1. Nhân viên thu ngân là gì?

Tìm hiểu nhân viên thu ngân là gì giúp bạn biết được vị trí làm việc này có nhiệm vụ thu tiền và xử lý thanh toán cho các dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng tại các cửa hàng, nhà hàng, trung tâm mua sắm,... Họ thực hiện nhiệm vụ này bằng cách thu tiền mặt hoặc qua các phương thức thanh toán điện tử như thẻ tín dụng, thẻ Visa và các phương tiện khác từ phía khách hàng. Ngoài ra, nhân viên thu ngân còn phụ trách việc ghi chép và thống kê các giao dịch thu - chi tại nơi làm việc.

Nhân viên thu ngân là người trực tiếp xử lý thanh toán

Công việc này không đặt quá nhiều yêu cầu về trình độ học vấn hay kinh nghiệm trước đó. Thực tế, khi bắt đầu làm công việc này, bạn sẽ thường được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp tại công ty - doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của những người đã có kinh nghiệm trước đó trong lĩnh vực.

2. Nhân viên thu ngân làm gì?

Đối với vị trí nhân viên thu ngân, nhiệm vụ của bạn sẽ bao gồm những công việc đa dạng và linh hoạt sau đây:

Xử lý thanh toán dịch vụ cho khách hàng: Thu ngân tính toán và ghi nhận chi phí dịch vụ hoặc mua sắm của khách hàng vào hệ thống. Với sự hỗ trợ của các công cụ hiện đại như máy quét mã, máy đọc thẻ, việc này không còn khó khăn như trước.

Kiểm tra số tiền nhận từ khách: Để tránh nhầm lẫn, quan trọng là đọc và xác nhận số tiền thanh toán và nhận được từ khách hàng, đặc biệt khi trả lại tiền thừa.

Trả lại tiền thừa: Sau khi thu tiền, thu ngân tính toán và trả lại tiền thừa, kèm theo hóa đơn. Tiền thừa cần được sắp xếp ngăn nắp để dễ kiểm tra.

Thống kê giao dịch cuối ngày: Kiểm tra và ghi nhận thu chi hàng ngày để bàn giao cho ca làm tiếp theo, giúp tránh mất mát tài sản.

Tìm hiểu các công việc mà nhân viên thu ngân làm là gì cho thấy bạn cần thống kê giao dịch vào cuối ngày

Bảo quản các thiết bị: Thu ngân phải bảo quản các thiết bị điện tử được cung cấp (chẳng hạn như máy quét mã vạch, máy bán hàng,...). Khi có vấn đề, cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật để khắc phục.

Các nhiệm vụ phụ khác: Bên cạnh công việc chính, thu ngân cũng có thể phụ trách đóng gói, cân sản phẩm, sắp xếp hàng hóa, gán giá cả hoặc tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

3. Ưu và nhược điểm của nhân viên thu ngân

Trước khi quyết định lựa chọn làm thu ngân, bạn cũng cần tìm hiểu về ưu nhược điểm của vị trí việc làm này, cụ thể:

Ưu điểm:

Công việc thu ngân mang lại nguồn thu nhập ổn định bao gồm lương cơ bản hàng tháng, cùng các khoản phụ cấp và thưởng khi hoàn thành xuất sắc công việc.

Cơ hội phát triển cá nhân và tăng cường kỹ năng giao tiếp, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Hưởng lợi từ việc đào tạo chuyên sâu và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

Nhược điểm:

Cảm thấy áp lực lớn khi phải đối diện với những khách hàng khó tính hoặc các vấn đề liên quan đến thanh toán, như trả thiếu hoặc thừa tiền.

Thời gian làm việc kéo dài, không có lịch nghỉ cố định, và thường phải làm việc vào các ngày lễ và Tết.

Cảm thấy áp lực từ sự giám sát nghiêm ngặt của quản lý.

4. Các kỹ năng mà nhân viên thu ngân cần có

Sau khi biết được nhân viên thu ngân làm gì, trong phần tiếp theo, bạn hãy tìm hiểu về các kỹ năng mà người làm công việc thu ngân cần có nhé!

4.1. Kỹ năng quản lý tiền bạc

Nhân viên thu ngân vốn có vai trò là người quản lý thu - chi tại nơi làm việc nên yêu cầu kỹ năng tốt trong quản lý tiền bạc, quản lý tài chính. Sự cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng tính toán chính xác là điều cần thiết để tránh lãng phí tiền bạc cho doanh nghiệp.

4.2. Sử dụng những hệ thống theo dõi bán hàng

Ngoài việc thu tiền mặt, người thu ngân cần biết sử dụng các thiết bị thanh toán khác như máy đọc thẻ, máy quét mã hoặc máy in hóa đơn. Trong thời đại số hóa ngày nay, việc thanh toán trực tuyến trở nên phổ biến hơn tiền mặt rất nhiều. Do đó, kỹ năng này là không thể thiếu. Sử dụng phần mềm bán hàng để nhập mã đơn hàng, ghi lại dữ liệu thu chi cũng giúp tăng tốc độ và giảm thiểu sai sót so với việc thủ công.

4.3. Khả năng ghi nhớ thông tin

Người thu ngân phải ghi nhớ các món hàng hoặc dịch vụ mà khách hàng đã đặt mua tại cửa hàng, quán ăn - uống. Đối với các siêu thị, cửa hàng lớn hoặc trung tâm mua sắm, việc nhân viên thu ngân nhớ mã sản phẩm, nhớ các chương trình khuyến mãi cũng rất quan trọng để chúng ta có thể nhập dữ liệu và tính toán đúng số tiền cho khách hàng.

4.4. Kỹ năng giao tiếp tốt

Nhân viên thu ngân thường tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, vì vậy, kỹ năng giao tiếp là một yếu tố quan trọng. Khả năng tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm - dịch vụ là thứ luôn cần phải được liên tục trau dồi. Thái độ niềm nở, nhiệt tình và giọng điệu dịu dàng sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với khách hàng.

4.5. Cẩn thận, linh hoạt và nhanh nhẹn

Trong một số trường hợp, nhân viên thu ngân cũng phải thay thế cho nhân viên bán hàng. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sẵn sàng trong công việc. Với tính cẩn thận và kỹ lưỡng, nhân viên thu ngân có thể tránh được những sai sót gây lãng phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, sự nhanh nhẹn trong thao tác cũng giúp tăng sự hài lòng của khách hàng và khả năng quay trở lại sử dụng sản phẩm - dịch vụ của cửa hàng.

5. Những yêu cầu tuyển dụng nhân viên thu ngân

Việc tìm hiểu về các yêu cầu khi tuyển dụng nhân viên thu ngân vô cùng quan trọng giúp bạn định hướng đúng đắn trong học tập và phát triển phù hợp với nghề. Thông thường, các nhà tuyển dụng sẽ chia ra thành 2 khía cạnh lớn là yêu cầu về trình độ - kỹ năng cũng như yêu cầu về phẩm chất - thái độ.

5.1. Yêu cầu về trình độ và kỹ năng

Thực tế, công việc thu ngân vẫn chưa được tổ chức giảng dạy như 1 chuyên ngành ngành riêng biệt trong các cơ sở đào tạo. Thông thường, vị trí này sẽ được các cửa hàng, chuỗi siêu thị tự tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Do đó, các doanh nghiệp thường không yêu cầu bằng cấp cao cho vị trí này. Một bạn tốt nghiệp cấp 3 hoặc cao đẳng cũng có cơ hội làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương cũng như được trang bị đầy đủ các kỹ năng như tin học văn phòng, ngoại ngữ, và kỹ năng giao tiếp sẽ được đánh giá cao.

Đối với công việc thu ngân, hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ là rất quan trọng. Dù làm việc tại quầy thanh toán, nhưng đôi khi khách hàng có thể hỏi về các sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng. Trong những trường hợp như vậy, nếu bạn từ chối trả lời, khách hàng có thể cảm thấy bạn không đủ thông tin về sản phẩm, điều này có thể làm mất lòng tin của họ đối với dịch vụ. Vì vậy, việc am hiểu về các sản phẩm và dịch vụ mà cửa hàng cung cấp sẽ tạo ra sự hài lòng cho khách hàng. Chính vì lẽ đó, nhiều nơi khi tuyển dụng vị trí này luôn đặt ra yêu cầu về kỹ năng tư vấn và hướng dẫn khách hàng.

Nắm vững các chính sách giá cũng như các chương trình khuyến mãi giúp bạn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, tạo ra sự ấn tượng tích cực với thương hiệu, cửa hàng, hoặc chuỗi siêu thị. Điều này thúc đẩy khách hàng quay lại mua sắm và sử dụng dịch vụ nhiều lần hơn, đồng thời đóng góp vào lợi nhuận của doanh nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và khả năng lắng nghe là vô cùng quan trọng đối với nhân viên thu ngân, người trực tiếp tiếp xúc và giao dịch với khách hàng. Để luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng, việc sở hữu kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng lắng nghe chuyên nghiệp là điều không thể thiếu. Bằng cách duy trì một thái độ vui vẻ và thân thiện, bạn sẽ có thể trở thành một thu ngân có tư duy chuyên nghiệp và gây được ấn tượng tích cực với khách hàng.

Phân biệt tiền thật và tiền giả là kỹ năng vô cùng quan trọng trong công việc thu ngân. Nếu bạn không thể phân biệt được tiền thật và tiền giả, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường cho doanh nghiệp nếu rơi vào những tình huống xấu. Chính vì vậy, bạn cần phải học kỹ năng này từ người có kinh nghiệm hoặc thông qua các nguồn thông tin đáng tin cậy.

Khả năng ứng biến nhanh và xử lý tình huống một cách khéo léo không chỉ quan trọng trong công việc này mà còn là yếu tố quan trọng trong mọi ngành nghề. Vì phải liên tục giao dịch với khách hàng, việc phải đối mặt với những tình huống bất ngờ là điều không thể tránh khỏi. Khả năng xử lý tình huống một cách thông minh và linh hoạt sẽ giúp tạo ra ấn tượng tích cực với khách hàng, cải thiện doanh số bán hàng và, quan trọng hơn, xây dựng uy tín cho doanh nghiệp.

Tinh thần làm việc nhóm chuyên nghiệp là điều cần thiết trong công việc thu ngân, không chỉ là một công việc đơn lẻ mà còn phải tương tác chặt chẽ với các bộ phận khác. Để đảm bảo chuỗi cung ứng diễn ra suôn sẻ, bạn cần phải có khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Bên cạnh đó, việc thể hiện khả năng làm việc nhóm tốt cũng sẽ mang lại lợi thế trong quá trình phỏng vấn cho vị trí này.

Để thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và chính xác trong thời đại số, việc biết sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng và thanh toán là điều không thể thiếu đối với nhân viên thu ngân. Qua việc làm này, các thao tác như nhập liệu, chỉnh sửa và in hóa đơn cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp và thành thạo. Không chỉ giúp tăng cường năng suất làm việc mà kỹ năng này còn giúp bạn nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng.

Khả năng thích nghi cao và làm việc đa nhiệm là yêu cầu quan trọng đối với nhân viên thu ngân. Mặc dù công việc chính của họ là thực hiện giao dịch với khách hàng, tuy nhiên ở một số cửa hàng, họ cũng có thể được giao thêm nhiều nhiệm vụ khác như sắp xếp hàng hóa, hỗ trợ khách hàng, và các công việc khác. Do đó, để đáp ứng được tất cả các yêu cầu công việc, bạn cần phải có khả năng thích nghi nhanh chóng và có khả năng làm việc đa nhiệm một cách hiệu quả.

Sự chịu đựng áp lực trong công việc thu ngân không chỉ bao gồm cường độ công việc, đặc biệt là trong các đợt khuyến mãi, mà còn từ phía khách hàng. Có những khách hàng khó tính, và nếu không thực hiện các thao tác một cách nhanh chóng, họ có thể tạo ra áp lực đối với bạn. Nếu bạn không có khả năng chịu đựng áp lực tốt, có thể dễ dàng cảm thấy mệt mỏi và chán nản với công việc này.

Thực hiện công việc nhanh nhẹn là yêu cầu kỹ năng của nhân viên thu ngân

5.2. Yêu cầu về phẩm chất và thái độ

Xem xét về phẩm chất và thái độ là những yêu cầu vô cùng quan trọng khi tuyển dụng nhân viên thu ngân. Hãy cùng job3s xem qua những phẩm chất và thái độ nào đặc biệt quan trọng khi bạn lựa chọn làm nghề này nhé!

Thái độ biết lắng nghe khách hàng là một yếu tố không thể thiếu đối với nhân viên thu ngân. Nhiệm vụ của họ không chỉ là thực hiện các giao dịch mà đôi khi còn bao gồm việc chăm sóc khách hàng. Để có thể giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả, bạn cần phải có khả năng lắng nghe tốt. Việc này không chỉ giúp khách hàng cảm thấy được chăm sóc mà còn tạo ra sự hài lòng với dịch vụ của cửa hàng.

Có khả năng điều chỉnh cảm xúc cá nhân là một phẩm chất quan trọng đối với nhân viên thu ngân. Trong quá trình thực hiện các giao dịch thanh toán, có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều phản hồi không tích cực từ khách hàng. Khả năng kiểm soát cảm xúc trong tình huống này là vô cùng quan trọng. Nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc và phản ứng một cách không đúng mực, điều này có thể ảnh hưởng không chỉ đến doanh thu mà còn đến danh tiếng của cửa hàng.

Sự chăm chỉ, linh hoạt và kiên nhẫn là những phẩm chất quan trọng trong công việc của nhân viên thu ngân. Họ có thể phải đứng hoặc ngồi làm việc hàng giờ tại quầy thanh toán và đôi khi phải giải quyết trực tiếp các vấn đề của khách hàng. Vì vậy, sự chăm chỉ, linh hoạt và kiên nhẫn là yếu tố quan trọng. Nếu thiếu những phẩm chất này, bạn có thể dễ dàng trở nên chán nản với công việc dịch vụ này.

Tính chu đáo và tỉ mỉ là yếu tố không thể thiếu trong công việc của nhân viên thu ngân, do liên quan chặt chẽ đến giao dịch tiền tệ. Một lỗi nhỏ như trả sai tiền thừa cho khách hàng cũng có thể gây mất lòng tin từ phía họ và gây thất thoát cho doanh nghiệp.

Có sự thành thạo trong dịch vụ khách hàng là một phần không thể thiếu, song song với kỹ năng thu ngân. Để giữ vững lòng tin của khách hàng, việc duy trì một thái độ thân thiện và lịch sự trong mọi tương tác là điều cực kỳ quan trọng.

Bạn cần có tính tỉ mỉ và cẩn thận khi thực hiện công việc của nhân viên thu ngân

6. Nhân viên thu ngân lương bao nhiêu?

Mức lương của nhân viên thu ngân thường không cố định và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Điều này có thể phụ thuộc vào ngành nghề bạn làm việc, thời gian làm việc, và tính chất công việc. Đối với những nhân viên thu ngân làm thời vụ, bán thời gian, hoặc toàn thời gian tại các nhà hàng hoặc quán cà phê, thì mức lương thường được tính theo giờ làm việc. Mức lương của nhân viên thu ngân tại siêu thị có thể khác biệt so với nhân viên thu ngân tại nhà hàng, khách sạn, hoặc cửa hàng bán trang sức, mỹ nghệ, v.v.

Đối với những nhân viên thu ngân làm việc tại các cửa hàng bán lẻ, thì mức lương thường dao động từ 4 đến 7 triệu đồng cho 8 giờ làm việc mỗi ngày, và có thể cao hơn cho những người làm việc 12 giờ mỗi ngày. Ngoài mức lương cố định, nhân viên chính thức cũng có thể nhận được các khoản thưởng dựa trên doanh số và các phúc lợi khác phụ thuộc vào chính sách của doanh nghiệp.

Mức lương của nhân viên thu ngân phụ thuộc vào thời gian và kinh nghiệm làm việc

7. Cơ hội việc làm của công việc thu ngân

Hiện nay, cơ hội việc làm của công việc thu ngân vô cùng đa dạng. Theo đó, bạn có thể ứng tuyển vào vị trí nhân viên thu ngân tại các siêu thị, nhà hàng, hoặc các doanh nghiệp bán lẻ,... Với sự gia tăng nhanh chóng của các hệ thống siêu thị, nhà hàng,... cơ hội nghề nghiệp của vị trí này vẫn luôn mở rộng cho mọi ứng viên.

Ngoài ra, có rất nhiều cơ hội thăng tiến nhanh chóng cho công việc thu ngân nếu bạn có thể chứng minh sự chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn. Một khi mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, bạn sẽ được phê duyệt thăng chức thành tổ trưởng hoặc quản lý của tổ thu ngân.

Nhân viên thu ngân vẫn là vị trí công việc có cơ hội phát triển lớn trong tương lai

Ngoài ra, với những nhân viên có lòng trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc, các doanh nghiệp thường sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ họ phát triển. Điều này là do doanh nghiệp hiện nay đặc biệt quan trọng việc xây dựng mối quan hệ gắn bó và giữ chân nhân tài. Trong năm 2024 với nhiều biến động trong nền kinh tế, vị trí thu ngân sẽ là lựa chọn phù hợp cho những người lao động không có trình độ quá cao hoặc cho các bạn sinh viên muốn có thêm thu nhập.

Qua bài viết này, bạn đã hiểu được các công việc, trách nhiệm, mức thu nhập, cơ hội nghề nghiệp cũng như yêu cầu về trình độ, kỹ năng, phẩm chất, thái độ cần có khi ứng tuyển công việc thu ngân. Nếu dự định làm công việc này trong tương lai sắp tới, dù làm toàn thời gian hay làm bán thời gian, bạn cũng cần tìm hiểu để hiểu thật rõ nghề nghiệp của mình. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết tư vấn nghề nghiệp hữu ích khác tại website của job3s nhé!