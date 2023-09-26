Portfolio là gì? Cách phân biệt sự khác nhau giữa CV và Portfolio

Portfolio là gì? Cách phân biệt sự khác nhau giữa CV và Portfolio
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 26/09/2023
  2. 1. CV và Portfolio là gì?
    1. 1.1. Portfolio là gì?
    2. 1.2. CV là gì?
  4. ​2. Portfolio và CV khác nhau như thế nào?
  6. 3. Ngành nào nên sử dụng Portfolio và CV?
  8. 4. Tạo CV và Portfolio để ứng tuyển việc làm ở đâu?
    1. 4.1. Job3s - Phần mềm tạo CV miễn phí
    2. 4.2. Canva - Nhiều mẫu CV và Portfolio đa dạng
    3. 4.3. Photoshop - Sáng tạo bằng đồ họa

Portfolio là các tài liệu quan trọng khi ứng tuyển việc làm. Nếu bạn là một freelancer thì sự kết hợp của chúng lại cần thiết hơn nữa. Khi có CV và cả Portfolio, nhà tuyển dụng hoặc khách hàng sẽ đánh giá bạn cao hơn. Vậy bạn đã biết CV khác gì Portfolio chưa? Hãy cùng Job3s tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

1. CV và Portfolio là gì?

CV xin việc và Portfolio đều có vai trò quan trọng trong quá trình ứng tuyển việc làm. Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm này nhé!

1.1. Portfolio là gì?

Portfolio hay còn gọi là hồ sơ năng lực, cũng có thể hiểu là bộ sưu tập những sản phẩm, dự án tốt nhất, nổi bật nhất của bản thân mà bạn muốn giới thiệu cho nhà tuyển dụng biết. Đây là bằng chứng để nhà tuyển dụng có cái nhìn sâu sắc hơn về con người của bạn.

Portfolio
Portfolio chứng minh năng lực bằng các sản phẩm, dự án cụ thể (Nguồn: Internet)

Bạn có thể nộp CV và Portfolio cùng nhau khi ứng tuyển hoặc thuyết trình trong buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng. Đây là công cụ tiềm năng giúp ứng viên ghi điểm cao trong mắt nhà tuyển dụng.

1.2. CV là gì?

CV là gì? CV (Curriculum Vitae) là một loại hồ sơ mô tả về lý lịch cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc cùng các thông tin liên quan khác của ứng viên. CV thường được sử dụng khi ứng tuyển vào các vị trí làm việc hoặc cơ hội học tập.

cv là gì
CV tập trung vào thông tin cá nhân, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc

2. Portfolio và CV khác nhau như thế nào?

Portfolio

TopCV và Portfolio đều rất quan trọng đối với ứng viên khi ứng tuyển vào bất kỳ vị trí nào. ​CV sẽ tóm tắt các thông tin về bạn một cách ngắn gọn nhất, còn Portfolio sẽ là nơi để bạn mở rộng các thông tin đó ra, chứng minh những điều bạn nói trong CV là thật.

Tiêu chí

CV

Portfolio

Nội dung

Thông tin cá nhân, mục tiêu, kỹ năng, kinh nghiệm,...

Dự án, sản phẩm, thành tựu, kỹ năng sáng tạo

Hình thức

Gói gọn, 1-2 trang A4, tập trung thông tin quan trọng

Sáng tạo, hấp dẫn, nhiều nội dung, dài hơn CV

Mục đích sử dụng

Đánh giá hướng nghề, học vấn, kinh nghiệm

Xác minh thông tin CV, thể hiện năng lực, kỹ năng

Định dạng

PDF hoặc Word

PDF hoặc bằng đường link của Portfolio

Hình thức gửi

Qua email hoặc in bản cứng khi phỏng vấn

Qua mail hoặc đính kèm CV

3. Ngành nào nên sử dụng Portfolio và CV?

  • Dùng CV: Hầu như tất cả các ngành nghề, vị trí công việc đều có thể sử dụng CV.
  • Dùng Portfolio: Được sử dụng phổ biến ở các nhóm ngành marketing, quảng cáo, truyền thông, thiết kế, viết lách...

Bạn có thể gửi CV kèm theo Portfolio để chứng minh năng lực của mình qua các dự án thực tế mà bạn đã thực hiện. Bằng cách này, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá chính xác hơn liệu bạn có phù hợp với vị trí này không.

Mặc dù CV và Portfolio đều có vai trò rất lớn trong quá trình tuyển dụng nhưng mỗi cái đóng mỗi vai trò khác nhau. Tuỳ vào từng ngành nghề, vị trí ứng tuyển mà bạn sẽ lựa chọn sử dụng CV hay portfolio.

Portfolio:

Ngành nghề mang tính sáng tạo và yêu cầu có sản phẩm thực thế nên dùng Portfolio (Nguồn: Internet)

CV xin việc:

Portfolio
Hầu hết các vị trí công việc đều có thể dùng CV để ứng tuyển

4. Tạo CV và Portfolio để ứng tuyển việc làm ở đâu?

Hiện nay có nhiều nền tảng trực tuyến cũng như công cụ giúp ứng viên tạo CV và Portfolio dễ dàng hơn. Bạn thử sử dụng một trong những cách này nhé!

4.1. Job3s - Phần mềm tạo CV miễn phí

Job3s là một nền tảng trực tuyến hỗ trợ tạo CV online hoàn toàn miễn phí. Với nhiều mẫu thiết kế chuyên nghiệp và công cụ dễ sử dụng, bạn có thể nhanh chóng tạo ra CV ấn tượng để ứng tuyển. Ngoài ra, Job3s.ai còn cho phép bạn bật chế độ tìm việc, nhà tuyển dụng có thể thấy CV của ứng viên và mở ra cơ hội mới cho sự nghiệp cho bạn.

Portfolio
Job3s là công cụ tạo CV miễn phí, nhanh chóng và dễ sử dụng

4.2. Canva - Nhiều mẫu CV và Portfolio đa dạng

Canva là một nền tảng trực tuyến cho phép thiết kế CV và Portfolio. Canva cung cấp nhiều lựa chọn về thiết kế và màu sắc. Tuy nhiên, không phải mẫu thiết kế nào cũng miễn phí và bạn cần nâng cấp tài khoản để tải xuống file mình đã tạo.

Portfolio
Sử dụng các tính năng nâng cao của Canva cần phải trả phí (Nguồn: Internet)

4.3. Photoshop - Sáng tạo bằng đồ họa

Không chỉ là phần mềm đồ họa, Photoshop cũng có thể được sử dụng để thiết kế CV và Portfolio. Việc thiết kế hoàn toàn theo ý thích và sự sáng tạo của bạn nên có thể mất nhiều thời gian hơn để tạo ra một CV hoặc Portfolio đầy đủ và ấn tượng.

Portfolio
Dùng Photoshop cần có tính sáng tạo cao (Nguồn: Internet)

Bài viết trên đã chia sẻ về khái niệm Portfolio và CV xin việc, sự khác nhau giữa CV và Porfolio trên nhiều khía cạnh do Job3s tổng hợp. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về các loại hồ sơ khi đi phỏng vấn. Chuẩn bị hồ sơ kỹ càng trước khi xin việc sẽ giúp bạn tự tin hơn khi ứng tuyển và phỏng vấn.

