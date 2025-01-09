Việc làm thời vụ là gì? Gợi ý các công việc thời vụ giúp bạn tăng thu nhập

1. Việc làm thời vụ là gì?

Việc làm thời vụ là gì? Việc làm thời vụ là các công việc ngắn hạn, tạm thời tại một tổ chức hoặc doanh nghiệp (trong khoảng thời gian dưới 12 tháng), được thực hiện dựa trên hợp đồng ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Khi hợp đồng kết thúc, người lao động có thể quyết định nghỉ việc hoặc tiếp tục ký kết hợp đồng mới với doanh nghiệp nếu cả hai bên vẫn có nhu cầu hợp tác.

Về tính chất công việc, việc làm thời vụ thường không diễn ra liên tục và mang tính phổ thông. Công việc này không đòi hỏi chuyên môn cao, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc nhân viên văn phòng,... có thời gian rảnh đáp ứng được yêu cầu công việc.

Các công việc thời vụ thường dễ dàng tìm thấy vào các dịp như lễ, Tết, kỳ nghỉ hè,... Về quyền lợi, người lao động thời vụ thường sẽ nhận mức lương theo thỏa thuận với công ty thuê, không phụ thuộc vào quy định của nhà nước.

2. Nhân viên thời vụ là gì? Các công việc thời vụ phổ biến hiện nay

Nhân viên thời vụ là những người thực hiện các công việc theo thời vụ. Họ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian ngắn hạn. Ví dụ, khi công ty gặp các vấn đề trong quá trình sản xuất kinh doanh như tiến độ công việc chậm, nhu cầu về hàng hóa tăng cao trong thời gian ngắn, công ty sẽ thuê thêm nhân công thời vụ để đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Vậy, các công việc thời vụ là gì? Công việc thời vụ hiện nay rất đa dạng, phổ biến nhất có thể kể đến như:

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Kế toán thanh toán

Tư vấn viên

Nhân viên PG, MC

Nhân viên nhập liệu

Nhân viên bán hàng, thu ngân

Nhân viên đóng gói hàng hóa

Bảo vệ

Giúp việc

…

3. Những đối tượng phù hợp với công việc thời vụ

Định nghĩa được thời vụ là gì, bạn cần biết thêm về những đối tượng phù hợp trong nghề này. Thông thường, việc làm thời vụ phổ biến với những đối tượng có khoảng thời gian trống nhất định và muốn tăng thêm thu nhập. Các đối tượng làm việc thời vụ phổ biến nhất hiện nay là:

Sinh viên cần công việc trong kỳ nghỉ lễ, tết, nghỉ hè hoặc đang chờ tìm việc chính thức. Công việc này vừa giúp họ kiếm thêm thu nhập, vừa tận dụng thời gian rảnh rỗi.

Ứng viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang tìm kiếm việc làm. Đây là lựa chọn phổ biến vì họ có thể trang trải cuộc sống trong khi tìm kiếm định hướng tương lai.

Người lớn tuổi đã về hưu nhưng vẫn muốn làm việc để tăng thêm thu nhập mà không quá áp lực.

Nhân viên đang có công việc ổn định nhưng vẫn sắp xếp được thời gian làm việc thời vụ để tăng thêm thu nhập.

Sinh viên là đối tượng phổ biến của các công việc thời vụ

4. Các lợi ích của công việc thời vụ mang lại

Hiểu được việc làm thời vụ là gì, bạn cũng cần tìm hiểu về những lợi ích của công việc này trước khi lựa chọn. Một số lợi ích của việc làm thời vụ có thể kể đến là:

Thời gian làm việc tự do: Công việc thời vụ không quá khắt khe về giờ giấc làm việc, bạn có thể tự do trao đổi với chủ của mình về thời gian làm việc mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm thêm công việc khác trong cùng thời gian đó, miễn là bạn vẫn đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công việc được giao.

Tăng thu nhập cá nhân: Biết được làm thời vụ là gì thì bạn có thể thấy, công việc này sẽ giúp bạn tăng thu nhập đáng kể. Nhưng đối với nhiều người, nó thường không được coi là công việc chính.

Mang đến nhiều kinh nghiệm: Với từng môi trường và công việc khác nhau, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm đa dạng. Điều này giúp bạn nâng cao khả năng thích nghi và tạo điều kiện để bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Định hướng công việc trong tương lai: Một lợi ích khác của việc làm thời vụ là nó có thể mang đến cơ hội để bạn trải nghiệm những ngành nghề mới hoặc lĩnh vực mà bạn quan tâm. Điều này đặc biệt phù hợp nếu bạn đang cân nhắc thay đổi công việc nhưng chưa chắc chắn liệu lĩnh vực bạn quan tâm có phù hợp để phát triển lâu dài hay không.

5. Một số ưu điểm và nhược điểm của làm thời vụ

Việc làm thời vụ mang đến cơ hội nhận được thù lao hấp dẫn cho bạn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nhược điểm, xem ngay bảng phân tích sau đây:

Ưu điểm Nhược điểm Tăng thu nhập cá nhân.

Mở rộng cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc và tính chất công việc đa dạng.

Tạo cơ hội học hỏi và rèn luyện nhiều kỹ năng bổ ích.

Giúp hạn chế lãng phí thời gian rảnh trong ngày. Phụ thuộc nhiều vào hiệu suất làm việc của từng người lao động. Do đó, thu nhập sẽ không ổn định.

Kinh nghiệm tích lũy ít hơn so với nhân viên đã làm việc lâu năm.

Áp lực lớn từ việc phải hoàn thành công việc trong thời gian ngắn.

6. Hợp đồng thời vụ là gì? Quy định về hợp đồng thời vụ

Hợp đồng thời vụ là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về công việc được trả lương theo mùa vụ hoặc trong thời hạn dưới 12 tháng. Một số quy định về hợp đồng thời vụ bao gồm:

6.1. Điều kiện khi ký hợp đồng

Trước đây, theo quy định pháp luật, công việc thời vụ và không thường xuyên với thời gian làm việc dưới 12 tháng thường được người lao động ký kết hợp đồng thời vụ.

Tuy nhiên, theo Điều 20 Bộ Luật Lao động 2019, từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động thời vụ không còn hiệu lực. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng lao động với người lao động trong thời hạn là dưới 36 tháng.

Và thời hạn cụ thể trong hợp đồng sẽ được người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận với nhau. Ví dụ: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng,... và không quá 36 tháng.

Hợp đồng thời vụ là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động

6.2. Thời hạn và hình thức ký hợp đồng

Theo khoản 2 Điều 12 của Luật Lao động 2012, nếu công việc thời vụ có thời gian dưới 3 tháng thì có thể thỏa thuận bằng lời nói mà không cần ký hợp đồng trên giấy tờ. Đối với công việc từ 3 tháng trở lên, việc ký kết hợp đồng bằng văn bản là bắt buộc.

Trong vòng 30 ngày sau khi hợp đồng thời vụ hết hạn, nếu người sử dụng lao động có nhu cầu tiếp tục công việc với người lao động thì phải ký hợp đồng mới. Nếu không ký kết mới trong thời gian 30 ngày, hợp đồng thời vụ sẽ tự động chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

6.3. Chính sách bảo hiểm xã hội

Điểm a và b Khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định về các đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ từ 3 đến 12 tháng. Điều này bao gồm cả hợp đồng lao động ký kết với người đại diện pháp luật của người lao động dưới 15 tuổi.

Người lao động thời vụ ký hợp đồng từ 1 đến dưới 3 tháng.

Như vậy, những người lao động cần tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm việc từ 1 tháng trở lên.

6.4. Nội dung cần chú ý trong hợp đồng thời vụ

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người lao động cần chú ý đến những điều sau đây trong hợp đồng lao động:

Tên và địa chỉ của đơn vị, người sử dụng lao động hoặc là người đại diện hợp pháp.

Thông tin cá nhân của người lao động bao gồm tên, tuổi, năm sinh, địa chỉ, số CCCD/CMND,…

Mô tả công việc.

Thời hạn của hợp đồng.

Mức lương, thưởng, thời gian và phương thức chi trả lương.

Chính sách nâng lương và các bậc lương.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Chế độ bảo vệ lao động.

Bảo hiểm xã hội và y tế.

Chính sách đào tạo và nâng cao tay nghề.

7. Cách tính lương của nhân viên thời vụ như thế nào?

Bên cạnh thắc mắc thời vụ là gì, cách tính lương của nhân viên thời vụ cũng được quan tâm không kém. Theo đó, lương của nhân viên thời vụ sẽ được tính dựa trên các điều khoản trong hợp đồng. Thông thường, có 2 cách tính như sau:

Cách 1: Lương tháng được tính bằng cách lấy mức lương cộng phụ cấp (nếu có) chia cho ngày công chuẩn, sau đó nhân với số ngày làm việc thực tế.

Cách 2: Lương tháng được tính bằng cách lấy mức lương cộng phụ cấp (nếu có) chia cho 26, sau đó nhân với số ngày công thực tế.

Do đó, mức lương thời vụ cho các công việc khác nhau sẽ khác nhau. Mức lương thường dao động trong khoảng 6.900.000 VND đến 8.000.000 VND (mức lương này chỉ mang tính chất tham khảo).

Lương nhân viên thời vụ được nhiều người quan tâm bên cạnh thắc mắc thời vụ là gì

8. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ cần chú ý những gì?

Mặc dù công việc thời vụ khá linh hoạt về thời gian và không yêu cầu trình độ chuyên môn cao, nhưng cả người lao động và doanh nghiệp vẫn cần hiểu rõ các quy định về hợp đồng lao động, đặc biệt là việc đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng: Phải thông báo cho doanh nghiệp ít nhất 03 ngày trước khi nghỉ việc.

Khi công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng: Cũng phải thông báo cho người lao động ít nhất 03 ngày trước đó. Nếu nguyên nhân do lỗi của người lao động, doanh nghiệp có thể tự chấm dứt hợp đồng.

9. Gợi ý các công việc thời vụ có mức lương hấp dẫn

Có nhiều loại công việc thời vụ trong các ngành nghề khác nhau, mang lại sự đa dạng về tính chất công việc và giúp bạn có thể tìm được công việc phù hợp với kỹ năng cũng như sở thích của mình. Dưới đây là một số công việc phổ biến và có mức lương hấp dẫn mà bạn có thể lựa chọn:

9.1. Ngành du lịch

Các khu nghỉ dưỡng, địa điểm du lịch có bãi biển và phong cảnh đẹp thường thu hút đông đảo khách du lịch vào mùa hè. Vì vậy, các khách sạn và nhà hàng thường có nhu cầu tuyển dụng theo mùa, bao gồm lễ tân, đầu bếp, phụ bếp,...

9.2. Làm việc tại các doanh nghiệp

Vào một số thời điểm nhất định trong năm, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân viên làm việc tạm thời hoặc ngắn hạn như kế toán, chăm sóc khách hàng,...

Làm việc thời vụ tại các doanh nghiệp thường có mức lương hấp dẫn

9.3. Ngành bán lẻ

Đây là ngành có nhu cầu tuyển dụng việc làm thời vụ lớn nhất cũng như có nhiều vị trí đa dạng. Trong ngành bán lẻ, các công việc thời vụ mà bạn có thể ứng tuyển bao gồm thu ngân, đóng gói hàng hóa, gói quà, nhân viên kho, nhân viên bán hàng, PG,...

9.4. Nhân viên giao hàng

Sự phát triển mạnh mẽ của mua sắm trực tuyến đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Trong đó, shipper đã trở thành một công việc phổ biến. Công việc shipper không đòi hỏi yêu cầu quá cao, chỉ cần có phương tiện di chuyển, bằng lái xe và tình trạng sức khỏe tốt là đủ.

Như vậy, qua bài viết trên bạn đã hiểu được việc làm thời vụ là gì. Việc làm thời vụ là một hình thức làm việc linh hoạt và không gò bó về thời gian, đồng thời mang lại cơ hội tăng thu nhập cho người lao động. Các công việc thời vụ đa dạng từ bán lẻ, dịch vụ đến giao hàng và có thể phù hợp với nhiều đối tượng như sinh viên, người lao động tự do, người đang tìm kiếm việc làm thêm,...