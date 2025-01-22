Cập nhât thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội

1. Cơ quan bảo hiểm xã hội đóng vai trò gì?

Trước khi tìm hiểu về thời gian làm việc của Bảo hiểm xã hội bạn cần phải biết rõ vai trò của cơ quan Bảo hiểm xã hội:

Thứ nhất, cơ quan Bảo hiểm xã hội giữ trọng trách thực hiện các biện pháp, chính sách về Y tế nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của người lao động và cung cấp hỗ trợ khi họ đối mặt với các rủi ro như bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thất nghiệp... để họ có thể phục hồi sức khỏe càng sớm càng tốt và nhanh chóng quay trở lại với công việc.

Thứ hai, thực hiện chế độ hưu trí giúp đảm bảo sự ổn định cuộc sống cho người lao động khi họ về già hoặc không còn có khả năng lao động nữa.

Thứ ba, tạo ra sự ổn định và cải thiện chất lượng của lực lượng lao động. Đồng thời đảm bảo sự công bằng về vị thế xã hội cho người lao động trong mọi lĩnh vực kinh tế. Đồng thời nó còn thúc đẩy sự phát triển sản xuất.

Thứ tư, phân phối lại thu nhập quốc gia một cách công bằng và hợp lý giữa các tầng lớp dân cư. Hỗ trợ giảm bớt gánh nặng chi phí cho ngân sách Nhà nước, từ đó đảm bảo một hệ thống an sinh xã hội bền vững.

Cơ quan bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cung cấp các chính sách bảo hiểm

2. Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội là khi nào?

Nắm được thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội sẽ giúp người dân sắp xếp được thời gian giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo hiểm:

2.1. Cơ quan bảo hiểm xã hội làm việc mấy giờ?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt nam là cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước. Chính vì thế lịch làm việc của Bảo hiểm xã hội cũng sẽ theo khung giờ hành chính của các cơ quan nhà nước khác.

Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội sẽ theo khung giờ hành chính

Tất cả người dân khi có nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan cần phải nắm rõ thông tin về địa chỉ và thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội để sắp xếp công việc phù hợp. Hiện nay giờ làm việc của bảo hiểm xã hội bắt đầu từ 7h30 - 11h30 vào buổi chiều từ 13h00 - 17h00.

2.2. Bảo hiểm xã hội có làm việc thứ 7 không?

Trước đây bảo hiểm xã hội sẽ làm việc bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần theo quy định của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, khi người dân đặt ra quá nhiều câu hỏi “thứ 7 bảo hiểm xã hội có làm việc không?” thì các cơ quan bảo hiểm xã hội đã cân nhắc tăng thêm giờ làm việc.

Có một số cơ quan bảo hiểm sẽ làm việc vào sáng thứ 7

Theo đó, có một số cơ quan bảo hiểm sẽ làm việc vào sáng thứ 7 để tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ gấp. Thứ 7 hàng tuần cơ quan bảo hiểm sẽ làm việc từ 7h30 - 11h30. Do đó người dân trong trường hợp cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề cần thiết liên quan tới bảo hiểm vẫn có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội như bình thường.

3. Khi đến các cơ quan Bảo hiểm xã hội cần lưu ý những gì?

Khi đến các cơ quan Bảo hiểm xã hội, có một số lưu ý quan trọng bạn nên ghi nhớ:

Chuẩn bị hồ sơ cần thiết: Đảm bảo mang theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết như CMND, hộ khẩu, thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có) và những giấy tờ khác mà cơ quan yêu cầu.

Đọc các hướng dẫn: Trước khi đi nên tham khảo trên trang web của cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc gọi điện để biết về các yêu cầu cụ thể và quy trình.

Thời gian hợp lý: Chọn thời điểm đến cơ quan khi họ không quá bận rộn, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Chuẩn bị tinh thần cho thủ tục: Các thủ tục tại cơ quan Bảo hiểm xã hội có thể mất nhiều thời gian và công sức, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần trước. Bạn hãy dành hẳn 1 buổi hoặc 1 ngày trống để tránh việc vội vàng nhé.

Kiểm tra thông tin: Sau khi hoàn thành các thủ tục, hãy kiểm tra lại thông tin mình đã cung cấp để đảm bảo chúng chính xác và đầy đủ.

4. BHXH có giải quyết thủ tục online được không?

Thay vì phải tìm hiểu về thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội thì cơ quan Bảo hiểm xã hội đã triển khai các dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến để tiện lợi hóa cho người dân. Tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng địa phương và đơn vị cụ thể, một số thủ tục phổ biến mà bạn có thể giải quyết trực tuyến bao gồm:

Đăng ký mua Bảo hiểm xã hội.

Xin cấp lại thẻ Bảo hiểm Y tế.

Gửi các tài liệu cần thiết để đề xuất và nhận các dịch vụ liên quan đến Bảo hiểm xã hội.

Kiểm tra thông tin tài khoản, lịch sử thanh toán, và các dịch vụ khác trực tuyến.

Yêu cầu hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Để làm các thủ tục bảo hiểm xã hội online bạn hãy truy cập vào Cổng dịch vụ công và làm theo hướng dẫn ngay tại Website.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã triển khai các dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến

Như vậy, thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội sẽ diễn ra từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần và chỉ làm việc vào sáng thứ 7 với từng địa phương. Để chắc chắn được giải quyết các vấn đề về Bảo hiểm xã hội nhanh gọn nhất, bạn hãy kiểm tra kỹ lưỡng thông tin này hoặc thực hiện theo cách giải quyết thủ tục online.