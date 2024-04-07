Phát thanh viên học ngành gì? Hiểu đúng về ngành phát thanh viên

1. Sơ lược về nghề phát thanh viên

Để biết phát thanh viên học ngành gì trước tiên bạn cần nắm bắt đôi nét tổng quan về nghề này. Theo đó, đây sẽ là những người làm công việc biên tập, truyền tải những nội dung, tin tức, thông tin về nhiều lĩnh vực trong xã hội như kinh tế, chính trị, giải trị… tới công chúng thông qua ngôn ngữ nói. Họ thường làm việc ở các đài tiếng nói Việt Nam, kênh truyền hình, radio…

Công việc của các phát thanh viên chính là công đoạn cuối cùng để giúp hoàn chỉnh một tác phẩm, kịch bản tổng thể trong nhiều khâu sản xuất báo nói, báo hình. Để giúp cho chương trình hay tác phẩm đó có sức hút mạnh mẽ với người nghe và người xem thì công lao to lớn nhất phải kể tới phát thanh viên. Bởi họ giúp thổi hồn vào trong các con chữ của chương trình đó.

Phát thanh viên đang là nghề hot hiện nay

2. Phát thanh viên học ngành gì?

Phát thanh viên học ngành gì hay muốn làm phát thanh viên thì học ngành gì được rất nhiều người tò mò. Theo đó, nếu bạn muốn trở thành một biên tập, phát thanh viên trong tương lai thì phải đăng ký học ngành báo chí và truyền thông của các trường có đào tạo.

Đối với ngành nghề này bạn có thể theo học ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Hiện nay tại Việt Nam đang có rất nhiều trường đào tạo chuyên ngành này để các bạn có thể theo học.

3. Các trường đào tạo ngành phát thanh viên

Nếu bạn cũng đang băn khoăn chưa biết nên học trường nào để làm nghề này thì cũng có thể tham khảo một vài gợi ý dưới đây.

3.1. Hệ đại học

Hiện nay trên cả nước có rất nhiều trường đào tạo học phát thanh viên hệ đại học. Nếu bạn muốn trở thành những người dẫn chương trình có tiềm năng trong tương lai có thể lựa chọn một vài cơ sở dưới đây.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh…

Đại học khoa học - Đại học Huế.

Thông thường những trường này sẽ lấy từ 19 điểm trở lên tuỳ thuộc theo từng năm cũng như từng cơ sở tuyển sinh. Vì thế bạn nên theo dõi thông tin trên trang chính thức của trường để cập nhật chính xác nhất.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM đang đào tạo chuyên nghành báo chí

3.2. Hệ cao đẳng

Đối với hệ cao đẳng hình thức xét tuyển sẽ dựa theo việc xem xét học lực trung học Phổ Thông. Để biết phát thanh viên học trường nào hệ cao đẳng bạn có thể xem vài gợi ý sau.

Trường Cao đẳng phát thanh truyền hình Hà Nam.

Trường Cao đẳng truyền hình.

Cao đẳng phát thanh truyền hình II…

4. Những tố chất cần có của một phát thanh viên

Sau khi nắm được phát thanh viên học ngành gì thì bạn đừng bỏ qua tố chất cần thiết khi làm công việc này để có thể thành công trong nghề. Muốn trở thành một phát thanh viên, bạn cần phải tốt nghiệp chuyên ngành báo chí của các trường liên quan và có trình độ tiếng Anh tương đối tốt và sở hữu các kỹ năng sau:

Về giọng nói: Phát thanh viên cần có giọng nói chuẩn mực, không ngọng, nói lắp, hay nói giọng địa phương. Giọng nói cần có âm vực phù hợp, thể hiện được cảm xúc, tạo sự thu hút và truyền cảm cho người nghe. Đồng thời, phát thanh viên cũng cần có khả năng điều chỉnh giọng nói phù hợp với từng nội dung chương trình, thể hiện được sự đa dạng trong cách dẫn dắt.

Về kỹ năng: Phát thanh viên cần có khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, bình tĩnh khi gặp sự cố bất ngờ trong quá trình dẫn chương trình.

Về kiến thức: Họ cũng cần có kiến thức rộng về các lĩnh vực xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị,... để có thể dẫn dắt chương trình một cách chuyên nghiệp.

Ngoài những tố chất trên, phát thanh viên cũng cần có ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt với người nghe.

Phát thanh viên cần có giọng nói tốt

5. Cơ hội việc làm của phát thanh viên

Tìm hiểu phát thanh viên học ngành gì có thể thấy đây là một nghề hot trên thị trường hiện nay. Cơ hội nghề nghiệp cho ngành này vẫn rất được mở rộng nếu như bạn có khả năng cũng như năng lực làm việc.

Nghề phát thanh viên hiện đang có nhiều xu hướng mới phục vụ cho đa dạng lĩnh vực khác nhau. Không chỉ công tác ở những nơi phát thanh truyền thống như Đài truyền hình Việt Nam mà bạn cũng có thể làm ở những đơn vị truyền thông hay các trung tâm phát thanh. Ngoài ra nếu biết tận dụng giọng nói bạn cũng sẽ làm được công việc lồng tiếng phim, bản tin, quảng cáo…

Mức lương của phát thanh viên phụ thuộc nhiều vào các kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn của từng người. Sinh viên mới ra trường thường sẽ đạt được tầm 10 - 15 triệu đồng/tháng. Con số này có thể cao hơn nếu như bạn làm việc tại các đơn vị truyền thông ở bên ngoài hay làm tại các bộ phận sản xuất lồng tiếng phim truyền hình.

Bên cạnh đó nếu là phát thanh viên tiếng Anh và đang tu nghiệp tại nước ngoài thì lương có thể dao động từ 20 - 50 triệu đồng/tháng tuỳ thuộc khu vực và năng lực làm việc của mỗi người.

Thu nhập dao động từ 10 triệu đồng/tháng trở lên

6. Phát thanh viên có thể bị thay thế bằng AI không?

Với những thông tin liên quan tới phát thanh viên học ngành gì nhiều người tò mò rằng ngành này có bị thay thế bằng AI không. Được biết, trí tuệ nhân tạo AI ngày càng trở thành trợ thủ đắc lực của rất nhiều doanh nghiệp sản xuất nhằm mục đích giúp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và chính xác hơn con người. Sự ra đời của ứng dụng AI phổ thông trên diện rộng sẽ làm thay đổi cũng như dịch chuyển mạnh mẽ nhiều ngành nghề, trong đó được dự đoán có ngành phát thanh viên.

Ví dụ gần đây nhất là nữ phát thanh viên của đài truyền hình tvOne có tên là Nadira. Một phát thanh viên luôn giữ được biểu cảm vô cùng chuyên nghiệp với trang phục hoàn hảo không tì vết. Tuy nhiên đây lại là một biên tập viên AI được thiết kế dựa trên hình mẫu PTV kỳ cựu Fahada Indi của đài. Giọng nói và các cử chỉ, chuyển động của Nadira đều học theo Indi. Theo Rest of Word cả hai có sự tương đồng lớn liên quan tới ngoại hình, hành vi, đặc biệt nhất là phần khăn trùm hijab đặc trưng.

Thông tin về phát thanh viên học ngành gì đã được trả lời chi tiết ở bài viết trên. Đây là một ngành nghề hot và mang tới thu nhập không hề nhỏ, rất đáng để đưa vào mục tiêu, định hướng nghề nghiệp. Vì vậy nếu bạn yêu thích cũng như có năng khiếu thì hãy tham khảo ngay công việc này để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình nhé.