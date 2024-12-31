Procurement là gì? So sánh sự khác biệt giữa Procurement và Purchasing

1. Procurement là gì?

Procurement là gì? Procurement là quá trình mua sắm các nguyên liệu, thiết bị, hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho sản xuất và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Procurement bao gồm các bước như lên kế hoạch, định hướng chiến lược và quản lý hoạt động mua hàng. Quy trình này là bước đầu tiên trong chuỗi cung ứng và logistics.

Đối tượng của Procurement là các vật tư thô, các máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất, hoặc các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, Procurement không chỉ là việc mua hàng đơn giản mà còn là chiến lược sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Procurement tạo ra nền tảng cho các bước tiếp theo, cần được thực hiện một cách có tính toán để phù hợp với các mục tiêu và quy trình kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu sự biến động của sản xuất và chi phí sản phẩm.

Trong các doanh nghiệp, Procurement được thực hiện bởi một phòng ban chuyên biệt. Người chịu trách nhiệm là Procurement Manager. Người này được hỗ trợ bởi các nhân viên hành chính và nhân viên Procurement. Đây là một công việc có tiềm năng phát triển cao, vì vậy, bạn có thể dành thời gian để tìm hiểu Procurement là gì và công việc thực tế của họ.

2. Procurement có quy trình như thế nào?

Quy trình của Procurement là gì? Bộ phận procurement cần đảm bảo rằng tổ chức có đủ nguồn cung ứng cần thiết để vận hành hiệu quả và đảm bảo nhu cầu của doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Phân tích nhu cầu (Needs Analysis):

Xác định và phân tích nhu cầu của tổ chức, dựa trên các yếu tố như sản phẩm, dịch vụ, hoặc nguyên liệu cần thiết để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.

Bước 2: Lập kế hoạch mua sắm (Planning):

Đề xuất và lập kế hoạch các hoạt động mua sắm để đáp ứng nhu cầu của tổ chức, bao gồm việc xác định nguồn cung cấp, xây dựng đấu thầu, và thiết lập các tiêu chí lựa chọn.

Bước 3: Chọn nhà cung cấp (Selection):

Tiến hành quá trình đấu thầu, tìm kiếm và chọn các nhà cung cấp phù hợp dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đã đặt ra. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá và so sánh các đề xuất, thương thảo hợp đồng và thực hiện quy trình mua hàng.

Bước 4. Đàm phán và lập hợp đồng (Contract Negotiation):

Tiến hành lập hợp đồng và thỏa thuận ký kết giữa hai bên với các điều khoản, điều kiện giao dịch như giá, thời gian giao hàng, địa điểm, thời hạn bảo hành và các điều khoản thanh toán, phụ lục bổ sung nếu có vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng.

Bước 5: Quản lý quan hệ với nhà cung cấp (Supplier Performance Management):

Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp đã chọn. Hoạt động này bao gồm việc tiến hành đặt mua hàng, theo dõi chất lượng hàng hóa/dịch vụ, quản lý rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung ứng.

Bước 6: Kiểm soát và đánh giá hiệu quả (Performance Evaluation):

Theo dõi và kiểm soát quá trình mua sắm, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn, đánh giá hiệu quả và tìm cách cải thiện quy trình mua sắm trong tương lai.

Cần hiểu rõ quy trình của Procurement là gì để đáp ứng tốt yêu cầu công việc của doanh nghiệp

3. Sự khác nhau giữa Purchasing Và Procurement

Để hiểu rõ hơn về hoạt động mua hàng, chúng ta cần phân biệt hai khái niệm purchasing và procurement. Hiểu rõ khái niệm Procurement là gì và Purchasing là gì bạn sẽ dễ dàng nhận thấy chúng có ý nghĩa và vai trò khác nhau.

Procurement là một quá trình chiến lược, chiến thuật, bao gồm nhiều bước từ lập kế hoạch, tìm kiếm, đàm phán, đặt hàng, giao nhận, thanh toán cho đến kiểm soát chất lượng. Procurement có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều bên trong và ngoài tổ chức.

Purchasing là một quá trình giao dịch, chỉ tập trung vào việc thực hiện giao dịch mua hàng với nhà cung cấp. Purchasing là một phần nhỏ của procurement, chỉ xảy ra khi đã có nhu cầu và ngân sách mua hàng.

Vậy purchasing là tập hợp con của procurement, không thể thay thế cho nhau.

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa 2 công việc này:

Yếu tố Purchasing Procurement Giải quyết vấn đề Trả lời cho câu hỏi hàng hóa hay dịch vụ được đặt như thế nào Hàng hóa hay dịch vụ được đặt và đến từ đâu Phạm vi Mang tính giao dịch hơn là chiến thuật Mang tính chiến thuật hơn là các giao dịch Đối tác cung ứng Thường làm việc với các nhà cung ứng hiện có Tìm kiếm không ngừng và lên list các nhà cung ứng mới, duy trì mối quan hệ giao dịch hiện tại Liên kết Ít liên kết với các bên hữu quan của công ty Có mối quan hệ chặt chẽ với các bên hữu quan của tổ chức Đo lường hiệu quả Đo lường bằng việc hàng hóa có đúng, thời điểm và chi phí mua hàng Đo lượng bằng yếu tố tiết kiệm chi phí cho tổ chức, giảm thiểu rủi ro cùng các yếu tố khác Kỹ năng chuyên môn Tổ chức, cẩn thận chi tiết Xây dựng mối quan hệ, đàm phán, nghiên cứu Mức bồi thường Thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi quá trình tự động hóa Cao, ít bị ảnh hưởng bởi quá trình tự động hóa

4. Những kỹ năng cần có của một Procurement

Để làm nghề Procurement bạn cần có những kiến thức và kỹ năng sau:

Khả năng dự đoán xu hướng thị trường : Bạn cần biết cách phân tích thị trường để đưa ra các quyết định thu mua hợp lý. Bạn sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí và tăng lợi nhuận.

Kỹ năng đàm phán : Bạn cần có khả năng thương lượng với nhà cung cấp để mua hàng với giá tốt nhất. Bạn cũng cần có khả năng thuyết phục khách hàng chọn và sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp.

Nhạy bén, năng động & sáng tạo: Bạn cần có tư duy linh hoạt để thích ứng với những biến động của thị trường và nhu cầu của khách hàng. Bạn cần có ý tưởng mới để tạo ra sự khác biệt trong hoạt động thu mua.

Kiến thức về hàng hóa & thị trường: Bạn cần có hiểu biết sâu rộng về sản phẩm mà bạn mua và bán. Bên cạnh đó, vị trí này cũng cần những người có kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất.

Bạn nên rèn luyện đồng bộ các kỹ năng này để trở thành một procurement chuyên nghiệp.

5. Mức lương trung bình của các vị trí Procurement

Procurement là gì, thu nhập của họ ra sao? Lương của các nhân viên mua hàng sẽ phụ thuộc vào từng doanh nghiệp. Nhưng nói chung, mức lương trung bình của nhân viên là từ 8-12 triệu /tháng. Còn những người làm việc ở cấp quản lý thì có thể nhận được từ 20-30 triệu /tháng.

Dưới đây là bảng lương theo cấp bậc cho bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về thu nhập trong ngành:

Sinh viên mới ra trường: $470

Nhân viên: $645

Trưởng phòng: $1.437

Giám đốc và cấp cao hơn: $2.683

Có thể thấy, Procurement là một công việc có thể đem đến cho bạn một mức thu nhập tốt, cùng với đó là cơ hội thăng tiến nên các vị trí cấp quản lý trong doanh nghiệp. Chính vì thế, bạn hãy tìm hiểu Procurement là gì thật sớm để chuẩn bị năm lấy những cơ hội thật tốt trong quá trình tìm và làm việc sau này.

6. Cơ hội tuyển dụng và việc làm của Nghề Procurement tại Việt Nam

Đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam, procurement là một nghề rất được đánh giá cao. Procurement có nhiệm vụ mua bán và quản lý ngân sách cho các nguyên vật liệu, hàng hóa, thiết bị và các đồ đạc cần thiết cho việc sản xuất. Procurement cũng giúp doanh nghiệp tìm kiếm và đảm bảo nguồn cung hàng hóa chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Lĩnh vực sản xuất ngày càng phát triển và đa dạng, tạo ra nhu cầu tuyển dụng procurement lớn. Đây là cơ hội việc làm tốt cho những bạn học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và những ngành liên quan. Bạn nên hiểu rõ procurement là gì và xác định định hướng nghề nghiệp để có một sự nghiệp thành công.

7. Các vị trí Procurement tiêu biểu

Các vị trí Procurement là gì? Nghề procurement là một lĩnh vực rộng lớn và có nhiều cơ hội nghề nghiệp cho bạn. Dưới đây là một số vị trí công việc tiêu biểu trong nghề procurement mà bạn cần biết.

Nghề procurement là một lĩnh vực rộng lớn và có nhiều cơ hội nghề nghiệp cho bạn

Nhân viên Procurement:

Vị trí này có nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm các nguồn hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được cung cấp kịp thời và ổn định.

Trưởng nhóm Procurement:

Vị trí này có trách nhiệm theo dõi và thực hiện các chiến lược và kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp. Đồng thời xác định các nhu cầu kinh doanh, thiết lập quy trình đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp nhằm tìm ra các nguồn cung ứng phù hợp nhất với các yêu cầu về chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng.

Quản lý cao cấp Procurement:

Đây là một vị trí quản lý cấp cao trong nghề procurement. Người này sẽ hỗ trợ Quản lý Procurement trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch thu mua, đồng thời chịu trách nhiệm tăng cường hiệu quả việc tìm kiếm nguồn hàng, quản lý mối quan hệ và các rủi ro liên quan đến nhà cung cấp, quản lý hợp đồng mua hàng để giảm thiểu chi phí và đạt được hiệu quả cao nhất trong việc mua hàng.

Chuyên viên Procurement:

Một chuyên viên thu mua phải bảo đảm các nguyên liệu và dịch vụ cần cho việc duy trì và phát triển sản xuất của doanh nghiệp được mua từ các nhà cung cấp tin cậy và tuân thủ đúng các điều khoản đã thương lượng. Điều quan trọng nhất là họ phải mang lại lợi ích tối ưu cho công ty qua việc thương lượng giá cả và thời hạn giao hàng.

Giám sát Procurement:

Vị trí này có trách nhiệm giám sát một nhóm các nhân viên procurement. Bên cạnh đó, họ còn phải tập trung phát triển chiến lược tìm nguồn hàng, làm việc tích cực với nhà cung cấp, phân tích chi phí, quản lý hậu cần và tìm cách tiết kiệm chi phí mua hàng.

Phó Quản lý Procurement:

Vị trí này sẽ hỗ trợ Quản lý Procurement trong công tác quản lý hoạt động thu mua và thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quản lý Procurement.

Quản lý Procurement:

Là người đứng đầu bộ phận thu mua. Có trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình thu mua của doanh nghiệp và điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động của bộ phận.

Procurement là gì? Đây là một công việc có thể đem đến cho người làm nhiều trải nghiệm, kiến thức mới cùng với đó là nguồn thu nhập tốt và các cơ hội thăng tiến. Bạn có thể tìm kiếm các doanh nghiệp đang tuyển dụng vị trí Procurement tại job3s.ai.