Thợ cơ khí là gì? Tất tần tật những điều cần biết về công việc của thợ cơ khí

CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Ngày nay, với sự gia tăng chóng mặt của máy móc, nhu cầu về thợ cơ khí hay thợ hàn cơ khí cũng tăng đột biến. Với kinh nghiệm về máy móc, kỹ thuật, các thợ cơ khí sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết nhanh gọn các vấn đề phát sinh trong dây chuyền sản xuất. Vậy thợ cơ khí là gì? Làm sao để trở thành thợ cơ khí giỏi, tất tần tật thông tin sẽ được tổng hợp trong bài viết.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Thợ cơ khí là gì?
  4. 2. Thợ cơ khí làm gì?
  6. 3. Những kỹ năng cần có của thợ cơ khí
  8. 4. Thợ cơ khí lương bao nhiêu?
  10. 5. Tình trạng xin việc làm của thợ cơ khí
  12. 6. Học thợ cơ khí có thể làm ngành khác được không?

1. Thợ cơ khí là gì?

Thợ cơ khí hay có một tên gọi khác là thợ hàn cơ khí là ngành nghề đóng vai trò quan trọng trong xã hội công nghiệp hiện nay. Họ sẽ trực tiếp làm việc với máy móc, lên đề án, thiết kế, chế tạo và đảm bảo đầu ra của sản phẩm. Họ ứng dụng thành thạo các công cụ, phụ tùng để lắp đặt và phục hồi.

Hiện nay, với sự đa dạng các lĩnh vực, có rất nhiều thợ cơ khí có những kỹ năng đặc thù về một lĩnh vực như cơ khí tự động, dây chuyền sản xuất, cơ khí nồi hơi, cơ khí máy bay, cơ khí dầu diesel, cơ khí xe máy/ xe đạp,... Ngoài ra còn có các lĩnh vực chủ yếu về sửa chữa.

Với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam hay các quốc gia đã phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, thợ cơ khí là một ngành nghề được trọng dụng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chỉ có một bộ phận nhìn ra được điều này, phần lớn xã hội vẫn đánh giá công việc này là một công việc khá vất vả, không được ưu tiên.

2. Thợ cơ khí làm gì?

Tuỳ vào từng lĩnh vực mà thợ cơ khí có những đặc thù công việc riêng. Nhìn chung, thợ cơ khí sẽ có một vài công việc cơ bản như sau:

  • Kiểm tra các thiết bị, đồ dùng, dụng cụ, bộ phận theo quy định.
  • Chạy thử các thiết bị, phương tiện để phát hiện ra các vấn đề, lỗi hoạt động trước khi đưa vào vận hành.
  • Thực hiện các công việc liên quan đến bảo dưỡng máy móc, thiết bị như thay dầu, kiểm tra ắc quy, pin, bôi trơn thiết bị,...
  • Thành thạo sử dụng một số phụ tùng, công cụ để có thể sửa chữa kịp thời và thay thế những dụng cụ bị hỏng.
  • Hàn, xì, lắp ráp, hoàn thiện công đoạn chế tạo các thiết bị, máy móc.
  • Tháo gỡ và lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng.
  • Tiếp nhận các phản hồi về thiết bị, công cụ, sản phẩm để có phương án khắc phục.
  • Đào tạo nhân viên mới theo yêu cầu, làm báo cáo định kỳ.
3. Những kỹ năng cần có của thợ cơ khí

Để trở thành một người thợ cơ khí xuất sắc, bạn cần trang bị cho mình kỹ năng, trau dồi kiến thức và gia tăng kinh nghiệm. Một vài tiêu chuẩn sau đây mà người thợ cơ khí cần có:

  • Kỹ năng cơ bản nhất là kỹ năng đọc bản vẽ kỹ thuật.
  • Có hiểu biết các kỹ năng về hàn, xì.
  • Có kỹ năng sử dụng máy tiện, máy phay.
  • Nắm vững các yêu cầu, quy tắc về an toàn sử dụng máy móc kỹ thuật.
  • Đam mê với công việc, tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng chịu đựng áp lực công việc.

Tuy nhiên, để trở thành một thợ giỏi, bên cạnh việc học lý thuyết, bạn cần ứng dụng trong thực hành một cách thành thạo. Trung bình thời gian học sẽ kéo dài từ 1.5 - 2 năm, đây là khoảng thời gian các bạn cần tập trung học chuyên sâu các kỹ năng và tích luỹ kinh nghiệm. Hiện nay, nghề thợ cơ khí không nhất thiết phải học ở trường đại học, nhiều bạn lựa chọn học nghề để có thể va chạm, thử sức nhiều hơn.

4. Thợ cơ khí lương bao nhiêu?

Nhu cầu tuyển dụng thợ cơ khí hiện nay khá cao vì các công ty, tập đoàn lớn đều cần đến các công cụ, máy móc kỹ thuật trong quy trình sản xuất. Nếu trình độ của bạn cao cùng kinh nghiệm lâu năm, bạn có thể xin được những công việc tốt với mức lương phù hợp.

Về mức lương cụ thể, tại các khu công nghiệp, thợ cơ khí mới vào làm sẽ có mức lương dao động từ 5-7 triệu/tháng, thợ cơ khí lành nghề sẽ có mức lương từ 8-15 triệu/tháng và kỹ sư, chuyên viên sẽ có mức lương từ 15-30 triệu/tháng. Đây là công việc với mức lương ổn định nếu bạn có ý định phát triển lâu dài.

5. Tình trạng xin việc làm của thợ cơ khí

Thợ cơ khí có thể làm việc ở rất nhiều nơi, chỉ cần trong tay họ có dụng cụ, thiết bị cần thiết. Tuỳ vào lĩnh vực mà người thợ có thể linh hoạt địa điểm làm việc. Nếu là một người thợ sửa điện lạnh, xe máy, bạn có thể đến trực tiếp nhà khách hàng để thực hiện công việc. Nếu bạn là thợ máy gia công, máy sản xuất, việc linh hoạt sẽ khó hơn vì bạn cần làm tại khu chế tạo của công ty.

Về vấn đề tìm việc, hiện nay có rất nhiều nơi bạn có thể tìm thấy thông tin việc làm. Bạn có thể tìm kiếm online trên một số trang web như job3s, hoặc tìm trên các nhóm Facebook. Tìm việc trên nhiều nguồn khác nhau sẽ giúp bạn dễ dàng có được công việc như mong muốn.

6. Học thợ cơ khí có thể làm ngành khác được không?

Đây chắc hẳn là thắc mắc của nhiều bạn sinh viên hiện nay. Câu trả lời là có, bạn có thể làm ngành khác ngay cả khi bạn học làm thợ cơ khí. Bạn có thể chuyển cơ khí thành một kỹ năng cho bản thân và sử dụng mỗi khi cần. Ngoài ra, bạn có thể học thêm một ngành khác để làm công việc chính trang trải cuộc sống.

Trên đây là tất tần tật những thông tin về thợ cơ khí là gì, lương bao nhiêu, cơ hội nghề nghiệp ra sao. Với những thông tin này, chắc hẳn các bạn đã có thể cân nhắc việc lựa chọn cho tương lai, đặc biệt là các bạn sinh viên. Tuy nhiên, có thể làm nghề lâu dài hay không, đó còn là duyên, là sự cố gắng, nỗ lực của mỗi người. Nếu bạn yêu thích thợ cơ khí, đừng ngại học tập, trau dồi kỹ năng, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

