Hướng dẫn tìm việc làm đóng gói ở quận 7 nhanh chóng

1. Đóng gói là nghề gì? Nhu cầu tìm việc làm đóng gói ở quận 7 hiện nay

Đóng gói là một trong những công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm. Việc này thường được làm trong khâu sản xuất cuối cùng. Đóng gói là công tác chuẩn bị để đưa sản phẩm phân phối đến cửa hàng hoặc đến tay người dùng.

Quận 7 là một trong những quận phát triển nhất tại TPHCM hiện nay. Tại đây có rất nhiều công ty, xí nghiệp. Hơn nữa, khu chế xuất Tân Thuận với hàng trăm doanh nghiệp sản xuất đủ quy mô chính là nơi để bạn có thể tìm việc làm đóng gói quận 7 nhanh chóng nhất. Cơ hội việc làm không thiếu, do đó nếu đang tìm kiếm một công việc đơn giản, không đòi hỏi bằng cấp cao thì bạn có thể cân nhắc vị trí này.

Tìm việc làm đóng gói ở quận 7 được nhiều người quan tâm, cơ hội rộng mở

2. Cơ hội việc làm đóng gói ở quận 7

Công việc đóng gói không quá khó khăn nên rất nhiều người lựa chọn nghề này để kiếm thu nhập. Tùy vào tính chất công việc, nhu cầu doanh nghiệp mà có thể chọn làm thời vụ, làm part time hoặc thậm chí là làm tại nhà:

2.1. Việc làm fulltime

Nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa sẽ tuyển dụng nhân viên đóng gói làm toàn thời gian. Với công việc này, bạn sẽ đến xưởng, nhà máy để làm việc. Công việc có thể bao gồm cả giờ hành chính và tăng ca nếu công ty có lượng hàng hóa lớn cần phải đóng gói.

Xem thêm: Việc Làm Quận 7 Giờ Hành Chính, Lương Cao, Ổn Định

2.2. Việc làm partime

Vào những khung thời gian cao điểm như dịp Tết, Noel, khai trương… Nhu cầu tiêu dùng tăng cao thì nhu cầu nhân viên partime đóng gói cũng tăng mạnh. Hoặc những thời điểm mà doanh nghiệp có các đơn hàng lớn và nhân viên chính thức không thể đáp ứng hết thì bạn cũng rất dễ tìm việc làm đóng gói ở quận 7 nhanh chóng.

Các công ty kinh doanh hàng bánh kẹo, thực phẩm, quà tặng; hệ thống các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại tại quận 7 thường là những đơn vị có nhu cầu đóng gói rất cao. Do đó, nếu bạn quan tâm công việc này thì có thể liên hệ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Thông thường khi làm nhân viên thời vụ thì doanh nghiệp sẽ trả lương theo sản phẩm. Tức là làm nhiều sẽ có thu nhập cao và ngược lại. Bên cạnh đó, một số công ty cũng sẽ trả lương theo giờ, theo ca quy định.

Bạn có thể xin làm đóng gói part - time

2.3 Việc làm tại nhà

Đây cũng là một trong những lựa chọn tìm việc làm đóng gói ở quận 7 thú vị. Thay vì mất thời gian đến công ty, bạn có thể nhận hàng về nhà đóng gói. Doanh nghiệp sẽ hướng dẫn quy cách và bạn thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật quy định. Các đơn nhận làm tại nhà đa số đều sẽ hưởng lương theo sản phẩm.

3. Những công việc cụ thể của nhân viên đóng gói

Khi tìm việc làm đóng gói quận 7, bạn cần nắm được những công việc cụ thể của vị trí này. Nhân viên đóng gói là làm gì? Có phải chỉ chịu trách nhiệm đóng gói sản phẩm hay không? Trên thực tế, công việc và trách nhiệm của vị trí này rất nhiều, cụ thể như:

3.1. Đóng gói sản phẩm

Đây là công việc cơ bản của một nhân viên đóng gói. Trong quá trình tìm việc làm đóng gói ở quận 7, bạn sẽ thấy các doanh nghiệp sẽ yêu cầu trách nhiệm này đầu tiên.

Nhân viên đóng gói sẽ tiến hành làm các công việc liên quan đến đóng gói sản phẩm như sau:

Làm sạch các vật liệu đóng gói.

Xếp các sản phẩm sau đóng gói vào thùng chứa.

Cân sản phẩm.

Dán nhãn mác sản phẩm.

Ghi lại thông tin các thùng hàng, các sản phẩm đã hoàn thiện.

Trong quá trình làm việc, cần phải sử dụng các vật liệu, dụng cụ đóng gói đúng cách, an toàn, tiết kiệm. Tất cả những công việc này sẽ được hướng dẫn và có quy định tiêu chuẩn cụ thể tùy từng doanh nghiệp.

3.2. Kiểm tra số lượng sản phẩm

Nhân viên đóng gói cũng cần thực hiện công việc kiểm đếm số lượng sản phẩm. Họ là điểm hoàn thiện, kiểm tra cuối cùng trong quy trình sản xuất. Vì vậy, công tác kiểm đếm số lượng là vô cùng cần thiết. Họ phải đảm bảo hàng được đóng thùng hoặc gửi đi đủ số lượng như tiêu chuẩn quy định.

Đóng gói và kiểm đếm sản phẩm

3.3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Khi tìm việc làm nhân viên đóng gói ở quận 7, bạn cũng cần lưu ý đến kỹ năng kiểm tra chất lượng sản phẩm. Trong quá trình đóng gói, nhân viên thực hiện cần phải kiểm tra xem sản phẩm có lỗi không. Đảm bảo sản phẩm không lỗi trước khi cho vào thùng hàng niêm phong chuyển đi. Bất kỳ mặt hàng nào lỗi cũng cần phải được loại bỏ và thống kê lại, báo cáo về bộ phận quản lý.

Ngoài ra, nhân viên đóng gói cũng có trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động. Họ cần giữ gìn môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và tuân thủ các công việc theo hướng dẫn từ quản lý bộ phận.

4. Các vị trí có thể ứng tuyển khi tìm việc làm nhân viên đóng gói ở quận 7

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên đóng gói tại quận 7 rất nhiều. Do đó, bạn không cần quá lo lắng về vấn đề có tìm việc làm đóng gói ở quận 7 được không. Công việc này cũng có rất nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau. Người lao động sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển với vị trí mình cảm thấy phù hợp nhất.

4.1. Quản lý đóng gói, giám sát đóng gói

Đây là những người chịu trách nhiệm chung, quản lý công việc đóng gói của các nhân viên. Vị trí này đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng làm việc cao. Không chỉ chịu trách nhiệm giám sát, một người quản lý còn phải biết cách phân bố công việc sao cho hiệu suất làm việc tốt nhất.

Với vị trí này, mức lương có thể dao động từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

4.2. Nhân viên đóng gói theo dây chuyền sản xuất

Đây là công việc đóng gói nằm trong một hệ thống dây chuyền sản xuất. Mỗi người sẽ thực hiện một công đoạn đóng gói khác nhau. Nếu bạn muốn tìm việc làm đóng gói ở quận 7 lâu dài nên cân nhắc vị trí này. Các công ty sản xuất và các nhà xưởng trong khu chế xuất Tân Thuận tuyển dụng vị trí này khá nhiều.

Công việc này có tính ổn định cao, việc làm quanh năm. Tuy nhiên, làm việc theo dây chuyền đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ cao. Cần phải tập trung tuyệt đối trong quá trình làm việc để không ảnh hưởng tiến độ của cả chuyền. Với vị trí này, mức lương sẽ dao động từ 7 triệu đồng, hơn 10 triệu đồng nếu có tăng ca.

Nhân viên đóng gói theo dây chuyền là vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao, thu nhập ổn định

4.3. Nhân viên đóng gói hàng hóa

Đây cũng là một trong những lực chọn tìm việc làm đóng gói ở quận 7 hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua. Với việc làm này, mỗi người sẽ tự hoàn thiện cả khâu đóng gói. Hàng hóa thường đơn giản, cách thức đóng gói dễ dàng.

Tùy vào yêu cầu doanh nghiệp, có thể có nhiều lựa chọn:

Nhân viên đóng gói hàng hóa toàn thời gian: Thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng

Nhân viên đóng gói theo ca 4 tiếng, 6 tiếng: Thu nhập từ 4 - 7 triệu đồng

Nhân viên đóng gói nhận tiền theo sản phẩm: Thu nhập theo sản phẩm, trung bình 25,000đ - 35,000đ/ giờ

Nhân viên đóng gói tại nhà: Thu nhập theo sản phẩm hoàn thiện.

Nhân viên đóng gói thời vụ: Vào các dịp cao điểm thì tuyển dụng thời vụ sẽ tăng cao. Mức lương thời vụ cũng sẽ hấp dẫn hơn nhiều vì đơn hàng gấp, cần thực hiện nhanh chóng.

5. Tố chất cần có của một nhân viên đóng gói sản phẩm

Việc làm nhân viên đóng gói ở quận 7 rất nhiều. Yêu cầu công việc cũng không quá phức tạp nên phù hợp với nhiều người, nhất là phụ nữ, sinh viên. Tuy nhiên, để đảm nhiệm được công việc với hiệu suất tốt nhất, bản thân người lao động phải đáp ứng được các tố chất cần thiết sau:

Có kỹ năng đóng gói cơ bản, làm việc được với các công cụ đóng gói cầm tay.

Có khả năng đọc hiểu tốt, có kiến thức cộng trừ nhân chia để sắp xếp, phân loại, đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn.

Có kỹ năng làm theo hướng dẫn để đảm bảo công việc đóng gói được diễn ra đúng tiêu chuẩn.

Có kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, với cấp trên.

Có thể làm việc được trong môi trường có áp lực cao nhiều giờ liên tục, nhịp độ làm việc nhanh.

Có tính kiên trì, tỉ mỉ và cẩn thận.

Tinh thần trách nhiệm cao với công việc đóng gói, không làm cẩu thả, làm cho hết giờ.

Với các vị trí quản lý thì nhiều doanh nghiệp sẽ yêu cầu thêm về bằng cấp và kinh nghiệm liên quan, tối thiểu phải tốt nghiệp THPT.

Nhân viên đóng gói cần phải siêng năng, chăm chỉ, tỉ mỉ, thận trọng

6. Tìm việc làm đóng gói ở quận 7 làm việc tại đâu?

Hiện nay có rất nhiều người tìm việc làm đóng gói ở quận 7. Để nhanh chóng tiếp cận được các tin tuyển dụng mới nhất, các bạn hãy truy cập vào nền tảng tìm việc nhanh job3s. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật nhanh các tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp quận 7 và các vùng lân cận: Quận 4, quận 8, quận 2, Nhà Bè… Đảm bảo các tin tuyển dụng uy tín, thông tin tuyển dụng rõ ràng, chế độ lương thưởng được cập nhật chi tiết nhất.

Thị trường việc làm quận 7 khá sôi động và nhân viên đóng gói là một lựa chọn an toàn cho những ai cần tìm việc thu nhập ổn định mà không quá đòi hỏi bằng cấp kinh nghiệm. Tin chắc rằng, tại job3s, bạn sẽ được kết nối nhanh với nhà tuyển dụng và có được việc làm sớm nhất.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về vấn đề tìm việc làm đóng gói ở quận 7. Một nhân viên đóng gói giỏi, cần mẫn chắc chắn sẽ đạt được thu nhập ổn định và đãi ngộ hấp dẫn. Chắc chắn đây là một công việc rất đáng cân nhắc trong giai đoạn này, nhất là với những lao động không có nhiều bằng cấp, kinh nghiệm.

Xem thêm: Tìm Việc Làm Ở Quận 7 Đường Nguyễn Thị Thập Lương Cao Đi Làm Ngay