Quy cách là gì? Cách xác định quy cách hàng hóa doanh nghiệp nên biết

1. Khái niệm quy cách là gì?

Quy cách là gì? Quy cách là một thuật ngữ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với ý nghĩa chung là các tiêu chuẩn, đặc tính hoặc thông số kỹ thuật của một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,...

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quy cách hàng hóa được hiểu là các thông tin mô tả về hàng hóa, bao gồm tên hàng, nhãn hiệu, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, ký/mã hiệu, đặc tính, công dụng,... Quy cách hàng hóa được sử dụng để xác định mã HS Code, tính thuế, kiểm tra chất lượng,...

Trong lĩnh vực sản xuất, quy cách là gì? Quy cách sản phẩm được hiểu là các yêu cầu về chất lượng, kích thước, mẫu mã, kiểu dáng,... mà sản phẩm cần phải đáp ứng. Quy cách sản phẩm được sử dụng để kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Trong lĩnh vực dịch vụ, quy cách dịch vụ được hiểu là các tiêu chuẩn về chất lượng, thời gian, chi phí,... mà dịch vụ cần phải đáp ứng. Quy cách dịch vụ được sử dụng để đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Thông thường những quy cách này sẽ do chính Nhà nước, cụ thể là do Sở giao dịch hàng hóa đưa ra. Ngoài ra, những quy cách này cũng có thể đến từ khách hàng và thông qua sự trao đổi, thống nhất giữa hai bên trong hợp đồng.

2. Điểm danh những quy định cần biết về quy cách là gì và quy cách hàng hóa

Sau khi tìm hiểu quy cách là gì, chúng ta hãy cùng khám phá sâu hơn về những quy định trong quy cách hàng hóa mà các doanh nghiệp nên biết. Quy cách hàng hóa sẽ dựa trên những quy định cụ thể sau: (Theo Wikipedia, hàng hóa, 19/09/2023)

2.1. Quy định về số lượng

Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu và cần làm rõ trong các hợp đồng mua bán chính là số lượng hàng hóa. Dưới đây là những điều khoản liên quan đến quy định về số lượng hàng hóa mà các bên cần thực hiện:

Theo như quy định, số lượng hàng hóa phải được xác định rõ ràng, cụ thể và chính xác. Bạn không được phép sử dụng những từ ngữ mang tính chất tương đối như khoảng, trên, dưới... khi nói về số lượng hàng hóa mà không đi kèm với bất kỳ phân số hay tỉ lệ cụ thể nào.

Đối với những mặt hàng có sự hao hụt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, hai bên cần trao đổi rõ ràng với nhau về độ giãn nở và được quy định chính xác trong hợp đồng.

2.2. Quy định về tên gọi hàng hoá

Khi đặt tên cho hàng hóa, doanh nghiệp cần sử dụng những từ ngữ khiến người nghe, người đọc và người nhìn dễ dàng hình dung về loại hàng hóa mà bạn đang bán. Khi diễn tả tên gọi hàng hóa, bạn hãy tránh sử dụng những từ ngữ phi thực tiễn, xáo rỗng mà cần phối hợp với yếu tố thực tiễn để tiến hành đặt tên hàng hóa.

2.3. Quy định về chất lượng

Ngoài quy định về số lượng và tên gọi hàng hóa, quy định về chất lượng cũng là một trong những yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp cần lưu tâm. Đa phần các công ty sẽ sử dụng các sản phẩm trưng bày để đưa ra những nhận định chính xác về chất lượng của sản phẩm.

Bên cạnh đó, các công ty cũng sẽ sử dụng những tiêu chí của đất nước nhập khẩu để làm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của sản phẩm. Dưới đây là những tiêu chuẩn về chất lượng mà hàng hóa phải đạt được:

Các điều khoản liên quan đến chất lượng hàng hóa phải được thể hiện cụ thể, rõ ràng và đúng đắn, không sử dụng những từ ngữ không rõ nghĩa, mơ hồ.

Khi nêu những điều khoản về quy cách chất lượng hàng hóa, các doanh nghiệp hãy trích dẫn những điều luật có liên quan để những bên dễ dàng xem xét và làm theo.

Trong quá trình làm việc, các bên sẽ có sự trao đổi thỏa thuận và thống nhất với nhau về những quy định riêng.

2.4. Quy định về việc đóng gói

Ngoài những thông tin quy cách là gì hay quy định liên quan đến chất lượng, số lượng và tên gọi sản phẩm, doanh nghiệp cũng cần biết và hiểu rõ về quy định đóng gói. Cụ thể: