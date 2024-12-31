Sale thị trường là gì? Các bước để trở thành một sale thị trường chuyên nghiệp

1. Tìm hiểu sale thị trường là gì?

Những năm gần đây, khi lĩnh vực thương mại bùng nổ thì các vị trí nhân viên sale lại càng được săn đón và quan tâm. Thế nhưng sale thị trường là gì thì không phải ai cũng biết.

Sale thị trường là một công việc đòi hỏi sự kết hợp giữa hai vai trò là tiếp thị và kinh doanh. Họ là người đảm nhiệm các công việc liên quan đến nghiên cứu thị trường, nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, hành vi mua hàng… Bên cạnh đó, bộ phận sale thị trường sẽ là người chịu trách nhiệm tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả bán hàng, kinh doanh của doanh nghiệp.

Không khó để thấy rằng, sale thị trường là vị trí vô cùng quan trọng đối với hầu hết doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất. Đây cũng sẽ là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chịu trách nhiệm thúc đẩy sự tăng trưởng về doanh số tiêu thụ sản phẩm. Trong một số trường hợp cụ thể, không hề nói quá khi nhận định sale thị trường là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp tới bộ mặt của thương hiệu.

Đóng vai trò vô cùng quan trọng nhưng không phải ai cũng biết sale thị trường là gì

2. Phân biệt sale thị trường và sale thông thường

Hiểu được sale thị trường là gì thì không khó để biết được sự khác nhau giữa bộ phận này với các bộ phận sale khác. Không chỉ đơn thuần khác nhau về tên gọi, sale thị trường và sale thông thường cũng có sự khác nhau hoàn toàn về công việc.

Nếu sale thông thường thực hiện nhiệm vụ chính là bán dịch vụ/ bán sản phẩm thì sale thị trường sẽ là người giúp đẩy mạnh gia tăng doanh số, mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, họ còn chịu trách nhiệm nghiên cứu một số vấn đề về thị trường cũng như nhu cầu của người tiêu dùng nhằm mục đích tăng cao doanh số bán hàng.

Trong khi đó, Sale thị trường vừa đảm nhiệm công việc như một nhân viên tiếp thị, vừa làm công việc như một nhân viên kinh doanh. Bên cạnh vận dụng những kiến thức và kỹ năng, họ sẽ là người tận dụng các kênh truyền thông để đẩy mạnh doanh thu một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, sale thị trường còn thực hiện các công việc nghiên cứu, thống kê số liệu, phân tích và điều chỉnh chiến lược kinh doanh,...

Ngoài kinh doanh, nhân viên sale thị trường còn chịu trách nhiệm thực hiện một số công việc nghiên cứu, thống kê số liệu…

Xem thêm: Mẫu cv xin việc chuyên nghiệp, top cv mẫu đẹp cho mọi ngành nghề

3. Công việc chi tiết của một sale thị trường là gì?

Như đã nói, công việc của sale thị trường không hoàn giống với các vị trí sale khác. Một nhân viên ở vị trí này cần đảm bảo thực hiện được những đầu mục công việc dưới đây:

Nghiên cứu thị trường:

Công việc này sẽ xoay quanh việc tìm hiểu các xu hướng mới trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng, phân tích khách hàng tiềm năng để có chiến lược mở rộng, lập bảng khảo sát thị trường, phát triển nhiều chương trình thúc đẩy doanh thu,...

Khai thác, tìm kiếm khách hàng mới:

Mở rộng tệp khách hàng mới chính là điều vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Họ cần thực hiện các biện pháp để thu hút lượng khách hàng tiềm năng mới thông qua việc khảo sát thị trường, email, SMS, Facebook,..., đồng thời sử dụng các kỹ năng cần có để thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Chăm sóc khách hàng cũ:

Chăm sóc khách hàng cũ hay còn gọi là Remarketing sẽ giúp duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua việc gửi thông tin các chương trình khuyến mãi, thăm hỏi về phản hồi đối với sản phẩm/dịch vụ. Họ cũng cần liên lạc định kỳ trong các dịp lễ tết, tiến hành thiết lập hợp đồng mới với khách hàng cũ có nhu cầu sử dụng lại sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp,...

Một số công việc khác:

Ngoài các công việc chuyên môn thì bộ phận sale thị trường sẽ thường xuyên phối hợp với bộ phận Marketing để lên chiến dịch các chương trình ưu đãi & tri ân khách hàng, kết hợp với các phòng ban liên quan nhằm đẩy mạnh doanh số, lập báo cáo theo định kỳ,...

4. Các bước để trở thành một nhân viên sale chuyên nghiệp

Nhờ tính chất công việc mà công việc sale thị trường có khá nhiều tiềm năng và triển vọng phát triển trong tương lai. Vậy các bước để trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực sale thị trường là gì?

Trau dồi kỹ năng giao tiếp tốt: sale thị trường thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng. Giao tiếp tốt sẽ giúp bạn dễ dàng có được thiện cảm và khai thác thông tin tốt hơn, thuận tiện cho việc đàm phán.

Linh hoạt trong việc xử lý các tình huống: để giảm thiểu rủi ro không mong muốn cho những tình huống phát sinh cần có sự nhanh nhạy, linh hoạt, và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Tâm lý vững vàng, không ngại từ chối: không phải giao dịch nào cũng thành công cho nên hãy chuẩn bị tâm lý vững vàng cho những lần bị từ chối để rèn luyện tính kiên nhẫn của bản thân. Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là công việc đường dài, hãy cho khách hàng thấy là họ được “chia sẻ” chứ không phải là “bị chào hàng”.

Bắt đầu từ những người quen biết: hãy tận dụng tốt mối quan hệ của bản thân để bắt đầu quá trình nghiên cứu thị trường. Những người thân quen sẽ không ngần ngại giúp đỡ bạn, từ đó bạn sẽ có được những kết quả khảo sát chính xác.

Nhân viên sale thị trường cũng cần có lộ trình nhất định để có thể phát triển và khẳng định mình

Tìm hiểu ngay các thuật ngữ được sử dụng trong ngành bán hàng

Như vậy qua bài viết trên đây mong rằng bạn đọc đã có cái nhìn khái quát về khái niệm sale thị trường là gì và tầm quan trọng của vị trí này đối với doanh nghiệp. Nếu bạn yêu thích công việc này hãy đừng ngần ngại thử sức, trau dồi thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành một sale thị trường giỏi và chuyên nghiệp. Nếu đang có nhu cầu tìm việc liên quan đến sale thị trường, hãy truy cập ngay vào job3s.ai - nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm tích hợp hơn 20 loại AI hoàn toàn miễn phí. Hàng ngày cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn đang chờ đón bạn.