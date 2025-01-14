PA là gì? Lương bao nhiêu? Có nên làm PA không?

1. PA là gì?

PA là thuật ngữ viết tắt của từ Personal Assistant, hay còn được hiểu là trợ lý cá nhân. PA là gì trong kinh doanh? Trong các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế tài chính thì PA giống như vị trí thư ký, trợ lý cá nhân - người đảm nhận trách nhiệm hỗ trợ công việc cho sếp của mình.

PA là người trợ lý cá nhân đảm nhận trách nhiệm hỗ trợ công việc cho sếp của mình

2. Mô tả công việc của PA

Công việc chính của PA là gì? Công việc của trợ lý cá nhân là hỗ trợ cho duy nhất một cá nhân, chủ yếu trong các công việc hành chính, thủ tục hồ sơ và sắp xếp mọi thứ theo yêu cầu.

Dưới đây là ví dụ công việc thực tế của PA cho giám đốc Marketing:

Quản lý và cập nhật lịch làm việc hàng giờ cho giám đốc.

Sắp xếp lịch làm việc hợp lý, luôn sẵn sàng khi cần hỗ trợ trong ngày.

Quản lý lưu trữ, phân loại, trình ký các giấy tờ và đóng dấu hồ sơ công ty.

Làm báo cáo chi tiêu hàng tuần/tháng/năm.

Viết biên bản cuộc họp làm việc trong công ty, đối tác, khách hàng.

Mua vé máy bay, sắp xếp hành trình, booking khách sạn, xe đưa đón và lên lịch cho các chuyến công tác, du lịch,...

Theo dõi, ghi nhận phản hồi từ xa khi sếp đi công tác 24/7.

Mời họp, liên lạc và cung cấp thông tin cho các bên tham dự, đảm bảo cuộc họp đáp ứng yêu cầu của sếp.

Quản lý tiến độ công việc của các quản lý và nhân viên.

Lên kế hoạch chi tiêu mua sắm và chọn quà tặng khi được yêu cầu.

Chuẩn bị vật dụng cho các buổi quay hình, chụp hình, event theo yêu cầu của khách hàng và chương trình.

Phối hợp với các bộ phận liên quan và thực hiện công việc khác khi được yêu cầu.

Công việc cụ thể của một PA là gì?

3. Yêu cầu đối với nghề PA

Yêu cầu đối với nghề PA là gì? Để có thể trở thành một PA chuyên nghiệp, đòi hỏi bạn phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

3.1. Kỹ năng cần có

Bên cạnh các yêu cầu về kiến thức chuyên môn thì một PA cần phải có những kỹ năng và tố chất quan trọng sau:

Linh hoạt và thích ứng nhanh : Việc này sẽ giúp cho PA nhanh chóng thích nghi và hoàn thành công việc hiệu quả nhất.

: Việc này sẽ giúp cho PA nhanh chóng thích nghi và hoàn thành công việc hiệu quả nhất. Thận trọng và đáng tin cậy : PA sẽ được yêu cầu ký các bản cam kết bảo mật thông tin bao gồm: Người được hỗ trợ, nội dung công việc,...

: PA sẽ được yêu cầu ký các bản cam kết bảo mật thông tin bao gồm: Người được hỗ trợ, nội dung công việc,... Tính chủ động : Làm một PA cần nhạy bén, đoán được ý của người quản lý, và thực hiện trước một số công việc trong khả năng để hỗ trợ tối đa với hiệu quả cao nhất.

: Làm một PA cần nhạy bén, đoán được ý của người quản lý, và thực hiện trước một số công việc trong khả năng để hỗ trợ tối đa với hiệu quả cao nhất. Có khả năng tổ chức và đa nhiệm : Các PA đều được yêu cầu có khả năng sắp xếp công việc một cách khoa học và hợp lý, kỹ năng quản lý thời gian tốt, và có thể xử lý nhiều công việc cùng một lúc.

: Các PA đều được yêu cầu có khả năng sắp xếp công việc một cách khoa học và hợp lý, kỹ năng quản lý thời gian tốt, và có thể xử lý nhiều công việc cùng một lúc. Khả năng giao tiếp tốt : PA phải là người biết lắng nghe, thu nhận thông tin, biết cách đưa ra quan điểm hay ý kiến đúng, và đồng thời cùng cần giữ yên lặng khi cần thiết.

: PA phải là người biết lắng nghe, thu nhận thông tin, biết cách đưa ra quan điểm hay ý kiến đúng, và đồng thời cùng cần giữ yên lặng khi cần thiết. Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng , phần mềm hỗ trợ sắp xếp công việc hiệu quả.

, phần mềm hỗ trợ sắp xếp công việc hiệu quả. Kỹ năng làm việc nhóm tốt, bởi đôi khi PA cần phải phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết công việc.

Một trợ lý cá nhân cần phải có nhiều kỹ năng để đáp ứng tốt công việc

3.2. Bằng cấp

Hiện nay không có một quy định cụ thể nào về bằng cấp/ trình độ của một PA. Tuy nhiên, trên thực tế các ứng viên có bằng cấp cao như bằng đại học được ưu tiên. Những ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành về kinh tế, kinh doanh, marketing, truyền thông thường có nhiều lợi thế hơn so với các ứng viên khác.

Dựa vào đặc thù công việc, nhiều vị trí PA được các nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc đã từng làm những công việc có liên quan.

4. Mức lương PA

Nghề PA có thể được thuê làm việc theo giờ hoặc từng dự án cụ thể. Tuỳ vào tính chất của từng dự án mà mức lương của trợ lý cá nhân sẽ khác nhau.

Tại Mỹ, trung bình một nhân viên PA nhận được khoảng 70.000$/năm, lương PS theo giờ trung bình khoảng 15$/giờ.

Tại Việt Nam, trung bình thu nhập của vị trí này dao động từ 10.000.000 - 16.000.000 đồng/tháng, hoặc có thể cao hơn ở mức 30.000.000 - 40.000.000/tháng.

5. Người trẻ có nên làm PA không?

Ngoài vấn đề băn khoăn nghề PA là gì thì nhiều bạn trẻ cũng rất quan tâm đến việc vị trí này sẽ mang lợi ích gì cho sự nghiệp của mình.

Khi đảm nhận công việc PA cho một nhà quản lý cấp cao, chẳng hạn như Giám đốc công ty hay nhiều vị trí cấp cao khác, bạn sẽ có nhiều cơ hội được học hỏi, tích luỹ kiến thức và rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận. Đặc biệt là sẽ mở rộng các mối quan hệ chất lượng.

Chính vì vậy mà, vị trí PA khá phù hợp với những người trẻ. Theo khảo sát, phần lớn người làm PA là những bạn trẻ có năng lực chuyên môn tốt.

Độ tuổi phù hợp để làm PA là từ 25 - 30 tuổi, vừa giúp cho bạn có mức thu nhập hấp dẫn, vừa giúp bạn trau dồi được nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng và những mối quan hệ tốt cho sự nghiệp sau này của bạn.

Người trẻ rất phù hợp để làm PA bởi sự năng động và nhanh nhẹn

Tuy nhiên, đối với công việc này cũng sẽ có những bất cập như:

Các doanh nghiệp thường hạn chế, không ưu tiên tuyển dụng người lớn tuổi cho vị trí này. Do đó, bạn sẽ ít có cơ hội được gắn bó lâu dài.

Trợ lý cá nhân là công việc ít thăng tiến. Dù vậy, bạn vẫn có nhiều cơ hội và triển vọng để xây dựng danh tiếng cũng như nhiều vai trò mới ở các lĩnh vực và ngành nghề khác.

Với tất cả các nội dung chia sẻ chi tiết từ A đến Z về vị trí công việc PA là gì, hy vọng bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích về nghề nghiệp này. Chúc bạn lựa chọn được công việc phù hợp với nguyện vọng và mức lương mà mình mong muốn.