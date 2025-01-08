Sơ yếu lý lịch là gì? Cách viết sơ yếu lý lịch xin việc chuẩn nhất

Sơ yếu lý lịch là gì? Sơ yếu lý lịch hay còn có tên gọi khác là sơ yếu lý lịch tự thuật, là giấy tờ kê khai thông tin cá nhân, thông tin nhân thân và các thông tin tiểu sử của người viết.

Về mặt pháp lý : Sơ yếu lý lịch có tác dụng chứng minh người viết là công dân hợp pháp.

Về mặt tuyển dụng: Sơ yếu lý lịch có tác dụng giúp những nhà tuyển dụng hiểu hơn phần nào về ứng viên xin việc.

Sơ yếu lý lịch là tờ khai cơ bản các thông tin cá nhân và nhân thân của người lao động trong bộ hồ sơ xin việc

2. Các thông tin quan trọng có trong sơ yếu lý lịch là gì?

Sau khi đã nắm rõ được khái niệm sơ yếu lý lịch là gì, hãy cùng tìm hiểu các thông tin quan trọng cần phải có trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật này. Trường hợp người lao động ứng tuyển vào bất kỳ tổ chức, công ty hay doanh nghiệp nào thì việc nộp sơ yếu lý lịch là phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin việc. Việc này sẽ giúp cho nhà tuyển dụng hiểu được tính cách và sự phù hợp của bạn đối với vị trí ứng tuyển. Một bản sơ yếu lý lịch bắt buộc phải bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

Ảnh thẻ 4x6cm (nền trắng hoặc xanh) có đóng dấu xác nhận giáp lai.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú,...

Thông tin nhân thân trong gia đình gồm bố mẹ, anh chị em ruột, vợ (chồng): Họ tên, năm sinh, nơi ở, nơi làm việc.

Sơ lược quá trình học tập và làm việc cũng như các loại bằng cấp liên quan từ lúc sinh ra và lớn lên.

Đóng dấu và xác nhận của địa phương nơi cư trú.

Trong sơ yếu lý lịch cần đảm bảo đầy đủ các thông tin quan trọng

3. Phân loại sơ yếu lý lịch

Hiện nay, sơ yếu lý lịch phổ biến đang được sử dụng là sơ yếu lý lịch viết tay và sơ yếu lý lịch đánh máy. Tuỳ vào yêu cầu của từng doanh nghiệp mà người lao động chuẩn bị loại phù hợp.

3.1. Sơ yếu lý lịch viết tay

Đối với sơ yếu lý lịch viết tay, bạn có thể dễ dàng tìm mua tại các hiệu sách, cửa hàng tạp hoá hay các tiệm photocopy. Sơ yếu lý lịch thường được nằm trong hồ sơ xin việc kèm theo đó là đơn xin việc, giấy khai sinh và giấy khám sức khỏe. Hiện nay, sơ yếu lý lịch viết tay vẫn được nhiều người sử dụng, bởi tính tiện lợi và dễ dàng mua được.

Lưu ý: Khi trình bày sơ yếu lý lịch viết tay, bạn cần trình bày thông tin một cách khoa học, hợp lý, không nên tẩy xoá vì sẽ làm mất thiện cảm đối với người đọc.

Sơ yếu lý lịch viết tay vẫn được nhiều người sử dụng, bởi tính tiện lợi và dễ dàng mua được

3.2. Sơ yếu lý lịch đánh máy

Sơ yếu lý lịch đánh máy là hình thức trình bày được nhiều bạn trẻ áp dụng bởi tính linh hoạt, nhanh chóng. Khác với sơ yếu lý lịch viết tay, sơ yếu lý lịch đánh máy sẽ đảm bảo được tính khoa học, dễ nhìn hơn. Ngoài ra, nếu bị sai thông tin trong sơ yếu lý lịch đánh máy thì có thể chỉnh sửa ngay mà không cần phải tẩy xoá.

4. Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch chuẩn nhất

Cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật rất đơn giản, chỉ cần dựa theo bản mẫu có sẵn là được. Tuy nhiên, để tờ khai được chỉn chu, đúng chuẩn nhất thì bạn hãy tham khảo một số hướng dẫn dưới đây:

4.1. Cách điền thông tin cá nhân

Họ và tên : Viết đúng và đầy đủ họ tên khai sinh, viết in hoa rõ ràng.

Giới tính : Ghi thông tin đúng như trên giấy khai sinh.

Ngày sinh : Điền giống ngày sinh được ghi trên căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

Dân tộc : Viết đúng chính xác dân tộc của mình, nếu là con lai thì ghi quốc tịch của bố mẹ.

Tôn giáo : Tuỳ vào mỗi người mà phần thông tin tôn giáo sẽ điền khác nhau, nếu bạn không theo tín ngưỡng nào thì điền là “Không”.

Nguyên quán : Ghi giống thông tin nguyên quán có trong giấy khai sinh.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Ghi thông tin giống với địa chỉ có tại sổ hộ khẩu.

Nơi ở hiện tại : Nếu bạn vẫn ở địa chỉ tại hộ khẩu thường trú thì có thể ghi giống địa chỉ trong sổ hộ khẩu. Nếu bạn đang ở trọ thì điền thông tin nơi ở hiện tại là địa chỉ tại nơi đăng ký sổ tạm trú.

Số điện thoại : Số điện thoại thường xuyên sử dụng của bạn.

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu : Điền thông tin của nhân thân có thể là bố mẹ, anh chị em (ruột) hoặc vợ (chồng).

Bí danh: Nếu bạn không có thì bỏ qua.

4.2. Cách điền thông tin nhân thân

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất : Nông dân, công chức hoặc viên chức.

Thành phần bản thân gia đình hiện nay bao gồm các thông tin sau: Họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở của các thành viên trong gia đình.

Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch chuẩn nhất cho ứng viên

4.3. Cách điền trình độ văn hoá

Trình độ văn hoá : Trường hợp học hết THPT thì điền “12/12 chính quy (bổ túc văn hoá)”, đối với trường hợp tốt nghiệp đại học thì điền “cử nhân”.

Trình độ ngoại ngữ : Điền các chứng chỉ bạn đã đạt được trong quá trình học tập và làm việc.

Ngày kết nạp Đảng : Nếu bạn đã kết nạp Đảng thì điền ngày vào tại thẻ Đảng viên, nếu không kết nạp Đảng thì bỏ qua mục này.

Nghề nghiệp và trình độ chuyên môn : Ghi nghề nghiệp hoặc chuyên ngành mà bạn đã được đào tạo và trải qua.

Quá trình hoạt động của bản thân : Phần này chọn lọc thật kỹ các thông tin có ích với người đọc, và trình bày theo mốc thời gian.

Khen thưởng/Kỷ luật: Ghi những phần khen thưởng hoặc kỷ luật trong quá trình học tập và làm việc trước đây, nếu không có thì bỏ qua.

5. Những lưu ý khi viết sơ yếu lý lịch là gì?

Lưu ý khi viết sơ yếu lý lịch là gì? Để gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng thì sơ yếu lý lịch cần phải đảm bảo thêm các yếu tố sau:

Trình bày khoa học, dễ hiểu : Sơ yếu lý lịch là loại giấy tờ đầu tiên mà nhà tuyển dụng đọc khi bạn nộp hồ sơ xin việc. Do đó, hình thức của bản sơ yếu lý lịch góp phần quan trọng trong việc đưa thông tin đến nhà tuyển dụng. Bản sơ yếu lý lịch được trình bày một cách khoa học, dễ hiểu chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

Tóm tắt kinh nghiệm làm việc : Trình bày kinh nghiệm làm việc là bạn ghi rõ các thành tựu đã làm được tại các công ty, doanh nghiệp cũ và sắp xếp theo trình tự thời gian.

Ảnh thẻ rõ ràng, chữ viết đẹp : Việc sử dụng hình ảnh gần đây nhất của bạn làm ảnh thẻ đính kèm trong sơ yếu lý lịch sẽ giúp nhà tuyển dụng hình dung được ngoại hình của bạn. Bên cạnh đó, việc trình bày sơ yếu lý lịch sạch đẹp cũng phần nào gây được thiện cảm đối với nhà tuyển dụng.

Công chứng sơ yếu lý lịch: Một bản sơ yếu lý lịch hợp lệ là được xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền. Điều này sẽ chứng minh được các thông tin bạn khai trên sơ yếu lý lịch là hoàn toàn đúng sự thật.

Để tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng, sơ yếu lý lịch cần phải được trình bày khoa học, dễ hiểu

6. Sơ yếu lý lịch viết xong có cần công chứng không?

Bên cạnh việc tìm hiểu các lưu ý khi viết sơ yếu lý lịch là gì thì nhiều người cũng đang thắc mắc vấn đề viết xong sơ yếu lý lịch có cần công chứng hay không? Sơ yếu lý lịch sau khi kê khai xong thì không cần công chứng nhưng nên mang đi chứng thực tại các cơ quan có thẩm quyền. Ở cuối mỗi bản sơ yếu lý lịch đều có lời cam kết và chữ ký người viết nhưng điều này vẫn chưa đủ để chứng minh tính chân thực của thông tin. Theo quy định hiện hành, tất cả các loại giấy tờ đều chỉ có hiệu lực, và có giá trị khi đã được các cơ quan hành chính đóng dấu chứng thực.

6.1. Các loại giấy tờ cần mang đi chứng thực sơ yếu lý lịch là gì?

Nhiều ứng viên vẫn đang băn khoăn những loại giấy tờ cần mang đi chứng thực sơ yếu lý lịch là gì để được nhà tuyển dụng đánh giá cao? Khi đi chứng thực sơ yếu lý lịch, ngoài bản kê khai đã điền đầy đủ thông tin thì cần xuất trình các giấy tờ để làm căn cứ như:

CMND/CCCD/Hộ chiếu trong thời gian hiệu lực: Có thể dùng bản chính hoặc bản sao đã được chứng thực.

Bản sơ yếu lý lịch đã kê khai đầy đủ và cần chứng thực.

Địa điểm chứng thực sơ yếu lý lịch.

6.2. Chứng thực sơ yếu lý lịch ở đâu?

Nắm vững được các loại giấy tờ cần mang đi chứng thực sơ yếu lý lịch là gì, thì sau đó chúng ta phải mang đi đâu xin dấu công chứng? Theo quy định hiện nay, bạn có thể tiến hành xin chứng thực tại các cơ quan sau:

UBND xã, phường hoặc các phòng tư pháp cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu hoặc gần nơi bạn sinh sống và làm việc.

Các phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng được cấp phép hoạt động.

Các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và các cơ quan được uỷ quyền đảm nhiệm chức năng lãnh sự của nước ta ở nước ngoài với các công dân đang ở nước ngoài.

6.3. Thời hạn sử dụng sơ yếu lý lịch đã được chứng thực là bao lâu?

Đối với vấn đề này, hiện nay nước ta vẫn chưa có quy định, điều luật cụ thể nào được đưa ra. Tuy nhiên, thông thường thì các cơ quan, doanh nghiệp đều sẽ yêu cầu bản sơ yếu lý lịch được đóng dấu xác nhận trong vòng 6 tháng trở lại. Đối với bản sao thì thời hạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào bản gốc.

Vì vậy, dù thông tin của bạn và gia đình không có gì thay đổi nhưng nếu tờ khai đó đã quá thời hạn nêu trên thì nên viết và chứng thực lại để đảm bảo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Nội dung bài viết trên đây đã trình bày rõ khái niệm sơ yếu lý lịch là gì và hướng dẫn chi tiết người lao động cách viết sơ yếu lý lịch chuẩn và mới nhất. Hy vọng những chia sẻ của job3s sẽ giúp bạn đọc hoàn thành được tờ khai lý lịch chỉn chu, khoa học.