Học quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì? Chưa chắc bạn đã biết những nghề này

1. Ngành quản trị du lịch và lữ hành là gì?

Trước khi tìm hiểu quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì hay học du lịch ra làm gì. bạn cũng nên biết về khái niệm của ngành học này. Quản trị du lịch và lữ hành là việc điều hành và quản lý các hoạt động du lịch bao gồm việc phân công nhiệm vụ cho hướng dẫn viên du lịch, thu thập thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan liên quan nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như thiết kế các chương trình du lịch hấp dẫn.

Quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì là thắc mắc chung với những ai đang tìm hiểu ngành du lịch

2. Có nên theo học quản trị du lịch và lữ hành không?

Đa số sinh viên mới theo học đều tò mò học ngành quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì. Theo đó, sĩ tử cũng nên biết một số lợi ích của ngành để quyết định có theo học hay không:

Ngành du lịch và lữ hành đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, cung cấp nhiều cơ hội việc làm và sự nghiệp đa dạng.

Có thể làm việc trong môi trường đa văn hóa và gặp gỡ nhiều người từ khắp nơi trên thế giới.

Có cơ hội tham gia vào các hoạt động sáng tạo trong việc thiết kế chương trình du lịch và trải nghiệm khách hàng.

Ngành du lịch và lữ hành đang phát triển mạnh mẽ và mở ra nhiều cơ hội việc làm

3. Học quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì? Mức lương cao không?

Cùng chuyên gia phân tích quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì và mức lương cụ thể với mỗi ngành nghề:

3.1. Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi ai đó hỏi ngành văn hóa du lịch ra trường làm gì. Công việc của nghề này là dẫn dắt du khách qua các điểm đến, giải thích về các địa danh, di tích lịch sử, văn hóa và thông tin du lịch khác.

Ưu điểm:

Gặp gỡ và làm việc với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới.

Cơ hội trải nghiệm các vùng đất mới, văn hóa độc đáo và những hoạt động thú vị.

Môi trường làm việc linh hoạt và đa dạng, không đơn điệu.

Phát triển kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế.

Thường được hưởng các phúc lợi như đi du lịch miễn phí hoặc giảm giá.

Nhược điểm:

Có thể phải làm việc vào các ngày nghỉ, cuối tuần và dịp lễ.

Có thể phải làm việc xa nhà, trong điều kiện sống không thuận lợi.

Sẵn sàng sửa đổi lịch trình theo yêu cầu của khách hàng.

Làm việc trong điều kiện không ổn định như thời tiết xấu hoặc môi trường không an toàn.

Mức lương và cơ hội thăng tiến:

Mức lương của hướng dẫn viên du lịch thường dao động từ 7 - 30 triệu đồng/ tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm, vị trí và công ty.

Cơ hội thăng tiến có thể trở thành quản lý du lịch hoặc chuyển sang các vị trí quản lý trong ngành du lịch.

Nếu đang phân vân học quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì thì hướng dẫn viên là nghề bạn có thể theo đuổi

3.2. Chuyên viên kinh doanh/ Chuyên viên phát triển dịch vụ khách sạn

Chuyên viên kinh doanh, chuyên viên phát triển dịch vụ khách sạn là những đáp án cho câu hỏi học quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì. Đây là công việc liên kết giữa khách hàng và khách sạn, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, đàm phán hợp đồng, xây dựng mối quan hệ với các đối tác.

Ưu điểm:

Thường có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đa văn hóa của ngành khách sạn và du lịch.

Có cơ hội tương tác với nhiều khách hàng và đối tác kinh doanh, phát triển mạng lưới quan hệ.

Phát triển kỹ năng kinh doanh, đàm phán và quản lý thời gian trong một môi trường năng động.

Tiềm năng thu nhập cao, đặc biệt khi làm việc cho các khách sạn hoặc chuỗi khách sạn hàng đầu.

Cơ hội du lịch và tham gia các sự kiện liên quan đến ngành du lịch và khách sạn.

Nhược điểm:

Áp lực công việc có thể cao do phải đạt được doanh số bán hàng và các mục tiêu kinh doanh.

Cần phải làm việc linh hoạt và có thể phải làm việc ngoài giờ, vào cuối tuần hoặc trong các sự kiện đặc biệt.

Có thể phải làm việc dưới áp lực của các chuỗi khách sạn hoặc các đối tác kinh doanh lớn.

Yêu cầu có kiến thức sâu rộng về ngành du lịch và khách sạn cũng như kỹ năng quản lý và phát triển kinh doanh.

Mức lương và cơ hội thăng tiến:

Mức lương của chuyên viên kinh doanh/phát triển dịch vụ khách sạn dao động 15 - 30 triệu, đặc biệt là ở các vị trí quản lý và cấp cao hơn.

Cơ hội thăng tiến có thể trở thành quản lý kinh doanh, giám đốc bán hàng hoặc chuyển sang các vị trí quản lý cấp cao trong ngành du lịch và khách sạn.

Chuyên viên kinh doanh khách sạn có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng đối tác

3.3. Thiết kế tour trong và ngoài nước

Thiết kế tour trong và ngoài nước cũng là hướng đi mới nếu bạn đang phân vân học ngành du lịch ra làm gì. Đây là công việc xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn và độc đáo, từ việc lập kế hoạch lịch trình đến việc chọn lựa điểm đến, hoạt động và dịch vụ đi kèm.

Ưu điểm:

Có cơ hội tạo ra các trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho khách hàng.

Phát triển kỹ năng sáng tạo, nắm bắt nhu cầu của thị trường và khả năng thiết kế chương trình tour linh hoạt.

Thường được làm việc trong môi trường sáng tạo và đa văn hóa, tương tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Cơ hội trải nghiệm và khám phá nhiều địa điểm du lịch mới.

Nhược điểm:

Môi trường làm việc áp lực vì phải đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của khách hàng.

Yêu cầu kiến thức sâu rộng về các điểm đến du lịch và kỹ năng thiết kế chương trình tour.

Có thể phải làm việc ngoài giờ hoặc vào các ngày nghỉ để hoàn thiện các tour và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Đôi khi phải đối mặt với các tình huống khẩn cấp hoặc vấn đề không lường trước trong quá trình tổ chức tour.

Mức lương và cơ hội thăng tiến:

Mức lương của những người thiết kế tour có thể dao động từ 10 -20 triệu phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí và công ty.

Cơ hội thăng tiến có thể trở thành quản lý du lịch hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

3.4. Giảng viên về quản trị du lịch

Trong quá trình tìm hiểu học ngành quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì, giảng viên du lịch là một gợi ý công việc cho bạn. Ngành nghề này đòi hỏi bạn phải có đủ kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng giảng dạy thì đây là một công việc phù hợp với bạn.

Ưu điểm:

Có cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành du lịch và lữ hành.

Thường được làm việc trong môi trường học thuật sáng tạo và đa văn hóa, gặp gỡ và tương tác với nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Phát triển kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu và phân tích trong lĩnh vực quản trị du lịch.

Thường được hưởng các phúc lợi và chính sách giáo dục từ trường đại học hoặc tổ chức giáo dục.

Nhược điểm:

Đòi hỏi khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và quản lý lớp học hiệu quả.

Có thể phải làm việc ngoài giờ để chuẩn bị bài giảng, chấm bài và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Làm việc trong môi trường áp lực với sự cạnh tranh giữa các giảng viên và nhu cầu ngày càng tăng của sinh viên.

Lương khá ổn định nhưng thường không cao như trong ngành công nghiệp hoặc thương mại.

Mức lương và cơ hội thăng tiến:

Mức lương của giảng viên về quản trị du lịch thường dao động từ 7 - 15 triệu phụ thuộc vào trình độ học vị, kinh nghiệm giảng dạy và vị trí làm việc.

Cơ hội thăng tiến có thể trở thành trưởng khoa, giám đốc chương trình hoặc giảng viên cấp cao hơn trong trường đại học hoặc tổ chức giáo dục.

Giảng viên du lịch đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng về quản trị du lịch

4. Những trường đào tạo ngành quản trị du lịch và lữ hành tốt nhất hiện nay

Nếu đã biết được quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì, sĩ tử hay bỏ túi ngay danh sách những trường đại học đào tạo chuyên ngành này tốt nhất hiện nay:

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV)

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT)

Đại học Văn Lang

Đại học Kinh tế – Tài chính (UEF)

Đại học Mở TP.HCM

Đại học Huế

Đại học Thương Mại

Đại học Văn hóa Hà Nội

Đại học Văn Lang là một trong những trường hàng đầu đào tạo ngành Du lịch

5. Những tố chất cần có khi học ngành quản trị du lịch và lữ hành

Sau khi đã tìm ra câu trả lời cho thắc mắc quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì, sinh viên cần có một số tố chất sau nếu muốn theo đuổi ngành này:

Sự đam mê với việc khám phá và khả năng giao tiếp tốt để tương tác với khách hàng và đồng nghiệp.

Khả năng tổ chức, giải quyết vấn đề, làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa cũng là yếu tố quan trọng.

Sự linh hoạt và sẵn lòng làm việc đối diện với áp lực cũng là điểm mạnh cần có trong ngành này.

Sự hiểu biết về ngành du lịch và năng khiếu hài hước để trả lời những câu hỏi “khó đỡ” của du khách (Đi du lịch để làm gì? Tôi có thể câu cá trên tàu du lịch được không?...).

Có năng khiếu về kinh doanh cũng sẽ giúp sinh viên tiến xa trong sự nghiệp quản trị du lịch và lữ hành.

Kỹ năng tổ chức là tố chất cần có của một hướng dẫn viên du lịch

Việc tìm hiểu về học quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì không chỉ là việc mở ra cánh cửa cho sự phát triển nghề nghiệp cá nhân mà còn là hành trình khám phá về vẻ đẹp và tiềm năng của ngành du lịch, đóng góp vào sự thịnh vượng và phát triển bền vững của cả ngành và xã hội. Chúc bạn sẽ sớm tìm được con đường phù hợp nhất.