1. Đôi nét về nghề lễ tân khách sạn

Lễ tân khách sạn hay Hotel Receptionist là những người làm việc tại bộ phận tiền sảnh của khách sạn. Họ giống như gương mặt đại diện của khách sạn, đảm trách nhiệm vụ đón tiếp khách hàng đầu tiên.

Lễ tân khách sạn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một khách sạn. Họ không chỉ là người tiếp nhận, cung cấp thông tin ban đầu cho khách mà còn hỗ trợ giải quyết những yêu cầu, tư vấn thắc mắc trong suốt quá trình khách lưu trú lại.

Phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh và một vài câu hỏi quen thuộc dễ gặp nhất

Là một nhân viên lễ tân khách sạn, bạn nhất định phải có sự thân thiện, nhiệt tình, giữ tinh thần trách nhiệm cao. Điều đó sẽ giúp bạn gây được ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho khách sạn nơi bạn làm việc, đồng thời góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu lâu dài.

Lễ tân khách sạn là bộ mặt đại diện, thương hiệu của cả một khách sạn

2. Lễ tân khách sạn có cần phải biết tiếng Anh không? Vì sao?

Khách sạn là địa điểm chuyên tiếp nhận những khách hàng từ vô số các nước đến Việt Nam du lịch. Do đó, nhân viên lễ tân khách sạn bắt buộc phải giỏi tiếng Anh mới có thể giao tiếp được với khách hàng.

Đối với chính bản thân mình, khi tiếng Anh của bạn càng tốt công việc của bạn sẽ càng suôn sẻ, thuận lợi hơn. Điều này cũng khiến bạn trông chuyên nghiệp hơn tại những môi trường làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp như khách sạn.

Ngoài ra, đa phần các khách du lịch ghé qua khách sạn sẽ xem lễ tân là người đầu tiên quen biết. Họ có thể tâm sự với bạn về bất cứ điều gì mà họ gặp phải hay thắc mắc về lĩnh vực ẩm thực, địa điểm du lịch hút khách,... Biết tiếng Anh, bạn sẽ dễ dàng tạo được mối quan hệ với bạn bè từ mọi nơi trên toàn cầu, hỗ trợ khách tốt hơn trong phạm vi làm việc.

Luôn luôn có cuộc phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh như điều bắt buộc

3. Những câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh thường gặp

Đây là danh sách những câu hỏi phỏng vấn lễ tân bằng tiếng Anh được hỏi nhiều nhất do job3s thống kê. Bạn có thể tham khảo, lưu lại câu trả lời để làm hành trang cho buổi gặp nhà tuyển dụng sắp tới thêm suôn sẻ:

1. Why did you choose receptionist as your career out of many careers? (Tại sao bạn lại chọn ngành lễ tân khách sạn giữa vô số ngành nghề?)

Câu trả lời phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh của bạn cần thể hiện rõ niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề, đồng thời có nhiều kỹ năng phù hợp.

Gợi ý: “I would like to work as a receptionist as I enjoy assisting people to find a comfortable place to settle in and providing them with the best experience. Besides, I love interacting with people and learning from their experiences. With good organizational skills and the confidence to handle the most irate of guests, I believe that this is the right career for me.”

Dịch nghĩa: Tôi mong muốn được trở thành lễ tân khách sạn vì tôi yêu thích việc hỗ trợ cho khách hàng trong việc đi ở. Họ có được nơi nghỉ ngơi thoải mái và trải nghiệm tuyệt vời là niềm vui của tôi.

Tôi cũng rất thích giao tiếp, quen biết thêm nhiều người, học hỏi kinh nghiệm từ họ. Với kỹ năng tổ chức tốt, xử lý vấn đề nhạy bén, tôi tự tin mình phù hợp với ngành nghề mà bạn đang tuyển dụng.

2. What would you do if a guest complaint about service of our hotel? (Nếu khách hàng phàn nàn về dịch vụ của khách sạn chúng ta, bạn xử lý thế nào?)

Bạn có thể dẫn dắt thành một câu chuyện bạn đã từng trải qua để thể hiện cách giải quyết cũng như kinh nghiệm từng có của bản thân.

Gợi ý: “First, I will listen to the customer and do not interrupt them. Then thank the guest for bringing the problem to my attention. After that, I will sincerely convey to the guest my apology and determine what the guest is seeking as a solution. Lastly, I will act on the solution with a sense of urgency. Because guests will often respond more positively to your focus on helping them immediately versus on the solution itself.”

Dịch nghĩa: Điều đầu tiên và quan trọng nhất là tôi sẽ lắng nghe khách hàng thật cẩn thận, không ngắt lời họ. Sau đó, tôi sẽ cảm ơn họ về những vấn đề, góp ý mà họ đã trình bày với tôi.

Tôi chắc chắn sẽ gửi đến họ lời xin lỗi chân thành để tỏ sự đồng cảm với họ trước. Song song đó, tôi tìm cách xử lý vấn đề cho họ một cách nhanh chóng và khẩn trương để họ không phải phiền thêm vì chờ đợi.

3. As job is repetitive. How would you encourage yourself to work well regularly? (Vì đây là công việc có tính chất lặp đi lặp lại, bạn liệu có đảm bảo hiệu suất làm việc của mình lâu dài?)

Đương nhiên, muốn đậu phỏng vấn, bạn cần trả lời sao cho họ thấy bạn là người yêu nghề và thực sự sẽ làm việc hiệu quả.

Gợi ý: “In fact, the job of a hotel receptionist is not repetitive at all! We meet so many different people in a day and there are many challenges to look forward to. All this is motivation in itself. Especially, Breaking my workload up into daily or hourly targets to ensure that the next small success is never too far away.”

Dịch nghĩa: Tôi cho rằng, đây là một công việc thú vị chứ không hề lặp đi lặp lại. Vì mỗi ngày tôi được tiếp xúc với rất nhiều người, có nhiều thử thách đang chờ đón tôi khiến tôi mong đợi.

Tất cả những thứ đó làm tôi có động lực đi làm và thúc đẩy tôi làm việc năng suất hơn. Các hành động lặp đi lặp lại chính là chuyên môn giúp tôi trông chuyên nghiệp hơn khi xử lý công việc.

Đặc biệt, tôi là người có trách nhiệm, tôi luôn đặt mục tiêu và nỗ lực hoàn thành nó một cách tốt nhất ở mỗi ngày.

Lưu lại một số câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh có thể bạn sẽ gặp phải

4. Bật mí bí kíp giúp bạn vượt qua buổi phỏng vấn lễ tân dễ dàng

Những bí kíp “xương máu” này có thể giúp bạn vượt qua phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh thành công tốt đẹp. Vì vậy, bạn hãy lưu lại ngay đừng chần chừ:

4.1. Biết rõ nhà tuyển dụng đang tìm kiếm gì ở ứng viên, rồi chinh phục họ

Bất kỳ ngành nghề nào cũng sẽ yêu cầu những điều kiện, tố chất riêng đối với ứng viên ứng tuyển vào. Cho nên, bạn nhất định phải tìm hiểu trước ngành lễ tân khách sạn đòi hỏi những gì và chuẩn bị thật tốt.

Cụ thể, đa phần các nhà tuyển dụng sẽ quan tâm đến 3 điều chủ yếu trong buổi phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh:

Bạn ứng tuyển công việc này vì điều gì?

Bạn thể hiện sự mong muốn làm việc tại khách sạn của họ như thế nào?

Những nét tính cách của bạn có phù hợp với công việc mà họ đang tuyển dụng hay không?

Dựa trên những điều này, bạn hãy làm cho họ thấy bạn thực sự đam mê với nghề, cần công việc và là ứng viên sáng giá nhất. Chắc chắn, bạn sẽ dễ dàng gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng họ, khiến họ suy nghĩ thêm về cơ hội trao cho bạn.

4.2. Áp dụng bộ kỹ năng độc đáo Star cho buổi phỏng vấn lễ tân tiếng Anh

Phương pháp Star được áp dụng rất phổ biến trong các cuộc phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh. Nó được chứng minh có thể giúp bạn trả lời tốt những câu hỏi phỏng vấn dựa trên năng lực của chính mình.

Phương pháp này yêu cầu người thực hiện phải có một chút khả năng kể chuyện tốt, nắm rõ từng bố cục lời nói. Cụ thể cách thực hiện như sau:

Đầu tiên khi trả lời câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh, bạn hãy tạo nên một cách tóm tắt câu chuyện có bố cục rõ ràng.

Sau đó bạn nêu rõ vấn đề rút ra từ trong câu chuyện đó và đưa ra cách giải quyết vấn đề cũng như giải thích lý do tại sao.

Star giúp bạn trả lời đúng trọng tâm, không lan man, lại ngắn gọn dễ hiểu giúp thu hút người nghe vào bạn hiệu quả.

4.3. Luyện tập thường xuyên cách trả lời câu hỏi phỏng vấn lễ tân bằng tiếng Anh thật tự nhiên, cảm xúc

Bạn có thể tham khảo những câu hỏi phỏng vấn lễ tân bằng tiếng Anh trên và thực hành rèn luyện chúng thường xuyên trước khi đến buổi phỏng vấn. Chúng sẽ giúp bạn không chỉ thuộc lòng mà còn hiểu rõ, điều chỉnh cảm xúc, giọng điệu cảm xúc, tự nhiên hơn.

Nhà tuyển dụng có thể dựa vào điều này để đánh giá bạn tốt hơn so với các ứng viên khác. Chẳng hạn như phong thái làm việc chuyên nghiệp, nét tính cách vui vẻ, thân thiện, hòa đồng phù hợp với nghề,...

Thường xuyên luyện tập trả lời câu hỏi phỏng vấn lễ tân bằng tiếng Anh để nâng cao hiệu quả thực sự

5. Lưu ý quan trọng khi muốn ứng tuyển vào nghề lễ tân khách sạn

Trước khi muốn theo đuổi ngành nghề đặc thù này, ngoài tiếng Anh bạn đừng quên tìm hiểu thêm một số vấn đề sau:

Hiểu rõ mô tả công việc cụ thể của một lễ tân khách sạn, tự hỏi xem liệu mình có đáp ứng được không.

Làm lễ tân của một khách sạn, bạn bắt buộc phải làm việc theo nhiều ca khác nhau, kể cả buổi tối.

Cần chăm chút vào ngoại hình của mình, rèn luyện sự lịch sự, nhã nhặn để dễ gây ấn tượng với khách hàng.

Ngành nghề này cũng đòi hỏi bạn phải có trình độ chuyên môn về nghề.

Đặc biệt, bạn phải có kỹ năng nghe tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ, thân thiện, gần gũi.

Kỹ năng hiểu rõ tâm lý khách hàng, nhanh nhẹn xử lý tình huống, biết sử dụng phần mềm máy tính là một lợi thế tốt.

Bạn có thể học thêm một vài ngoại ngữ khác, chúng sẽ hỗ trợ cho quá trình làm việc của bạn hiệu quả hơn.

Trong buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng, bạn nhớ hãy thể hiện đầy đủ những kỹ năng, nghiệp vụ của mình để gây ấn tượng.

Học thật nhiều từ vựng tiếng Anh về ngành lễ tân khách sạn để có thể ứng biến tốt trong mọi tình huống. Điều này cũng thể hiện bạn nghiêm túc với nghề, yếu tố mà bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng yêu thích.

Hãy thể hiện hết khả năng trong buổi phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh

Việc tìm hiểu trước về buổi phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn tự tin hơn trước nhà tuyển dụng. Câu trả lời, cách ứng xử của bạn cũng trở nên tự nhiên, trôi chảy và cảm xúc hơn, dễ gây ấn tượng.

Hy vọng rằng bài viết đã mang lại cho bạn nhiều thông tin bổ ích, hỗ trợ bạn theo đuổi được công việc yêu thích. Chúc các bạn ứng tuyển thành công và có một môi trường làm việc như mong muốn.

