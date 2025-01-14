1. Tạp vụ trường học là gì?

Trước khi tìm hiểu về nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học cần hiểu thế nào là tạp vụ trường học. Tạp vụ trường học còn được gọi bằng nhiều cái tên như nhân viên tạp vụ, lao công trường học… Cách gọi này được sử dụng để chỉ những người làm công việc dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo mọi khu vực ở trường học đều sạch sẽ.

Dù chỉ là lao động phổ thông nhưng vai trò của nhân viên tạp vụ trường học vô cùng quan trọng, mang đến môi trường học tập và làm việc thoải mái nhất.

Muốn biết nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học cần hiểu rõ khái niệm nhân viên tạp vụ

2. Nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học

Công việc và nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học vô cùng đa dạng, tùy thuộc vào từng cách phân chia tại từng trường sẽ có những điểm khác nhau, cụ thể:

2.1. Các nhiệm vụ chính

Nhìn chung, nhiệm vụ chính của nhân viên tạp vụ gồm các công việc sau:

Kiểm tra, sắp xếp dụng cụ, thiết bị trước khi làm các công việc khác.

Dọn dẹp vệ sinh, lau chùi tại các khu vực đã được phân công đảm nhiệm.

Sắp xếp lại thiết bị, bàn ghế, tắt các thiết bị điện sau khi dọn dẹp.

Chuẩn bị nước ở khu vực công cộng hoặc giảng đường trước các buổi hội họp.

Bảo quản và giữ gìn các thiết bị được giao để làm việc, trong trường hợp bị hư hỏng thiệt hại hoặc có vấn đề phát sinh khác cần báo ngay cho người quản lý để có hướng xử lý kịp thời.

Nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học vô cùng đa dạng

2.2. Nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học theo khu vực

Các trường học hiện nay còn phân chia công việc của nhân viên tạp vụ theo từng khu vực, cụ thể:

Đối với khu vực toilet

Nhân viên tạp vụ trường học cần đảm bảo khu vực nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, vừa để đảm bảo mỹ quan vừa giúp loại bỏ các mầm bệnh có thể gây hại đến học sinh, sinh viên và giảng viên tại trường. Để đảm bảo điều này, họ thường thực hiện một số công việc gồm:

Cọ, rửa vòi sen, vòi nước.

Cọ sạch bồn rửa và bồn vệ sinh.

Lau kính, gương và bề mặt sàn bằng chất tẩy rửa.

Đảm bảo luôn đủ giấy trong nhà vệ sinh.

Thu gom rác.

Nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học tại khu vực toilet là đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ

Đối với khu vực cầu thang, hành lang

Nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học ở các khu vực công cộng như cầu thang và hành lang bao gồm:

Quét dọn cầu thang.

Lau, chùi các thiết bị đèn tại khu vực cầu thang và hành lang.

Quét, chà và lau sàn, đặc biệt loại bỏ các vết bẩn như kẹo cao su để đảm bảo mỹ quan của trường học.

Quét mạng nhện.

Vệ sinh thang máy (nếu có).

Hút bụi, giặt thảm (nếu có).

Thu gom rác.

Ở khu vực hành lang, nhân viên tạp vụ phải quét dọn và đảm bảo không có rác vương vãi

Khu vực lớp học

Trong khu vực lớp học, nhân viên tạp vụ tiến hành các công việc như:

Quét, lau chùi sàn nhà.

Lau, làm sạch cửa ra vào và cửa sổ.

Sắp xếp bàn ghế, thu gom rác, lau bàn ghế.

Kiểm tra và tắt các thiết bị điện sau giờ học.

Ở một số trường như trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, thường yêu cầu học sinh tự trực nhật và dọn vệ sinh. Việc để học sinh trực nhật thay nhân viên tạp vụ là một trong những cách thức giáo dục các em biết yêu lao động, giữ gìn vệ sinh trường học. Khi đó, công việc của nhân viên tạp vụ sẽ bớt đi một chút, có thể chỉ cần thu gom rác và kiểm tra lại trước khi ra về.

Nhân viên tạp vụ dọn dẹp phòng học

Khu vực phòng giáo viên

Nhân viên tạp vụ trường học sẽ thực hiện các công việc dọn dẹp sau tại phòng giáo viên:

Lau dọn bàn ghế, bàn làm việc.

Hút bụi, giặt thảm trong phòng.

Quét, lau sàn nhà.

Sắp xếp bàn ghế trong trường hợp trường có cuộc họp.

Rửa cốc, chén và chuẩn bị nước uống

Thu gom rác

2.3. Nhiệm vụ theo thời gian

Ngoài ra vào các thời điểm khác nhau, nhân viên tạp vụ trường học cũng sẽ đảm nhiệm công việc theo sự phân công nhất định. Công việc của họ thường được chia theo ca, bao gồm các ca trước và sau buổi học.

Họ cần phải hoàn thành công việc trước khi học sinh, giáo viên bắt đầu giờ học, thông thường buổi sáng từ 6h30 - 7h30 và từ 11h30 - 12h30, buổi chiều từ 13h - 14h và từ 17h - 19h. Mỗi trường học sẽ có các quy định khác nhau về giờ làm việc và các công việc theo từng khung giờ, tuy nhiên có thể tham khảo nội dung làm việc dưới đây:

Buổi sáng:

- Trước giờ học buổi sáng:

Mở cửa lớp theo quy định của nhà trường (nếu có).

Dọn dẹp sinh các khu vực theo quy định.

Chuẩn bị nước uống theo quy định.

- Trong giờ học:

Có thể thực hiện các công việc nhẹ nhàng ở khu vực cầu thang, hành lang, nhà vệ sinh hoặc sân trường, tránh làm ảnh hưởng đến việc học.

- Sau giờ học:

Thực hiện công việc theo từng khu vực như phòng học, phòng giáo viên.

Vệ sinh khu vực hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh.

Thu gom rác.

Nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học còn có thể phân theo thời gian

Buổi chiều

- Trước giờ học buổi chiều: Tương tự như vậy, công việc của nhân viên tạp vụ trường học trong buổi chiều cũng bắt đầu vào đầu giờ chiều khi tiết học vừa bắt đầu, công việc lúc này tương đối đơn giản, chỉ cần làm vệ sinh sơ bộ và bổ sung nước uống nếu thiếu.

- Sau giờ học buổi chiều: Nhân viên tạp vụ sẽ tiếp tục thực hiện các công việc dọn dẹp vệ sinh theo khu vực tương tự như trong buổi sáng.

3. Checklist công việc của tạp vụ trường học

Checklist công việc của nhân viên tạp vụ trường học được hiểu là danh sách mô tả các nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học cần thực hiện. Việc xây dựng checklist sẽ giúp cho người quản lý và cả nhân viên tạp vụ kiểm soát được tiến độ công việc, tránh tình trạng bỏ sót nhiệm vụ.

Trên thực tế không phải trường nào cũng sẽ có checklist công việc cho nhân viên tạp vụ, các trường có quy mô lớn như trường trung học, trường đại học sẽ cần danh sách này để dễ phân công và quản lý.

Mẫu checklist công việc của nhân viên tạp vụ

Tương tự như vậy, nội dung của checklist cũng không có một mẫu cụ thể mà tùy vào từng trường xây dựng, lên kế hoạch, có thể bao gồm một số nội dung như:

Khu vực làm việc.

Thời gian làm việc bao gồm giờ vào ca, giờ kết thúc ca.

Nhân viên làm việc.

Người giám sát.

Các ghi chú khác

4. Yêu cầu đối với tạp vụ trường học

Nhân viên tạp vụ trường học là công việc lao động phổ thông phổ biến hiện nay, tuy nhiên trên thực tế yêu cầu đối với công việc này không quá dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Dưới đây là các yêu cầu đối với vị trí nhân viên tạp vụ trường học:

Nắm rõ các nghiệp vụ vệ sinh cơ bản

Công việc chính của một nhân viên tạp vụ trường học là dọn dẹp và đảm bảo vệ sinh ở bất cứ khu vực nào trong trường theo sự phân công, chỉ định. Do đó, muốn trở thành nhân viên tạp vụ cần nắm rõ các nghiệp vụ vệ sinh cơ bản như vệ sinh sàn nhà, vệ sinh sân, vệ sinh toilet, vệ sinh kính…

Với mỗi nhiệm vụ cần nắm được quy trình, cách thức làm sạch sao cho nhanh nhất, biết sử dụng các dụng cụ, thiết bị và hóa chất tẩy rửa sao cho an toàn.

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó

Nhân viên tạp vụ tại trường học đảm nhiệm rất nhiều công việc vệ sinh, dọn dẹp, dù có chia ca hay phân khu vực làm việc nhưng nhìn chung để có thể hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ cần có sự chủ động, nhanh nhẹn của người làm việc.

Các công việc dọn dẹp cũng không hề dễ dàng, do đó cần một nhân viên không ngại khổ, ngại khó, có thể thực hiện việc dọn dẹp bất cứ nơi nào theo yêu cầu.

Yêu cầu đối với nhân viên tạp vụ trường học không hề phức tạp

Có trách nhiệm trong công việc

Thời gian đầu, những người chưa có kinh nghiệm hoặc mới đến sẽ được hướng dẫn và giám sát kỹ càng, giới thiệu và phân chia khu vực. Tuy nhiên khi đã quen công việc, hầu hết sẽ không giám sát nữa mà thường chỉ nghiệm thu kết quả, do đó không thiếu trường hợp nhân viên tạp vụ trường học thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến môi trường học tập và giảng dạy.

Dù vậy thì người làm nhân viên tạp vụ cũng cần có trách nhiệm với công việc của mình. Điều này vừa giúp bạn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên vừa tránh được nguy cơ bị sa thải.

Trung thực

Nhân viên tạp vụ trường học là người thường xuyên ở lại phòng làm việc của giáo viên và cả học sinh sau khi tan trường, thậm chí trong một số trường hợp còn được giữ chìa khóa của nhiều khu vực. Bởi vậy mà một trong những yêu cầu đối với nhân viên phục vụ là cần có thái độ trung thực, ngay thẳng, làm đúng phận sự và công việc của mình, không lấy bất cứ thứ gì nếu không có sự cho phép.

5. Tìm công việc nhân viên tạp vụ trường học ở đâu?

Hiện nay có nhiều cách để bạn tìm được việc làm tạp vụ trường học, có thể thông qua giới thiệu từ người thân, bạn bè, xem tin tuyển dụng tại website của trường hoặc các website tuyển dụng, tìm kiếm việc làm trực tuyến.

Hiện nay có nhiều cách để bạn tìm được việc làm tạp vụ trường học, có thể thông qua giới thiệu từ người thân, bạn bè, xem tin tuyển dụng tại website của trường hoặc các website tuyển dụng, tìm kiếm việc làm trực tuyến.

Nhìn chung, nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ trường học không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, bạn cũng cần cần nắm rõ yêu cầu cũng như trách nhiệm của vị trí này để đưa ra quyết định ứng tuyển cho phù hợp.