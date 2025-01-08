Thu nhập thụ động là gì? 10 cách tăng thu nhập thụ động tại nhà

1. Thu nhập thụ động là gì?

Các nguồn thu nhập thụ động là những thu nhập mà bạn không cần phải làm việc trực tiếp hoặc không cần bỏ nhiều thời gian. Thu nhập có thể đến từ một số nguồn như đầu tư, cho thuê, liên kết, bán hàng,... Các chuyên gia tài chính luôn khuyên rằng mỗi người nên cố gắng trang bị cho mình từ 2-3 nguồn thu nhập thụ động để vừa gia tăng tài sản vừa có nguồn tiền duy trì.

2. Lợi ích của thu nhập thụ động là gì?

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người cố gắng có thêm nhiều nguồn thu nhập. Khi có nhiều nguồn thu nhập, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích khác như:

Gia tăng tài sản: Thu nhập thụ động giúp bạn tăng tài sản, điều này giúp bạn tự do tài chính sớm hơn.

Giảm rủi ro: Thu nhập thụ động giúp giảm rủi ro về tài chính, bạn sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào thu nhập chính, từ đó, tài sản của bạn sẽ ổn định hơn.

Có nhiều thời gian tự do: Bạn sẽ có nhiều thời gian tự do hơn, không cần dành quá nhiều thời gian kiếm tiền và có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống.

3. Nguồn thu nhập thụ động khác nguồn thu nhập thuần là gì?

Thu nhập thuần là gì? Thu nhập thuần hay còn gọi là thu nhập chủ động đó là làm công ăn lương, làm thuê, công việc chiếm nhiều thời gian trong ngày,... Và muốn tăng thu nhập chủ động, bạn cần làm thêm giờ, tăng ca.

Thu nhập thuần là nguồn thu nhập chính để bạn kiếm tiền, tuy nhiên, nếu chỉ có thu nhập thuần, bạn sẽ gặp khá nhiều rủi ro. Trong trường hợp bạn mất nguồn thu nhập chính mà không có các nguồn thu nhập khác, bạn dễ gặp khó khăn và thụt giảm tài chính.

Một số khác biệt được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Đặc điểm phân biệt Thu nhập thuần/ Thu nhập chủ động Thu nhập thụ động Định nghĩa Sử dụng toàn bộ thời gian, công sức lao động để kiếm thu nhập Không cần dùng nhiều thời gian, công sức Đối tượng Người làm thuê, kinh doanh Chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư Cách thức Phát triển kỹ năng, đầu tư công sức Sử dụng chất xám, nghiên cứu tự thân để tiền đẻ ra tiền. Yếu tố bất ngờ Có thể tính toán trước thu nhập Thu nhập thay đổi tuỳ thị trường Mục tiêu Ổn định Đột phá Mức độ rủi ro Rủi ro thấp Rủi ro cao

4. 10 cách gia tăng thu nhập thụ động tại nhà hot nhất hiện nay

Cách để gia tăng thụ nhập thụ động là gì? Đây là những cách giúp bạn tạo một nguồn thu nhập khác ngoài nguồn thu nhập chính. Những cách này không quá khó, tuy nhiên, bạn vẫn cần đầu tư chất xám, sự cố gắng, nỗ lực để đạt được thành công. Khi đã quen thuộc với những việc này, bạn sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều mà tiền vẫn tự về.

4.1. Đầu tư chứng khoán, bitcoin

Đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu hay bitcoin hiện nay được đánh giá là phương pháp tăng thu nhập thụ động mà nhiều người tin tưởng lựa chọn. Tuy thị trường sẽ liên thay đổi, thu nhập không được ổn định nhưng đây là nơi đầu tư sinh lời uy tín, không sợ bị thất thoát hay lừa đảo. Bạn chỉ cần lựa chọn mã cổ phiếu tiềm năng và đợi nó sinh lời.

4.2. Gửi tiền tiết kiệm

Đây là phương pháp đơn giản nhất, nó được coi là hình thức cất giữ tiền nhưng tiền vẫn tự sinh sôi. Với những bạn không có nhiều kiến thức đầu tư hay tài sản, các bạn có thể lựa chọn phương pháp này. Tuy nhiên, cách này mất khá nhiều thời gian vì tỷ lệ lãi suất của ngân hàng khá thấp.

4.3. Cho thuê nhà

Nếu bạn có nhà mà không sử dụng đến, bạn có thể cho thuê. Giá thành tuỳ thuộc vào mức chung trên thị trường. Cách này chỉ áp dụng được với những bạn sở hữu nhà và đảm bảo được việc sinh hoạt cho bản thân.

4.4. Kiếm thu nhập thụ động từ Affiliate Marketing đa nền tảng

Hiện nay, với sự phát triển đa nền tảng như Tiktok, Instagram, Shopee, Facebook,... công việc liên kết bán hàng hay còn gọi là Affiliate Marketing đang trở thành xu hướng. Bạn chỉ cần tạo chút thương hiệu cá nhân trên các nền tảng và khi hình ảnh của bạn có sức ảnh hưởng, bạn đã có thể áp dụng phương pháp này.

4.5. Đầu tư bất động sản

Ngoài các phương pháp tự thân, bạn có thể đầu tư bất động sản. Phương pháp này cần khá nhiều vốn đầu tư để mua bất động sản. Ngoài ra, bạn cần tính toán thời cơ để có thể bán ra thu về giá hời.

4.6. Xây dựng group trên mạng xã hội, blog, website

Bạn có thể xây dựng các hội nhóm, blog hay website với cộng đồng lớn mạnh, mang đến nhiều giá trị rồi thực hiện gắn liên kết bán hàng hoặc quảng cáo để thu nhập. Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt chế độ đăng bài để thu hút tương tác cao và kiếm thu nhập từ việc đăng bài.

4.7. Trở thành Youtuber kiếm tiền từ quảng cáo

Youtuber với khả năng làm nội dung, nói chuyện trực tiếp (livestream) với người xem sẽ giúp bạn tạo nguồn thu thụ động. Nếu bạn chăm chỉ livestream cùng người hâm mộ của mình, tạo được một cộng đồng hâm mộ lớn, bạn có thể nhận được tiền donate từ người xem và Youtube sẽ trả phí cho bạn nếu bạn kích hoạt tính năng kiếm tiền.

4.8. Bán hình ảnh trực tuyến

Nhiều nền tảng mở rộng khả năng chia sẻ hình ảnh cho người dùng ví dụ như: Freepik, Pinterest,.. Nếu hình ảnh của bạn được nhiều người dùng, nền tảng sẽ trả tiền cho bạn.

4.9. Trở thành KOL, KOC đa nền tảng

Một hướng phát triển khác đa nền tảng đó chính là trở thành KOL, KOC hay còn gọi là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Khi bạn có sức ảnh hưởng nhất định, bạn có thể livestream bán hàng, gắn giỏ hàng, liên kết bán hàng, tham gia sự kiện của thương hiệu, nhận quảng cáo. Ngoài ra, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tăng thêm sức ảnh hưởng của mình.

4.10. Làm podcast, viết sách, viết truyện

Nếu bạn có khả năng kể chuyện, giọng nói tốt, biết cách sử dụng ngôn từ, bạn có thể mở kênh podcast, viết sách, viết truyện xuất bản. Riêng podcast, bạn có thể sử dụng những tác phẩm của người khác để truyền đạt thông điệp của mình.

5. Lúc nào có thể tạo thu nhập thụ động cho bản thân?

Theo các chuyên gia, lúc nào bạn cũng có thể tạo thu nhập thụ động cho bản thân. Cơ hội được chia đều cho mọi người, bạn nên nắm bắt cơ hội và tạo thu nhập thêm càng sớm càng tốt để đề phòng rủi ro bất ngờ trong cuộc sống.

Với những thông tin về thu nhập thụ động là gì, lợi ích mà thu nhập thụ động mang lại, chắc hẳn bạn đã có được quyết định cho bản thân. Hãy trang bị cho mình một nguồn thu nhập thụ động càng sớm càng tốt, đây là phương án tốt nhất trước những sự thay đổi bất ngờ trong cuộc sống mà bạn có thể chuẩn bị. Tài chính dư giả sẽ giúp bạn có một cuộc sống nhẹ nhàng, tự do hơn.