Tìm hiểu Supply Chain là gì? Vai trò và vị trí của Supply Chain trong doanh nghiệp

1. Khái niệm Supply Chain là gì?

Những năm gần đây, khi lĩnh vực Logistics phát triển nhanh chóng thì Supply Chain cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Vậy Supply Chain là gì?

Supply Chain còn được biết đến với tên gọi là Chuỗi cung ứng, là một trong những hệ thống các tổ chức về con người, hoạt động, thông tin liên quan đến các vấn đề về vận chuyển sản phẩm, dịch vụ từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng. Quá trình này diễn ra từ giai đoạn doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu thô đến khi giao thành phẩm hoàn chỉnh đến tay khách hàng.

Theo thống kê thì hiện nay có ít nhất khoảng 300 nghìn doanh nghiệp với hơn 1 triệu người tham gia lĩnh vực Supply Chain này. Với tầm ảnh hưởng của Supply Chain đối với Logistics ở thời điểm hiện tại thì con số này được dự đoán là còn tiếp tục tăng cao.

2. Vai trò của Supply Chain trong doanh nghiệp

Không chỉ trên thế giới mà hiện nay tại Việt Nam Supply Chain đang là lĩnh vực được nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn chú trọng nghiên cứu phát triển. Vậy vai trò của Supply Chain là gì mà nhận được sự quan tâm lớn như vậy?

Supply Chain là chuỗi cung ứng có liên quan trực tiếp đến quá trình vận hành sản xuất và doanh thu của doanh nghiệp với vai trò vô cùng quan trọng:

Đảm bảo sự ổn định về nguồn cung với doanh nghiệp nhằm đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất.

Quản lý hoạt động lưu thông của hàng hóa, giúp tối ưu quá trình sản xuất, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí vận chuyển, hạn chế hàng tồn.

Giúp doanh nghiệp quản lý kho lưu trữ sản phẩm, đảm bảo doanh nghiệp luôn sẵn sàng cung ứng sản phẩm cho khách hàng.

Giúp doanh nghiệp tối ưu và gia tăng lợi nhuận sau thuế.

Hạn chế rủi ro đối với doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh đặc biệt với các sản phẩm có tính chất mùa vụ, thời gian sử dụng hạn chế.

Bên cạnh đó trong chuỗi cung ứng Supply Chain sẽ bao gồm các hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số hoạt động bao gồm: Hoạch định kế hoạch (nhằm dự báo nhu cầu thị trường, định giá sản phẩm, quản lý việc lưu kho), tìm kiếm nguồn hàng/ nguồn nguyên liệu thô, sản xuất (thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất), quy trình phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng (giao hàng, trả hàng, lên đơn, vận chuyển...).

3. Một số mô hình Supply Chain phổ biến hiện nay

Hiện nay, Supply Chain gồm rất nhiều mô hình, được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực. Vậy các mô hình được sử dụng nhiều của Supply Chain là gì?

Mô hình dịch chuyển liên tục:

Đây là mô hình phù hợp với doanh nghiệp sản xuất với sản phẩm ít thay đổi, có nhu cầu sử dụng cao và cũng không có sự thay đổi liên tục về thiết kế, ví dụ có thể kể đến một số sản phẩm như: nước giặt, chất tẩy rửa,... Mô hình này cần thường xuyên bổ sung nguyên liệu thô để tránh tình trạng tắc nghẽn sản xuất.

Mô hình chuỗi nhanh:

Đây là mô hình cần có sự nghiên cứu thị trường liên tục, phân tích đối thủ cạnh tranh cũng như xu hướng tiêu dùng. Một số sản phẩm phù hợp với mô hình này có thể kể đến như thời trang, điện thoại...

Mô hình linh hoạt:

Mô hình Supply Chain linh hoạt sẽ phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa theo mùa, hoặc theo các dịp ngày lễ tết. Mô hình này sẽ dựa vào nhu cầu tăng cao của sản phẩm để tăng tốc sản xuất đưa sản phẩm ra thị trường và sẽ dừng lại khi nhu cầu có sự thuyên giảm. Một số sản phẩm có thể áp dụng mô hình này bao gồm: bánh trưng, bánh trung thu, quà tết, đồ trang trí noel...

4. Các vị trí chủ chốt của Supply Chain trong doanh nghiệp

Hoạt động của Supply Chain trong doanh nghiệp khá rộng, một mô hình sẽ bao gồm khá nhiều vị trí công việc. Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực lớn để đảm nhiệm các vị trí khác nhau.

Để dễ hình dung có thể phân chia các vị trí công việc này theo 3 nhóm chính bao gồm:

Nhóm liên quan đến lập kế hoạch:

Nhóm này sẽ bao gồm các vị trí công việc bao gồm:

Lập kế hoạch chuỗi cung ứng (Supply Chain Planner)

Dự báo nhu cầu thị trường (Demand Planner)

Lập kế hoạch sản xuất (Production Planner)

Lập kế hoạch năng lực sản xuất (Capacity Planner)

Lập kế hoạch nguồn lực Logistics (Logistics Resource Planner)

Lập kế hoạch tháo dỡ hàng hóa (Load Planner)

Nhóm liên quan đến hoạt động sản xuất:

Nhóm này bao gồm các vị trí công việc như:

Giám sát sản xuất

Trưởng phòng sản xuất

Giám sát chất lượng sản phẩm

Trưởng phòng mua hàng

Trưởng phòng chất lượng

Nhân viên kho vận nhà máy

Nhân viên tìm kiếm nguồn hàng

Nhân viên quản lý tồn kho và mua hàng, Nhân viên thu mua

Nhóm vị trí công việc liên quan đến vận chuyển:

Liên quan đến vận chuyển sẽ có các vị trí công việc bao gồm:

Lái xe vận hành hàng hóa trong kho

Nhân viên phân chia đơn hàng

Lái cần cẩu

Lái xe tải

Nhân viên chứng từ

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên khai báo hải quan, làm các thủ tục chuyên ngành

Nhân viên kinh doanh, Kế toán

Trên đây là những thông tin liên quan đến Supply Chain là gì và tầm quan trọng của Supply Chain trong doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên đây cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn, giúp bạn lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với bản thân.