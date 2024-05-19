Thuật ngữ SCM là gì? Cơ hội phát triển nghề nghiệp của SCM

Thuật ngữ SCM được dùng khá phổ biến trong thời gian gần đây. Vậy thuật ngữ SCM là gì? Tại sao nó lại gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế. Cơ hội phát triển nghề nghiệp của ngành SCM như thế nào?
1. Thuật ngữ SCM là gì?

Thuật ngữ SCM trong tiếng anh là Supply Chain Management, dịch ra tiếng việt là có nghĩa là chuỗi cung ứng. Đây là quá trình quản lý các luồng hàng hóa và dịch vụ, bao gồm các bước từ việc chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm cuối cùng. Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) liên quan đến việc tổ chức hiệu quả các hoạt động từ nguồn cung của doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị cho khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các tổ chức và cá nhân tham gia vào việc sản xuất, phân phối và bán một sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng.

Mục tiêu của SCM là tối ưu hóa hiệu quả và hiệu quả của chuỗi cung ứng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giảm chi phí, cải thiện chất lượng và dịch vụ, và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

2. Hoạt động chính trong quản lý SCM là gì?

Để hiểu hơn về thuật ngữ SCM là gì, bạn có thể tìm hiểu hoạt động chính trong quản lý SCM. SCM là những hoạt động cần thiết để đảm bảo dòng chảy hiệu quả của hàng hóa, dịch vụ và thông tin từ nhà cung cấp đến khách hàng. SCM gồm các hoạt động chính như:

  • Kế hoạch: Xác định nhu cầu của khách hàng và lập kế hoạch để đáp ứng nhu cầu đó.
  • Mua hàng: Tìm nguồn cung ứng và mua nguyên vật liệu và dịch vụ.
  • Sản xuất: Biến nguyên vật liệu thành sản phẩm hoàn chỉnh.
  • Phân phối: Là hoạt động vận chuyển sản phẩm đến khách hàng.
  • Trả lại: Bao gồm quản lý SCM trả lại sản phẩm hoặc dịch vụ.

Ngoài các hoạt động chính này, các nhà quản lý SCM cũng cần phải thực hiện các hoạt động hỗ trợ để đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả, gồm các hoạt động:

  • Quản lý hàng tồn kho: Quản lý lượng hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
  • Quản lý kho bãi: Quản lý việc lưu trữ và quản lý hàng tồn kho trong kho.
  • Quản lý vận tải: Nó giúp quản lý việc vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
  • Quản lý thông tin: Quản lý thông tin trong chuỗi cung ứng.

Các nhà quản lý SCM cần có kiến ​​thức và kỹ năng về nhiều lĩnh vực để có thể thực hiện thành công các hoạt động này.

3. Tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng

Việc tìm hiểu về tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng sẽ giúp bạn hiểu thêm về thuật ngữ SCM là gì? Tầm quan trọng của SCM được thể hiện qua những lợi ích mà nó mang lại cho các doanh nghiệp như:

Tăng cường hiệu quả: SCM giúp tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu lãng phí, dẫn đến tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Nâng cao khả năng đáp ứng: SCM giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tăng cường lợi thế cạnh tranh: SCM hiệu quả có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp so với các đối thủ.

Giảm thiểu rủi ro: SCM giúp xác định và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng, chẳng hạn như gián đoạn nguồn cung cấp hoặc thiên tai.

Tăng cường tính bền vững: SCM có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động môi trường và cải thiện tính bền vững.

Cải thiện trải nghiệm khách hàng: SCM hiệu quả giúp đảm bảo rằng khách hàng nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ đúng thời gian, đúng nơi và đúng chất lượng.

SCM là gì? Đây là một lĩnh vực quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, bất kể quy mô hoặc ngành nghề. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc SCM, các doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu quả và hiệu quả của chuỗi cung ứng của họ, dẫn đến những lợi ích như giảm chi phí, cải thiện chất lượng, dịch vụ khách hàng tốt hơn và tăng doanh số.

4. Cơ hội phát triển nghề nghiệp của SCM

Nếu bạn đã hiểu hơn về SCM là gì thì có thể biết được những cơ hội phát triển của lĩnh vực này. SCM là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng với nhiều cơ hội nghề nghiệp. Theo dự báo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, nhu cầu về các nhà quản lý SCM dự kiến ​​sẽ tăng 7% từ năm 2020 đến năm 2030, nhanh hơn mức trung bình cho tất cả các nghề nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp trong SCM có thể được tìm thấy trong nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm sản xuất, bán lẻ, dịch vụ và công nghệ. Các nhà quản lý SCM có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, từ các công ty nhỏ đến các tập đoàn toàn cầu.

Các vị trí quản lý SCM có thể được tìm thấy ở nhiều cấp độ khác nhau, từ các nhà quản lý cấp đầu vào đến các giám đốc điều hành cấp cao. Các nhà quản lý SCM cấp đầu vào thường chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như quản lý hàng tồn kho hoặc vận tải. Các nhà quản lý SCM cấp cao hơn chịu trách nhiệm về toàn bộ chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp.

Dưới đây là một số vị trí cụ thể trong SCM:

  • Nhà quản lý chuỗi cung ứng
  • Nhà quản lý sản xuất
  • Nhà quản lý phân phối.

5. Làm trong ngành SCM cần trang bị những kỹ năng gì?

Ngoài câu hỏi SCM là gì thì cũng rất nhiều người quan tâm đến việc làm thế nào để thành công trong lĩnh vực SCM. Để thực hiện điều đó bạn cần có các kỹ năng và kiến ​​thức sau:

  • Kỹ năng kinh doanh: Bao gồm kiến ​​thức về tài chính, kế toán, marketing và quản lý.
  • Kỹ năng kỹ thuật: Bao gồm kiến ​​thức về sản xuất, vận tải, kho bãi và công nghệ thông tin.
  • Kỹ năng mềm: Bao gồm khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Nếu bạn đã hiểu hơn về thuật ngữ SCM là gì và muốn tham gia vào ngành này hãy trang bị cho mình các kỹ năng trên để có nhiều cơ hội phát triển và thành công. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm kiếm nhiều công việc trong ngành SCM trên nền tảng tuyển dụng job3s.ai. Truy cập ngay.

