, bao gồm các món ăn mới, món ăn hiện tại đã hết, giá cả món ăn,...

Chuẩn bị đồng phục: Nhân viên order cần mặc đồng phục chỉnh tề, gọn gàng và phù hợp với quy định của nhà hàng.

2.2. Trong ca làm việc

Tiếp đón và chào hỏi khách hàng: Nhân viên order cần chào đón khách hàng một cách thân thiện và niềm nở.

Giải thích menu và tư vấn món ăn: Nhân viên order cần giới thiệu các món ăn trong menu cho khách hàng và tư vấn cho để khách hàng có thể lựa chọn món ăn theo sở thích và nhu cầu của họ.

Ghi nhận yêu cầu gọi món : Nhân viên order cần ghi chép cẩn thận và chính xác các món ăn, thức uống mà khách hàng lựa chọn.

Xác nhận thông tin và chuyển order cho bếp : Nhân viên order cần xác nhận lại thông tin order với khách hàng trước khi chuyển cho bếp để đảm bảo không có sai sót.

Giải quyết các vấn đề phát sinh: Trong quá trình order, có thể xảy ra một số vấn đề như khách hàng thay đổi món ăn, món ăn hết,... Nhân viên order cần xử lý các vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thanh toán (nếu có): Nhân viên order có thể phụ trách việc thanh toán cho khách hàng nếu nhà hàng cho phép.

2.3. Sau khi kết thúc ca làm việc

Dọn dẹp khu vực order : Nhân viên order cần dọn dẹp khu vực order sạch sẽ và gọn gàng.

Báo cáo lại cho quản lý: Họ cần báo cáo lại cho quản lý về tình hình hoạt động trong ca làm việc, bao gồm số lượng khách hàng, doanh thu,...

3. Top 7 kỹ năng vàng nhân viên order nên có

Nếu bạn đã hiểu nhân viên order là gì thì bạn cũng biết họ là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng tốt và giữ chân khách hàng. Do đó, những người này cần trang bị những kỹ năng sau để có thể thực hiện công việc của mình tốt nhất:

Kiến thức về ẩm thực:

​Hiểu rõ về các món ăn, thức uống trong menu, bao gồm nguyên liệu, cách chế biến, hương vị,... Nắm bắt được các xu hướng ẩm thực mới nhất. Có khả năng tư vấn cho khách hàng lựa chọn món ăn phù hợp với sở thích và nhu cầu.

Kỹ năng giao tiếp tốt:

​Lắng nghe và ghi nhận chính xác yêu cầu của khách hàng. Giải thích menu và tư vấn món ăn một cách rõ ràng, dễ hiểu. Giao tiếp với khách hàng một cách lịch sự, chuyên nghiệp và thân thiện. Xử lý các tình huống phát sinh một cách bình tĩnh và hiệu quả.

Kỹ năng ghi nhớ tốt:

Ghi nhớ chính xác các món ăn, thức uống mà khách hàng gọi. Ghi nhớ các yêu cầu đặc biệt của khách hàng (như dị ứng, không ăn cay,...). Ghi nhớ các thông tin về khách hàng (như tên, sở thích,...).

Kỹ năng tính toán nhanh nhạy :

​Tính toán nhanh chóng và chính xác tổng giá trị order. Phân biệt được các loại tiền và thanh toán cho khách hàng một cách chính xác. Có khả năng xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán.

Kỹ năng tổ chức công việc tốt :

Sắp xếp công việc khoa học và hợp lý để đảm bảo hiệu quả công việc. Ưu tiên xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng. Làm việc độc lập và phối hợp tốt với các bộ phận khác trong nhà hàng.

Thái độ chuyên nghiệp:

​Luôn giữ thái độ lịch sự, niềm nở và chuyên nghiệp với khách hàng. Cư xử với khách hàng một cách tôn trọng và bình đẳng. Giữ hình ảnh đẹp cho nhà hàng.

Khả năng thích nghi cao :

Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động và áp lực cao. Có khả năng xử lý các tình huống phát sinh một cách linh hoạt và sáng tạo. Luôn học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

Nhân viên order có những kỹ năng vàng này sẽ có thể hoàn thành tốt công việc của mình và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng.

Ngoài 7 kỹ năng trên, nhân viên order cũng cần có một số tố chất khác như:

Sự kiên nhẫn : Đối mặt với nhiều khách hàng có yêu cầu khác nhau.

Sự tỉ mỉ: Ghi chép thông tin chính xác để tránh sai sót.

Tinh thần trách nhiệm: Cẩn thận trong từng công việc được giao.

Sự nhiệt tình: Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

4. Thu nhập của nhân viên order là bao nhiêu?

Ngoài câu hỏi nhân viên order là gì thì thu nhập của nhân viên order phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

Vị trí làm việc

Nhà hàng cao cấp : Mức lương cao hơn, dao động từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Nhà hàng bình dân: Mức lương thấp hơn, dao động từ 4 - 6 triệu đồng/tháng.

Kinh nghiệm làm việc:

Nhân viên có kinh nghiệm: Mức lương cao hơn, có thể lên đến 10 triệu đồng/tháng.

Nhân viên mới vào nghề : Mức lương thấp hơn, dao động từ 3 - 5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, mức lương còn phụ thuộc vào kỹ năng và năng lực. Nhân viên có kỹ năng và năng lực tốt thường có mức lương cao hơn. Khu vực làm việc cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức lương ở những thành phố lớn sẽ có mức lương cao hơn.

Ngoài lương cơ bản, nhân viên order còn có thể nhận được các khoản phụ cấp khác như:

Phụ cấp thâm niên : Tăng theo thời gian làm việc.

Phụ cấp trách nhiệm: Phụ cấp cho những nhân viên có trách nhiệm cao hơn.

Tiền tip : Từ khách hàng.

Hoa hồng: Tùy vào doanh thu bán hàng.

5. Nhu cầu tuyển dụng và lộ trình thăng tiến của nhân viên order

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên order hiện nay khá cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Vì những lý do sau:

Ngành dịch vụ nhà hàng, quán ăn phát triển mạnh mẽ: Nhu cầu ăn uống của con người ngày càng cao, dẫn đến sự phát triển của các nhà hàng, quán ăn.

Nhu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao : Khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng dịch vụ, bao gồm cả khâu order.

Sự phát triển của công nghệ: Các phần mềm order giúp nhà hàng quản lý quy trình order hiệu quả hơn, nhưng vẫn cần nhân viên order để tương tác trực tiếp với khách hàng.

Tuy nhiên cũng sẽ có một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng nhân viên order:

Loại hình nhà hàng : Nhà hàng cao cấp thường có yêu cầu cao hơn về kỹ năng và kinh nghiệm của nhân viên order.

Quy mô nhà hàng: Nhà hàng lớn cần nhiều nhân viên order hơn nhà hàng nhỏ.

Vị trí nhà hàng: Nhà hàng ở khu vực trung tâm thành phố thường có nhu cầu tuyển dụng nhân viên order cao hơn.

Nhân viên order cũng sẽ có cơ hội thăng tiến nếu bạn làm tốt. Lộ trình thăng tiến của nhân viên order có thể khác nhau tùy vào mỗi nhà hàng, nhưng nhìn chung sẽ bao gồm các bước sau:

Nhân viên order : Đây là vị trí khởi đầu cho những người mới vào nghề.

Trưởng ca order: Phụ trách quản lý ca làm việc của nhân viên order, báo cáo tình hình hoạt động cho quản lý.

Giám sát order: Phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động order của nhà hàng, đào tạo và huấn luyện nhân viên order.

Quản lý nhà hàng: Phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động của nhà hàng, bao gồm cả khâu order.

Để có thể thăng tiến trong ngành nghề này, nhân viên order cần:

Nâng cao kỹ năng và năng lực của bản thân : Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng tổ chức công việc,...

Có kinh nghiệm làm việc : Càng có nhiều kinh nghiệm làm việc, cơ hội thăng tiến càng cao.

Có thái độ làm việc tốt : Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận,...

Có khả năng lãnh đạo: Đối với những vị trí quản lý.

Nhân viên order là gì - họ chính là những người trò chuyện và giới thiệu món ăn với khách hàng, giúp tăng cường khả năng tương tác và tạo ấn tượng tốt. Nhìn chung, việc sử dụng nhân viên order mang lại nhiều lợi ích cho nhà hàng, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng. Do đó, đây là vị trí quan trọng tại nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cafe,... và là công việc được nhiều bạn trẻ hướng đến.