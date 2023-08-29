Nhân viên phục vụ là gì? Mức lương, mô tả công việc và kỹ năng cần có

1. Nhân viên phục vụ là gì?

Khái niệm nhân viên phục vụ từ lâu đã trở nên khá quen thuộc, nhất là đối với nhà hàng, khách sạn hay các quán cafe. Tuy nhiên, ít ai thực sự hiểu nhân viên phục vụ là gì.

Theo wikipedia, nhân viên phục vụ hay còn gọi là bồi bàn, nhân viên bàn, tiếng anh là Waiter/Waitress. Đây là những người làm việc trong các nhà hoặc hoặc địa điểm ăn uống cố định hoặc lưu động, trực tiếp phục vụ khách bằng việc cung cấp các đồ ăn và nước uống trong thực đơn mà khách yêu cầu.

Nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm giao tiếp với khách hàng, lắng nghe yêu cầu và đáp ứng để khách hàng có được những trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh đó thì nhân viên phục vụ cũng có thể là người chịu trách nhiệm trao đổi, liên lạc giữa khách hàng với các bộ phận chuyên trách. Từ đó đảm bảo hoạt động của nhà hàng, khách sạn… luôn được thông suốt.

Hiện nay, khi nền kinh tế ngày một phát triển, nhu cầu sử dụng các dịch vụ cũng theo đó tăng lên. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để các nhân viên phục vụ bộc lộ vai trò cũng ngày một phát triển hơn.

Khái niệm nhân viên phục vụ là gì được nhiều người quan tâm tìm kiếm

2. Vai trò của nhân viên phục vụ là gì đối với hoạt động của nhà hàng

Nhân viên phục vụ là vị trí đảm nhiệm khá nhiều công việc quan trọng trong hoạt động của nhà hàng. Vậy vai trò của nhân viên phục vụ là gì đối với hoạt động của nhà hàng?

2.1. Là người đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Trong các hoạt động của nhà hàng thì nhân viên phục vụ sẽ là người giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Họ cũng sẽ là người tiếp nhận và đáp ứng những yêu cầu về dịch vụ của các thực khách.

Chính vì thế, nhân viên phục vụ sẽ là người trực tiếp đem lại những trải nghiệm về dịch vụ cho khách hàng. Nhân viên phục vụ tốt cũng đồng nghĩa sẽ đem lại những trải nghiệm tốt và tạo dựng được hình ảnh của nhà hàng trong mắt thực khách.

2.2. Là người ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng hình ảnh của nhà hàng

Đối với các nhà hàng hay các đơn vị kinh doanh trong ngành dịch vụ thì hình ảnh là rất quan trọng. Và nhân viên phục vụ sẽ là những người ảnh hưởng trực tiếp đến điều này.

Khách hàng sẽ đánh giá một phần về thương hiệu, về chất lượng dịch vụ thông qua hình ảnh nhân viên phục vụ nhà hàng. Nếu nhân viên phục vụ có thể duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện thì nhà hàng cũng sẽ được đánh giá cao hơn.

2.3. Góp phần không nhỏ vào việc giúp nhà hàng gia tăng doanh số

Để thu hút được lượng khách hàng mới thì các nhà hàng cũng cần đổi mới liên tục về thực đơn hoặc dịch vụ. Và khi đó, nhân viên phục vụ sẽ là người trực tiếp giới thiệu sự đổi mới này cho thực khách tại nhà hàng.

Chính vì vậy, bên cạnh việc đem lại những trải nghiệm tốt cho khách hàng thì nhân viên phục vụ cũng là người đem lại một nguồn doanh số khá ấn tượng cho nhà hàng.

Cần hiểu rõ vai trò của nhân viên phục vụ là gì để làm rõ trách nhiệm của họ trong công việc hàng ngày

2.4. Đem lại nguồn khách hàng thân thiết cho nhà hàng

Đối với các đơn vị kinh doanh trong ngành dịch vụ thì ngoài chất lượng món ăn, dịch vụ và trải nghiệm, nhân viên phục vụ cũng là một trong những yếu tố giúp nhà hàng ghi điểm trong mắt khách hàng.

Nếu nhân viên phục vụ đem lại sự hài lòng cho khách hàng thì tỉ lệ họ quay lại trải nghiệm dịch vụ là khá cao. Khi đó, nhà hàng sẽ có một nguồn khách hàng ổn định, thân thiết và tới thường xuyên hơn.

Nhân viên phục vụ còn đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận khác của nhà hàng. Vì thế, đây là một trong những vị trí quan trọng và không thể thiếu đối với hoạt động của bất kỳ đơn vị cung cấp dịch vụ nào.

3. Công việc của nhân viên phục vụ nhà hàng

Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của vị trí nhân viên phục vụ nhà hàng thì điều đầu tiên mà các ứng viên cần nắm được đó chính là các công việc của nhân viên phục vụ là gì. Các công việc này cũng được chia thành từng nhóm nhiệm vụ riêng, cụ thể như:

3.1. Các công việc cần thực hiện đầu ca

Đối với vị trí nhân viên phục vụ thì công việc đầu ca là rất quan trọng. Nếu công việc đầu ca được chuẩn bị tốt thì công việc cũng sẽ suôn sẻ hơn. Ở đầu ca, công việc của nhân viên phục vụ là gì? Dưới đây là một số công việc mà nhân viên phục vụ cần thực hiện trong khoảng thời gian này:

Sắp xếp lại bàn ghế, chuẩn bị dụng cụ ăn uống như đĩa, bát, thìa, muỗng, khăn giấy… theo đúng tiêu chuẩn mà nhà hàng đã đặt ra.

Kiểm tra và bổ sung gia vị còn thiếu tại bàn, quầy phục vụ hay các quầy gia vị riêng.

Nếu có đơn đặt hàng từ trước thì cần kiểm tra lại và đảm bảo đủ số lượng bàn như khách hàng đã đặt.

Giữ liên lạc với bộ phận bếp để kiểm tra cũng như nhận thông tin về thực đơn hoặc các thay đổi nếu có. Kiểm tra lại và nắm rõ thông tin về thực đơn cũng như các món ăn trong thực đơn để giải đáp cho khách hàng nếu cần.

Nhân viên bàn cần kiểm tra lại các hạng mục cần chuẩn bị ở đầu ca

3.2. Phục vụ khách hàng trong ca làm việc

Trong ca làm việc chính, công việc của nhân viên phục vụ là gì? Nhìn chung, nhân viên phục vụ sẽ thực hiện khá nhiều công việc khác nhau, cụ thể:

Chào đón khách hàng

Trong hoạt động của nhà hàng thì nhân viên phục vụ là một trong những người gặp khách hàng đầu tiên và thường xuyên nhất. Sau khi chào hỏi khách hàng, nhân viên phục vụ cần xác định xem khách hàng đã đặt bàn trước hay chưa và xử lý theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Nếu là một nhân viên phục vụ tinh ý thì bạn cũng hoàn toàn có thể nhận ra đây có phải khách quen của nhà hàng hay không. Bạn cũng có thể dẫn họ đến các bàn có vị trí đẹp nếu còn trống hoặc đưa ra những gợi ý về món ăn, dịch vụ mới…

Nhận order về đồ ăn, thức uống

Sau khi đã hoàn thành việc chào đón cũng như sắp xếp chỗ ngồi cho khách hàng, nhân viên phục vụ sẽ bắt đầu thực hiện nhận order từ khách. Bạn cũng có thể đưa ra một số gợi ý về đồ ăn, thức uống hoặc các menu đặc biệt để khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn.

Khi đã chốt được order của khách hàng thì nhân viên phục vụ sẽ chuyển lại cho bộ phận bếp. Với một số mô hình hoạt động của nhà hàng, quán ăn thì nhân viên phục vụ cần phục vụ trước những món khai vị hoặc ăn kèm trước.

Cùng với đó, nhân viên sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện món ăn, thúc giục nếu tiến độ thực hiện chậm trễ để tránh việc khách hàng phải chờ lâu. Ngoài ra, các nhân viên cũng sẽ phục vụ đồ uống đã được order cho khách hoặc hỗ trợ khui đồ, chuẩn bị đá… theo đúng tiêu chuẩn nhà hàng đã đặt ra.

Hình ảnh nhân viên phục vụ nhà hàng nhận order từ khách hàng

Sẵn sàng phục vụ khách hàng trong mọi tình huống

Sau khi món ăn và đồ uống theo order của khách hàng đã được lên đầy đủ, nhân viên cần kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn không còn thiếu hay sai sót và dành lại không gian riêng cho thực khách.

Mỗi nhân viên cần hiểu rõ công việc của nhân viên phục vụ là gì để sẵn sàng tinh thần phục vụ khách hàng khi cần mà không chỉ dừng lại ở việc order và lên món.

3.3. Thực hiện các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm

Một số nhà hàng thường nằm trong phạm vi của khách sạn nên sẽ chịu trách nhiệm phục vụ hầu hết là khách lưu trú trong khách sạn. Vì thế, ngoài việc phục vụ khách hàng khi dùng bữa, nhân viên phục vụ còn cần đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ “Room Service".

Vậy công việc nhân viên phục vụ là gì trong trường hợp này? Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhà hàng, nhân viên cần xác nhận order để báo lại bộ phận bếp. Sau đó đẩy xe đồ ăn đến phòng của khách lưu trú và báo chức danh cũng như nhiệm vụ của mình.

Sau đó, di chuyển đồ ăn, bày biện theo đúng tiêu chuẩn của khách sạn và yêu cầu của khách hàng. Cuối cùng là nhờ khách hàng ký xác nhận vào biên bản, chào khách và chúc khách hàng ngon miệng trước khi rời đi.

3.4. Đảm bảo chất lượng và bảo quản thiết bị nhà hàng

Ngoài những công việc chính trên, nhân viên phục vụ còn chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng cũng bảo quản trang thiết bị được sử dụng trong nhà hàng. Có thể kể đến như:

Đảm bảo rằng khu vực thuộc phụ trách của mình trong suốt ca làm việc đầy đủ đồ dùng, dụng cụ phục vụ thực khách như muỗng, đũa, chén, gia vị…

Trong quá trình lên đồ, phục vụ khách hàng, nhân viên cần cẩn thận, nhẹ nhàng di chuyển để tránh làm phiền tới các khách hàng khác cũng như tránh làm hỏng dụng cụ của nhà hàng.

3.5. Hỗ trợ và phối hợp hoạt động với các bộ phận khác trong nhà hàng

Nhân viên phục vụ cũng cần hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận khác trong nhà hàng nếu cần thiết để đảm bảo hoạt động của nhà hàng luôn xuyên suốt và hiệu quả.

Với những trường hợp đặc biệt như khách hàng muốn gộp bàn, tách bàn, thêm hay hủy món…, nhân viên phục vụ sẽ là người thông báo cho các bộ phận liên quan như quản lý ca, bộ phận bếp hay thu ngân để xử lý kịp thời.

Nhân viên phục vụ nhà hàng cũng sẽ là người kiểm soát các sự cố xảy ra trong khu vực mình quản lý hoặc các khu vực lân cận nếu cần sự trợ giúp. Với các trường hợp không thể xử lý thì nhân viên cần nhanh chóng báo cho quản lý để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất.

Tương tự như các vị trí cũng như đơn vị khác, nhân viên phục vụ tại nhà hàng cũng cần tham gia đầy đủ các buổi họp để ghi nhận ưu nhược điểm và cải thiện chúng. Đặc biệt, các nhân viên cần tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chuyên môn để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Nhân viên bàn cần biết cách phối hợp với các bộ phận khác để tạo cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất

4. Nhân viên phục vụ cần đáp ứng yêu cầu gì?

Cũng giống như bất kỳ vị trí công việc nào trên thị trường lao động, ứng viên cần đáp ứng được những yêu cầu nhất định. Đây cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm sau khi hiểu nhân viên phục vụ là gì cũng như các công việc cần thực hiện của vị trí này.

Hình ảnh nhân viên phục vụ nhà hàng ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, hình ảnh và cả thương hiệu của các đơn vị này. Vì vậy, mỗi nhà hàng, quán ăn sẽ có một tiêu chuẩn riêng phù hợp với quy mô cũng như loại hình kinh doanh. Tuy nhiên nhìn chung, một số yêu cầu mà ứng viên cần đáp ứng có thể kể đến như sau:

Duy trì tác phong làm việc chuyên nghiệp, tiêu chuẩn theo đúng quy định mà nhà hàng đã đặt ra.

Đảm bảo trang phục đúng quy định nếu như nhà hàng không cấp phát đồng phục cho nhân viên.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, cởi mở và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần. Khả năng làm việc linh hoạt, luôn lắng nghe và đặt câu hỏi để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

Thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chuyên môn. Có trí nhớ tốt để không bỏ quên các yêu cầu về dịch vụ của khách hàng.

Đối với nhà hàng quốc tế, nhà hàng nằm trong các khách sạn có quy mô lớn, nhiều khách nước ngoài thì nhân viên phục vụ cũng cần trang bị khả năng ngoại ngữ tốt.

Phục vụ bàn cần duy trì tác phong chuyên nghiệp để nâng cao hình ảnh của nhà hàng

5. Mức lương và cơ hội nghề nghiệp của nhân viên phục vụ

Bên cạnh câu hỏi nhân viên phục vụ là gì thì mức lương cũng như cơ hội nghề nghiệp của vị trí này cũng là vấn đề được quan tâm khá nhiều. Và liệu so với mặt bằng chung trên thị trường lao động thì vị trí này có thực sự tiềm năng?

5.1. Lương của nhân viên phục vụ hiện nay là bao nhiêu?

So với mặt bằng chung thị trường, mức lương của nhân viên phục vụ không quá cao, khoảng 3 tới 5 triệu đồng/tháng với nhân viên partime và khoảng 7 tới 9 triệu đồng/tháng đối với nhân viên fulltime. Tuy nhiên mức thu nhập của vị trí này khá linh động và chịu sự ảnh hưởng của khá nhiều yếu tố.

Tùy theo môi trường, quy mô hay loại hình của nhà hàng mà mức lương nhân viên phục vụ nhận được sẽ có sự chênh lệch. Đặc biệt, vị trí nhân viên phục vụ nhà hàng có thể nhận được các khoản tiền tip từ khách hàng. Dù không thường xuyên nhưng đây cũng là một trong những nguồn thu nhập thêm khá tốt của nhân viên phục vụ, nhất là khi làm trong các nhà hàng lớn.

5.2. Cơ hội nghề nghiệp dành cho nhân viên phục vụ như thế nào?

Ở thời điểm hiện tại, khi nhu cầu sử dụng dịch vụ nhà hàng tăng cao thì nhân viên phục vụ cũng là vị trí được tuyển dụng khá nhiều. Sự phát triển mạnh của lĩnh vực du lịch cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy tiềm năng phát triển cho vị trí nhân viên phục vụ.

Nhu cầu sử dụng dịch vụ nhà hàng cao làm tăng cơ hội tìm kiếm công việc phục vụ bàn

6. Có nên làm nhân viên phục vụ không?

Hiểu rõ lợi thế và những hạn chế của nhân viên phục vụ là gì giúp bạn đánh giá được công việc này có phù hợp với bản thân hay không.

Về lợi thế của nghề phục vụ:

Yêu cầu tuyển dụng không quá cao: Đa phần người phục vụ bàn chỉ cần tốt nghiệp THPT, ngoại hình không quá quan trọng, chỉ cần bạn trông gọn gàng, sạch sẽ là đủ.

Là nghề tay trái giúp tăng thu nhập: Thời gian làm việc theo ca nên rất phù hợp với các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm ngoài giờ học, giờ làm.

Trau dồi kiến thức: Làm nhân viên phục vụ giúp bạn rèn luyện khả năng giao tiếp, mở rộng mối quan hệ và quản lý thời gian hiệu quả...

Hạn chế của nghề phục vụ:

Áp lực cao: Nhân viên phục vụ là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và luôn phải tuân thủ tôn chỉ "khách hàng là thượng đế". Vì vậy, người phục vụ phải chịu những áp lực vô hình từ khách hàng mà họ phục vụ.

Sinh hoạt bị đảo lộn: Thời gian làm việc của một số công việc phục vụ có thể thay đổi thường xuyên khiến bạn bị đảo lộn thời gian biểu cá nhân. Điều quan trọng là bạn phải biết quản lý thời gian để không ảnh hưởng đến bản thân và hiệu quả suất công việc.

Quyết định nên làm nhân viên phục vụ khi hiểu rõ và chấp nhận được những lợi thế và hạn chế của ngành nghề này

7. Tìm việc làm phục vụ bàn ở đâu?

Bạn có thể tham khảo một số cách tìm việc làm phục vụ dưới đây:

Tìm tin tuyển dụng trên các group, diễn đàn trên facebook

Theo dõi tin tuyển dụng từ các website, fanpage của các nhà hàng, quán ăn mà bạn mong muốn

Tìm việc làm phục vụ trên Website Job3s.ai/'>Job3s.ai: Đây là một trong những nền tảng tuyển dụng uy tín hiện nay, tích hợp hơn 20 loại AI khác nhau giúp bạn tìm việc chỉ trong vòng 3s.

Một số điểm nổi bật khi tìm việc trên Job3s:

Ứng viên có thể tạo CV với tính năng tự động hoá cao. Các mẫu CV mà nền tảng gợi ý được tính toán dựa trên thông tin, đặc điểm của từng ứng viên.

Cung cấp nhiều bài kiểm tra năng lực và khảo sát tính cách để các ứng viên có cơ sở lựa chọn vị trí công việc phù hợp.

Đặc biệt, AI được Job3s tích hợp trong nền tảng sẽ dựa trên thông tin mà ứng viên cung cấp đưa ra gợi ý việc làm phù hợp và chính xác nhất.

Ngoài ra, một số tính năng hữu ích khác của nền tảng giúp rút ngắn thời gian kiếm việc làm, nâng cao hiệu quả kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng.

Nhân viên phục vụ là gì cũng như công việc, yêu cầu hay mức lương và cơ hội của vị trí này như thế nào đã được Job3s chia sẻ chi tiết trong bài viết trên đây. Hy vọng với những thông tin chi tiết này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn cũng như có được sự lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.