Tạo CV file PDF chuyên nghiệp và dễ dàng - Download mẫu free

Bạn đã biết cách tạo CV file PDF một cách chuyên nghiệp chưa? Một CV được định dạng dưới file PDF sẽ tránh được rất nhiều lỗi và làm cho CV trở nên chuyên nghiệp hơn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn cách tạo được một CV định dạng file PDF chuyên nghiệp và dễ dàng nhất.

1. Cách tạo CV file PDF đơn giản

Một CV file PDF sẽ giúp bạn tránh được các lỗi và font chữ và giúp mẫu CV xin việc của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Dưới đây là cách tạo CV file PDF đơn giản bạn có thể tham khảo:

1.1. Tạo trên công cụ

Bước 1: Nhấn đúp chuột trái mở công cụ phần mềm Foxit Reader (PDF).

Giao diện phần mềm đọc file PDF Foxit Reader (PDF)​

Bước 2: Chọn thẻ Home. Nhìn sang các tính năng bên phải màn hình mà chọn thẻ From File.

Chọn mục From File để up tải file lên

Bước 3: Tìm tới file word gốc bản CV bạn cần tạo. Nhấn chọn Open.

Nhấn Open để hoàn tất việc tải file lên

Bước 4: Đợi load file, sau đó chọn thẻ File/chọn Save as. Đặt tên file PDF mới và lưu.

Đặt tên mới và lưu file để hoàn tất việc tạo CV bằng file PDF

1.2. Tạo trên website

Dưới đây là một cách tạo CV file PDF khác, đó là tạo CV trên website. Cách này được nhiều người lựa chọn hơn bởi độ phong phú của mẫu mã trên website.

Bước 1: Truy cập vào website Job3s

Đầu tiên, bạn truy cập vào link website của Job3S. Sau đó bạn đăng ký tài khoản và sử dụng cho các lần đăng nhập sau để làm CV online free.

Đăng nhập tài khoản vào Job3s

Bước 2: Chọn mẫu CV

Sau khi đăng nhập thành công, bạn vào mục “Hồ sơ & CV”, chọn “Mẫu CV xin việc”. Tại đây bạn chọn một mẫu CV ứng ý nhất. Các CV tại Job3s được cập nhật thường xuyên những mẫu độc đáo và ấn tượng.

Chọn mẫu CV phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển

Bước 3: Chỉnh lại CV cho phù hợp

Khi đã chọn được mẫu CV ưng ý, bạn có thể tạo CV online free phù hợp với mình bằng cách điều chỉnh mục như: ảnh, thông tin cá nhân, vị trí công việc, kinh nghiệm, kỹ năng,... Nếu bạn chỉnh sửa kỹ càng từ trên xuống dưới, CV của bạn càng có nét riêng.

Chỉnh sửa các thông tin trong CV phù hợp với bản thân

Bước 4: Hoàn thiện và tải về bằng file PDF

Sau khi điền thông tin vào CV và đảm bảo không sai sót gì, bạn chỉ cần chọn "Lưu CV" và hoàn tất quy trình tạo CV online miễn phí. Màn hình sẽ hiển thị CV của bạn và bạn có thể tải về để gửi cho nhà tuyển dụng.

Hoàn thiện CV và tiến hành lưu

>>> Xem thêm: Mẫu CV xin việc ngành ô tô sáng tạo giúp bạn tự tin ứng tuyển

2. Lợi ích sử dụng tạo CV bằng file PDF

Tạo CV file PDF ngày nay càng trở nên hữu ích và tiện lợi cho nhà tuyển dụng và ứng viên. Khi sử dụng CV xin việc dưới dạng file PDF, nhà tuyển dụng và cả ứng viên đều sẽ có lợi:

Quá trình gửi và nhận diễn ra nhanh hơn: Kích thước tệp nhỏ sẽ giúp việc gửi và nhận file giữa các thiết bị diễn ra nhanh hơn. Nhà tuyển dụng có thể xem được file ở bất kỳ nơi đâu một cách dễ dàng.

Kích thước tệp nhỏ sẽ giúp việc gửi và nhận file giữa các thiết bị diễn ra nhanh hơn. Nhà tuyển dụng có thể xem được file ở bất kỳ nơi đâu một cách dễ dàng. Không bị lỗi về font chữ và các định dạng: Định dạng file PDF sẽ giúp khóa các thông tin và định dạng. Khi gửi sang máy khác các định dạng không bị thay đổi nên các thông tin được bảo vệ.

Định dạng file PDF sẽ giúp khóa các thông tin và định dạng. Khi gửi sang máy khác các định dạng không bị thay đổi nên các thông tin được bảo vệ. Dễ dàng mở trên hầu hết các thiết: File PDF có thể mở ở hầu hết các thiết bị. Vì thế nó mang lại sự tiện lợi cho cả chủ sở hữu và người xem.

Tạo CV bằng file PDF đều tiện lợi cho cả ứng viên lẫn nhà tuyển dụng

3. Lưu ý khi tạo CV bằng PDF

Để đảm bảo CV mẫu của bạn gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, nâng cao cơ hội nhận được tấm vé trở thành nhân viên của công ty, khi tạo CV file PDF bạn cần lưu ý một số điều sau:

Đảm bảo chính tả: Một CV mắc các lỗi chính tả, các lỗi cơ bản sẽ gây ra điểm xấu trong mắt nhà tuyển dụng từ cái nhìn đầu tiên

Một CV mắc các lỗi chính tả, các lỗi cơ bản sẽ gây ra điểm xấu trong mắt nhà tuyển dụng từ cái nhìn đầu tiên Bố cục gọn gàng: Một CV đẹp nên được sắp xếp các thông tin một cách logic, theo trình tự nhất định.

Một CV đẹp nên được sắp xếp các thông tin một cách logic, theo trình tự nhất định. Nội dung gãy gọn: Bạn nên viết ngắn gọn tất cả các thông tin của mình để nhà tuyển dụng có thể hình dung về những ấn tượng đầu tiên về ứng viên.

Bạn nên viết ngắn gọn tất cả các thông tin của mình để nhà tuyển dụng có thể hình dung về những ấn tượng đầu tiên về ứng viên. Chú ý định dạng CV: Định dạng được khuyến khích nên sử dụng đó là PDF. Định dạng file PDF sẽ khiến bản CV thêm phần chuyên nghiệp và có ấn tượng hơn.

Kiểm tra thật kỹ CV bằng file FDF trước khi gửi

Trên đây là những thông tin về tạo CV file PDF một cách chuyên nghiệp, dễ dàng và các lưu ý khi tạo CV bằng PDF do Job3s chia sẻ. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn tạo được cho mình một bản CV mang đậm phong cách riêng của mình.