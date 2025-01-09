1. Tại sao phụ nữ U50 lại khó tìm việc?

Có thể nói, tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi không chỉ giúp bạn tạo giá trị cho bản thân, tự chủ tài chính mà còn mang lại sự vui vẻ, khỏe mạnh. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu tìm việc làm cho phụ nữ trung niên không hề dễ dàng.

Rất nhiều người cho biết họ gặp khó khăn khi tìm việc làm. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phụ nữ U50 khó tìm việc. Cụ thể:

Tư duy ổn định, ngại thay đổi và tiếp thu công nghệ mới: Nhà tuyển dụng luôn mong muốn sự năng động, sáng tạo, trong khi đó phụ nữ tuổi trung niên lại có tư duy muốn ổn định, ngại thay đổi, ngại tiếp thu các công nghệ dẫn tới không theo kịp yêu cầu của công việc.

Công việc gia đình ảnh hưởng đến hiệu quả lao động: Phụ nữ Á Đông có truyền thống đề cao việc chăm sóc con cái và gia đình. Với họ, gia đình là số 1, chăm sóc gia đình là nghĩa vụ và trách nhiệm của người phụ nữ. Bước vào độ tuổi U50, tư tưởng này lại càng được đề cao. Vì vậy, đứng ở góc độ sử dụng lao động, nhà tuyển dụng rất e ngại khi quyết định cho phụ nữ nhiều tuổi làm việc tại đơn vị của mình.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm và kỹ năng của U50 không thể bắt kịp giới trẻ, sự thay đổi chậm chạp, không chắc chắn về hiệu quả… khiến họ rất khó tìm việc.

Vấn đề tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi không hề dễ dàng

2. Phụ nữ U50 phù hợp với những công việc như thế nào?

Để tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi phù hợp không phải là việc đơn giản, nhưng nếu bản thân vẫn muốn tiếp tục cống hiến và lao động, bạn hoàn toàn có thể tìm được công việc phù hợp.

Có thể khẳng định, bên cạnh những hạn chế về tuổi tác khi đã bước vào độ tuổi trung niên, phụ nữ sẽ có nhiều ưu điểm vượt trội. Họ luôn giữ được trạng thái tinh thần tốt nhất, cư xử hòa nhã, lịch sự, suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định mọi việc, biết được điều gì là tốt nhất cho bản thân. Những đức tính và phẩm chất này đã giúp họ phù hợp với khá nhiều công việc. Cụ thể:

Phụ nữ U50 được học tập, có kinh nghiệm và chuyên môn: Họ có thể tìm kiếm việc làm kiếm thu nhập dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình.

Phụ nữ U50 là lao động tự do: Nhóm người này có thể lựa chọn công việc lao động chân tay nhẹ nhàng để được linh động thời gian mà vẫn đảm bảo có thu nhập ổn định.

3. Tổng hợp việc làm cho phụ nữ 50 tuổi uy tín nhất

Nếu bạn đang thắc mắc không biết tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi ở đâu, phụ nữ 50 tuổi nên làm gì có thể tham khảo các thông tin dưới đây. Các công việc này hứa hẹn sẽ giúp họ tìm được niềm vui trong lao động.

3.1. Làm bảo mẫu hoặc giúp việc gia đình

Khi tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi không thể bỏ qua công việc bảo mẫu và giúp việc gia đình. Nhiệm vụ chính của bảo mẫu là chăm sóc trẻ nhỏ, đưa bé đi học và chơi đùa cùng bé. Giúp việc sẽ thực hiện vệ sinh nhà cửa, giặt giũ, nấu cơm, chăm người già,…

Công việc này đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn, trung thực, yêu trẻ con và có kinh nghiệm chăm sóc người khác nên phù hợp với khá nhiều phụ nữ. Mức lương việc làm bảo mẫu hoặc giúp việc tại nhà nuôi ăn ở từ 6 – 8 triệu đồng/tháng và không nuôi ăn ở từ 8 – 10 triệu đồng/tháng.

Phụ nữ 50 tuổi có thể chọn nghề giúp việc gia đình

3.2. Việc làm tạp vụ

Tạp vụ là một trong những việc làm cho người lớn tuổi được quan tâm nhất hiện nay. Nhân viên tạp vụ có thể làm việc tại các văn phòng, công ty, tòa nhà, bệnh viện, trường học, nhà hàng, quán ăn,….

Thời gian làm việc của họ linh hoạt, có thể chia theo ca, bán thời gian hoặc toàn thời gian. Công việc này không yêu cầu bằng cấp, người làm ưu tiên sạch sẽ, cẩn thận, chăm chỉ và có sức khoẻ dẻo dai. Mức thu nhập của nhân viên tạp vụ tương đối hấp dẫn, dao động từ 6 – 10 triệu đồng/tháng.

3.3. Làm giúp việc theo giờ

Giúp việc theo giờ đã trở thành một lựa chọn hoàn hảo khi tìm việc làm cho phụ nữ 60 tuổi. Cũng giống như giúp việc gia đình, công việc này bao gồm các nhiệm vụ dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ… điểm khác biệt là chỉ làm vào một khoảng thời gian cố định.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giúp việc theo giờ tại các gia đình đang tăng mạnh, do đó, cơ hội việc làm trong lĩnh vực này cũng ngày càng gia tăng. Trung bình, mỗi giờ lao động, giúp việc có thể nhận được 60.000 - 80.000 đồng/h.

3.4. Việc làm nấu ăn cho công ty, doanh nghiệp

Các công ty, xí nghiệp thường tuyển dụng nhân viên nấu ăn để đảm bảo cung cấp bữa ăn dinh dưỡng cho nhân viên. Điều này đặc biệt cần kỹ năng nấu ăn, sự khéo léo, tính chăm chỉ và sạch sẽ, trong khi không đòi hỏi bằng cấp. Trong khi đó, công việc nội trợ, bếp núc với phụ nữ U50 quá dễ dàng bởi họ đã có rất nhiều năm kinh nghiệm.

Mức thu nhập cho công việc này thường dao động từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Nhân viên nấu ăn cho các công ty, doanh nghiệp cũng là một trong những công việc phù hợp với phụ nữ trung niên

3.5. Bán đồ ăn nhà làm

Không cần mất thời gian tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi, bạn có thể quyết định bán một số món ăn nhà làm như cá kho, thịt kho, pate, chả cá, nem chua,…U50 có thể làm các món ăn này và kinh doanh chúng, chỉ cần đảm bảo ngon, sạch và chất lượng, chắc chắn lượng khách trung thành sẽ không ít.

3.6. Gia công đơn giản

Gia công đơn giản cũng hình thức việc làm cho người lớn tuổi tại nhà. Một số các công việc gia công tiêu biểu có thể kể đến như: thêu tranh tại nhà; đính đá tranh tại nhà;… Tất cả đều công việc mang lại thu nhập tốt cho người 50 đến 60 tuổi.

Giá của một bức tranh có thể giao động từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng – mức ổn với một công việc gia công nhẹ nhàng. Tuy nhiên khi tìm việc làm gia công, bạn cần hết sức lưu ý vì hiện nay có không ít các cơ sở lừa đảo, lợi dụng sự cả tin của người lớn tuổi để trục lợi.

3.7. Nhân viên phụ kho

Nhân viên phụ kho là những người làm việc trực tiếp tại các kho hàng của chủ sản xuất hoặc chủ kinh doanh. Đây là việc làm lao động phổ lành nghề, không yêu cầu bằng cấp, phù hợp cho người lớn tuổi là nam giới có thể lực tốt, nhanh nhẹn và tháo vát.

Công việc của nhân viên phụ kho thường là:

Thực hiện nhiệm vụ nhận hàng, xếp hàng vào kho.

Kiểm kê số lượng hàng hóa, thực hiện ghi chép các số liệu.

Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho ở ca làm việc của mình.

Thực hiện các công tác xuất kho.

Mức lương của nhân viên phụ kho hiện nay rơi vào khoảng từ 5 – 7 triệu/tháng. Với người lớn tuổi từ 50 – 60 tuổi, đây là mức thu nhập khá cao đối với phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên.

3.8. Việc làm cho người lớn tuổi có yếu tố chuyên môn

Trong trường hợp phải nghỉ hưu sớm, tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi được đào tạo chuyên môn vững vàng sẽ dễ dàng hơn với nhóm lao động tự do. Nếu là giáo viên/giảng viên, họ có thể chọn cách mở lớp dạy thêm tại gia cho các đối tượng có nhu cầu. Nhà văn, nhà thơ tiếp tục sáng tác theo các đơn đặt hàng của các nhà xuất bản. Nếu là bác sĩ, bạn có thể mở phòng khám tại nhà.

Những công việc này đều đảm bảo sự ổn định và mức thu nhập cao hơn so với công việc kể trên bởi nhóm người này có kinh nghiệm, trình độ, được đào tạo qua trường lớp. Mức thu nhập với các nghề này sẽ dao động khoảng 8 - 12 triệu đồng/tháng.

Nhà văn, nhà thơ có thể tiếp tục các công việc sáng tác để tăng thêm thu nhập

4. Những lưu ý khi tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi

Khi bạn tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi, có một số điều quan trọng bạn cần lưu ý:

Điều kiện sức khỏe phù hợp với công việc: Cần chắc chắn rằng, việc bạn đang làm phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Có kỹ năng và sở trường : Điều này giúp bạn tận dụng những điểm mạnh của mình để tìm được công việc phù hợp, ổn định dài lâu.

Khả năng thích ứng: Công việc mới có thể đòi hỏi bạn phải thích nghi với môi trường mới, do đó hãy sẵn sàng học hỏi và hòa đồng với đồng nghiệp mới.

Ưu tiên tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi được giới thiệu từ người quen.

Chọn việc làm thêm gần nhà: Phụ nữ trung niên cần ưu tiên chọn những việc làm thêm gần nhà để thuận tiện cho việc đi lại và tiết kiệm thời gian, công sức.

Từ chối những việc làm yêu cầu đóng phí: Không có công ty uy tín nào bắt buộc nhân viên mới nộp phí, dù là phí hợp đồng hay phí đào tạo. Bạn nên từ chối ngay những công việc này vì khả năng cao là lừa đảo.

Người lao động nên ưu tiên các công việc được người quen giới thiệu

5. Tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi ở đâu?

Dễ dàng nhận thấy, có rất nhiều kênh tìm việc làm làm cho phụ nữ 50 tuổi, tuy nhiên, phương thức chủ yếu được người lao động lựa chọn đó là tìm việc trên website tuyển dụng. Nếu bạn vẫn chưa tìm được trang web như ý muốn, hãy truy cập ngay website job3s.ai.

Job3s.ai - Địa chỉ tìm việc làm uy tín

Đây là một trong những trang web tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam. Website giúp kết nối nhà tuyển dụng với những ứng viên đang tìm kiếm cơ hội việc làm đa dạng mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi. Tại đây, không chỉ sinh viên, người mới ra trường mà ngay cả những người lớn tuổi đều có thể dễ dàng sử dụng các bộ lọc và công cụ tìm kiếm để tìm các công việc phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Với các thao tác đơn giản, dễ dàng trên site, cho dù bạn không phải là người sành về công nghệ thông tin thì vẫn có thể tìm được việc làm phù hợp.

Những thông tin trên đây sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi tìm việc làm cho phụ nữ 50 tuổi. Người lao động nên nắm rõ các lưu ý để tìm được công việc phù hợp với bản thân và tránh sập bẫy lừa đảo.