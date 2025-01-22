Cập nhât thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội

Cập nhât thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội trước đây chỉ diễn ra từ 7h30 - 11h30 buổi sáng và buổi chiều từ 13h - 17h, thứ 2 - thứ 6. Tuy nhiên do nhu cầu giải quyết các vấn đề về bảo hiểm xã hội ngày càng tăng, nhiều địa phương đã ra quyết định tăng thêm ngày làm việc vào sáng thứ 7.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội đóng vai trò gì?
  4. 2. Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội là khi nào?
    1. 2.1. Cơ quan bảo hiểm xã hội làm việc mấy giờ?
    2. 2.2. Bảo hiểm xã hội có làm việc thứ 7 không?
  6. 3. Khi đến các cơ quan Bảo hiểm xã hội cần lưu ý những gì?
  8. 4. BHXH có giải quyết thủ tục online được không?

1. Cơ quan bảo hiểm xã hội đóng vai trò gì?

Trước khi tìm hiểu về thời gian làm việc của Bảo hiểm xã hội bạn cần phải biết rõ vai trò của cơ quan Bảo hiểm xã hội:

  • Thứ nhất, cơ quan Bảo hiểm xã hội giữ trọng trách thực hiện các biện pháp, chính sách về Y tế nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của người lao động và cung cấp hỗ trợ khi họ đối mặt với các rủi ro như bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thất nghiệp... để họ có thể phục hồi sức khỏe càng sớm càng tốt và nhanh chóng quay trở lại với công việc.
  • Thứ hai, thực hiện chế độ hưu trí giúp đảm bảo sự ổn định cuộc sống cho người lao động khi họ về già hoặc không còn có khả năng lao động nữa.
  • Thứ ba, tạo ra sự ổn định và cải thiện chất lượng của lực lượng lao động. Đồng thời đảm bảo sự công bằng về vị thế xã hội cho người lao động trong mọi lĩnh vực kinh tế. Đồng thời nó còn thúc đẩy sự phát triển sản xuất.
  • Thứ tư, phân phối lại thu nhập quốc gia một cách công bằng và hợp lý giữa các tầng lớp dân cư. Hỗ trợ giảm bớt gánh nặng chi phí cho ngân sách Nhà nước, từ đó đảm bảo một hệ thống an sinh xã hội bền vững.
Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội
Cơ quan bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cung cấp các chính sách bảo hiểm

2. Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội là khi nào?

Nắm được thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội sẽ giúp người dân sắp xếp được thời gian giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo hiểm:

2.1. Cơ quan bảo hiểm xã hội làm việc mấy giờ?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt nam là cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước. Chính vì thế lịch làm việc của Bảo hiểm xã hội cũng sẽ theo khung giờ hành chính của các cơ quan nhà nước khác.

Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội
Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội sẽ theo khung giờ hành chính

Tất cả người dân khi có nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan cần phải nắm rõ thông tin về địa chỉ và thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội để sắp xếp công việc phù hợp. Hiện nay giờ làm việc của bảo hiểm xã hội bắt đầu từ 7h30 - 11h30 vào buổi chiều từ 13h00 - 17h00.

2.2. Bảo hiểm xã hội có làm việc thứ 7 không?

Trước đây bảo hiểm xã hội sẽ làm việc bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần theo quy định của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, khi người dân đặt ra quá nhiều câu hỏi “thứ 7 bảo hiểm xã hội có làm việc không?” thì các cơ quan bảo hiểm xã hội đã cân nhắc tăng thêm giờ làm việc.

Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội
Có một số cơ quan bảo hiểm sẽ làm việc vào sáng thứ 7

Theo đó, có một số cơ quan bảo hiểm sẽ làm việc vào sáng thứ 7 để tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ gấp. Thứ 7 hàng tuần cơ quan bảo hiểm sẽ làm việc từ 7h30 - 11h30. Do đó người dân trong trường hợp cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề cần thiết liên quan tới bảo hiểm vẫn có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội như bình thường.

3. Khi đến các cơ quan Bảo hiểm xã hội cần lưu ý những gì?

Khi đến các cơ quan Bảo hiểm xã hội, có một số lưu ý quan trọng bạn nên ghi nhớ:

  • Chuẩn bị hồ sơ cần thiết: Đảm bảo mang theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết như CMND, hộ khẩu, thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có) và những giấy tờ khác mà cơ quan yêu cầu.

  • Đọc các hướng dẫn: Trước khi đi nên tham khảo trên trang web của cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc gọi điện để biết về các yêu cầu cụ thể và quy trình.

  • Thời gian hợp lý: Chọn thời điểm đến cơ quan khi họ không quá bận rộn, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian chờ đợi.

  • Chuẩn bị tinh thần cho thủ tục: Các thủ tục tại cơ quan Bảo hiểm xã hội có thể mất nhiều thời gian và công sức, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần trước. Bạn hãy dành hẳn 1 buổi hoặc 1 ngày trống để tránh việc vội vàng nhé.

  • Kiểm tra thông tin: Sau khi hoàn thành các thủ tục, hãy kiểm tra lại thông tin mình đã cung cấp để đảm bảo chúng chính xác và đầy đủ.

4. BHXH có giải quyết thủ tục online được không?

Thay vì phải tìm hiểu về thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội thì cơ quan Bảo hiểm xã hội đã triển khai các dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến để tiện lợi hóa cho người dân. Tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng địa phương và đơn vị cụ thể, một số thủ tục phổ biến mà bạn có thể giải quyết trực tuyến bao gồm:

  • Đăng ký mua Bảo hiểm xã hội.

  • Xin cấp lại thẻ Bảo hiểm Y tế.

  • Gửi các tài liệu cần thiết để đề xuất và nhận các dịch vụ liên quan đến Bảo hiểm xã hội.

  • Kiểm tra thông tin tài khoản, lịch sử thanh toán, và các dịch vụ khác trực tuyến.

  • Yêu cầu hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Để làm các thủ tục bảo hiểm xã hội online bạn hãy truy cập vào Cổng dịch vụ công và làm theo hướng dẫn ngay tại Website.

Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội
Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã triển khai các dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến

Như vậy, thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội sẽ diễn ra từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần và chỉ làm việc vào sáng thứ 7 với từng địa phương. Để chắc chắn được giải quyết các vấn đề về Bảo hiểm xã hội nhanh gọn nhất, bạn hãy kiểm tra kỹ lưỡng thông tin này hoặc thực hiện theo cách giải quyết thủ tục online.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »