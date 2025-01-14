Top 7 tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cơ khí dễ đọc, dễ hiểu

1. Tầm quan trọng của tiếng Anh ngành cơ khí

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, tiếng Anh càng chứng tỏ được sự quan trọng của nó. Trong rất nhiều ngành nghề, việc đảm bảo kỹ năng tiếng Anh sẽ gia tăng cơ hội công việc. Với các kỹ sư cơ khí, thông thạo tiếng Anh chuyên ngành sẽ giúp tìm việc hiệu quả, phục vụ quá trình công tác, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành thuận lợi hơn…

Không những thế, tiếng Anh ngành cơ khí còn là bộ môn bắt buộc với sinh viên đang theo học ngành này. Nó cũng là điều kiện tiên quyết để những ai có nhu cầu xuất khẩu lao động bổ sung thông tin vào hồ sơ dự tuyển.

Khi làm việc cho các công ty liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài, tiếng Anh cũng là không thể thiếu. Do đó, ngay từ lúc này, những ai đang theo học ngành cơ khí, đang làm việc ngành cơ khí cũng đều cần phải tìm hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và bổ sung ngay vào các danh sách tài liệu cần đọc.

Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu

2. Top 7 tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cơ khí hữu ích nhất

Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm các tài liệu cơ khí tiếng Anh? Bạn không biết nên đọc sách nào vừa đầy đủ vừa dễ hiểu? Dưới đây là top 7 tài liệu được các chuyên gia đánh giá cao. Rất nhiều bạn đọc cũng xem chúng là cuốn sách gối đầu giường để rèn luyện tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả.

2.1. English for work: Everyday Technical English: Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cơ khí tổng quan

Tài liệu English for work: Everyday Technical English là tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí đầy đủ, dễ hiểu nhất. Sách gồm 9 chương, các từ vựng được liệt kê từ dễ đến khó, từ đơn giản, phổ biến đến phức tạp, ít sử dụng.

Thông qua tài liệu này, người đọc sẽ có cái nhìn toàn diện về ngành cơ khí:

Công cụ cơ khí

Thiết bị cơ khí

Môi trường làm việc ngành cơ khí

An toàn lao động ngành cơ khí

Bảo trì máy móc

Từ vựng liên quan đến hợp tác với nhà cung cấp.

Từ vựng giải quyết sự cố máy móc cơ khí khi vận hành.

Từ vựng được thống kê dễ đọc, dễ hiểu theo từng chủ đề khác nhau. Người đọc có thể thông qua từ vựng và các tình huống để cải thiện trình độ Anh Ngữ.

9 chương trong tài liệu bao gồm:

Working in industry: Làm việc trong ngành công nghiệp cơ khí.

Làm việc trong ngành công nghiệp cơ khí. A tour of the workplace: Một vòng tham quan nơi làm việc.

Một vòng tham quan nơi làm việc. Tools and Equipment: Công cụ và thiết bị cơ khí.

Công cụ và thiết bị cơ khí. Supplier and Subcontractors: Nhà cung cấp, nhà thầu phụ.

Nhà cung cấp, nhà thầu phụ. Buildings and Installations: Tòa nhà, các công trình lắp đặt.

Tòa nhà, các công trình lắp đặt. Maintenance: Bảo trì

Bảo trì Troubleshooting: Xử lý sự cố

Xử lý sự cố Safety in the Workplace: An toàn tại nơi làm việc

An toàn tại nơi làm việc Environment Matters: Vấn đề môi trường

Bìa cuốn sách English for work: Everyday Technical English

2.2. Technical English – Vocabulary and Grammar (Tiếng Anh cơ khí - Từ vựng và ngữ pháp)

Tài liệu này sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức về tiếng Anh ngành cơ khí. Đặc biệt, thông qua Technical English – Vocabulary and Grammar, bạn sẽ học được kỹ thuật phát triển từ vựng chuyên ngành, nâng cao ngữ pháp. Thông qua các tài liệu được trình bày cụ thể, dễ hiểu, bạn sẽ sử dụng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí nhuần nhuyễn, chính xác và nhạy bén hơn. Tùy từng ngữ cảnh, bạn có thể chọn lọc sử dụng các tài liệu phù hợp nhất.

Cuốn sách dễ đọc, phù hợp cho những bạn từ trình độ trung cấp trở lên. Tổng có 30 chương và bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Từ vựng về hoạt động chuyên môn ngành cơ khí.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí về hồ sơ các công ty: Ô tô, dược phẩm, viễn thông, khai khoáng.

Ngữ pháp trong các ngữ cảnh kỹ thuật.

Có thể nói, với cả sinh viên và người đi làm, đây đều là cuốn sách gối đầu giường vô cùng hữu ích và nên đọc.

2.3. How products are made: Tài liệu đầy đủ nhất

Những bạn học cơ khí chế tạo máy nên bổ sung ngay cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành cơ khí này vào tủ sách của mình. How products are made là một cuốn sách hỗ trợ giải thích và trình bày mọi vấn đề liên quan đến máy móc cơ khí:

Từ vựng về kỹ năng gia công cơ khí.

Từ vựng về thiết kế và chế tạo cơ khí.

Từ vựng về cải tiến sản phẩm cơ khí, máy móc hạng nặng.

Từ vựng về quy trình lắp ráp thiết bị điện tử.

Từ vựng về cải tiến các sản phẩm cơ khí.

Từ vựng về vận hành, bảo trì thiết bị cơ khí, hệ thống cơ khí.

Có thể nói, cuốn sách là một “bách khoa toàn thư” chi tiết về cơ khí chế tạo máy. Đây là một tài liệu hữu ích và cần thiết để nâng cao tiếng Anh chuyên ngành, từ đó cũng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho công việc, đọc hiểu các tài liệu cơ khí tiếng Anh thuận lợi hơn.

How products are made chuyên về các nội dung cơ khí chế tạo máy

2.4. Basic Technical English

Nếu bạn đang cần một cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành cơ khí chuyên về thực hành xưởng, cơ khí kỹ thuật, điện, dân dụng, phần mềm CAD thì đây là lựa chọn không thể bỏ qua. Tài liệu sẽ giúp củng cố các kiến thức chuyên ngành, phù hợp với các kỹ sư cơ khí cũng như các bạn sinh viên đang theo học ngành này.

Nội dung sách xoay quanh các từ vựng chuyên ngành nền tảng nhất của ngành cơ khí. Từ vựng đầy đủ từ dụng cụ cơ khí, thiết kế, gia công chế tạo, sửa chữa, nhà xưởng. Nó là tiền đề quan trọng để các kỹ sư có thể dễ dàng đọc hiểu được tiếng Anh chuyên ngành nội dung sâu hơn.

Sách được viết bởi 3 tác giả: Jeremy Comfort, Steve Hick, Allan Savage. Nội dung phân loại theo từng chủ đề cơ khí nên rất dễ tra cứu, thích hợp cho những ai tự học.

2.5. Tài liệu chuyên ngành Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering

Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cơ khí này gồm 30 chương, không chỉ đơn thuần cung cấp các kiến thức tiếng Anh chuyên ngành cơ khí. Nó còn giúp nâng cao toàn diện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Các topic trong nội dung sẽ được xây dựng hệ thống từ đơn giản đến nâng cao, bao gồm những chủ đề liên quan đến ngành cơ khí như:

Vật liệu cơ khí

Cơ chế máy móc cơ khí

Lực lượng lao động ngành cơ khí

An toàn nơi làm việc

Thiết kế kỹ thuật cơ khí

Hệ thống cơ khí tự động, robot tự động

Hệ thống thủy lực

Từ vựng về điều khiển quá trình vận hành máy móc cơ khí.

CAD

Người đọc chỉ cần có trình độ tiếng Anh cơ bản là đã có thể dễ dàng đọc hiểu được.

Chi tiết các nội dung cơ bản của Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering:

Unit 1 : lo Engineering – what’s it all about?: Kỹ thuật - Nó là cái gì?

: lo Engineering – what’s it all about?: Kỹ thuật - Nó là cái gì? Unit 2: Choosing a course: Chọn khóa học

Choosing a course: Chọn khóa học Unit 3: 21 Engineering materials: Vật liệu kỹ thuật

21 Engineering materials: Vật liệu kỹ thuật Unit 4: Mechanisms: Cơ chế

Mechanisms: Cơ chế Unit 5: 31 Forces in engineering: Lực lượng kỹ thuật

31 Forces in engineering: Lực lượng kỹ thuật Unit 6: 36 The electric motor: Động cơ mô tơ điện

36 The electric motor: Động cơ mô tơ điện Unit 7: 42 An engineering student: Chân dung sinh viên kỹ thuật

42 An engineering student: Chân dung sinh viên kỹ thuật Unit 8: 46 Central heating: Hệ thống sưởi trung tâm

46 Central heating: Hệ thống sưởi trung tâm Unit 9: Safety at work: An toàn nơi làm việc

Safety at work: An toàn nơi làm việc Unit 10 : 55 Young engineer: Kỹ sư trẻ

: 55 Young engineer: Kỹ sư trẻ Unit 11 : 58 Washing machine: Máy giặt

: 58 Washing machine: Máy giặt Unit 12: Racing bicycle: Xe đạp đua

Racing bicycle: Xe đạp đua Unit 13: Lasers: Laser

Lasers: Laser Unit 14: Automation technician: Kỹ thuật viên tự động hóa

Automation technician: Kỹ thuật viên tự động hóa Unit 15: Refrigerator: Tủ lạnh

Refrigerator: Tủ lạnh Unit 16: Scales: Cái cân

Scales: Cái cân Unit 17: Portable generator: Máy phát điện di động

Portable generator: Máy phát điện di động Unit 18: Road breaker: Máy cắt đường

Road breaker: Máy cắt đường Unit 19: Disc brakes: Phanh đĩa

Disc brakes: Phanh đĩa Unit 20: Staff engineer: Nhân viên kỹ sư

Staff engineer: Nhân viên kỹ sư Unit 21: Lawn Mower: Máy cắt cỏ

Lawn Mower: Máy cắt cỏ Unit 22: Corrosion: Ăn mòn

Corrosion: Ăn mòn Unit 23: Maglev train: Tàu Maglev

Maglev train: Tàu Maglev Unit 24: Computer Aided Design (CAD): Thiết kế CAD

Computer Aided Design (CAD): Thiết kế CAD Unit 25: Supercar: Siêu xe

Supercar: Siêu xe Unit 26: Graphs: Đồ thị

Graphs: Đồ thị Unit 27: Waste recycling plant: Nhà máy tái chế rác thải

Waste recycling plant: Nhà máy tái chế rác thải Unit 28: Robotics: Người máy

Robotics: Người máy Unit 29 : Careers in engineering: Các phân ngành kỹ thuật

: Careers in engineering: Các phân ngành kỹ thuật Unit 30: Applying for a job: Xin việc

Cuốn sách gồm 30 chương, nội dung tổng quan toàn ngành cơ khí

2.6. Từ điển kỹ thuật cơ khí Anh – Việt (40.000 từ – NXB Thanh Niên): Từ vựng tiếng Anh ngành cơ khí hữu ích nên đọc

Cuốn từ điển này gồm 40,000 thuật ngữ cơ khí. Đây là một trong những sách tiếng Anh chuyên ngành cơ khí gối đầu giường của bất cứ sinh viên nào. Các thuật ngữ được thống kê theo tiêu chí ngắn gọn, chính xác, có hệ thống. Người đọc sẽ dễ dàng tra cứu và tìm hiểu được tiếng Anh cơ khí.

Mục lục cuốn sách sẽ phân loại theo từng chuyên ngành cụ thể: Cơ khí chế tạo máy, xây dựng, vận tải, thủy lợi, công trình giao thông. Nhờ đó việc phân loại, tìm kiếm từ vựng cũng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

2.7. Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cơ khí – Technical English

Đây là cuốn sách cuối cùng trong top 7 sách tiếng Anh cơ khí mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Cuốn sách gồm 12 Unit. Các chủ đề được sắp xếp đa dạng, đi từ tổng quát đến cụ thể. Nội dung cuốn sách xoay quanh các vấn đề:

Chi tiết máy móc cơ khí

Hệ thống thiết bị nhà xưởng

Dây chuyền công nghệ của lò công nghiệp

Thiết kế và lắp ráp các sản phẩm cơ khí

Quản lý bộ phận cơ khí

An toàn lao động

Xử lý các rủi ro phát sinh trong quá trình làm việc, vận hành máy móc cơ khí.

Nội dung cụ thể của 12 Units:

Unit 1: Check-up: Kiểm tra

Check-up: Kiểm tra Unit 2: Parts (1): Các bộ phận cơ khí phần 1

Parts (1): Các bộ phận cơ khí phần 1 Unit 3: Parts (2): Các bộ phận cơ khí phần 2

Parts (2): Các bộ phận cơ khí phần 2 Unit 4: Movement: Chuyển động

Movement: Chuyển động Unit 5 : Flow: Dòng chảy

: Flow: Dòng chảy Unit 6: Materials: Vật liệu

Materials: Vật liệu Unit 7: Specifications: Thông số kỹ thuật máy móc cơ khí.

Specifications: Thông số kỹ thuật máy móc cơ khí. Unit 8: Reporting: Báo cáo

Reporting: Báo cáo Unit 9: Troubleshooting: Khắc phục sự cố

Troubleshooting: Khắc phục sự cố Unit 10: Safety: An toàn

Safety: An toàn Unit 11: Cause and effect: Nguyên nhân và kết quả

Cause and effect: Nguyên nhân và kết quả Unit 12: Checking and confirming: Kiểm tra và xác nhận.

Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế cơ khí. Các bạn sinh viên cũng nên ưu tiên cuốn sách này để tăng kỹ năng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành. Sách trình bày rất dễ hiểu, dễ đọc, nội dung thực tế và thú vị, đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng.

Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cơ khí với nội dung khoa học, dễ hiểu

Có rất nhiều lựa chọn tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cơ khí. Tuy nhiên, nếu không có nhiều thời gian, bạn nên ưu tiên chọn lọc các cuốn sách có nội dung dễ hiểu, dễ đọc, trình bày Anh - Việt khoa học. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian học tiếng Anh và hiệu quả học tập cũng được nâng cao.

Tại job3s, chúng tôi có rất nhiều thông tin hữu ích về các ngành nghề để bạn tìm hiểu. Lưu ngay các tài liệu hữu ích để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình và đừng quên theo dõi thêm các thông tin hữu ích khác từ job3s để có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hỗ trợ công việc.