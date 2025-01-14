Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

1. Khái quát về sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch là một trong những giấy tờ bắt buộc trong tất cả các bộ hồ sơ xin việc hay nhập học cùng với các giấy tờ cá nhân khác. Vậy sơ yếu lý lịch là gì?

1.1. Sơ yếu lý lịch là gì?

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai báo thông tin cá nhân, do người viết tự kê khai. Các thông tin được cung cấp trong sơ yếu lý lịch gồm nhiều nội dung khác nhau như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, nơi thường trú, thông tin về bố mẹ và người thân khác trong gia đình,… Nói một cách khác, bản sơ yếu cá nhân giúp người khai giới thiệu một cách chi tiết nhất về bản thân với cơ quan yêu cầu.

Sơ yếu lý lịch tự thuật là tài liệu bắt buộc, nằm trong bộ hồ sơ xin việc, nhập học

Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 là mẫu sơ yếu lý lịch mới nhất, có thể sử dụng cho tất cả các đối tượng khác nhau. Người có nhu cầu tìm việc, người có nhu cầu hành nghề khám chữa bệnh tại bệnh viện hay phòng khám, người nhập học,… đều có thể sử dụng.

Lưu ý rằng, mặc dù bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 do cá nhân tự kê khai nhưng nó chỉ có giá trị về mặt pháp lý khi được xác nhận bởi cơ quan Nhà nước. Vì vậy, sau khi kê khai, cá nhân cần mang sơ yếu lý lịch tới phòng Ủy ban nhân dân xã (phường) hoặc ban ngành tương đương để xác nhận tính chính xác của thông tin. Hiện nay, việc xin dấu xác nhận sơ yếu lý lịch tự thuật không bắt buộc thực hiện tại nơi thường trú, cá nhân có thể đến cơ quan gần nhất để được hỗ trợ.

1.2. Tầm quan trọng của sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc

Sơ yếu lý lịch nói chung và sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 nói riêng có vai trò đặc biệt về cả pháp lý và tuyển dụng. Cụ thể, về mặt pháp lý, việc cung cấp bản sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc là cơ sở để chứng minh cá nhân là công dân hợp pháp, có nhân thân rõ ràng, tiểu sử trong sạch, được Nhà nước công nhận. Đối với nhà tuyển dụng, sự xuất hiện của sơ yếu lý lịch cho phép nhà quản lý hiểu rõ về ứng viên, từ đó đưa ra đánh giá/ nhận xét một cách chính xác nhất.

Sơ yếu lý lịch giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ về nhân thân của người ứng tuyển

Trong quá trình xin việc, cá nhân có thể được yêu cầu bản CV (Curriculum Vitae - Sơ yếu lý lịch cá nhân). Tuy nhiên, bản chất và ý nghĩa của CV và sơ yếu lý lịch tự thuật hoàn toàn khác nhau. Người nộp hồ sơ xin việc cần phân biệt rõ để tránh nhầm lẫn.

Sơ yếu lý lịch tự thuật: Sơ yếu lý lịch được yêu cầu có dấu xác nhận của chính quyền, thường nộp sau khi ứng viên đã trải qua buổi phỏng vấn và trúng tuyển, chuẩn bị đi làm. Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03, người khai cần khai đúng thông tin.

Sơ yếu lý lịch được yêu cầu có dấu xác nhận của chính quyền, thường nộp sau khi ứng viên đã trải qua buổi phỏng vấn và trúng tuyển, chuẩn bị đi làm. Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03, người khai cần khai đúng thông tin. CV: Bản CV là bản tóm tắt thông tin cá nhân, trình độ, đặc biệt nhấn mạnh đến kinh nghiệm làm việc và năng lực của bản thân. Bản CV thường được cá nhân tự do sáng tạo, không có tính bắt buộc và không có tính pháp lý, các thông tin liên quan đến nhân thân cũng không được nêu rõ.

2. Cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 chia thành nhiều phần nội dung khác nhau. Để có thể viết bản sơ yếu một cách chính xác, người kê khai cần biết rõ các phần nội dung này và thực hiện khai báo một cách cẩn thận, tránh sai sót.

2.1. Các nội dung chính trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Giống như các bản sơ yếu lý lịch khác, sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 gồm nhiều thông tin khác nhau liên quan đến người kê khai, có thể chia các nội dung thành 4 phần chính như sau:

Phần 1: Thông tin cá nhân của người kê khai bản sơ yếu lý lịch

Thông tin cá nhân của người kê khai bản sơ yếu lý lịch Phần 2: Thông tin về các thành viên trong gia đình của người khai (bố, mẹ, anh/ chị/ em, vợ/ chồng, con)

Thông tin về các thành viên trong gia đình của người khai (bố, mẹ, anh/ chị/ em, vợ/ chồng, con) Phần 3: Quá trình học tập và công tác của người khai

Quá trình học tập và công tác của người khai Phần 4: Chữ ký của người khai và xác nhận của chính quyền

Ngoài 4 phần nội dung trên, trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 có ô trống ở phần trên đầu, yêu cầu người khai dán ảnh thẻ kích thước 4x6. Ở phần ảnh này, nhân viên chính quyền sẽ đóng dấu giáp lai màu đỏ.

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 được sửa đổi dựa trên các bản sơ yếu lý lịch mẫu cũ

2.2. Cách viết sơ yếu lý lịch mẫu 03 chi tiết

Điểm chung của các mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật in sẵn đó là sự hạn chế về khoảng trống trong các phần nội dung. Do đó, người viết cần đảm bảo đồng thời tính đầy đủ của thông tin và sự rõ ràng giữa các ký tự. Bản sơ yếu lý lịch được viết rõ, đẹp sẽ gây ấn tượng với người xem.

Để kê khai sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03, người khai cần ghi đủ các thông tin ở từng mục và chú ý những điều sau:

Ảnh thẻ: Ảnh sử dụng để dán trong sơ yếu lý lịch phải là ảnh chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất. Ảnh rõ mặt, có kích thước 4x6 với phông nền phía sau màu xanh, không có thêm cảnh vật xung quanh, không được photoshop quá mức hay có vết tẩy xóa; không được rửa trơn (ảnh rửa trơn không thể đóng dấu xác nhận).

Ảnh sử dụng để dán trong sơ yếu lý lịch phải là ảnh chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất. Ảnh rõ mặt, có kích thước 4x6 với phông nền phía sau màu xanh, không có thêm cảnh vật xung quanh, không được photoshop quá mức hay có vết tẩy xóa; không được rửa trơn (ảnh rửa trơn không thể đóng dấu xác nhận). Kê khai tại mục “Họ và tên”: Ở mục “Họ và tên” trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 cần viết chính xác họ tên của người khai. Viết chữ in hoa, rõ nét, không viết chữ in thường.

Ở mục “Họ và tên” trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 cần viết chính xác họ tên của người khai. Viết chữ in hoa, rõ nét, không viết chữ in thường. Tại mục “Giới tính”: Mục giới tính cần ghi chính xác giới tính theo căn cước công dân. Không cần gạch giới tính còn lại trên tờ khai, chỉ cần ghi tại khoảng dấu chấm bên cạnh.

Mục giới tính cần ghi chính xác giới tính theo căn cước công dân. Không cần gạch giới tính còn lại trên tờ khai, chỉ cần ghi tại khoảng dấu chấm bên cạnh. Mục ngày tháng năm sinh trong sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03: Cần điền rõ theo thông tin trên căn cước công dân

Trong sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 cần viết hoa tên và điền đầy đủ nội dung tại các mục

Mục “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú”: Hộ khẩu thường trú là thông tin được khai báo trên sổ hộ khẩu/ căn cước công dân. Hộ khẩu thường trú cần ghi chính xác từ số nhà (thôn) đến phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh).

Hộ khẩu thường trú là thông tin được khai báo trên sổ hộ khẩu/ căn cước công dân. Hộ khẩu thường trú cần ghi chính xác từ số nhà (thôn) đến phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh). Mục “Giấy chứng minh thư nhân dân/ số định danh cá nhân/ số hộ chiếu”: Các thông tin trong mục này cần ghi chính xác, ghi đủ thông tin liên quan ở mục bên dưới gồm ngày cấp, nơi cấp.

Các thông tin trong mục này cần ghi chính xác, ghi đủ thông tin liên quan ở mục bên dưới gồm ngày cấp, nơi cấp. Mục “Nhà riêng”, “Di động”, “Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?”: Với các mục thông tin này, người khai có thể bỏ trống. Có thể ghi thông tin của anh/ chị/ em hoặc vợ/ chồng hay bất kỳ người nào thân thiết tại mục “Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?”; đây là thông tin hữu ích, giúp người quản lý có thể liên hệ với người thân của bạn trong trường hợp khẩn cấp. Do đó, không nên bỏ qua mục này trong sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03.

Với các mục thông tin này, người khai có thể bỏ trống. Có thể ghi thông tin của anh/ chị/ em hoặc vợ/ chồng hay bất kỳ người nào thân thiết tại mục “Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?”; đây là thông tin hữu ích, giúp người quản lý có thể liên hệ với người thân của bạn trong trường hợp khẩn cấp. Do đó, không nên bỏ qua mục này trong sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03. Mục “Nguyên quán”: Nguyên quán là quê quán của người khai báo. Mục này không được bỏ trống, cần ghi chi tiết quê quán của người khai. Nếu nguyên quán và nơi thường trú trùng nhau, tại mục “Nơi đăng ký thường trú hiện nay” có thể điền “Như trên” hoặc ghi đầy đủ. Nếu người khai không nhớ nguyên quán có thể ghi theo thông tin trên Giấy khai sinh.

Nguyên quán là quê quán của người khai báo. Mục này không được bỏ trống, cần ghi chi tiết quê quán của người khai. Nếu nguyên quán và nơi thường trú trùng nhau, tại mục “Nơi đăng ký thường trú hiện nay” có thể điền “Như trên” hoặc ghi đầy đủ. Nếu người khai không nhớ nguyên quán có thể ghi theo thông tin trên Giấy khai sinh. Dân tộc: Người khai thông tin thuộc dân tộc nào cũng cần ghi rõ trong sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03. Nếu là người lai giữa 2 quốc tịch, cần ghĩ rõ quốc tịch của bố và mẹ.

Người khai thông tin thuộc dân tộc nào cũng cần ghi rõ trong sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03. Nếu là người lai giữa 2 quốc tịch, cần ghĩ rõ quốc tịch của bố và mẹ. Tôn giáo: Người thuộc tôn giáo nào sẽ ghi rõ tên tôn giáo vào mục “Tôn giáo” tại sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03. Với những người không theo tôn giáo, cần điền “Không” vào mục này.

Người thuộc tôn giáo nào sẽ ghi rõ tên tôn giáo vào mục “Tôn giáo” tại sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03. Với những người không theo tôn giáo, cần điền “Không” vào mục này. Trình độ văn hóa: Trình độ văn hóa của cá nhân được tính ở các bậc trung học và Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp (không tính nghiên cứu sinh). Do đó, với người học hết Trung học phổ thông, tại mục này sẽ ghi 12/12. Tương tự, người khai sẽ ghi trình độ tương ứng dựa vào cấp học hoàn thành trên thang 12. Người tốt nghiệp Đại học ghi “Cử nhân”.

Trình độ văn hóa của cá nhân được tính ở các bậc trung học và Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp (không tính nghiên cứu sinh). Do đó, với người học hết Trung học phổ thông, tại mục này sẽ ghi 12/12. Tương tự, người khai sẽ ghi trình độ tương ứng dựa vào cấp học hoàn thành trên thang 12. Người tốt nghiệp Đại học ghi “Cử nhân”. Các mục “Trình độ chuyên môn”, “Loại hình đào tạo”, “Chuyên ngành đào tạo”: Các mục này dành cho những người tốt nghiệp Đại học hoặc người có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư. Người khai sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 có thể bỏ trống nếu không thuộc những đối tượng trên.

Các mục này dành cho những người tốt nghiệp Đại học hoặc người có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư. Người khai sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 có thể bỏ trống nếu không thuộc những đối tượng trên. Mục “Ngoại ngữ” và nghề nghiệp: Cá nhân ghi rõ thông tin tương ứng

Cá nhân ghi rõ thông tin tương ứng Thông tin của bố, mẹ, vợ hoặc chồng của người khai báo cần ghi đầy đủ tại mục “Hoàn cảnh gia đình”

Nội dung phần “Tóm tắt quá trình đào tạo” và “Tóm tắt quá trình công tác” có thể ghi tóm tắt nhưng vẫn cần đảm bảo đầy đủ thông tin

Mục “Tóm tắt quá trình đào tạo của bản thân”: Tại đây, cá nhân cần ghi tóm tắt các bậc học mà bản thân trải qua. Trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 có 6 dòng trống để người kê khai điền. Nếu các cấp học lớn hơn 6, có thể tóm tắt/ gộp các cấp phù hợp.

Tại đây, cá nhân cần ghi tóm tắt các bậc học mà bản thân trải qua. Trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 có 6 dòng trống để người kê khai điền. Nếu các cấp học lớn hơn 6, có thể tóm tắt/ gộp các cấp phù hợp. Mục “Tóm tắt quá trình công tác của bản thân” yêu cầu tóm tắt quá trình người khai làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp khác nhau. Những nội dung cần khai báo gồm: Thời gian, công việc thực hiện, địa điểm làm việc và chức vụ.

yêu cầu tóm tắt quá trình người khai làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp khác nhau. Những nội dung cần khai báo gồm: Thời gian, công việc thực hiện, địa điểm làm việc và chức vụ. Mục “Khen thưởng và kỷ luật”: Ghi rõ thành tích và các vi phạm mà người khai báo đã từng đạt được/ mắc phải trong quá khứ.

Ghi rõ thành tích và các vi phạm mà người khai báo đã từng đạt được/ mắc phải trong quá khứ. Cá nhân ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm tại phần cuối bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03.

2.3. Những điều cần lưu ý khi viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Ngoài việc khai báo đầy đủ và chính xác các mục có trong bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03, người khai báo cần chú ý những điều sau:

Ảnh dán trên bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 phải là ảnh thẻ phông xanh, kích thước 4x6 và rõ nét.

Tất cả các bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 đều phải dán ảnh thẻ

Sử dụng thông tin trên căn cước công dân làm mẫu nhằm đảm bảo thông tin là chính xác.

Lựa chọn bút viết rõ ràng, mực xanh hoặc đen, không sử dụng mực đỏ và bút chì.

Trên bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 có nội dung ở trang 01 và trang 02 với các thông tin cá nhân lặp lại, cần khai đầy đủ các mục này ở cả 2 trang.

Phần “Người khai báo ký tên”, người khai không nên ký trước, chỉ thực hiện ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận bản sơ yếu lý lịch. Chữ ký được ký trước mặt cán bộ phụ trách.

Bản sơ yếu lý lịch không có vết tẩy/ xóa; tất cả ký tự cần được viết rõ ràng.

Ở các phần không điền thông tin, sử dụng bút để gạch chéo.

Phần nội dung không được điền cần gạch bỏ qua

3. Hướng dẫn cách xin chứng thực sơ yếu lý lịch tự thuật

Việc xin chứng thực bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 cũng như các giấy tờ liên quan khác nằm trong quy định của Nhà nước; giúp chứng nhận bản tờ khai là có thật. Điều này được quy định rõ tại điều 23 Nghị định 23/2015 NĐ-CP. Cụ thể, trong nghị định nêu rõ người yêu cầu chứng thực phải có trách nhiệm với toàn bộ nội dung có trong tờ khai đồng thời chữ ký trong giấy tờ không được yêu cầu chứng thực. Cũng trong nghị định này, Nhà nước yêu cầu người thực hiện việc chứng thực phải đảm bảo về tính chính xác của chữ ký người khai.

Khi tiến hành xin chứng thực sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03, người xin dấu cần khai đầy đủ các nội dung có trong tờ khai; chuẩn bị sẵn một bản photo của tờ sơ yếu lý lịch đã khai cũng như mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Chữ ký của người khai báo cần ký trước mặt cán bộ tư pháp, điều này đảm bảo chữ ký trong tờ sơ yếu là của người khai, đúng theo quy định tại nghị định 23/2015 NĐ-CP.

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 cần có thêm dấu đỏ tại mục xác nhận

Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 là bản sơ yếu lý lịch mới nhất hiện nay. Người lao động/học sinh/sinh viên có nhu cầu xin sơ yếu lý lịch cần sử dụng đúng mẫu, khai báo thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất. Với các thông tin được chia sẻ, hy vọng bạn sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành hồ sơ và tìm được công việc như ý muốn.