1. Nhu cầu tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang hiện nay

Nhu cầu tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang hiện đang ngày càng gia tăng trong khoảng thời gian gần đây. Hầu như tất cả họ đều mong muốn sẽ được tiếp tục lao động với nhiều mục đích khác nhau.

Có người làm việc để duy trì thu nhập ổn định, tạo thế chủ động trong chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Có người vì buồn chán, rảnh tay rảnh chân nên lên kế hoạch xin việc để nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Ngoài ra, một số người còn hy vọng được tham gia các công việc khác nhau để có thêm nhiều mối quan hệ tốt. Họ mong muốn có thể tìm thấy niềm vui lẫn kỹ năng, kinh nghiệm của mình lúc tuổi xế chiều.

Người cao tuổi tìm việc làm tại Tiền Giang có nhu cầu khá cao

2. Tuyển người lao động lớn tuổi có thuận lợi và khó khăn gì?

Thông thường, người lao động đi xin việc khi ở độ tuổi khá cao sẽ khiến các nhà tuyển dụng phải kiêng dè, ái ngại. Tuy nhiên trên thực tế, bất cứ vấn đề gì cũng có 2 mặt tốt xấu của nó, chẳng hạn như vấn đề này:

2.1. Thuận lợi

Khi tuyển những người lớn tuổi vào làm, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích quý giá như sau:

Kinh nghiệm và kiến thức: Đa phần họ đều đã sống hơn nửa đời người, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình làm việc. Họ có thể sẽ giúp bạn trong một số tình huống khó khăn mà người trẻ thường “non tay” khi giải quyết.

Kinh nghiệm và kiến thức: Đa phần họ đều đã sống hơn nửa đời người, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình làm việc. Họ có thể sẽ giúp bạn trong một số tình huống khó khăn mà người trẻ thường "non tay" khi giải quyết.

Sự đáng tin cậy và ổn định:

Nếu người trẻ thích bay nhảy, tự do thì người già lại cần những gì ổn định, chắc chắn. Khi tuyển đối tượng lao động đặc biệt này, bạn không cần lo lắng về việc họ sẽ bỏ việc giữa chừng hay thoái thác trách nhiệm. Người lớn tuổi làm việc rất đáng tin cậy, họ có những nguyên tắc của riêng mình, kiên trì, nhẫn nại và tỉ mỉ. Chính vì vậy, họ có thể đáp ứng được yêu cầu của một số công việc đặc thù.

Mối quan hệ xã hội bền vững: Người già thường có hiểu biết sâu sắc, khả năng kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc tốt trước đối phương. Vì vậy, họ luôn có một mối quan hệ xã hội bền vững được lòng những người xung quanh. Họ hoàn toàn đủ khả năng để tương tác tốt với khách hàng, mang lợi thế về cho công ty của bạn một cách hiệu quả.

2.2. Khó khăn

Đương nhiên, trong một vài tình huống, tính chất công việc, người lớn tuổi sẽ mang đến không ít thách thức, ví dụ như:

Không ít những người tuyển dụng có định kiến đối với người lớn tuổi,

không bao giờ ưu tiên tìm hiểu thông tin về họ. Đa phần người xét duyệt sẽ không tin tưởng, đánh loại ngay để chọn người trẻ ngay khi nhìn thấy số tuổi trên giấy tờ.

Thách thức, cạnh tranh gay gắt với người trẻ về các kỹ năng

công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm, máy tính,...

Sức khỏe, năng lực thậm chí là óc sáng tạo của người lớn tuổi đôi khi phải công nhận là không thể bằng người trẻ. Đối với những công việc đòi hỏi sức lực để linh động thay đổi thì họ không thể đảm đương.

Tuyển dụng lao động lớn tuổi có thách thức nhưng cũng có cơ hội, tiềm năng

3. Sử dụng lao động lớn tuổi có vi phạm pháp luật hay không?

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có ý định sử dụng người lao động cao tuổi hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Điều kiện tiên quyết là quá trình sử dụng lao động phải tuân thủ đúng mọi điều khoản do pháp luật đề ra. Theo đó:

Có thỏa thuận giao kết hợp đồng nhiều lần giữa hai bên, có thời hạn chính xác, cụ thể.

Có chế độ, chính sách bảo vệ cho quyền lợi của người cao tuổi chẳng hạn như khám sức khỏe định kỳ, đóng bảo hiểm,...

Tuyệt đối không tuyển dụng người lao động lớn tuổi làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Trường hợp công ty có hành vi sử dụng người lao động cao tuổi không đảm bảo điều kiện an toàn, sai quy định sẽ phải chịu xử phạt hành chính. Số tiền phạt có thể lên lên đến 20.000.000đ - 30.000.000đ tùy tình huống xem xét.

Sử dụng lao động lớn tuổi không đúng quy định pháp luật mới bị xử phạt hành chính

4. Người lớn tuổi khi xin việc làm cần chú ý những gì?

Khi có nhu cầu tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang, bạn cần chú ý một số điều quan trọng sau đây:

Tìm việc phù hợp với sức khỏe, khả năng vận động của người lao động lớn tuổi. Bạn không nên chọn những công việc đòi hỏi sức lực hay cường độ công việc cao dễ dẫn đến không đảm bảo hiệu suất. Chưa kể, thế chất của lao động lớn tuổi cũng ngày càng suy kiệt hơn, sức khỏe yếu ớt.

Nếu được, bạn hãy tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang có liên quan đến xu hướng thị trường, việc xã hội. Điều này giúp họ có cơ hội trau dồi kỹ năng, nâng cao kiến thức, ngoài ra còn xây dựng mối quan hệ hữu ích.

Tìm việc ở những nơi uy tín, chất lượng, đáng tin cậy, có giấy tờ, hợp đồng rõ ràng, thu nhập hợp lý, minh bạch.

Nếu tìm việc trên các trang tin tuyển dụng, bạn cần cẩn thận, tìm hiểu kỹ thông tin tránh bị lừa đảo. Vì hiện nay, một số tổ chức lợi dụng nhu cầu xin việc làm của người cao tuổi mà thực hiện hành vi xấu cần đề phòng.

Tuyệt đối không cung cấp những thông tin cá nhân hay chuyển tiền đặt cọc cho các đối tượng tuyển dụng. Đây là hành vi lợi dụng chiếm đoạt tài sản mà bất cứ công ty tuyển dụng uy tín nào cũng sẽ không làm.

Tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang phải chọn những nơi tuyển dụng uy tín, đáng tin để tránh bị lừa

5. Một số gợi ý tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang

Bạn vẫn đang loay hoay tìm việc làm cho người lao động lớn tuổi ở Tiền Giang vì sợ không an toàn, ổn định? Vậy thì bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau của job3s để có thêm lựa chọn phù hợp:

5.1. Giúp việc nhà

Nếu bạn đang tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang thì đây chính là một trong những lựa chọn phù hợp. Giúp việc nhà là những hoạt động hàng ngày trong một gia đình như đi chợ, nấu ăn, lau chùi, dọn dẹp,... Hầu như người lớn tuổi nào cũng có thể làm được, thậm chí còn làm rất tốt, rất có kinh nghiệm.

Một số nơi còn yêu cầu chăm sóc thêm cây cảnh, nhổ cỏ, quét sân, giặt đồ,... Tuy nhiên tùy theo sức khỏe của người tìm việc mà bạn có thể chọn những yêu cầu hợp lý nhất.

Người có kỹ năng nấu nướng, hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm, tận tâm, chu đáo, trung thực là một lợi thế. Mức lương của một giúp việc nhà tại Tiền Giang thường sẽ dao động từ 4 đến 6 triệu đồng/1 tháng.

5.2. Bảo vệ

Người lớn tuổi cũng có thể ứng tuyển vào các vị trí công việc như bảo vệ bảo đảm an toàn, an ninh khu vực. Công việc này chỉ yêu cầu việc đi lại, giám sát tòa nhà, công ty hay cửa hàng, khu công việc, tuần tra, dắt xe,...

Bảo vệ không yêu cầu sức khỏe thể lực quá nhiều, các bác lớn tuổi vẫn có thể đáp ứng được. Ngoài ra, nếu có kiến thức về an ninh, xử lý sự cố, tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực sẽ càng dễ được chọn. Lương bảo vệ dao động từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng, đôi khi còn được thưởng hoặc phụ cấp thêm.

Bảo vệ là công việc khá thích hợp với những người lao động lớn tuổi

5.3. Bảo mẫu chăm sóc trẻ

Tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang bạn cũng có thể lựa chọn cân nhắc công việc bảo mẫu chăm sóc trẻ. Chỉ cần một chút chu đáo, thấu hiểu giờ ăn giấc ngủ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho trẻ là được.

Công việc này thường sẽ bao gồm chăm sóc trẻ em, nấu ăn cho trẻ, chơi cùng trẻ, dạy trẻ cách học hỏi, khám phá thế giới xung quanh,... Một số gia đình còn yêu cầu bảo mẫu phải giám sát, ngăn chặn những nguy cơ nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Những cô bảo mẫu có lòng yêu thương, sự kiên nhẫn cùng khả năng bảo vệ bé sẽ dễ trúng tuyển hơn. Lương bảo mẫu thường rơi vào 4 đến 6 triệu đồng/ 1 tháng làm việc, làm tốt chủ nhà có thể thưởng thêm.

5.4. Tạp vụ

Một số người cũng chọn tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang với vị trí tạp vụ công ty, cơ sở kinh doanh. Công việc chính của họ đơn giản chỉ là làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan công ty.

Chỉ cần cẩn thận, ưa sạch sẽ và có tinh thần trách nhiệm, trung thực một chút, chắc chắn người lớn tuổi sẽ được chọn. Lương cơ bản của một tạp vụ thường dao động từ 3 đến 5 triệu đồng 1 tháng, khá ổn định.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số vị trí cũng rất cần người lớn tuổi làm việc. Chẳng hạn như tài xế lái xe dịch vụ, phụ bếp nhà hàng, quán ăn hay phụ bán hàng ở những cửa hàng quy mô nhỏ,...

Người lao động chỉ cần đáp ứng các yêu cầu như sức khỏe tốt, vui vẻ, tỉ mỉ, cẩn thận, ham học hỏi, trung thực. Nhà tuyển dụng sẽ lựa chọn họ cho những vị trí tốt, thu nhập ổn định này thay vì người trẻ chưa đủ kinh nghiệm.

Giúp việc nhà cũng là một công việc chuộng người lao động lớn tuổi hơn

Như vậy, mặc dù nhu cầu tìm việc làm cho người lớn tuổi ở Tiền Giang gia tăng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Muốn được ưu tiên và vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt với người lao động trẻ, họ cần kiên nhẫn và quyết tâm hơn.

Đương nhiên, đối tượng người cao tuổi cũng chỉ nên tìm những công việc phù hợp với sức khỏe, thể trạng của mình. Các vị trí việc làm quá sức lực, không đủ kiến thức sẽ khiến họ thêm mệt mỏi, hiệu suất làm việc cũng không cao.

