Thuật ngữ KOLs là gì? Tại sao KOLs đóng vai trò quan trọng trong Marketing?

1. Thuật ngữ KOLs là gì?

Thuật ngữ KOLs là gì? Đây là từ viết tắt của Key Opinion Leader, có thể dịch là "người có ảnh hưởng". Họ là những người có kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực, ngành nghề mà họ hoạt động, và có tầm ảnh hưởng đáng kể đến cộng đồng.

KOLs có thể là những chuyên gia, ngôi sao nổi tiếng, doanh nhân, nhà báo, chính trị gia, nhà khoa học.... Họ thường được các thương hiệu tìm đến để quảng bá sản phẩm/dịch vụ, nhằm tăng cường uy tín và xây dựng sự tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu.

Ví dụ, trong lĩnh vực ẩm thực, KOLs có thể là các đầu bếp nổi tiếng, chuyên gia nghiên cứu về ẩm thực, hoặc những người yêu thích nấu ăn có lượng người theo dõi lớn trên các trang mạng xã hội. Trong lĩnh vực thời trang, KOLs có thể là những người mẫu, diễn viên hoặc những người có phong cách thời trang cá tính và được nhiều người theo dõi.

KOLs là viết tắt của Key Opinion Leader, có thể dịch là "người có ảnh hưởng"

2. Phân loại 3 nhóm KOLs phổ biến hiện nay

Để hiểu rõ hơn Thuật ngữ KOLs là gì bạn có thể tìm hiểu qua cách phân loại. Hiện Kols được chia thành 3 nhóm chính:

2.1. Nhóm Celeb

Nhóm này bao gồm những người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, thể thao, chính trị, kinh doanh,... Họ có lượng người hâm mộ đông đảo và được nhiều người biết và quan tâm.

KOLs thuộc nhóm này thường có độ nhận biết rộng nhất, và có thể giúp thương hiệu tiếp cận với một lượng lớn khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, để mời được họ cũng cần chi phí cao hơn và đòi hỏi khắt khe về nội dung quảng cáo.

2.2. Influencers

Influencers KOLs là gì? Nhóm này bao gồm những người có sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, như Facebook, TikTok, Instagram,... Họ có lượng người theo dõi lớn và thường xuyên chia sẻ những nội dung chất lượng, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng.

KOLs thuộc nhóm này thường có mức giá hợp lý hơn so với nhóm Celeb, và có thể giúp thương hiệu tiếp cận với một lượng khách hàng tiềm năng có cùng sở thích, nhu cầu.

2.3. Mass Seeder

Nhóm này bao gồm những người có sức ảnh hưởng đến các đối tượng khách hàng nhỏ lẻ và không có độ phổ biến quá rộng rãi. Họ thường là những người review sản phẩm, địa điểm, dịch vụ,... trên mạng xã hội.

KOLs thuộc nhóm này thường có mức giá thấp hơn so với nhóm Celeb và Influencers. Tuy nhiên họ vẫn có thể giúp thương hiệu tiếp cận với những khách hàng tiềm năng có nhu cầu cụ thể.

Mass Seeder họ thường là những người review sản phẩm, địa điểm, dịch vụ,...

Xem thêm:

Nhân Viên Kinh Doanh Là Làm Gì? Lương Có Cao Không?

Developer Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Lập Trình Viên

3. KOLs trong marketing đóng vai trò gì?

Thuật ngữ KOLs là gì? tại sao người ta hay nói KOLs trong marketing có vai trò quan trọng trong việc truyền thông thương hiệu và sản phẩm đến với khách hàng. Bởi vì họ có thể giúp thương hiệu đạt được các mục tiêu marketing sau:

Tăng nhận diện thương hiệu: KOLs có thể giúp thương hiệu tiếp cận với một lượng lớn khách hàng tiềm năng, qua đó tăng nhận diện thương hiệu và xây dựng hình ảnh ấnn tượng trong tâm trí khách hàng.

KOLs có thể giúp thương hiệu tiếp cận với một lượng lớn khách hàng tiềm năng, qua đó tăng nhận diện thương hiệu và xây dựng hình ảnh ấnn tượng trong tâm trí khách hàng. Tạo sự tin tưởng và uy tín cho thương hiệu : KOLs là những người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ hoạt động. Khi KOLs giới thiệu, đánh giá sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu, họ sẽ giúp tạo niềm tin và uy tín cho thương hiệu trong mắt khách hàng.

KOLs là những người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ hoạt động. Khi KOLs giới thiệu, đánh giá sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu, họ sẽ giúp tạo niềm tin và uy tín cho thương hiệu trong mắt khách hàng. Thúc đẩy doanh số bán hàng: KOLs có thể giúp thương hiệu tăng doanh số bán hàng thông qua việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu đến với khách hàng.

KOLs có thể giúp thương hiệu tăng doanh số bán hàng thông qua việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu đến với khách hàng. Tạo nội dung quảng cáo: KOLs có thể tạo nội dung quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu, như video, bài viết, hình ảnh,... Nội dung quảng cáo của KOLs thường được khách hàng quan tâm và tin tưởng hơn so với quảng cáo của thương hiệu.

KOLs có thể tạo nội dung quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu, như video, bài viết, hình ảnh,... Nội dung quảng cáo của KOLs thường được khách hàng quan tâm và tin tưởng hơn so với quảng cáo của thương hiệu. Tham gia các sự kiện của thương hiệu: KOLs có thể tham gia các sự kiện của thương hiệu, như ra mắt sản phẩm mới, hội thảo,... Sự hiện diện của KOLs tại các sự kiện sẽ giúp thương hiệu thu hút sự chú ý của khách hàng và truyền tải thông điệp của thương hiệu đến với khách hàng một cách hiệu quả.

KOLs có thể tham gia các sự kiện của thương hiệu, như ra mắt sản phẩm mới, hội thảo,... Sự hiện diện của KOLs tại các sự kiện sẽ giúp thương hiệu thu hút sự chú ý của khách hàng và truyền tải thông điệp của thương hiệu đến với khách hàng một cách hiệu quả. Chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm/dịch vụ: KOLs có thể chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm dịch vụ của thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung chia sẻ của KOLs sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm/ dịch vụ của thương hiệu và đưa ra quyết định mua hàng.

KOLs có thể giúp thương hiệu tiếp cận với một lượng lớn khách hàng

4. Cơ hội việc làm của KOLs

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về Kols là gì, bạn có thể tìm hiểu thông qua cơ hội việc làm của KOLs đang ngày càng mở rộng, với sự phát triển của mạng xã hội và nhu cầu ngày càng cao của các thương hiệu trong việc sử dụng KOLs để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Theo một báo cáo của We Are Social, hiện nay có hơn 4,62 tỷ người dùng mạng xã hội trên toàn thế giới, chiếm hơn 57% dân số toàn cầu. Điều này cho thấy mạng xã hội đã trở thành một kênh truyền thông quan trọng, giúp các thương hiệu tiếp cận với một lượng lớn khách hàng tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, KOLs đã trở thành một xu hướng marketing hiệu quả, giúp các thương hiệu tiếp cận với khách hàng một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. KOLs là những người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng, được nhiều người biết đến và tin tưởng. Khi KOLs giới thiệu, đánh giá sản phẩm/ dịch vụ của thương hiệu, họ sẽ giúp tạo niềm tin và uy tín cho thương hiệu trong mắt khách hàng.

Cơ hội việc làm của KOLs đang ngày càng mở rộng hơn

Xem thêm: Mẫu cv xin việc chuyên nghiệp, top cv mẫu đẹp cho mọi ngành nghề

5. KOLs hiện đang tuyển dụng những vị trí nào?

Ngoài câu hỏi KOLs là gì, rất nhiều người cũng quan tâm đến những vị trí mà mảng này đang tuyển dụng. Nhu cầu sử dụng KOLs của các thương hiệu ngày càng tăng cao. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các KOLs, bao gồm:

Chuyên viên quản lý KOLs: Vị trí này chịu trách nhiệm quản lý các KOLs, bao gồm việc tìm kiếm, đánh giá, ký kết hợp đồng, và giám sát các hoạt động của KOLs.

Chuyên viên sáng tạo nội dung: Vị trí này chịu trách nhiệm tạo ra các nội dung quảng cáo cho KOLs, bao gồm video, bài viết, hình ảnh,...

Chuyên viên phân tích dữ liệu : Vị trí này chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu từ các hoạt động của KOLs, để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Chuyên viên kinh doanh: Vị trí này chịu trách nhiệm tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các thương hiệu để hợp tác với KOLs.

Ngoài ra, KOLs cũng có thể tuyển dụng các vị trí khác như:

Nhân viên hỗ trợ KOLs: Vị trí này chịu trách nhiệm hỗ trợ các KOLs trong các hoạt động như đăng tải nội dung, trả lời bình luận,...

Biên tập viên : Vị trí này chịu trách nhiệm biên tập các nội dung quảng cáo của KOLs.

Nhiếp ảnh gia, quay phim: Vị trí này chịu trách nhiệm chụp ảnh, quay phim cho các nội dung quảng cáo của KOLs. ​

Tìm hiểu ngay các thuật ngữ được sử dụng trong ngành truyền thông

Truyền thông đa phương tiện là gì Celebrity là gì Celeb là gì VJ là gì Public relations là gì Kols là gì

Với những lợi ích và vai trò quan trọng kể trên, đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ KOLs là gì. KOLs đã trở thành một xu hướng marketing hiệu quả trong thời đại kỹ thuật số. Doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng KOLs trong các chiến dịch marketing của mình để đạt được hiệu quả cao.